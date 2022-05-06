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Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

  На 8-м этапе Джиро д’Италия-2022, маршрут которого с четырёхкратным прохождением короткого, но крутого подъёма, напоминал классику, завершился победой отрыва. Желающих уехать в отрыв было много – с самого старта начались атаки.

 

  Победитель первого этапа Джиро Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Диего Улисси (UAE Team Emirates) атаковали одними из первых. За ними потянулась большая группа гонщиков, которая добрала первых беглецов, но пелотон тоже был близко, и Матье ван дер Пул снова атаковал, на этот раз в одиночку.

 

  Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) вместе с товарищами по команде Lotto Soudal Хармом Ванхауке и Сильваном Монике возглавил  большую группу, которая добрала Матье ван дер Пула через 15 км после старта. В отрыв дня уехал 21 гонщик, в том числе находящийся высоко в общем зачёте Гийом Мартан (Guillaume Martin (Fra) Cofidis).

 

  Максимальное преимущество отрыва составляло около 4 с половиной минут. За 47 км до финиша Матье ван дер Пул атаковал, к нему переложились несколько гонщиков, а контратака Давиде Габурро (Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF – Faizane), Хорхе Аркаса (Jorge Arcas (Esp) Movistar Team), Томас Де Гендта и Харма Ванхауке (Harm Vanhoucke/Lotto Soudal) Симоне Раванелли (Davide Gabburo (Ita) Bardiani - CSF – Faizane) создала новый отрыв. Матье ван дер Пул не смог переложиться в первую группу, которая в итоге разыграла спринт на финише.

 

  35-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт через 10 лет после своей первой победы на  этапе Джиро вновь выиграл этап итальянского Гранд-тура, опередив более молодых соперников – 29-летнего итальянского гонщика Давиде Габурро и его ровесника, испанского гонщика команды Movistar Хосе Аркаса.

 

  Пелотон финишировал через 3 минуты 33 секунды после отрыва, Хуан Педро Лопес, команда которого работала в голове пелотона, сохранил розовую и белую майки. Кун Бауман (Jumbo-Visma) остался лидером горной классификации, а Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил цикламеновую майку лучшего в очковой.

 

В генеральной классификации значительнее всех поправил своё положение уехавший в отрыв 28-летний французский гонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin), поднявшийся с 28-й на 4-ю строчку.

 

 

 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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