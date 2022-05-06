Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2022

Арно Демар и Калеб Юэн о 6-м этапе Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Арно Демар (Arnaud Démare) выиграл второй подряд этап Джиро д’Италия-2022. На 6-м равнинном этапе никто из пелотона не пытался обмануть спринтерские команды. Через 20 км после старта из пелотона атаковал 33-летний итальянский гонщик Диего Роза (EOLO-Kometa), но попутчиков для него не нашлось. Он в одиночку проехал в отрыве 141 км и вернулся в пелотон за 28 км до финиша. Спринтерские команды выполнили задачу – этап завершился общим спринтом.

Поезд Quick-Step Alpha Vinyl первым прошёл красный флажок финального километра, но манёвр одного из гонщиков подрезал Берта Ван Лерберга, одного из развозящих Марка Кэвендиша ,и за 800 м до финиша с британским спринтером остался лишь Михаэль Мёркёв.

Кэвендиш начал спринт за 250 м, но его обошли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Арно Демар (Groupama-FDJ). Юэн и Демар одновременно пересекли линию финиша, победителя определил фотофиниш. Впервые Марк Кэвендиш занял третье место на этапе Джиро д’Италия после 16 побед и 5 вторых мест.

С седьмой в карьере победой на этапе итальянского Гранд-тура Арно Демар стал первым в истории французским гонщиком, одержавшим больше всех побед на этапах Джиро д’Италия, больше, чем Жак Анкетиль и Бернар Ино. Также Демар повторил собственный рекорд – впервые дубль он сделал на Джиро в 2020 году, когда выиграл 6-й и 7-й этапы.

Арно Демар: «Финишировали очень плотно. Я подумал, что выиграл, но решил подождать фотофиниш. Победа решили считанные миллиметры, сегодня – в мою пользу.

Команда отработала потрясающе, с каждой круговой развязки я выходил в идеальной позиции. Это ещё одна великолепная командная победа.

Не привык спринтовать с дальних позиций. Но мне хотелось завершить работу моей команды. Я спуртовал с опозданием, после того, как Михаэль Мёркёв и Марк Кэвендиш ускорились за 500 метров. Я знал, что Кэвендиш не пропустит с левой стороны, поэтому пришлось обходить его справа, так же, как и Калеба Юэна. Кэвендиша обошёл только за сто метров.

Чувствовал, что я еду быстро, но подумал, что мы финишировали слишком плотно. Инстинктивно я выбросил велосипед вперёд, так же, как делал во время тренировок за скутером отца или с моими кузенами. Для меня честь, что меня развозили такие гонщики как Якопо Гуарньери и Рамон Синкельдам. Когда одного из них нет, могу рассчитывать на другого, а ещё лучше, когда развозят они оба, как было сегодня. Многие меня недооценивают, но это моя 86-я победа и 7-я на Джиро д’Италия.

Моя цель – выиграть очковую классификацию, но я понимаю, как далеко и тяжело до конца Гранд-тура».

Калеб Юэн: «Команда сегодня сделала всё, что было необходимо, идеально вывезла меня. Благодаря этому начал спринт именно тогда, когда хотел. Всё выглядело хорошо, но в конце меня всего на дюйм обошли на линии. Конечно, я очень расстроен, что просто упустил победу на этапе. Но мы должны двигаться дальше. Форма и команда в порядке, конечно, я горю нетерпением взять реванш».