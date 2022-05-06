VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  19-й этап Джиро д’Италия-2022 прошёл по типичному сценарию, когда отрыв разыграл победу на этапе, а генеральщики вели свою гонку.  Кун Бауман (Koen Bouwman), 28-летний велогонщик команды Jumbo-Visma, отобрался в отрыв дня, атаковав через 8 км после старта. Он не только первым прошёл все вершины дня, гарантировав себе синюю майку «горного короля» Джиро д’Италия-2022 (осталось только доехать до финиша в Вероне), но и сделал дубль, выиграв ещё один этап в этом выпуске «Корса Роза».

 

  Отрыв отпустили довольно быстро. К началу восхождения на третий категорийный подъём этапа Коловрат лидеры опережали пелотон на 8 с половиной минут.  На этом подъёме за 55 км до финиша многочисленный отрыв начал редеть.

 

  За 7 км до вершины впереди остались Кун Бауман, Аттила Вальтер (Attila Valter (Hun) Groupama – FDJ), Мауро Шмид (Mauro Schmid (Swi) Quick Step Alpha Vinyl Team) и Алессандро Тонелли (Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF – Faizane).

 

  На спуске с Коловрата лидеров догнал ещё один гонщик из большого отрыва дня Андреа Вендраме (Andrea Vendrame (Ita) Ag2r – Citroën). Пятеро лидеров за 10 км до финиша удерживали около 8 минут преимущества над пелотоном.

 

  Финальный подъём 2-й категории Кастельмонте (Santuario Di Castelmonte, 138 - 612 м, протяжённость 7,1 км, набор высоты 515 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%) не разбил отрыв. Никому из пятёрки не удалось уехать от попутчиков. В итоге отрыв разыграл спринт.   Андреа Вендраме потерял  шанс побороться за победу, допустив ошибку на повороте. Кун Бауман опередил своих попутчиков по отрыву, Мауро Шмид финишировал вторым, а Алессандро Тонелли замкнул тройку призёров этапа.

 

 По итогам этапа за два дня до финала «Корса Роза» расстановка сил претендентов на подиум 105-го выпуска итальянского Гранд-тура не изменилась. Команда Ineos Grenadiers возглавляла пелотон в начале этапа. Но на первом же категорийном подъёме дня Ричи Порт, один из помощников лидера гонки Ричарда Карапаса, выпал из пелотона, а затем сошёл с Джиро д’Италия-2022 из-за плохого самочувствия и проблем с желудком.  

 

  Команда Bora-hansgrohe взяла на себя инициативу за 125 км до финиша, когда преимущество отрыва выросло до 11 минут. Но на финальном подъёме лидеры общего зачёта боролись один на один. Микель Ланда (Bahrain Victiorious), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) пытались отыграть время у Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), но на финиш приехали вместе через 3:56 после победителя этапа, так и не изменив положение в общем зачёте.

 

  Розовая майка осталась на плечах Ричарда Карапаса, цикламеновая майка – у Арно Демара (Groupama-FDJ), Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика. Кун Бауман (Jumbo-Visma) лидирует в классификации лучшего горняка с перевесом, достаточным для итоговой победы, ему остаётся только доехать до финиша в Вероне.

 

 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Meridale
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Meridale-Фото

    Всё дотянут до разделки, как в последние годы.
    При всей эпичности завтрашнего этапа будут ехать вместе до последнего километра. Думаю, если я включу завтра транляцию за 5км до финиша - ничего не пропущу.
    Уровень топов стал на сколько высок и плотным по отношению к друг другу, что прошла эпоха шальных атак и отрывов на все деньги.  Лишний рывок может стоит гонщику пары позиций в генерале - лучше просидеть 5м-10м, чем дёрнуться и возможно потерять всё. А это какие-никакие очки, рейтинг и размер суммы контракта на следющий сезон. 
    Хоть горы завтра красивые будут показывать)

     

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 4 (2)
    MVDP-Фото

    Катюша рулит!

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Кристофф единственный похоже кому прибывание в Ванти сил не добавило) Бывший развозящий переспринтовал. 



    Посмотрел финишные км, Халлер просто на голову был всех сильнее, рукой кого-то подвинул чтоб его не прижали к барьерам в стиле ВДп, затем просто уехал.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как не крути, но соглашусь теперь с теми, кто отписывался раньше (на этапах), что скукота. Эта Джиро такая горная как и скучная. До последней горы очередное катание, даже на Коловрате никто не попробовал (Зардини не в счёт). Хорошо хоть Сиваков мощно разда(ва)л в конце. Наверное все уже держали завтрашний 20-й этап в голове... и высоты за 2км.+

    ОТРЫВщики на последней горе "повеселили", Отар тоже сегодня немного закоментировался)

    Кстати, на 19-м этапе был замечен сам Пантани...на минутку Марко ожил

  • uran
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    uran-Фото
    Последняя возможность сделать задел. Разделка слишком короткая для больших разрывов.
  • Velolife
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (15)
    Velolife-Фото
    Это международный форум! Велогонки - это не только критериумы.
  • Velolife
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Velolife-Фото

    Порт сошёл, Сиваков устал, Карапазу будет тяжело. У Хиндли есть шанс. Как впрочем, и идущим им вслед - Ланде и Нибали, но этап достанется другим.

  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    jerzyk-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот этап не чего не решил в генерале, эта троица наверно разберётся не завтра, а в разделке.
    Ланда слаб в разделке, а у Хиндли такая ситуация была на Джиро в 2020 году. Где он проиграл с треском Харту...Так что думаю им нечего делить! :)
  • Gottliche_Recht
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    Gottliche_Recht-Фото

    Включил последние 15 км, какой-то театр абсурда. Сюрпляс последние 3 км от отрыва, последний поворот с подрезаниями, прошивающий лидеров словно детей, появившись из ниоткуда, Мартан, атаки в 50 метров от тройки лидеров. Сюр.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (18)
    kwwk-Фото
    А лидирующий дуэт - потенциальные астанинцы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 мая

Ivan Moreno (Equipo Kern Pharma)

Hector Carreterob(Equipo Kern Pharma)

28 мая

Rohan Dennis (Jumbo - Visma)

Sebastien Reichenbach (Groupama - FDJ)

Mikel Aristi (Euskaltel - Euskadi)

Alejandro Osorio (Bahrain Victorious)

Lars Saugstad (Uno-X Team)

Ben Turner (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (159)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)