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Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  На 16-м этапе, открывшем финальную неделю Джиро д’Италия-2022, победу одержал гонщик из отрыва дня – 31-летний Ян Хирт (Jan Hirt) из команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

 

  На горном этапе с набором высоты 5250 м, преодолением Мортироло и финишем в Априке отрыв сформировался на первом подъёме дня – подъёме 1-й категории Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino, 710 - 1938 м, протяжённость 19,9 км, набор высоты 1228 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%). У 22 гонщиков отрыва перед началом подъёма на Мортироло было около двух с половиной минут преимущества над пелотоном.   

 

  49 км с набором высоты 1520 м до вершины подъема 1-й категории Мортироло стали трамплином для атаки части гонщиков отрыва и отсеяли тех, кто не выдержал темпа. Сначала из группы атаковали Ваут Пулс (Bahrain Victorious), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Кун Бауман (Jumbo-Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Тимен Аренсман и Крис Хэмильтон (DSM), а Ян Хирт (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Хью Карти (EF Education EasyPost) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сформировали вторую группу.  Чикконе выпал, а Хирт и Карти добрали первый отрыв, вместе с которым прошли вершину Мортироло. За 55 км до финиша семеро гонщиков первой группы опережали ближайших преследователей на 1:15.

 

  Тем временем в пелотоне на Мортироло скорость начала задавать команда Astana Qazaqstan, подготовившая атаку Винченцо Нибали, который попробовал уехать на спуске. Но Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и группа из 8 гонщиков добрали Нибали, а поле спуска пелотон собрался.

 

  Некатегорийный, но крутой подъём Тельо оказался не по силам нескольким гонщикам отрыва – выпали обладатель синей майки лучшего горного гонщика Кун Бауман и Крис Хэмильтон.

 

  Леннард Кемна атаковал на спуске с Тельо, а Ваут Пулс вернулся из отрыва в пелотон, в котором к финальному подъёму 1-й категории Валико ди Санта Кристина осталось около 15 гонщиков.

 

  За 13 км до финиша у Леннарда Кемны было 45 секунд преимущества над бывшими попутчиками по отрыву. Вслед за Кемной атаковал Тимен Аренсман (Thymen Arensman/DSM), но Ян Хирт догнал его за 10 км до финиша. За 3 км до вершины Валико ди Санта Кристина Хирт и Аренсман догнали Леннарда Кемну, а затем Ян Хирт атаковал. 10 секунд за километр до финиша чешскому гонщику команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux хватило, чтобы удержать победу на этапе, первую в  его карьере победу на этапе Гранд-тура. Тимен Аренсман финишировал вторым.

 

  А за спиной двух гонщиков отрыва борьбу вели претенденты на общий зачёт – Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), Микель Ланда (Bahrain Victorious) финишировали одной группой, Хиндли опередил Карапаса на линии финиша. Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Винченцо Нибали проиграли этой группе 14 секунд.

 

Ричард Карапас сохранил розовую майку лидера, но его преимущество над Джеем Хиндли сократилось до 3 секунд. 37-летний Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) по итогам 16 этапа поднялся в топ-5 общего зачёта.

 

Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Жуана Алмейды, Кун Бауман сохранил синюю майку лучшего горняка, а Арно Демар (Groupama-FDJ) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.

 

 

 

 

 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рад за Хирта, наконец то взял этап на ГТ. Вся  Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux просто огромная, нет, не сенсация, но любо-дорого смотреть.

    Не удержусь чтобы как и многие в коментах выше похвалить акулу Нибса bb Мотивация запредельная, силы тоже есть, жаль что до подиума ну никак ему не дотянуться, разве что 19-й 20-й этапы ещё в запасе, но сможет ли сам Винченцо там двинуть. Отдельный реверанс и аплодисменты Алехандро, настоящий боец aggressive

    Цитата: Sezar
    Хиндли явно в суперформе и ничего не боится. Как ни пытается хитроумный Карапас, но 7 секунд не хотят преумножаться, даже наоборот. Алмейда выстоял и пока идет на подиум. Ну а Ланда идет на свое законное место.

    Никогда не верил ни в тот раз, ни сейчас (ну не могу поверить и всё) в Хиндли, но парень действительно силён и с ним однозначно нужно всем бигам считаться. Вот так бы ему в какой то год и на Туре, ну или хотя бы на Вуэльте.

    4-ка почти определилась, но кто то (увы) будет лишним в Вероне и против Ланды опять таки инд.разделка, учитывая то, что он пока що позади, а не впереди Алмейды по генералу. Но верю в Микэле и его прорыв на призовой подиум по итогам 19 и/или 20 (королевского) этапа. Только бы не падал больше.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Ну, они получили приглашение на Дофине и Тур Польши. У них будет возможность себя показать, а значит получать новые приглашения на крупные и престижные гонки.
    К тому же после того, как Альпецин и Аркеа станут командами Мирового тура, у Тотал Энерджи и Uno-X будет больше возможностей стать лучшими проконтинентальными командами и получать автоматическое приглашение на все гонки. Те приглашения, которые сейчас достаются Альпецину и Аркеа.

    Близнецам 22 года и они могут позволить себе подождать 3 года. И не факт, что их зарплата меньше, чем была бы в больших командах. Деньги у Uno-X есть, и есть талантливые гонщики.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    На тизе есть трансляция. Но она совпадает с Джиро.
  • VeloVelo
    Rund um Koln-2022 (3)
    VeloVelo-Фото

    О, Нильс! Опять уехал в своем стиле? )

  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Sezar-Фото

    Кстати, можно поинтересоваться где смотрите? Кроме ЕС плеера.

  • velodoctor
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Йоханессен замедлил свое развитие подписавшись с этой недокомандой. Сейчас кажется, что нет, но в перспективе окажется, что да. 

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото
    Конечно видел.
  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    А сам спринт видели? Не только фото?

    И про местного гонщика что знаете?

  • MVDP
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    MVDP-Фото

    Ай да Ремко! Целый велосипед привез местному гонщику, знающему подъем как свои пять пальцев, и который старше на пять месяцев.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Кстати, я поинтересовалась произношением его фамилии. Согласно голландско-русской транскрипции "Uij" произносится как "Эй". Соответственно он Эйтдебрукс.

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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