VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  Равнинный 11-й этап Джиро д’Италия-2022  завершился общим спринтом, а попытки порвать пелотон или обмануть спринтеров атакой не удались. Со старта пелотон отпустил в отрыв двух итальянских велогонщиков – Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Drone Hopper - Androni Giocattoli) и Луку Растелли (Luca Rastelli /Bardiani - CSF – Faizane). Их максимальное преимущество достигло 5 минут, но пелотон не позволил отрыву проработать до финиша.

 

  За 83  км до финиша отрыв нейтрализовали. Попытки порвать пелотон не удались, так же, как и одиночная атака Дриса Де Бондта (Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix), который уехал за 57,5 км до финиша. 30-летний бельгийский гонщик был пойман пелотоном за 1,2 км.

 

 В групповом спринте победу одержал 24-леиний итальянский велогонщик команды DSM Альберто Дайнезе (Alberto Dainese), опередивший  мастеров этой дисциплины. Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) финишировал вторым, тройку лучших замкнул Симоне Консонни (Cofidis).

 

  Майки лидеров классификаций не поменяли владельцев – Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo) сохранил на плечах розовую майку лидера, а также оставил за собой белую майку лучшего молодого гонщика. Арно Демар (Grouapama-FDJ) остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжает лидировать в  горной классификации.

 

 

 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Может быть,если отрыв с Нибали или без него на вершине будет иметь более 5-ти минут форы.

  • Александра
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (7)
    Александра-Фото

    Ну как так?!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, вот и состоялась долгожданная первая итальянская победа на этой Джиро (11 этапов ждали, половина ГТ, еси чё). Дайнезе выходил из конкретной глубины, но как же выдал. Вот, к слову, показатели Ф.Гавирии bb но/и он "только" второй

    Цитата: Gorn9k
    Дайнезе как черт из табакерки вылетел, Гавирия уже думал, что победа в руках

    Мне показалось, что Гавирия просто не видел что там, по левой от него стороны, накатывает мощным спуртом итальянец, поэтому Фернандо каг бэ (может) и сбавил на последних 5-10 метров, видя, что Демара он точно опережает, а тут опа - Альберто. Честно говоря, жаль колумбийца, ну никак не может взять этап на этой Джиро.

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    litxaa-Фото
    Ой, простите, не так прочитал Ваш пост. Показалось что написано не "по 1-ое и 3-ие", а "с 1-вое по 3-ие" места.
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото

    https://velolive.com/velo_news/2247-poslednyaya-gonka-voutera-vejlandta.html

    Спустя 11 лет поедут по тому же спуску.

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    BaTman-Фото
    Про Гавирию знаю конечно же, жаль что он не может похвастать стабильностью последние годы. Как раз и написал что удивили именно победитель и бронзовый призёр.
  • salomon
    Биньям Гирмай повредил глаз по ... (15)
    salomon-Фото
    Гирмай уникален во всём - первый африканец победивший на этапе Джиро, и первый велогонщик, которого выключило шампанское !!!
  • shain
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (7)
    shain-Фото

    Вот это поворот. Ждите запрета закрытых бутылок подиумного шампанского и появления в штате гонок "открывателя вин".

     

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (10)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, между прочим Гавирия победитель 4-х этапов Джиро и 2-х этапов Тура, а также обладатель майки за очковую классификацию Джиро.
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Да, если бы в отрыв отобрался, то может и да. Только кто его отпустит, в генерале достаточно близок.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 мая

Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan Team)

Alessandro De Marchi (Israel - Premier Tech)

20 мая

Chris Froome (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (102)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)