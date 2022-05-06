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Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Саймон Йейтс: «Победа на этапе не компенсирует разочарования от невозможности бороться за общий зачёт»

 

 

 

  Саймон Йейтс сделал дубль, выиграв второй этап на Джиро д’Италия-2022. На 14-м этапе 29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco, который потерял шанс бороться за  общий зачёт,  пытался  отобраться в отрыв дня. Но когда отрыв был нейтрализован на середине дистанции, Саймон Йейтс удержался впереди на двойном прохождении подъёмов Суперга и Колле делла Мадалена.

 

  Он добрал группу Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Джея Хиндли (Bora-hansgrohe) на вершине предпоследнего подъёма, поехал своим темпом, когда они начали атаковать друг друга, а затем атаковал в одиночку за 4,5 км до финиша и добавил в список достижений шестую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия.

 

Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Дубль Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Саймон Йейтс: «Гонка была жаркой, но, конечно, я счастлив, что выиграл этап. Это ещё один этап, но кажется, что та победа в разделке была десяток лет назад.

 

  Изначально я планировал сегодня уехать в отрыв, но не получилось. В финале воспользовался тем, что больше не борюсь за общий зачёт, хотя приехал сюда за победой на Джиро. Шестой раз в карьере выиграл этап. Хотя  это не компенсирует  разочарование от потерянного на Блокахаусе времени. Остаётся ещё неделя, но сегодняшний этап потребовал огромных усилий. Не знаю, остались ли у меня силы на финальную неделю.

 

  Сегодня шла серьёзная борьба за общий зачёт, я же был пассажиром, которому нужен был этап. Это было моим преимуществом. Трое ребят шли подъём мощнее меня, мне пришлось выбирать момент для атаки, что отлично удалось. Проблемы с коленом всё ещё остаются. 90% подъёма я всегда проходил, встав из седла, но больше не мог так продавливать.

 

  Последние несколько дней я всё время думал о сходе с Джиро. Сегодня почувствовал, что вернулся в ту форму, в какой хотел быть. Жаль, что больше не могу бороться за генеральную классификацию. Но эта победа дала мне моральную поддержку, может, смогу побороться и за победу и на других этапах.

 

  Сегодня была сухая жара. Это звучит как оправдание, но в другие дни при высокой влажности и высокой температуре я просто не мог охладиться. Сегодня вылил, наверное, бачков 10, чтобы стало прохладнее. А так как мы ехали по кругу, то мог взять воды без ограничений. Ещё и благодаря этому  я не перегрелся и хорошо проехал».

 

  Мэтт Уайт, главный  спортивный директор: «Это большая победа, очень радостный поворот и для команды и для Саймона. Всё шло не по плану, но такая ситуация проверяет характер. Саймон выступил впечатляюще. У нас была блестящая позиция, когда он оказался единственным в группе, кому нечего было терять. В конце этапа другие боролись за общий зачёт, следили друг за другом, считали, сколько времени надо отыграть у соперников, происходило много всего. А Саймон мог просто отсидеться, спокойно выбрать момент и поехать за победой».

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 14 этапа Джиро д’Италия-2022

    

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • reforg34
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    reforg34-Фото

    Больших изменений в генерале не стоит ожидать, т.к. последняя гора как говорит Сергей Курдюков(а он все знает) "педалабилити" и подходит гонщикам типа Брузегина и.т.п. Жесткий ответ Ланды будет в больших горах(Монте Дзонколан, Мортироло и Стельвио).

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Завтра Карапас выходит в розовом и я надеюсь что Инеос приложит максимум чтобы проконтролировать гонку. Будут ли они форсировать события или нет. Q. Постараються до последней горы сохранить свои командные ряды в надежде что Хидли и Альмейда как-то сами отвалятся? - незнаю. Скорее последнее. 

     

    Мои фавориты на этап (если отрыв догонят или его не будет) Карапас, Ланда или Бильбао , скорее даже Бильбао. За Нибали (болею за него) не много страшно, переживаю что не выдержит. Йейтс скорее всего устроит себе день отдыха, недавний лидер Лопес наверняка провалится еще больше.

     

    В борьбе за синию майку я ни Розу ни Баумана королями пока не вижу, но на этом этапе Хидли может взять ее,( временно, скорее всего горным королем будет победитель Джиро) опять таки все зависит от того как пойдет гонка.

  • Kay82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Kay82-Фото
    Димон кто это?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так, Саймон хоть давно без шансов на генерал, зато з 2 победами на этой Джиро уже. Если бы не то падение и колено..эх..выдавал бы ещё мощнее.

    Гонка получилась очень классной и смотрелась почти на одном дыхании. Вот такой этап по рельефу нужен на каждой недели и на каждом ГТ.

    Цитата: velodoctor
    Не разделяю оптимизма СК на счет Лопеса, столько дифирамб, даже до альп не доехал, какой он генеральщик? на вечные топ 10 аля монфор. Если уж хвалить, то Нибали и Поццовиво, ребята удивиляют, особенно акула, самые великие чемпионы завершают карьеру так, сильными.  Ланда минуту поймал, подиум удаляется потихоньку, ну может будет у него в Альпах хороший день, вот у Бильбао точно будет, но он будет тащить своего капитана в этот день. Этап очень понравился, Карапас молодец, что проверил всех, рисковано было. 

    + много good особенно за Нибса и Поццо ita

    ХуанПе ещё не капитан (правда надо отдать должное за старание) и какой то нервный, значит видно что очень переживает. Надо было ему сКонцентрироваться на борьбу за горную майку. А так уже без генерала и в горы за очками теперь не отпустят, разве что завтра програет ещё больше и откатиться далеко по таблице общего зачёта.    

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    Earl57-Фото
    Сказал что у него просто нет формы. И он не знает почему ее нет.
  • дрокер
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    дрокер-Фото
    Кто оседлает Коня перед днём отдыха? Инеос сегодня берёгся
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    marketbk-Фото

    А что с Томом Димоном случилось? 

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Бора сегодня мощно протрясла генерал
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото
    Конь - это непарнокопытное
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (12)
    kwwk-Фото
    не верю, что смогут побороться, как и Йетц поймают свой день

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