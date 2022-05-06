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Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 

 

 

  12-й этап, самый протяжённый на Джиро д’Италия-2022, завершился победой гонщиков отрыва. С самого старта начались атаки, но группе из 25 гонщиков удалось уехать лишь через 60 км после старта.

 

  Благодаря тому, что отрыв долго не отпускали,  лидер очковой классификации Арно Демар (Groupama-FDJ) успел взять на первом промежуточном спринте максимальное количество очков. А ускорение поезда, развозящего Демара, помогло и гонщикам, которые готовили атаки, чтобы уехать в отрыв. После промежуточного спринта им это удалось.

 

  В отрыве из 25 гонщиков численное преимущество было у Alpecin-Fenix – команду представляли Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), Стефано Ольдани (Stefano Oldani) и Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek).

 

  Подъем 3 категории Ла Коллетта (La Colletta, 228 - 615 м, протяжённость 9,3 км, перепад высот 387 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%)  стал трамплином для атак из отрыва. Ускорение 26-летнего итальянского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) за 57 км до финиша сформировало новый, победный отрыв  дня.

 

   С Лоренцо Ротой уехали Стефано Ольдани и гонщик команды Jumbo-Visma Гейс  Лемрейзе (Gijs Leemreize), которые в итоге и разыграли спринт на финише.

 

  К трио лидеров пытались переложиться Матье ван дер Пул и Давиде Баллерини. Но вторую группу отрыва удалось создать Бауке Моллеме  (Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo), Вилко Келдерману (Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe), Лукасу Хэмильтону (Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange – Jayco) и Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious). Однако догнать трио они не смогли. 

 

  За 3 км до финиша у тройки лидеров было достаточно времени, чтобы разыграть спринт. Они лидировали с преимуществом 40 секунд над группой Моллемы, Келдермана, Хэмильтона и Буйтраго, а пелотон был в 8:40.

 

Оскар Ризебек и Лоренцо Рота пробовали атаковать, но им не удалось уехать. В спринте Стефано Ольдано обошёл Лоренцо Роту, Оскар Ризебек замкнул тройку призёров.

 

  Хуан Педро Лопес, которого весь этап  защищала команда Trek-Segafredo, работая в голове пелотона большую часть этапа, сохранил розовую майку лидера. Арно Демар остался в цикламеновой майке, а Диего Роза (EOLO-Kometa) продолжает лидировать в горной классификации.

 

 

 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022 Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

Фотогалерея 12-го этапа Джиро д'Италия-2022

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Отрыв должен на горе уезжать, дадут или не дадут, зависит от людей в нем. Перед Альпами еще будет день отдыха, так что могут и какие-то сильные гонщики поехать снова. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Он промежуточные бонусные секунды вчера взял.
  • ded_le
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    ded_le-Фото

    А когда Carapaz успел выйти на второе в генерале? Он же был четвертым.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Думаю команды спринтеров всё же не дадут уехать отрыву на столько чтоб отрыв разыграл финиш. А то что-то у спринтеров нет побед.

  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (3)
    MVDP-Фото

    Пора бы уже Гавирии выиграть, что ли.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Альпесин сегодня хорошо сработали. Все в отрыве стерегли Пула, а уехал в отрыв Олдани и сразу на это не обратили внимания, ждали атаки Пула. И в итоге Альпесин взял этап. Этап сегодня получился интересным.

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    MVDP-Фото

    Альпесины неплохо командой сработали. 

  • Cyrill
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Cyrill-Фото
    Про воскрешение Поццовиво - ещё рано говорить, к сожалению :( Про Гирмая - это не профессионализм и, по-честному, спорт.директора должны были сделать ему выговор за упущенные планируемые (по такой форме) призовые места на оставшихся этапах...

    ... Гирмаю, конечно, скорейшего выздоровления.
  • SportSpirit
    Альберто Дайнезе – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Меня продолжает радовать эволюция Барде. Не только вернул себе отличную спортивную форму, но и как старший товарищ мотивирует, вселяет уверенность и реально помогает в гонках более молодым DSM-овцам. 

     

    В перегоровах по рации на последних 5-6 км Мэтт Уинстон постоянно повторял: "будьте максимально внимательны, фокус на GC". Потом Барде: "у нас полный поезд, мы будем пробовать с Альберто". 

     

    Потом спринт и бурная радость) Дайнезе, похоже, действительно не хватало именно психологической уверенности, которую вселил в него развоз от топового генеральщика. Ну а скорость все видели) 

     

     

  • Ернат
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Ернат-Фото

    да очень жаль

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