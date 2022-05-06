Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2022

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:34
Фотогалерея и события 9-го этапа Джиро д'Италия-2022
9-й этап Джиро д’Италия-2022 с финишем в подъём 1-й категории Блокахаус, завершился первой схваткой генеральщиков. Отрыв дня сформировался после прохождения первого категорийного подъёма. 33-летний итальянский гонщик команды EOLO-Kometa Диего Роза атаковал одним из первых. В общей сложности он проехал в отрыве, состав которого менялся по мере прохождения подъёмов, 173 км. Благодаря этому Диего Роза собрал горные премии на вершинах подъёмов 2-й категории Саннтитико, Роккаразо, а также на подъёме 1-й категории Пассо Ланчано и перехватил синюю майку лучшего в горной классификации у Куна Баумана (Jumbo-Visma).
Однако, отрыв дня, в который отобрались помимо Диего Розы ещё 8 гонщиков, не сумел уехать от пелотона. По мере продвижения к финальному подъёму преимущество отрыва сократилось с 4 с половиной минут до полуминуты. Джо Домбровски (Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Astana Qazaqstan Team), атаковавший из отрыва за 20 км до финиша, был настигнут пелотоном за 16 км.
Команда Ineos Grenadiers возглавила пелотон за 90 км до финиша, сменив работавших в голове гонщиков Trek-Segafredo. К финальному подъёму Блокхаус пелотон просеялся. Обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo), оставшийся к тому времени без помощников, выпал из группы за 8 км до финиша, но сумел минимизировать потери и удержал майку лидера, а также белую майку лучшего молодого гонщика. На вершине Блокхауса молодой испанский гонщик команды Trek-Segafredo проиграл 1 минуту 46 секунд.
На Блокхаусе генеральщики впервые проверили друг друга атаками. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), с которым до отметки 4,6 км до финиша оставался Ричи Порт, атаковал, но на его ускорение сразу ответили Роман Барде (DSM) и Микель Ланда (Bahrain Victorious). За ними поехал Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), а Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) в голове оставшейся группы генеральщиков закрыл просвет. За ним удержались Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Алехандро Вальверде (Movistar). Вальверде не выдержал темпа за 3 км до финиша, ещё через 200 метров выпал Винченцо Нибали.
Микель Ланда попробовал уехать от соперников за 2,7 км до финиша, но ему это не удалось, так же, как и Доменико Поццовиво. Роман Барде также попытался ускориться, но в итоге группа генеральщиков разыграла спринт.
26-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) одержал вторую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, опередив Романа Барде и Ричарда Карапаса.
Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.
23-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жуан Алмейда финишировал пятым и поднялся на вторую строчку общего зачёта, а Роман Барде (DSM) замкнул тройку лидеров.
Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (310)