Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2022

Марк Кэвендиш, Матье ван дер Пул, Арно Демар, Фернандо Гавирия, Биньям Гирмай о 3-м этапе Джиро д’Италия-2022

Вернувшись на Джиро д’Италия через девять лет, Марк Кэвендиш довёл список выигранных на итальянском Гранд-туре этапов до 16. На 3-м этапе Джиро д’Италия-2022, финальном на территории Венгрии, 36-летний британский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl открыл спринт за 300 м до финиша, опередив Арно Демара (Groupama-FDJ) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

В борьбе с опытными спринтерами четвёртое место занял дебютант Джиро д’Италия, едущий первый Гранд-тур в карьере, 22-летний Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Майка лучшего в очковой классификации, как и розовая майка лидера, остались у Матье ван дер Пула (Apecin-Fenix).

Большую часть этапа после старта пелотон держал под контролем отрыв, в который уехали три итальянских гонщика - Маттиа Баис (Mattia Bais) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani) из команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, и Самуэле Риви (Samuele Rivi) из команды EOLO-Kometa. Отрыв был нейтрализован за 28 км до финиша, а этап завершился общим спринтом.

На двух финальных километрах Давиде Баллерини (Quick-Step Alpha Vinyl) сделал мощную протяжку, растянув пелотон перед отметкой 1 км до финиша, после чего Михаэль Мёркёв в своём фирменном стиле безупречно развёз Марка Кэвендиша, после чего британский спринтер точно рассчитал силы и первым пересёк линию финиша.

Выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2022 в возрасте 36 лет, 11 месяцев и 17 дней, Марк Кэвендиш стал самым возрастным после Алессандро Петакки (37 лет в 2011)победителем этапа итальянского Гранд-тура.

Марк Кэвендиш: «Очень счастлив! Мы так хотели хорошо выступить в групповом спринте, и нам это удалось. Я так рад этой великолепной победе. Прошло 14 лет с тех пор, как впервые выиграл этап здесь, на этой потрясающей гонке, которую очень люблю.

Чувствую себя точно так же, как во время первого выигранного на Джиро д’Италия этапа. Я люблю выступать, счастлив, что нахожусь здесь. Эта гонка всё ещё добра ко мне. И ребята моей команды придали мне уверенности. У меня лучшие ребята, с которыми не могу прикрываться оправданиями.

Ребята феноменально отработали, защищали меня, контролировали пелотон. Я знал, что должен принести результат с такой фантастической командой, доволен, что мне это удалось. Сегодня все внесли вклад. В спринте всё развивается спонтанно, но Михаэль всё время сохранял самообладание. Потом мне пришлось спуртовать задолго до финишной черты, оставалось ещё 300 метров, но нога шла, я счастлив, что продержался так долго».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Арно Демар: «Мы заняли хорошую позицию, но было сложно удержаться вместе. За километр до финиша я потерял ребят, но смог вернуться на колесо Якопо (Гуарньери) за 600 метров. Увидел, как проезжает поезд Кэвендиша, боролся, чтобы сесть им на колесо. Очень рад, что удалось. Он мощно начал издалека и смог удержаться так долго. Это впечатлило.

Я мало что мог сделать. Начал спринт сразу после него, но уже сейчас подумал, что надо было оставаться у него на колесе подольше, ждать до последнего, а потом попытаться обойти. Разочарован, потому что боролся за победу. Но впереди ещё будет много шансов. Команда начала гонку хорошо, физически я в порядке, ребята хорошо отработали. Мы взяли второе место, могло быть и хуже, но и лучше тоже. По крайней мере, это настоящее начало нашей Джиро».

Фернандо Гавирия: «Спринт был трудным и быстрым. Мы боролись за победу и сделали максимум. Команда отлично удерживала меня впереди. Будем ждать следующих возможностей, мы довольны сегодняшним этапом, но будем дальше бороться за победу».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Матье ван дер Пул: «Я не очень старался спринтовать сам. У нас в команде отличный развозящий поезд. К сожалению, наш спринтер Якуб Маречко оказался заперт. Думаю, он отлично отработал.

Я наслаждаюсь тем, что еду в розовой майке. Счастлив привезти её в Италию. Постараюсь ещё побороться за победы на этапах, всё зависит от того, как пойдёт гонка. В обычных обстоятельствах мне невозможно удержать майку на Этне, но посмотрим».

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Биньям Гирмай: «Сегодня этап был почти полностью равнинным, я могу быть доволен четвёртым местом. В финале шла жёсткая борьба за позиции, было трудно. Но мои товарищи по команде фантастически удержали меня впереди. Благодаря Барнабашу, Эме и Луйку я смог спринтовать из идеальной позиции. Чувствовал себя хорошо, хотел приложить все силы, чтобы первым пересечь финиш, но меня окружали другие спринтеры, просвета не осталось. Помимо четвёртого места я выиграл несколько очков в зачёт цикламеновой майки на промежуточном спринте, потому что иду недалеко от Матье ван дер Пула в очковой классификации. Хочу хорошо проехать эти три недели, возможно, смогу продолжить борьбу за эту яркую майку!»