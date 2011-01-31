Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 3-го этапа Джиро д'Италия-2022

3-й этап Джиро д’Италия-2022, как и предполагалось, завершился общим спринтом, в котором 36-летний британский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Марк Кэвендиш обошёл 30-летнего французского гонщика Арно Демара (Groupama-FDJ) и колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.

Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. В отрыв сразу после старта отпустили трёх итальянских гонщиков – Маттиа Баиса (Mattia Bais) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani) из команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, которые уже уезжали в отрыв на первом этапе, и Самуэле Риви (Samuele Rivi) из команды EOLO-Kometa.

Пелотон не дал гонщикам отрыва набрать большое преимущество. Как только разрыв достиг 6 минут, команда лидера общего зачёта Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), а также команды Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl включились в работу и сократили разрыв до 2 минут. За 43 км у отрыва в запасе осталось лишь полминуты. Тогда из него атаковал Самуэле Риви, за которым поехал Маттиа Баис, оба гонщика удержались впереди до отметки 28 км до финиша. Небольшой подъём 4-й категории за 13 км до финиша не стал трамплином для атак и не помешал чистым спринтерам.

Марк Кэвендиш одержал 16-ю в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую майку лидера, а также цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но синюю майку лучшего в горной классификации у Матье ван дер Пула отобрал 28-летний немецкий велогонщик команды Israel - Premier Tech Рик Цабель (Rick Zabel), атаковавший перед подъёмом 4-й категории и добравший необходимые для лидерства в классификации очки. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у 24-летнего итальянского гонщика команды BikeExchange – Jayco Маттео Собреро.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse