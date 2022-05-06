Джиро д'Италия-2022 Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2022. Цикламеновая майка. Превью

В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2022 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Вероне.

Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 8 спринтерских, 4 среднегорных, 7 горных этапах, двух индивидуальных гонках на время, а также на 19 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2022 или попробовать доехать до Вероны, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап.





Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2022 станет спринтер, который доедет до Милана.

Победитель очковой классификации прошлого года Петер Саган не стартует на Джиро д'Италия-2022.

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2022 разделены на 3 уровня:



1-й уровень: категории a и b – этапы 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 18 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:

50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



2-й уровень: категория c – этапы 10, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:

25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



3-й уровень: категория d и e – этапы 2, 4, 7, 9, 14, 15 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:

15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:

12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.





Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2022

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).



На Джиро д’Италия-2022 8 спринтерских этапов, и нет недостатка в спринтерах высшего класса, а значит, борьба за победу в спринте обещает быть зрелищной и напряжённой.

Photo © Giro d'Italia @giroditalia

Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2022?" Опрос приклеплён к данному обзору.

Спринтеры Джиро д'Италия-2022:

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix)

Впервые поедет Джиро д’Италия 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул, который в этом году одержал три победы, из них две - в классиках Туре Фландрии и Дварс доор Фландерен. Каждый из этапов Джиро можно рассматривать как отдельную классику. У Матье есть все шансы прибавить к своему списку побед и этап «Корса Роза» и цикламеновую майку.

Калеб Юэн (Lotto Soudal)

Photo Credit: LaPresse

27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн за свою карьеру выиграл пять этапов Джиро д’Италия, но никогда не боролся за победу в очковой классификации, так как ни разу не доехал Джиро д’Италия до конца. В этом году на счету Калеба Юэна пять побед и призовое место на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне.

Марк Кэвендиш (Quick-Step Apha Vinyl)

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

36-летний британский гонщик – победитель 15 этапов Джиро д’Италия и цикламеновой майки (2013). Марк Кэвендиш стартует на итальянском Гранд-туре в пятый раз в карьере, он будет единоличным капитаном на спринтерских этапах. К старту Джиро Кэвендиш подходит с двумя победами на этапах Тура Омана и Тура ОАЭ и с победой в классике Милан-Турин.

Арно Демар (Groupama - FDJ)

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

30-летний французский гонщик – победитель пяти этапов Джиро д’Италия, цикламеновую майку выиграл в 2020 году, а в 2019 был вторым в этой классификации. Арно Демар стартует на Джиро в пятый раз в карьере.

Джакомо Ниццоло (Israel - Premier Tech)

Photo © Israel Premier Tech Team



33-летний итальянский гонщик выступает в команде Israel Premier Tech первый сезон. В этом году у него пока не было побед, но он трижды занимал призовые места . Ниццоло – один из самых опытных претендентов на цикламеновую майку. Он поедет Джиро д’Италия в девятый раз, дважды становился победителем очковой классификации – в 2015 и 2016 году, но победа на этапе Джиро д'Италия всего одна, он выиграл этап в прошлом году.

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

27-летний колумбийский гонщик – победитель пяти этапов Джиро д’Италия. Цикламеновую майку он выиграл один раз – в свой дебют в 2017 году. В прошлом году в этой классификации занял 3-е место. В этом году на счету Гавирии две победы на этапе Тура Омана и призовое место в классике «Эшборн-Франкфурт», а также два призовых места на этапах Тура Саудовской Аравии и Тура Романдии.

Среди тех, кто может составить конкуренцию вышеперечисленным титулованным гонщикам и дебютант Джиро д’Италия 29-летний датский велогонщик Магнус Корт (EF Education EasyPost), у которого самым высоким результатом в очковой классификации было 3-е место на Вуэльте Испании в прошлом году, и ещё один дебютант Джиро д’Италия 26-летний нидерландский велогонщик Кес Бол (DSM), и 32-летний итальянский гонщик Давиде Чимолаи (Cofidis), который в прошлом году занял в очковой классификации на Джиро 2-е место.