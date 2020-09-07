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Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф потерял жёлтую майку лидера, но удержал зелёную на 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Александр Кристофф, 33-летний норвежский гонщик велокоманды UAE Team Emirates провёл 2-й этап Тур де Франс-2020 в жёлтой майке лидера. Но маршрут с тремя категорийными и одним некатегорийным подъёмом не позволил ему защитить лидерство в общем зачёте.  

 

  Однако на плечах норвежского гонщика осталась зелёная майка лидера очковой классификации. Петер Саган (Bora-hansgrohe), уехавший в ранний отрыв дня, поборолся за очки на промежуточном спринте, где уступил Маттео Трентину (CCC). В классификации зелёной майки словацкий гонщик  уступает Кристоффу 18 очков.  

 

  Решающую атаку в борьбе за победу на этапе предпринял на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), за которым поехал 22-летний швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши. Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш, в котором Жулиан Алафилипп обошёл своих попутчиков. Марк Хирши, финишировавший вторым, надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

Спринт из группы, которая проиграла Алафилиппу на финише всего 2 секунды, выиграл Грег Ван Авермат (CCC).

 

 

 

Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

 

  Александр Кристофф: «Было приятно провести день в жёлтой майке в первый, и, наверное, в последний раз в карьере. Поэтому старался наслаждаться каждым моментом этого нового опыта, пусть даже на таком очень выматывающем этапе. Завтра я поеду в зелёной майке,  впереди ещё один прекрасный день, которым можно наслаждаться».

 

Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

 

 

 

  Марк Хирши: «В момент атаки Алафилиппа на последнем подъёме я не был у него на колесе, и немного испугался, что мне не хватит сил. Но я знал, что если сяду ему на колесо, то на плоском участке на вершине смогу немного отдышаться. Я шёл на пределе, мне просто надо было немного восстановиться. Поэтому я не слишком много работал, иначе бы полностью выдохся. Я знал, что когда пройду вершину, смогу тоже поработать в отрыве. Думаю, на Йейтсе было больше давления из-за генеральной классификации.

 

  На финише я сидел на колесе Алафилиппа, но в спринте он был слишком силён.

 

  Я очень рад надеть белую майку. Сначала после финиша был немного разочарован, потому что был так близко к жёлтой майке, но через несколько минут уже радовался белой.

 

  Очень доволен своей формой, большим прогрессом после Критериума Дофине. Уже сейчас Тур де Франс для меня успешнее, чем ожидал, потому что я надел майку. Но я буду стараться, бороться за ещё один день успеха в гонке. Мы, команда Sunweb, приехали с целью выиграть этапы, но я буду защищать белую майку день за днём».

 

  Адам Йейтс: «Был очень трудный день, хотя в начале прошли подъёмы ровным темпом. Но усталость чувствовалась, когда начали проходить подъём в первый раз. Было видно, что многим тяжело, как и мне. Вперёд уехали двое, они поехали довольно рано, но команда Jumbo-Visma в любом случае задавала высокую скорость. Я немного подождал до крутого участка, атаковал, переложился и постарался сразу включиться в работу.  

 

  Я переложился к Жулиану Алафилиппу и Марку Хирши, а потом на спуске мы начали работать вместе. В финале нас блокировал встречный ветер, было трудно. Я не собирался бороться за победу в спринте, потому что они оба быстрее меня. Доволен, что приехал 3-м.

 

 Возможно, будь впереди ещё один подъём, но в спринте против них, на таком типе финиша я всегда приезжаю вторым или третьим».

 

Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

 

  Петер Саган: «Это был долгий день, но хороший. Мне надо было бороться, чтобы взять больше очков в зачёт зелёной майки. Думаю, мы хорошо поработали на промежуточном спринте. Я доволен, что Эму финишировал в основной группе. Мы продолжим каждый день делать всё, что в наших силах».

 

  Грег Ван Авермат: «Было очень тяжело, но по сравнению со вчерашним днём не сравнить. Я думал о жёлтой майке и о победе на этапе, поэтому выложился по полной, как в классике. К сожалению, впереди были трое, и они были лучшими.

 

  В гонке всякое может случиться, поэтому я просто разыграл свою карту. Конечно, немного разочарован, потому что после того, как выжил на этих подъёмах и при таких соперниках близко подошёл к победе.

 

  Думаю, мне подходит 5-й этап с финишем в подъём. Ноги отвечают хорошо, надеюсь, что у меня будет ещё несколько шансов. Надеюсь, что это не был последний шанс в борьбе за этап на этом Тур де Франс».

 

  Эган Берналь: «Если честно, счастлив, что еду гонку. Наслаждался этапом, это был настоящий этап Тур де Франс. В финале Квятковски и Ричард Карапас великолепно отработали. Мы просто доехали до финиша, как можно больше берегли ноги. Это Тур. Поедем его день за днём, будем беречь силы для последней части Тур де Франс».

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Александр Кристофф Петер Саган Марк Хирши Адам Йейтс Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    AmLoket-Фото
    Да у Ару одна из самых больших зарплат в пелотоне, а на выходе пшик. Так что надо сидеть на попе ровно и продолжать парить мозг шейхам.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Погачар зрело едет! Что теперь будет делать Ару?) - ждать ответа осталось недолго.

     

    Отмечу Шахмана и Бухмана, раз прошли селекцию первых двух этапов, значит последствия падений перед Туром их условно не беспокоят.  Перелом ключицы?) Не, не слышал. 

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     

    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.

  • SportSpirit
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Хах, вот и ответ на мой вопрос, почему Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    В целом неплохой этап получился. ЖуЖу явно метил не только на победу, но и на БОНУСы, а значит и на жёлтую майку, так всё и получилось у него. И да, он очень эмоционален; прошлогодний ТдФ высоко его поднял и придал ему статус настоящей супер-звёздности.

    Сиваков уже предпоследний в генерале. Есть большая чуйка, что Павел не доедет и первую неделю Тура(

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смотря по какому сценарию пойдет гонка. Генеральная классификация уже растянулась, и если в отрыве будут люди ниже 60 места( к примеру ) их могут и отпустить. А Квик Степ в одиночку догонять не будут.......... Хотя и мало вероятно ,скорее всего Алафилипп удержится.

  • Karaed
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Karaed-Фото
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Так взять и тупо отдать победу этим троим. Прекрасно знали, что Жулиан заберет этап.
    Теперь будут тянуть квики
  • дрокер
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    дрокер-Фото
    Цитата: levonardo
    Да чего вы пристали к Ильнуру)) Ну не едет он на генерал))
    . Ильнуру надо этап взять, чтобы контракт на следующий год подписать вот и собирает гандикап
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2020 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за Рябушенко!!

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Oliviero Troia (UAE Team Emirates)

Eddie Dunbar (Team INEOS)

Arjen Livyns (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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