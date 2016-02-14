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Биньям Гирмай повредил глаз после инцидента во время награждения на Джиро д’Италия-2022

Из-за травмы глаза под вопросом старт Биньяма Гирмая на 11-м этапе Джиро д’Италия-2022  

 

 

  22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) после триумфа на 10-м этапе Джиро д’Италия-2022 был вынужден отправиться в больницу. Во время церемонии награждения победитель этапа Биньям Гирмай неудачно открыл бутылку шампанского, и пробка попала ему в глаз. Организаторы Джиро д’Италия подтвердили Cyclingnews, что врачи команды и врачи гонки оказали Биньяму Гирмаю первую помощь, после чего отправили гонщика в больницу.

 

Биньям Гирмай повредил глаз после инцидента во время награждения на Джиро д’Италия-2022

Биньям Гирмай повредил глаз после инцидента во время награждения на Джиро д’Италия-2022

 Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

 

  В интервью Sporza врач  команды  Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux  Пит Данельс (Piet Daneels) сказал:

 

  «После церемонии Гирмай не мог видеть. Мы немедленно поехали с ним в госпиталь Ези, где ему оказали всю необходимую помощь. У него произошло кровоизлияние в переднюю камеру глаза, что не угрожает самому глазу, но за таким повреждением важно следить. На данный момент ему лучше. Он вернулся к команде. Но ещё предстоит решить, стартует ли он завтра.

 

  На данный момент не думаю, что это повреждение долговременное. Но стартует он или нет, решим завтра, когда снова оценим его состояние. Надо быть осторожным с  таким инцидентом».

 

  Офтальмолог Карина Коппен (Carina Koppen) в интервью De Wereld Vandaag оценила возможность продолжения гонки Биньямом Гирмаем: «Трудно делать заключение. Даже если травма хорошо заживёт и у него не будет долгосрочных повреждений, его зрение может быть ограничено. Возможно, он не сможет видеть повреждённым глазом или утратит остроту зрения, тогда продолжать гонку он не сможет».

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2022

 Фотогалерея 10 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Биньям Гирмай Biniam Girmay Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 04:34 | Регистрация: 14.02.2016

    пора завязывать с алкоголем на подиумах: вообще в этом смысла не вижу, мыльные пузыри смотрятся намного эффектнее. Но в плане правильного использования бутылки шампанского самый продвинутый - это Хуан П Лопес: хоть и не бурно, зато безопасно (такой способ позволяет покидать подиум не побеждённым какой-то пробкой)

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    пора завязывать с алкоголем на подиумах: вообще в этом смысла не вижу, мыльные пузыри смотрятся намного эффектнее. Но в плане правильного использования бутылки шампанского самый продвинутый - это Хуан П Лопес: хоть и не бурно, зато безопасно (такой способ позволяет покидать подиум не побеждённым какой-то пробкой)

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Поздравляю!Приятно иметь дело с грамотным человеком.Ну во-первых,перед словом "дед"поставил многоточие,так-как не был уверен в точности:прадед или 2дед,а это уже исходя из второго:из-за давности срока получения сведений о ПОЭТЕ,около 70лет.И только потому,что у нас общее,это день рождения-6 июня.За эти годы возникали новые страны,воевали внутри(страны) и между собой,создавались и будут рождатся другие.Пусть этим занимаются историки.У меня другая специаьность.Спасибо за пожелание дождаться момента,полного восхождения новой звездочки,чтобы с полным правом назвать её поэтом велоспорта.Но,увы.Наш мир не вечен.Возможны ошибки в написании- это последствия длительного воздержания(более 20-ти лет)употребления правописания русского слова по сравнению со всей предыдущей жизнью.Пожелаем Беньямину удачи в последующих этапах и других гонках.После прочтения последнего сообщения,пожелаем ему востановления после"бандитской пули".

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Адриен-Фото

    Ну, во первых, Ибрагим Петрович Ганнибал не дед, а ПРАДЕД А.С.Пушкина. Во вторых, Эфиопия - не Эритрея. До начала девяностых Эритрея входила в состав Федеративной Эфиопии, затем объявила независимость. Маленькая страна, 6 млн. населения. Сравните, в Эфиопии - более 100 млн, и территория в 10 раз больше. Так что весьма маловероятно, что предок Пушкина ПО МАТЕРИНСКОЙ линии АБИССИНЕЦ Ибрагим Ганнибал был родом именно из современной Эритреи... Кстати , некоторые пушкиноведы - и весьма авторитетные - утверждают, что он вообще родом из Камеруна ... А.С.Пушкин - ГЕНИЙ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ. И сравнивать его со спортсменом, победившем на одном этапе на одном из  ГТ - как-то  , мягко говоря, странно. Дождались   бы момента, когда он повторит достижения хотя бы Армстронга...

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Ибрагим Ганнибал("Арап Петра Великого"),российский генерал,выходец из Эфиопии(совр.Эритрия)и...дед А.С.Пушкина.Вот по этому Biniam Girmay(Eri-Эритрия)-Пушкин А.С.,(ПОЭТ) в велоспорте.Кто не согласен-кликайте(-),покажте свою осведомленность.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошо, что вторая половина этапа была вот такая (по профилю). Сразу появилась динамика в гонке. МВДП очень выкладывается на подобных финишах, но Гирмэй сегодня просто чисто на моще его сделал - ТАЛАНТище и настоящее открытие сезона mamba Скромная Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux вообще на этой Джиро "играет" сильно: Бини на спринтах, Поццо в горах.

    Цитата: MVDP
    И даже в стрельбе пробкой Гирмай точнее.

    Понимаю, что после напряжных финишах и трудных побед на призовом подиуме большую бутылку спонсорской АСТОРИИ поднимать тяжко, но чё они там не научились ещё правильно держать шампанское при открытие ?) Видно что на Новый Год этим делом не занимаются)

     

    P.S.

    Атмосфера и встреча пелотона в Филотрано просто до слёз...очень душевно ok

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Серафим-Фото

     Гент-Вевельгем явно был не случаен. Ещё один суперталант из молодежи вышел на высокий уровень. И что приятно - из Африки, расширяет географию.

  • Postum
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (12)
    Postum-Фото
    Он сам сказал, комментируя этап тура Венгрии.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап как стол, есть где порезвится спринтерам, но может и отрыв уехать и его не доберут.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Да, Ван де Пул признал, что финиш выиграл сильнейший. Даже с колеса не смог у этого парня взять финиш. А теперь Гирмай поймает вкус побед и составит конкуренцию спринтерам.

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    nightbuster33-Фото
    Даже в этом, необходимо иметь определенный опыт

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