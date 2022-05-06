 Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 18-го этапа Джиро д'Италия-2022

18-й этап Джиро д’Италия-2022 предоставлял последний шанс спринтерам, но победу одержал гонщик из отрыва дня. Команды спринтеров проиграли, хотя следили, чтобы отрыв не набирал слишком большого преимущества. Разрыв за весь этап не превышал трёх минут. Однако четверых гонщиков отрыва недооценили.

Командам Quick Step Alpha Vinyl, DSM, Groupama-FDJ, задававшим скорость пелотону, пришлось соперничать в слаженности работы с призёром чемпионата Италии в разделке Эдоардо Аффини (Edoardo Affini/Jumbo-Visma), победителем шести этапов Вуэльты Испании и этапа Тур де Франс Магнусом Кортом (Magnus Cort/EF Education-EasyPost), и в третий раз отобравшимися в отрыв в этом выпуске Джиро - чемпионом Бельгии в групповой гонке-2020, призёром классик Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Grand Prix de Denain, Le Samyn Дрисом Де Бондтом (Dries De Bondt/Alpecin-Fenix) и Давиде Габурро (Davide Gabburo/Bardiani-CSF-Faizanè).

От минуты запаса за 10 км до финиша на последнем километре у отрыва осталось 20 секунд, но гонщики успели разыграть спринт. Дрис Де Бондт опередил Эдоардо Аффини и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Лидеры классификаций после 18 этапа не поменялись – Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку, Кун Бауман (Jumbo-Visma) – синюю майку лучшего горняка, Арно Демар (Groupama-FDJ) – цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, а Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) – белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse