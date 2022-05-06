Джиро д'Италия-2022 Цикламеновая майка. Претенденты

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Джиро д'Италия - 2022. Цикламеновая майка. Превью
В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2022 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Вероне.
Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 8 спринтерских, 4 среднегорных, 7 горных этапах, двух индивидуальных гонках на время, а также на 19 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.
Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2022 или попробовать доехать до Вероны, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап.
Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2022 станет спринтер, который доедет до Милана.
Победитель очковой классификации прошлого года Петер Саган не стартует на Джиро д'Италия-2022.
Финиши этапов на Джиро д'Италия-2022 разделены на 3 уровня:
1-й уровень: категории a и b – этапы 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 18 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень: категория c – этапы 10, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3-й уровень: категория d и e – этапы 2, 4, 7, 9, 14, 15 16, 17, 19, 20, 21 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.
Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2022
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).
На Джиро д’Италия-2022 8 спринтерских этапов, и нет недостатка в спринтерах высшего класса, а значит, борьба за победу в спринте обещает быть зрелищной и напряжённой.
Photo © Giro d'Italia @giroditalia
Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2022?" Опрос приклеплён к данному обзору.
Спринтеры Джиро д'Италия-2022:
Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix)
Впервые поедет Джиро д’Италия 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул, который в этом году одержал три победы, из них две - в классиках Туре Фландрии и Дварс доор Фландерен. Каждый из этапов Джиро можно рассматривать как отдельную классику. У Матье есть все шансы прибавить к своему списку побед и этап «Корса Роза» и цикламеновую майку.
Калеб Юэн (Lotto Soudal)
Photo Credit: LaPresse
27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн за свою карьеру выиграл пять этапов Джиро д’Италия, но никогда не боролся за победу в очковой классификации, так как ни разу не доехал Джиро д’Италия до конца. В этом году на счету Калеба Юэна пять побед и призовое место на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне.
Марк Кэвендиш (Quick-Step Apha Vinyl)
Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
36-летний британский гонщик – победитель 15 этапов Джиро д’Италия и цикламеновой майки (2013). Марк Кэвендиш стартует на итальянском Гранд-туре в пятый раз в карьере, он будет единоличным капитаном на спринтерских этапах. К старту Джиро Кэвендиш подходит с двумя победами на этапах Тура Омана и Тура ОАЭ и с победой в классике Милан-Турин.
Арно Демар (Groupama - FDJ)
Photo ©A.S.O./ G. Demouveaux
30-летний французский гонщик – победитель пяти этапов Джиро д’Италия, цикламеновую майку выиграл в 2020 году, а в 2019 был вторым в этой классификации. Арно Демар стартует на Джиро в пятый раз в карьере.
Джакомо Ниццоло (Israel - Premier Tech)
Photo © Israel Premier Tech Team
33-летний итальянский гонщик выступает в команде Israel Premier Tech первый сезон. В этом году у него пока не было побед, но он трижды занимал призовые места . Ниццоло – один из самых опытных претендентов на цикламеновую майку. Он поедет Джиро д’Италия в девятый раз, дважды становился победителем очковой классификации – в 2015 и 2016 году, но победа на этапе Джиро д'Италия всего одна, он выиграл этап в прошлом году.
Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)
27-летний колумбийский гонщик – победитель пяти этапов Джиро д’Италия. Цикламеновую майку он выиграл один раз – в свой дебют в 2017 году. В прошлом году в этой классификации занял 3-е место. В этом году на счету Гавирии две победы на этапе Тура Омана и призовое место в классике «Эшборн-Франкфурт», а также два призовых места на этапах Тура Саудовской Аравии и Тура Романдии.
Среди тех, кто может составить конкуренцию вышеперечисленным титулованным гонщикам и дебютант Джиро д’Италия 29-летний датский велогонщик Магнус Корт (EF Education EasyPost), у которого самым высоким результатом в очковой классификации было 3-е место на Вуэльте Испании в прошлом году, и ещё один дебютант Джиро д’Италия 26-летний нидерландский велогонщик Кес Бол (DSM), и 32-летний итальянский гонщик Давиде Чимолаи (Cofidis), который в прошлом году занял в очковой классификации на Джиро 2-е место.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (185)
- Опрос