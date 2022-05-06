 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

На 16-м этапе, открывшем финальную неделю Джиро д’Италия-2022, победу одержал гонщик из отрыва дня – 31-летний Ян Хирт (Jan Hirt) из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

На горном этапе с набором высоты 5250 м, преодолением Мортироло и финишем в Априке отрыв сформировался на первом подъёме дня – подъёме 1-й категории Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino, 710 - 1938 м, протяжённость 19,9 км, набор высоты 1228 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%). У 22 гонщиков отрыва перед началом подъёма на Мортироло было около двух с половиной минут преимущества над пелотоном.

49 км с набором высоты 1520 м до вершины подъема 1-й категории Мортироло стали трамплином для атаки части гонщиков отрыва и отсеяли тех, кто не выдержал темпа. Сначала из группы атаковали Ваут Пулс (Bahrain Victorious), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Кун Бауман (Jumbo-Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Тимен Аренсман и Крис Хэмильтон (DSM), а Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Хью Карти (EF Education EasyPost) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сформировали вторую группу. Чикконе выпал, а Хирт и Карти добрали первый отрыв, вместе с которым прошли вершину Мортироло. За 55 км до финиша семеро гонщиков первой группы опережали ближайших преследователей на 1:15.

Тем временем в пелотоне на Мортироло скорость начала задавать команда Astana Qazaqstan, подготовившая атаку Винченцо Нибали, который попробовал уехать на спуске. Но Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и группа из 8 гонщиков добрали Нибали, а поле спуска пелотон собрался.

Некатегорийный, но крутой подъём Тельо оказался не по силам нескольким гонщикам отрыва – выпали обладатель синей майки лучшего горного гонщика Кун Бауман и Крис Хэмильтон.

Леннард Кемна атаковал на спуске с Тельо, а Ваут Пулс вернулся из отрыва в пелотон, в котором к финальному подъёму 1-й категории Валико ди Санта Кристина осталось около 15 гонщиков.

За 13 км до финиша у Леннарда Кемны было 45 секунд преимущества над бывшими попутчиками по отрыву. Вслед за Кемной атаковал Тимен Аренсман (Thymen Arensman/DSM), но Ян Хирт догнал его за 10 км до финиша. За 3 км до вершины Валико ди Санта Кристина Хирт и Аренсман догнали Леннарда Кемну, а затем Ян Хирт атаковал. 10 секунд за километр до финиша чешскому гонщику команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux хватило, чтобы удержать победу на этапе, первую в его карьере победу на этапе Гранд-тура. Тимен Аренсман финишировал вторым.

А за спиной двух гонщиков отрыва борьбу вели претенденты на общий зачёт – Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Микель Ланда (Bahrain Victorious) финишировали одной группой, Хиндли опередил Карапаса на линии финиша. Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Винченцо Нибали проиграли этой группе 14 секунд.

Ричард Карапас сохранил розовую майку лидера, но его преимущество над Джеем Хиндли сократилось до 3 секунд. 37-летний Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) по итогам 16 этапа поднялся в топ-5 общего зачёта.

Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Жуана Алмейды, Кун Бауман сохранил синюю майку лучшего горняка, а Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse