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Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  Действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом Маттео Собреро (Matteo Sobrero) из команды BikeExchange - Jayco одержал победу на заключительном этапе Джиро д'Италия-2022.

 

  На 21-м этапе 105-й по счету Джиро д'Италия организаторы предложили участникам итальянского Гран-тура индивидуальную гонку с раздельным стартом, проложенную по Вероне.  Дистанцию протяженностью 17,4 км с преодолением подъема 4 категории Торричелле (Torricelle) 25-летний чемпион Италии преодолел за 22 минуты и 24,54 секунды, со средней скоростью 46.588 км/час.

 

 Во время прохождения этапа периодически накрапывал дождь, делая опасным спуск и участки брусчатки.

 

  На вершине подъема 4 категории Торричелле (Torricelle, 67 – 301 м, протяжённость 4,6 км, перепад 234 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%), где на отметке 9,5 км располагалась промежуточная отметка времени, Маттео Собреро также был лучшим со временем 14 минут и 23.34 секунды, показав среднюю скорость 39.614 км/час.

 

Заключительную часть дистанции чемпион Италии в гонке с раздельным стартом преодолел со средней скоростью 59.102 км/час.

 

На Джиро д'Италия-2022 оба этапа с раздельным стартом достались велогонщикам Team BikeExchange - Jayco.

 

Вторым на вершине Торричелле с отставанием в 15 секунд стал представитель Нидерландов Тимен Аренсман (Thymen Arensman) из команды Team DSM, третий результат на вершине подъёма показал ещё один велогонщик из Нидерландов Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) из команды Alpecin-Fenix, уступивший лидеру 33 секунды.

 

На финише этапа тройка не изменилась, только разрывы между ними выросли до 23 секунд и 40 секунд, соответственно.

 

Лидеры классификаций сохранили свои майки на заключительном этапе Джиро д’Италия-2022. 26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) удержал розовую майку лидера и стал победителем Джиро д’Италия-2022.

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Bahrain Victorious) поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2022 соответственно.

 

30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар второй раз в карьере стал победителем очковой класификации.

 

28-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Кун Бауман стал победителем классификации лучшего горного гонщика.

 

24-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес выиграл классификацию лучшего молодого гонщика.

 

Велокоманда Bahrain Victorious стала лучшей в командной классификации

 

Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

Фотогалерея 21-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2022

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    uran-Фото
    Нибали был сугубо запасным вариантом на генерал после схода Лопеса, заехал 4-м чисто на своем мастерстве и сходе конкурентов. Сошел бы, например, Карапакс и инеос результат показал бы не лучше.
  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Вообще-то,задание на гонку,каждый гонщик перед стартом получает от тренера.Спонтанно,никто не едет гонку.Домбровским все дыры не закроешь.Согласен с тем,что хороших исполнителей в команде не было.И все лучшие были брошены для помощи Нибали.Хотя,я чаще видел,что эти помощники ехали не впереди Нибали,а за ним.Так что,кто кому помогал, вопрос стоял открытым.Возможно,поэтому к завершающей стадии каждого этапа Нибали подъезжал почти на пределе. Четвёртое место-это исключительно его заслуга.

  • nightbuster33
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали:+4, Астана:-4,Казахстан(Пронский):3.Возможно выступили бы лучше,если бы не травмы и Ковид в подготовительный период.Из-за последнего,в двух весенних гонках, членов основного состава подменяли гонщики из молодёжной группы Астаны.Надежда на оставшуюся 2/3 сезона-основную часть всех гонок.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Ван дер Пул итоговый комбатив получил

  • volodya
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    volodya-Фото
    Нибали спас свою команду, я если честно не видел кроме Джо Домбровского из Астаны которые хотя бы пытались выиграть этап, да совсем слабые гонщики, ещё и трое сошли Пронский хоть всю гонку проехал
  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 6 (1)
    velodoctor-Фото

    За 50 км нехилый завал был, вроде там была белая майка и половина Уно-икс. 

     

    ютюб

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    svan-Фото
    А он видимо не спешил, третье место было железно его, поэтому ехал и наслаждался предстоящим подиумом.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не Аффини так Собреро - Грандє Арриво полностью удалась для Италии (ещё и в майке нац.чемпиона выиграл). Кстати команда БайкЭксчейндж взяла обе инд.разделки на этой Джиро.

    Карапаз старался, но конечно же на таком этапе такое отставание ему было не отыграть. В день его днюхи (29 лет) поздравления "только" со 2-м местом. Кстати, сегодня ещё и в Тибо Пино ДР - 32 года ему.  

    Цитата: RVL
    Вигго классно сюжеты снимает!
    Как будто нелегально)) исподтишка)) по бандитски))
    Цитата: velodoctor
    Да он забавный) Мне еще кажется он иногда хочет что-то спросить у гонщиков после финиша, но те проезжают мимо, потому, что все как-то нелепо и неуверено сэр делает.

    "ОлдСкульный рокер" (и по внешности тоже), как его называет иногда С.Курдюков) new_russian

    Да, мне тоже нравились его вставки по ходу этапов и зарисовки опосля; видно что и самому Виггоу нравится такая его работа) 

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    M-07-Фото

    Цитата: kwwk
    Победа Хиндли удивительна еще и тем, что весной в отличии от Власова он был незаметен.
    Ну так-то разные задачи были: Хиндли надо было выйти на пик к Джиро, как и Бухману с Кельдерманом, а Власов был на пике формы, а второй пик должен быть на Туре.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Вот тебе и горбатая разделка, разрывы просто гигантские. Ланда - красавчик, проиграть 3 минуты на 17 километрах дано не каждому.

    А куда ему было торопиться? Карапаса он бы по любому не опередил, как и Нибали его.

    Кто красавец, так это 20-летний Бен Талетт. Первый ГТ проехал и как отлично себя показал. 

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