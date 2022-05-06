 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

Равнинный 11-й этап Джиро д’Италия-2022 завершился общим спринтом, а попытки порвать пелотон или обмануть спринтеров атакой не удались. Со старта пелотон отпустил в отрыв двух итальянских велогонщиков – Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Drone Hopper - Androni Giocattoli) и Луку Растелли (Luca Rastelli /Bardiani - CSF – Faizane). Их максимальное преимущество достигло 5 минут, но пелотон не позволил отрыву проработать до финиша.

За 83 км до финиша отрыв нейтрализовали. Попытки порвать пелотон не удались, так же, как и одиночная атака Дриса Де Бондта (Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix), который уехал за 57,5 км до финиша. 30-летний бельгийский гонщик был пойман пелотоном за 1,2 км.

В групповом спринте победу одержал 24-леиний итальянский велогонщик команды DSM Альберто Дайнезе (Alberto Dainese), опередивший мастеров этой дисциплины. Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) финишировал вторым, тройку лучших замкнул Симоне Консонни (Cofidis).

Майки лидеров классификаций не поменяли владельцев – Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил на плечах розовую майку лидера, а также оставил за собой белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Grouapama-FDJ) остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжает лидировать в горной классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse