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Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Марк Кэвендиш, Матье ван дер Пул, Арно Демар, Фернандо Гавирия, Биньям Гирмай о 3-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

 

  Вернувшись на Джиро д’Италия через девять лет, Марк Кэвендиш довёл список выигранных на итальянском Гранд-туре этапов до 16. На 3-м этапе Джиро д’Италия-2022, финальном на  территории Венгрии, 36-летний британский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl открыл спринт за 300 м до финиша, опередив Арно Демара (Groupama-FDJ) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates).

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  В борьбе с опытными спринтерами четвёртое место занял дебютант Джиро д’Италия, едущий первый Гранд-тур в карьере, 22-летний Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Майка лучшего в очковой классификации, как и розовая майка лидера, остались у Матье ван дер Пула (Apecin-Fenix).

 

  Большую часть этапа после старта пелотон держал под контролем отрыв, в который уехали три итальянских гонщика - Маттиа Баис (Mattia Bais) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani) из команды Drone Hopper - Androni Giocattoli,  и Самуэле  Риви (Samuele Rivi) из команды EOLO-Kometa. Отрыв был нейтрализован за 28 км до финиша, а этап завершился общим спринтом.

 

  На двух финальных километрах Давиде Баллерини (Quick-Step Alpha Vinyl) сделал мощную протяжку, растянув пелотон перед отметкой 1 км до финиша, после чего Михаэль Мёркёв в своём фирменном стиле безупречно развёз Марка Кэвендиша, после чего британский спринтер точно рассчитал силы и первым пересёк линию финиша.

 

  Выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2022 в возрасте 36 лет, 11 месяцев и 17 дней, Марк Кэвендиш стал самым возрастным после Алессандро Петакки (37 лет в 2011)победителем этапа итальянского Гранд-тура.

 

  Марк Кэвендиш: «Очень счастлив! Мы так хотели хорошо выступить в групповом спринте, и нам это удалось. Я так рад этой великолепной победе. Прошло 14 лет с тех пор, как впервые выиграл этап здесь, на этой потрясающей гонке, которую очень люблю.

 

  Чувствую себя точно так же, как во  время первого выигранного на Джиро д’Италия этапа. Я люблю выступать, счастлив, что нахожусь здесь. Эта гонка всё ещё добра ко мне. И ребята моей команды придали мне уверенности. У меня лучшие ребята, с которыми не могу прикрываться оправданиями.

 

  Ребята  феноменально отработали, защищали меня, контролировали пелотон. Я знал, что должен принести результат с такой фантастической командой, доволен, что мне это удалось. Сегодня все внесли вклад. В спринте всё развивается спонтанно, но Михаэль всё время  сохранял самообладание. Потом мне пришлось спуртовать задолго до финишной черты, оставалось ещё 300 метров, но нога шла, я счастлив, что продержался так долго».

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Арно Демар: «Мы заняли хорошую позицию, но было сложно удержаться вместе. За километр до финиша я потерял ребят, но смог вернуться на колесо Якопо (Гуарньери) за 600 метров. Увидел, как проезжает поезд Кэвендиша, боролся, чтобы сесть им на колесо. Очень рад, что удалось. Он мощно начал издалека и смог удержаться так долго. Это впечатлило.

 

  Я мало что мог сделать. Начал спринт сразу после него, но уже сейчас подумал, что надо было оставаться у него на колесе подольше, ждать до последнего, а потом попытаться обойти. Разочарован, потому что боролся за победу. Но впереди ещё будет много шансов. Команда начала гонку хорошо, физически я в порядке, ребята хорошо отработали. Мы взяли  второе место, могло быть и хуже, но и лучше тоже. По крайней мере, это настоящее начало нашей Джиро».

 

  Фернандо Гавирия: «Спринт был трудным и быстрым. Мы боролись за победу и сделали  максимум. Команда отлично удерживала меня впереди. Будем ждать следующих возможностей, мы довольны сегодняшним этапом, но будем дальше бороться за победу».

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Я не очень старался спринтовать сам. У нас в команде отличный развозящий поезд. К сожалению, наш спринтер Якуб Маречко оказался заперт. Думаю, он отлично отработал.

 

  Я наслаждаюсь тем, что еду в розовой майке. Счастлив привезти её в Италию. Постараюсь ещё побороться за победы на этапах, всё зависит от того, как  пойдёт гонка. В обычных обстоятельствах мне невозможно удержать майку на Этне, но посмотрим».

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Биньям Гирмай: «Сегодня этап был почти полностью равнинным, я могу быть доволен четвёртым местом. В финале шла жёсткая борьба за позиции, было трудно. Но мои товарищи по команде фантастически удержали меня впереди. Благодаря Барнабашу, Эме и Луйку я смог спринтовать из идеальной позиции. Чувствовал себя хорошо, хотел приложить все силы, чтобы первым пересечь финиш, но меня окружали другие спринтеры, просвета не осталось. Помимо четвёртого места я выиграл несколько очков в зачёт цикламеновой майки на промежуточном спринте, потому что иду недалеко от Матье ван дер Пула в очковой классификации. Хочу хорошо проехать эти три недели, возможно, смогу продолжить борьбу за эту яркую майку!»

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • hodorik
    Фотогалерея 3-го этапа Джиро д ... (1)
    hodorik-Фото

    Какая по счёту победа Марка ?



    Всего сколько он финишей снял на грандтурах?

  • nightbuster33
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 5 (3)
    nightbuster33-Фото
    Эта гонка в честь памяти о битве (с 26мая по 4июня 1944г.)союзников против Германии.Так что гонка могла быть и 10дней. В данном случае,название дано в честь дня окончательной победы.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как сказал бы С.Курдюков - это была настоящая "взлётная полоса". А там где "финишниый стол", Марку по прежнему почти нет равных в мощном спурте даже в его то возрасте.

    а Гирмэй всё-таки зацепил +2 в чикламине; ну шо ж на Этне будет красоваться в фиолетовом.

    Цитата: salomon
    Рановато списали в утиль Кэнон-бола !

    Выиграл этап - уже не зря поехал/взяли на итальянский гранд тур. Если КЭВ доколесит до 21 мая (14-й этап) будет праздновать свои 37 ДР прям на Джиро)

     

    Почти НЕ в тему:

    Цитата: Meridale
    Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

    И даже шестой)) Жильбер: этап + генерал clapping

     

    P.S.

    Коментатор за время этапа выдал все что имел и знал свои статистические данные о разных соревнованиях, едва хватило на эфир))..даже о кибер спорте вспомнил))

    P.P.S.

    Венгрии (симпатишная страна) спасибо за Грандэ Партенцу - это было красиво!

    https://twitter.com/qst_alphavinyl/status/1522610240843399170 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    А для меня этап был скучным, можно было смотреть только финиш.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    velodoctor-Фото

    У Меркса кстати 25 побед и на Джиро, тут еще далеко британцу, а рекорд в 42 победы Чипо и вовсе побить кажется невозможным. И кстати во времена Каннибала между Джиро и туром было всего три недели. А вот в пользу Кэва то, что в те времена были полуэтапы, утром пролог после обеда этап, и общее количество этапов достигало 29 на туре.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    1. Ну сегодня Гирмай позицию плохую занял - его в коробку взяли и не выйти. Видно было, что силы есть.

    И этому тоже нужно учиться. Он сел на колесо Кэву, рассчитывая выскочить с него на финише. А выходить было некуда, потому что Гавирия и Демар сильнее и опытнее в групповом спринте. Гавирия похоже постепенно возвращается к прежним кондициям.

    Ну и не стоит забывать, что это очковая классификация, а не спринтерская. И очки даются на всех этапах без исключения.

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Freejazz-Фото
    1. Ну сегодня Гирмай позицию плохую занял - его в коробку взяли и не выйти. Видно было, что силы есть.
    2. Сегодня Том дал в КК - молодец! Всё таки МТБ - это конский и неблагодарный вид спорта. Люди готовы часами смотреть на придорожные красоты Венгрии/Франции/Италии и на циклокроссовую грязь Бельгии/ Голландии, но смотреть час на это мучение в гору (те, кто ездит поймут) с невозможнотью обогнать и вероятностью случайного прокола, что тебя убирает со 2-го на 16 место, без возможности вернуться, это что-то особенное.
  • Camel
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: motte
    ...кэв, сдается мне, будет на туре ибо щелкнуть меркса это История

    Давайте сначала разберёмся, что означает определение  РЕКОРД. И, тем более, История. 

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Решил Матьё Маречко развозить, выходит у Гермая не будет конкурентов в очковой классификации? Хотя  рано предполагать.
    Еще пару побед, и Кэву просто не смогут отказать в месте на туре big_boss

    В очковой классификации уже сейчас всего два очка разницы между Гирмаем и Кэвом. И в чистой скорости эритреец уступает не только Кэву и МВДП, но и Демару, Гавирии и Ниццоло. Это было видно еще по первому бонусному спринту на этапе, а не только по финишному. Гирмай больше классик чем чистый спринтер.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Тур Де Франс. Якобсен на выход. Меркс нервничает. Марк Велкам.

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