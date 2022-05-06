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Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

   18-й этап Джиро д’Италия-2022 предоставлял последний шанс спринтерам, но победу одержал гонщик из отрыва дня. Команды спринтеров проиграли, хотя следили, чтобы отрыв не набирал слишком  большого преимущества. Разрыв за весь этап не превышал трёх минут. Однако четверых гонщиков отрыва недооценили.

 

  Командам Quick Step Alpha Vinyl, DSM, Groupama-FDJ, задававшим скорость пелотону, пришлось соперничать в слаженности работы с призёром чемпионата Италии в разделке Эдоардо Аффини (Edoardo Affini/Jumbo-Visma), победителем шести этапов Вуэльты Испании и этапа Тур де Франс Магнусом Кортом (Magnus Cort/EF Education-EasyPost), и в третий раз отобравшимися в отрыв в этом выпуске Джиро - чемпионом Бельгии в групповой гонке-2020, призёром классик Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Grand Prix de Denain, Le Samyn Дрисом Де Бондтом (Dries De Bondt/Alpecin-Fenix) и Давиде Габурро (Davide Gabburo/Bardiani-CSF-Faizanè).

 

  От минуты запаса за 10 км до финиша на последнем километре у отрыва осталось 20 секунд, но гонщики  успели разыграть спринт. Дрис Де Бондт опередил Эдоардо Аффини и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

  Лидеры классификаций после 18 этапа не поменялись – Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку, Кун Бауман (Jumbo-Visma) – синюю майку лучшего горняка, Арно Демар (Groupama-FDJ) – цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) – белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022  Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура велоспорт

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    _DeKKeR_-Фото
    Надеюсь, в этом году мы это и увидим, главное, без травм) Пока что, никто так и не увидел его способности на ГТ, как и он сам. Лишь увидели, что в больших горах, у него были большие проблемы) Но даже при этом, он, а-ля Алмейда, способен выживать и ехать своим темпом довольно бойко. Плюс, как я понимаю, почти все топы, будут ехать второй ГТ за сезон, если уж и показывать свои намерения, где, если не на Вуэльте)
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Гора Kolovrat.
    Коловрат — по-чешски прялка. И еще богатырь такой в древнерусском эпосе есть — Евпатий Коловрат. Интересно, это случайное совпадение или нет? )

  • Earl57
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Досадно, конечно, но "это была славная охота" (сегодня, похоже, день цитат). Очень сильная заявка на РМ когда уберут Веньи и маршрут станет хотя бы отдаленно похожим на сбалансированный. Да и на подиум Вуэльты.

    А какая связь между ковидом и маршрутом Джиро? Если речь все еще об Алмейде, конечно.

  • Sezar
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    Sezar-Фото

    Досадно, конечно, но "это была славная охота" (сегодня, похоже, день цитат). Очень сильная заявка на РМ когда уберут Веньи и маршрут станет хотя бы отдаленно похожим на сбалансированный. Да и на подиум Вуэльты.

  • sergejdriver
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    sergejdriver-Фото

    Таким же образом Thymen Arensman стал тут почему то Тименом,хотя все друзья и знакомые зовут его Таймен.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: _DeKKeR_
    Часто ли спринтеры так высоко заезжают в 12 км со средним 8.2% ?) Посмотрим, что в Швейцарии он покажет, чем плохо, если он превратится в хорошего генеральщика в рамках ГТ, учитывая, что их сейчас маловато)

    Генеральщиком на ГТ он будет в любом случае, хотя бы просто потому что у квиков нет других кандидатур. А вот насколько он будет конкурентоспособен как генеральщик, это уже другой вопрос. Что он сможет противопоставить на Вуэльте Рогличу, Погачару, Карапасу...

  • uran
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    uran-Фото
    Чет навеяло: Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела, Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
  • _DeKKeR_
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    _DeKKeR_-Фото
    Часто ли спринтеры так высоко заезжают в 12 км со средним 8.2% ?) Посмотрим, что в Швейцарии он покажет, чем плохо, если он превратится в хорошего генеральщика в рамках ГТ, учитывая, что их сейчас маловато)
  • Sezar
    Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’И ... (12)
    Sezar-Фото

    Это точно велоспортивный форум?

  • Earl57
    Тур Норвегии-2022. Этап 3 (13)
    Earl57-Фото
    Ну раз Тобиас на равных зарубается в групповом спринте с Хейтером и Тениссеном, то все-таки спринтер в первую очередь. Плапп прежде всего раздельщик, в гору он никогда не отличался высокими результатами.
    Тео, как и Чавито, уже давно ничего вменяемого не показывает. Поэтому и на Джиро не взяли, и на Тур пока что не рассматривается. Ему дают еще один шанс на Дофине, если и там на 70-х местах заезжать будет, значит совсем пролетит мимо ГТ.

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