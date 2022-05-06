 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея и события 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

12-й этап, самый протяжённый на Джиро д’Италия-2022, завершился победой гонщиков отрыва. С самого старта начались атаки, но группе из 25 гонщиков удалось уехать лишь через 60 км после старта.

Благодаря тому, что отрыв долго не отпускали, лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ) успел взять на первом промежуточном спринте максимальное количество очков. А ускорение поезда, развозящего Демара, помогло и гонщикам, которые готовили атаки, чтобы уехать в отрыв. После промежуточного спринта им это удалось.

В отрыве из 25 гонщиков численное преимущество было у Alpecin-Fenix – команду представляли Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), Стефано Ольдани (Stefano Oldani) и Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek).

Подъем 3 категории Ла Коллетта (La Colletta, 228 - 615 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 387 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%) стал трамплином для атак из отрыва. Ускорение 26-летнего итальянского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) за 57 км до финиша сформировало новый, победный отрыв дня.

С Лоренцо Ротой уехали Стефано Ольдани и гонщик команды Jumbo-Visma Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize), которые в итоге и разыграли спринт на финише.

К трио лидеров пытались переложиться Матье ван дер Пул и Давиде Баллерини. Но вторую группу отрыва удалось создать Бауке Моллеме (Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo), Вилко Келдерману (Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe), Лукасу Хэмильтону (Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange – Jayco) и Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious). Однако догнать трио они не смогли.

За 3 км до финиша у тройки лидеров было достаточно времени, чтобы разыграть спринт. Они лидировали с преимуществом 40 секунд над группой Моллемы, Келдермана, Хэмильтона и Буйтраго, а пелотон был в 8:40.

Оскар Ризебек и Лоренцо Рота пробовали атаковать, но им не удалось уехать. В спринте Стефано Ольдано обошёл Лоренцо Роту, Оскар Ризебек замкнул тройку призёров.

Хуан Педро Лопес, которого весь этап защищала команда Trek-Segafredo, работая в голове пелотона большую часть этапа, сохранил розовую майку лидера. Арно Демар остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжает лидировать в горной классификации.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse