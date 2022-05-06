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Джиро д'Италия-2022 Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2022. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2022. Цикламеновая майка. Превью

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2022 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Вероне.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 8 спринтерских, 4 среднегорных, 7 горных этапах, двух индивидуальных гонках на время, а также на 19 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

 

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2022 или попробовать доехать до Вероны, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап.

 

 

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2022 станет спринтер, который доедет до Милана.

 

Победитель очковой классификации прошлого года Петер Саган не стартует на Джиро д'Италия-2022. 

 

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2022 разделены на 3 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 18 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 10, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d и – этапы 2, 4, 7, 9, 14, 15 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

 

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.

 

 

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2022

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).

 

  На Джиро д’Италия-2022 8 спринтерских этапов, и нет недостатка в спринтерах высшего класса, а значит, борьба за победу в спринте обещает быть зрелищной и напряжённой.

 

Photo © Giro d'Italia @giroditalia

 

   

    

          Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2022?" Опрос приклеплён к данному обзору.

 

Спринтеры Джиро д'Италия-2022:

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix)

 

 

   Впервые поедет Джиро д’Италия 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул, который в этом году одержал три победы, из них две - в классиках Туре Фландрии и Дварс доор Фландерен. Каждый из этапов Джиро можно рассматривать как отдельную классику. У Матье есть все шансы прибавить к своему списку побед и этап «Корса Роза» и цикламеновую майку.

 

 

 

 Калеб Юэн (Lotto Soudal) 

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн за свою карьеру выиграл пять этапов Джиро д’Италия, но никогда не боролся за победу в очковой классификации, так как ни разу не доехал Джиро д’Италия до конца. В этом году на счету Калеба Юэна пять побед и призовое место на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне. 

 

 

 

Марк Кэвендиш (Quick-Step Apha Vinyl)

 

Photo  ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

36-летний британский гонщик – победитель 15 этапов Джиро д’Италия и цикламеновой майки (2013). Марк Кэвендиш стартует на итальянском Гранд-туре в пятый раз в карьере, он будет единоличным капитаном на спринтерских этапах. К старту Джиро Кэвендиш подходит с двумя победами на этапах Тура Омана и Тура ОАЭ и с победой в классике Милан-Турин.

 

 

Арно Демар (Groupama - FDJ)

 

Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux

 

  30-летний французский гонщик – победитель пяти этапов  Джиро д’Италия, цикламеновую майку выиграл в 2020 году, а в 2019 был вторым в этой классификации. Арно Демар стартует на Джиро в пятый раз в карьере. 

 

 

Джакомо Ниццоло (Israel - Premier Tech)

 

 

Photo © Israel Premier Tech Team

 

 

33-летний итальянский гонщик выступает в команде Israel Premier Tech первый сезон. В этом году у него пока не было побед, но он трижды занимал призовые места . Ниццоло – один из самых опытных претендентов на цикламеновую майку. Он поедет Джиро д’Италия в девятый раз, дважды становился победителем очковой классификации – в 2015 и 2016 году, но победа на этапе Джиро д'Италия всего одна, он выиграл этап в прошлом году.

 

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

 

 

 

27-летний колумбийский гонщик – победитель пяти этапов Джиро д’Италия. Цикламеновую майку он выиграл один раз – в свой дебют в 2017 году. В прошлом году в этой классификации занял 3-е место. В этом году на счету Гавирии две победы на этапе Тура Омана и призовое место в классике «Эшборн-Франкфурт», а также два призовых места на этапах Тура Саудовской Аравии и Тура Романдии.

  

 

 

  Среди тех, кто может составить конкуренцию вышеперечисленным титулованным гонщикам и дебютант Джиро д’Италия 29-летний датский велогонщик Магнус Корт (EF Education EasyPost), у которого самым высоким  результатом в очковой классификации было 3-е место на Вуэльте Испании в прошлом году, и ещё один дебютант Джиро д’Италия 26-летний нидерландский велогонщик Кес Бол (DSM), и 32-летний итальянский гонщик Давиде Чимолаи (Cofidis), который в прошлом году занял в очковой классификации на Джиро 2-е место.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация Джиро д'Италия-2022

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Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2022?


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3 - 8 мая 2022

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Giro d'Italia

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Tour of Norway

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Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    rude_rider-Фото

    без разницы кто

    главное Джиро скоро..)))

  • Ернат
    Предварительные составы команд ... (20)
    Ернат-Фото

    Состав команды: Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Винченцо Нибали (Италия), Давид Де Ла Крус (Испания), Джо Домбровски (США), Вадим Пронский (Казахстан), Фабио Феллине (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Валерио Конти (Италия).

     

    Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).

  • Ернат
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    Ернат-Фото

    Карапас, Йейтс, Алмейда ( и возможно если совладает с нервами Лопес, может составит им конкуренцию  

  • Yuriy 17
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (4)
    Yuriy 17-Фото
    Не советуйте того,в чём не понимаете
  • AlexanderS
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    AlexanderS-Фото

    Хех, на "олл спорт инфо" написали, что Власов заявлен на Джиро ?

    Цитата: "В составе 21-й команды заявлен один российский гонщик – Александр Власов из немецкой Bora-Hansgrohe"

  • _DeKKeR_
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    _DeKKeR_-Фото

    По результатам и стабильности недавних прошлых лет, очевидным фаворитом выглядит Карапас, хотя на Джиро сюрпризы куда чаще, чем на ТДФ. Может, Ланда наконец без проблем Джиро проедет, чем не конкурент Карапасу, Йейтсу и Алмейде. А в остальных как-то не уверен. Интересно будет посмотреть, прибавил ли Чикконе)

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    sixpack-Фото
    Вангую борьбу Карапаса с Симоном. Впрочем, при таких разделах варианты есть.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как по мне в этом году претенденты на победу Джиро действительно очень равные, что предвещает (хотелось бы) интересной борьбы за подиум (и победу) не только между 2-4 велогонщиками, но 6, а то и 8. 

    Нибали и Алехандро даже ставят в претенденты, не говоря уже о Томе Д. Очень хочется также посмотреть на Алмейду в настоящих боевых условиях как единоличного капитана от ОАЭ.

    Мой скромный прогноз на ИТОГовый подуим (без учёта нумерации мест) - основная тройка: Карапаз, Йейтс, МАЛ; ЗАПАСная: Барде, Дюмолин, Ланда.

    Тёмная лошадка crazy Дж.Чикконе 

  • RVL
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (4)
    RVL-Фото
    он тупо бортанул, как баран последний. а вам развивать чувство прекрасного
  • RVL
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (4)
    RVL-Фото

    сняли!))

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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