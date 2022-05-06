Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

Действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды BikeExchange - Jayco одержал победу на заключительном этапе Джиро д'Италия-2022.

На 21-м этапе 105-й по счету Джиро д'Италия организаторы предложили участникам итальянского Гран-тура индивидуальную гонку с раздельным стартом, проложенную по Вероне. Дистанцию протяженностью 17,4 км с преодолением подъема 4 категории Торричелле (Torricelle) 25-летний чемпион Италии преодолел за 22 минуты и 24,54 секунды, со средней скоростью 46.588 км/час.

Во время прохождения этапа периодически накрапывал дождь, делая опасным спуск и участки брусчатки.

На вершине подъема 4 категории Торричелле (Torricelle, 67 – 301 м, протяжённость 4,6 км, перепад 234 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%), где на отметке 9,5 км располагалась промежуточная отметка времени, Маттео Собреро также был лучшим со временем 14 минут и 23.34 секунды, показав среднюю скорость 39.614 км/час.

Заключительную часть дистанции чемпион Италии в гонке с раздельным стартом преодолел со средней скоростью 59.102 км/час.

На Джиро д'Италия-2022 оба этапа с раздельным стартом достались велогонщикам Team BikeExchange - Jayco.

Вторым на вершине Торричелле с отставанием в 15 секунд стал представитель Нидерландов Тимен Аренсман (Thymen Arensman) из команды Team DSM, третий результат на вершине подъёма показал ещё один велогонщик из Нидерландов Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) из команды Alpecin-Fenix, уступивший лидеру 33 секунды.

На финише этапа тройка не изменилась, только разрывы между ними выросли до 23 секунд и 40 секунд, соответственно.

Лидеры классификаций сохранили свои майки на заключительном этапе Джиро д’Италия-2022. 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) удержал розовую майку лидера и стал победителем Джиро д’Италия-2022.

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Bahrain Victorious) поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2022 соответственно.

30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар второй раз в карьере стал победителем очковой класификации.

28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Кун Бауман стал победителем классификации лучшего горного гонщика.

24-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес выиграл классификацию лучшего молодого гонщика.

Велокоманда Bahrain Victorious стала лучшей в командной классификации

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2022