Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс: «Победа на этапе не компенсирует разочарования от невозможности бороться за общий зачёт»

Саймон Йейтс сделал дубль, выиграв второй этап на Джиро д’Италия-2022. На 14-м этапе 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco, который потерял шанс бороться за общий зачёт, пытался отобраться в отрыв дня. Но когда отрыв был нейтрализован на середине дистанции, Саймон Йейтс удержался впереди на двойном прохождении подъёмов Суперга и Колле делла Мадалена.

Он добрал группу Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Джея Хиндли (Bora-hansgrohe) на вершине предпоследнего подъёма, поехал своим темпом, когда они начали атаковать друг друга, а затем атаковал в одиночку за 4,5 км до финиша и добавил в список достижений шестую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Саймон Йейтс: «Гонка была жаркой, но, конечно, я счастлив, что выиграл этап. Это ещё один этап, но кажется, что та победа в разделке была десяток лет назад.

Изначально я планировал сегодня уехать в отрыв, но не получилось. В финале воспользовался тем, что больше не борюсь за общий зачёт, хотя приехал сюда за победой на Джиро. Шестой раз в карьере выиграл этап. Хотя это не компенсирует разочарование от потерянного на Блокахаусе времени. Остаётся ещё неделя, но сегодняшний этап потребовал огромных усилий. Не знаю, остались ли у меня силы на финальную неделю.

Сегодня шла серьёзная борьба за общий зачёт, я же был пассажиром, которому нужен был этап. Это было моим преимуществом. Трое ребят шли подъём мощнее меня, мне пришлось выбирать момент для атаки, что отлично удалось. Проблемы с коленом всё ещё остаются. 90% подъёма я всегда проходил, встав из седла, но больше не мог так продавливать.

Последние несколько дней я всё время думал о сходе с Джиро. Сегодня почувствовал, что вернулся в ту форму, в какой хотел быть. Жаль, что больше не могу бороться за генеральную классификацию. Но эта победа дала мне моральную поддержку, может, смогу побороться и за победу и на других этапах.

Сегодня была сухая жара. Это звучит как оправдание, но в другие дни при высокой влажности и высокой температуре я просто не мог охладиться. Сегодня вылил, наверное, бачков 10, чтобы стало прохладнее. А так как мы ехали по кругу, то мог взять воды без ограничений. Ещё и благодаря этому я не перегрелся и хорошо проехал».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Это большая победа, очень радостный поворот и для команды и для Саймона. Всё шло не по плану, но такая ситуация проверяет характер. Саймон выступил впечатляюще. У нас была блестящая позиция, когда он оказался единственным в группе, кому нечего было терять. В конце этапа другие боролись за общий зачёт, следили друг за другом, считали, сколько времени надо отыграть у соперников, происходило много всего. А Саймон мог просто отсидеться, спокойно выбрать момент и поехать за победой».