 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

19-й этап Джиро д’Италия-2022 прошёл по типичному сценарию, когда отрыв разыграл победу на этапе, а генеральщики вели свою гонку. Кун Бауман (Koen Bouwman), 28-летний велогонщик команды Jumbo-Visma, отобрался в отрыв дня, атаковав через 8 км после старта. Он не только первым прошёл все вершины дня, гарантировав себе синюю майку «горного короля» Джиро д’Италия-2022 (осталось только доехать до финиша в Вероне), но и сделал дубль, выиграв ещё один этап в этом выпуске «Корса Роза».

Отрыв отпустили довольно быстро. К началу восхождения на третий категорийный подъём этапа Коловрат лидеры опережали пелотон на 8 с половиной минут. На этом подъёме за 55 км до финиша многочисленный отрыв начал редеть.

За 7 км до вершины впереди остались Кун Бауман, Аттила Вальтер (Attila Valter (Hun) Groupama – FDJ), Мауро Шмид (Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team) и Алессандро Тонелли (Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF – Faizane).

На спуске с Коловрата лидеров догнал ещё один гонщик из большого отрыва дня Андреа Вендраме (Andrea Vendrame (Ita) Ag2r – Citroën). Пятеро лидеров за 10 км до финиша удерживали около 8 минут преимущества над пелотоном.

Финальный подъём 2-й категории Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte, 138 - 612 м, протяжённость 7,1 км, набор высоты 515 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) не разбил отрыв. Никому из пятёрки не удалось уехать от попутчиков. В итоге отрыв разыграл спринт. Андреа Вендраме потерял шанс побороться за победу, допустив ошибку на повороте. Кун Бауман опередил своих попутчиков по отрыву, Мауро Шмид финишировал вторым, а Алессандро Тонелли замкнул тройку призёров этапа.

По итогам этапа за два дня до финала «Корса Роза» расстановка сил претендентов на подиум 105-го выпуска итальянского Гранд-тура не изменилась. Команда Ineos Grenadiers возглавляла пелотон в начале этапа. Но на первом же категорийном подъёме дня Ричи Порт, один из помощников лидера гонки Ричарда Карапаса, выпал из пелотона, а затем сошёл с Джиро д’Италия-2022 из-за плохого самочувствия и проблем с желудком.

Команда Bora-hansgrohe взяла на себя инициативу за 125 км до финиша, когда преимущество отрыва выросло до 11 минут. Но на финальном подъёме лидеры общего зачёта боролись один на один. Микель Ланда (Bahrain Victiorious), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) пытались отыграть время у Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), но на финиш приехали вместе через 3:56 после победителя этапа, так и не изменив положение в общем зачёте.

Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, цикламеновая майка – у Арно Демара (Groupama-FDJ), Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика. Кун Бауман (Jumbo-Visma) лидирует в классификации лучшего горняка с перевесом, достаточным для итоговой победы, ему остаётся только доехать до финиша в Вероне.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse