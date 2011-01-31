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Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 3-го этапа Джиро д'Италия-2022  

 

  3-й этап Джиро д’Италия-2022, как и предполагалось, завершился общим спринтом, в котором 36-летний британский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Марк Кэвендиш обошёл 30-летнего французского гонщика Арно Демара (Groupama-FDJ) и колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.

 

  Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. В отрыв сразу после старта отпустили трёх итальянских гонщиков – Маттиа Баиса (Mattia Bais) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani) из команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, которые уже уезжали в отрыв на первом этапе, и Самуэле  Риви (Samuele Rivi) из команды EOLO-Kometa.

 

  Пелотон не дал гонщикам отрыва набрать большое преимущество. Как только разрыв достиг 6 минут, команда лидера общего зачёта Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), а также команды Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl включились в работу и сократили разрыв до 2 минут. За 43 км у отрыва в запасе осталось лишь полминуты. Тогда из него атаковал Самуэле Риви, за которым поехал Маттиа Баис, оба гонщика удержались впереди до отметки 28 км до финиша. Небольшой подъём 4-й категории за 13 км до финиша не стал трамплином для атак и не помешал чистым спринтерам.

 

  Марк Кэвендиш одержал 16-ю в карьере победу на этапе Джиро д’Италия. Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил розовую майку лидера, а также цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но синюю майку лучшего в горной классификации у Матье ван дер Пула отобрал 28-летний немецкий велогонщик команды Israel - Premier Tech Рик Цабель (Rick Zabel), атаковавший перед подъёмом 4-й категории и добравший необходимые для лидерства в классификации очки. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у 24-летнего итальянского гонщика команды BikeExchange – Jayco Маттео Собреро.

 

 

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 31.01.2011

    Какая по счёту победа Марка ?



    Всего сколько он финишей снял на грандтурах?

    Greg Hodorini
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Tour de Suisse

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La Route d'Occitanie

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Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • hodorik
    Фотогалерея 3-го этапа Джиро д ... (1)
    hodorik-Фото

    Какая по счёту победа Марка ?



    Всего сколько он финишей снял на грандтурах?

  • nightbuster33
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (3)
    nightbuster33-Фото
    Эта гонка в честь памяти о битве (с 26мая по 4июня 1944г.)союзников против Германии.Так что гонка могла быть и 10дней. В данном случае,название дано в честь дня окончательной победы.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как сказал бы С.Курдюков - это была настоящая "взлётная полоса". А там где "финишниый стол", Марку по прежнему почти нет равных в мощном спурте даже в его то возрасте.

    а Гирмэй всё-таки зацепил +2 в чикламине; ну шо ж на Этне будет красоваться в фиолетовом.

    Цитата: salomon
    Рановато списали в утиль Кэнон-бола !

    Выиграл этап - уже не зря поехал/взяли на итальянский гранд тур. Если КЭВ доколесит до 21 мая (14-й этап) будет праздновать свои 37 ДР прям на Джиро)

     

    Почти НЕ в тему:

    Цитата: Meridale
    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

    И даже шестой)) Жильбер: этап + генерал clapping

     

    P.S.

    Коментатор за время этапа выдал все что имел и знал свои статистические данные о разных соревнованиях, едва хватило на эфир))..даже о кибер спорте вспомнил))

    P.P.S.

    Венгрии (симпатишная страна) спасибо за Грандэ Партенцу - это было красиво!

    https://twitter.com/qst_alphavinyl/status/1522610240843399170 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    А для меня этап был скучным, можно было смотреть только финиш.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    velodoctor-Фото

    У Меркса кстати 25 побед и на Джиро, тут еще далеко британцу, а рекорд в 42 победы Чипо и вовсе побить кажется невозможным. И кстати во времена Каннибала между Джиро и туром было всего три недели. А вот в пользу Кэва то, что в те времена были полуэтапы, утром пролог после обеда этап, и общее количество этапов достигало 29 на туре.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    1. Ну сегодня Гирмай позицию плохую занял - его в коробку взяли и не выйти. Видно было, что силы есть.

    И этому тоже нужно учиться. Он сел на колесо Кэву, рассчитывая выскочить с него на финише. А выходить было некуда, потому что Гавирия и Демар сильнее и опытнее в групповом спринте. Гавирия похоже постепенно возвращается к прежним кондициям.

    Ну и не стоит забывать, что это очковая классификация, а не спринтерская. И очки даются на всех этапах без исключения.

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Freejazz-Фото
    1. Ну сегодня Гирмай позицию плохую занял - его в коробку взяли и не выйти. Видно было, что силы есть.
    2. Сегодня Том дал в КК - молодец! Всё таки МТБ - это конский и неблагодарный вид спорта. Люди готовы часами смотреть на придорожные красоты Венгрии/Франции/Италии и на циклокроссовую грязь Бельгии/ Голландии, но смотреть час на это мучение в гору (те, кто ездит поймут) с невозможнотью обогнать и вероятностью случайного прокола, что тебя убирает со 2-го на 16 место, без возможности вернуться, это что-то особенное.
  • Camel
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: motte
    ...кэв, сдается мне, будет на туре ибо щелкнуть меркса это История

    Давайте сначала разберёмся, что означает определение  РЕКОРД. И, тем более, История. 

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Решил Матьё Маречко развозить, выходит у Гермая не будет конкурентов в очковой классификации? Хотя  рано предполагать.
    Еще пару побед, и Кэву просто не смогут отказать в месте на туре big_boss

    В очковой классификации уже сейчас всего два очка разницы между Гирмаем и Кэвом. И в чистой скорости эритреец уступает не только Кэву и МВДП, но и Демару, Гавирии и Ниццоло. Это было видно еще по первому бонусному спринту на этапе, а не только по финишному. Гирмай больше классик чем чистый спринтер.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Тур Де Франс. Якобсен на выход. Меркс нервничает. Марк Велкам.

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