Джиро д'Италия-2022. Синяя майка. Претенденты

Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется со второго этапа и завершится на 21 этапе Джиро д’Италия-2022. Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2022 сосредоточена на этапах в Альпах. Мы сможем узнать имя обладателя «малья адзурра» 105-го выпуска итальянского Гранд-тура на арене в Вероне.

Три этапа финишируют в подъем 1 категории. Шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году.

В прошлом году лучшим в горной классификации стал Жофрей Бушар (Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën). Организаторы на Джиро д'Италия-2022 приготовили 47 вершин различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода не внесет коррективы в маршрут гонки.

На Джиро д'Италия-2022 будет 47 категорийных вершин:



- одна вершина Cima Coppi;

- 14 гор первой категории;

- 10 подъемов второй категории;

- 11 гор третьей категории;

- 11 горных финишей четвертой категории.



Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя две вершины первой категории Пассо Сан Пеллегрино (Passo San Pellegrino) и финиш на Федайя (Passo Fedaia) и вершину Cima Coppi - Пордой (Passo Pordoi). Максимально на этом этапе можно выиграть 130 очков.



Вторым по значимости будет 9-й этап, на котором можно заработать максимум 125 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Пассо Ланчано (Passo Lanciano) и финиш на Блокхаус (Blockhaus).



Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:



- Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;

- гора 1-й категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;

- гора 2-й категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;

- гора 3-й категории – 9; 4, 2, 1;

- гора 4-й категории – 3; 2, 1.





В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

В числе претендентов генеральщики, а также 27-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), 31-летний французский гонщик Роман Барде (DSM), 29-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (EF Education-EasyPost), 25-летний итальянский гонщик Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), 24-летний колумбийский гонщик Иван Соса (Movistar), 35-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ и 39-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) и другие.







Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Роман Барде (DSM)

Photo (c) Team DSM

Лоренцо Фортунато (EOLO - Kometa)

Photo Credit: LaPresse

Иван Соса (Movistar)

Доменико Поццовиво (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Рейн Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team