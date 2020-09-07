Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:00
Александр Кристофф потерял жёлтую майку лидера, но удержал зелёную на 2-м этапе Тур де Франс-2020
Александр Кристофф, 33-летний норвежский гонщик велокоманды UAE Team Emirates провёл 2-й этап Тур де Франс-2020 в жёлтой майке лидера. Но маршрут с тремя категорийными и одним некатегорийным подъёмом не позволил ему защитить лидерство в общем зачёте.
Однако на плечах норвежского гонщика осталась зелёная майка лидера очковой классификации. Петер Саган (Bora-hansgrohe), уехавший в ранний отрыв дня, поборолся за очки на промежуточном спринте, где уступил Маттео Трентину (CCC). В классификации зелёной майки словацкий гонщик уступает Кристоффу 18 очков.
Решающую атаку в борьбе за победу на этапе предпринял на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), за которым поехал 22-летний швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши. Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш, в котором Жулиан Алафилипп обошёл своих попутчиков. Марк Хирши, финишировавший вторым, надел белую майку лучшего молодого гонщика.
Спринт из группы, которая проиграла Алафилиппу на финише всего 2 секунды, выиграл Грег Ван Авермат (CCC).
Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet
Александр Кристофф: «Было приятно провести день в жёлтой майке в первый, и, наверное, в последний раз в карьере. Поэтому старался наслаждаться каждым моментом этого нового опыта, пусть даже на таком очень выматывающем этапе. Завтра я поеду в зелёной майке, впереди ещё один прекрасный день, которым можно наслаждаться».
Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet
Марк Хирши: «В момент атаки Алафилиппа на последнем подъёме я не был у него на колесе, и немного испугался, что мне не хватит сил. Но я знал, что если сяду ему на колесо, то на плоском участке на вершине смогу немного отдышаться. Я шёл на пределе, мне просто надо было немного восстановиться. Поэтому я не слишком много работал, иначе бы полностью выдохся. Я знал, что когда пройду вершину, смогу тоже поработать в отрыве. Думаю, на Йейтсе было больше давления из-за генеральной классификации.
На финише я сидел на колесе Алафилиппа, но в спринте он был слишком силён.
Я очень рад надеть белую майку. Сначала после финиша был немного разочарован, потому что был так близко к жёлтой майке, но через несколько минут уже радовался белой.
Очень доволен своей формой, большим прогрессом после Критериума Дофине. Уже сейчас Тур де Франс для меня успешнее, чем ожидал, потому что я надел майку. Но я буду стараться, бороться за ещё один день успеха в гонке. Мы, команда Sunweb, приехали с целью выиграть этапы, но я буду защищать белую майку день за днём».
Адам Йейтс: «Был очень трудный день, хотя в начале прошли подъёмы ровным темпом. Но усталость чувствовалась, когда начали проходить подъём в первый раз. Было видно, что многим тяжело, как и мне. Вперёд уехали двое, они поехали довольно рано, но команда Jumbo-Visma в любом случае задавала высокую скорость. Я немного подождал до крутого участка, атаковал, переложился и постарался сразу включиться в работу.
Я переложился к Жулиану Алафилиппу и Марку Хирши, а потом на спуске мы начали работать вместе. В финале нас блокировал встречный ветер, было трудно. Я не собирался бороться за победу в спринте, потому что они оба быстрее меня. Доволен, что приехал 3-м.
Возможно, будь впереди ещё один подъём, но в спринте против них, на таком типе финиша я всегда приезжаю вторым или третьим».
Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet
Петер Саган: «Это был долгий день, но хороший. Мне надо было бороться, чтобы взять больше очков в зачёт зелёной майки. Думаю, мы хорошо поработали на промежуточном спринте. Я доволен, что Эму финишировал в основной группе. Мы продолжим каждый день делать всё, что в наших силах».
Грег Ван Авермат: «Было очень тяжело, но по сравнению со вчерашним днём не сравнить. Я думал о жёлтой майке и о победе на этапе, поэтому выложился по полной, как в классике. К сожалению, впереди были трое, и они были лучшими.
В гонке всякое может случиться, поэтому я просто разыграл свою карту. Конечно, немного разочарован, потому что после того, как выжил на этих подъёмах и при таких соперниках близко подошёл к победе.
Думаю, мне подходит 5-й этап с финишем в подъём. Ноги отвечают хорошо, надеюсь, что у меня будет ещё несколько шансов. Надеюсь, что это не был последний шанс в борьбе за этап на этом Тур де Франс».
Эган Берналь: «Если честно, счастлив, что еду гонку. Наслаждался этапом, это был настоящий этап Тур де Франс. В финале Квятковски и Ричард Карапас великолепно отработали. Мы просто доехали до финиша, как можно больше берегли ноги. Это Тур. Поедем его день за днём, будем беречь силы для последней части Тур де Франс».
Результаты 2 этапа Тур де Франс-2020
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