Биньям Гирмай повредил глаз после инцидента во время награждения на Джиро д’Италия-2022

Из-за травмы глаза под вопросом старт Биньяма Гирмая на 11-м этапе Джиро д’Италия-2022

22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) после триумфа на 10-м этапе Джиро д’Италия-2022 был вынужден отправиться в больницу. Во время церемонии награждения победитель этапа Биньям Гирмай неудачно открыл бутылку шампанского, и пробка попала ему в глаз. Организаторы Джиро д’Италия подтвердили Cyclingnews, что врачи команды и врачи гонки оказали Биньяму Гирмаю первую помощь, после чего отправили гонщика в больницу.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

В интервью Sporza врач команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Пит Данельс (Piet Daneels) сказал:

«После церемонии Гирмай не мог видеть. Мы немедленно поехали с ним в госпиталь Ези, где ему оказали всю необходимую помощь. У него произошло кровоизлияние в переднюю камеру глаза, что не угрожает самому глазу, но за таким повреждением важно следить. На данный момент ему лучше. Он вернулся к команде. Но ещё предстоит решить, стартует ли он завтра.

На данный момент не думаю, что это повреждение долговременное. Но стартует он или нет, решим завтра, когда снова оценим его состояние. Надо быть осторожным с таким инцидентом».

Офтальмолог Карина Коппен (Carina Koppen) в интервью De Wereld Vandaag оценила возможность продолжения гонки Биньямом Гирмаем: «Трудно делать заключение. Даже если травма хорошо заживёт и у него не будет долгосрочных повреждений, его зрение может быть ограничено. Возможно, он не сможет видеть повреждённым глазом или утратит остроту зрения, тогда продолжать гонку он не сможет».