Александр Кристофф, Петер Саган, Марк Хирши, Адам Йейтс о 2-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф потерял жёлтую майку лидера, но удержал зелёную на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф, 33-летний норвежский гонщик велокоманды UAE Team Emirates провёл 2-й этап Тур де Франс-2020 в жёлтой майке лидера. Но маршрут с тремя категорийными и одним некатегорийным подъёмом не позволил ему защитить лидерство в общем зачёте.

Однако на плечах норвежского гонщика осталась зелёная майка лидера очковой классификации. Петер Саган (Bora-hansgrohe), уехавший в ранний отрыв дня, поборолся за очки на промежуточном спринте, где уступил Маттео Трентину (CCC). В классификации зелёной майки словацкий гонщик уступает Кристоффу 18 очков.

Решающую атаку в борьбе за победу на этапе предпринял на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), за которым поехал 22-летний швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши. Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш, в котором Жулиан Алафилипп обошёл своих попутчиков. Марк Хирши, финишировавший вторым, надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Спринт из группы, которая проиграла Алафилиппу на финише всего 2 секунды, выиграл Грег Ван Авермат (CCC).

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

Александр Кристофф: «Было приятно провести день в жёлтой майке в первый, и, наверное, в последний раз в карьере. Поэтому старался наслаждаться каждым моментом этого нового опыта, пусть даже на таком очень выматывающем этапе. Завтра я поеду в зелёной майке, впереди ещё один прекрасный день, которым можно наслаждаться».

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

Марк Хирши: «В момент атаки Алафилиппа на последнем подъёме я не был у него на колесе, и немного испугался, что мне не хватит сил. Но я знал, что если сяду ему на колесо, то на плоском участке на вершине смогу немного отдышаться. Я шёл на пределе, мне просто надо было немного восстановиться. Поэтому я не слишком много работал, иначе бы полностью выдохся. Я знал, что когда пройду вершину, смогу тоже поработать в отрыве. Думаю, на Йейтсе было больше давления из-за генеральной классификации.

На финише я сидел на колесе Алафилиппа, но в спринте он был слишком силён.

Я очень рад надеть белую майку. Сначала после финиша был немного разочарован, потому что был так близко к жёлтой майке, но через несколько минут уже радовался белой.

Очень доволен своей формой, большим прогрессом после Критериума Дофине. Уже сейчас Тур де Франс для меня успешнее, чем ожидал, потому что я надел майку. Но я буду стараться, бороться за ещё один день успеха в гонке. Мы, команда Sunweb, приехали с целью выиграть этапы, но я буду защищать белую майку день за днём».

Адам Йейтс: «Был очень трудный день, хотя в начале прошли подъёмы ровным темпом. Но усталость чувствовалась, когда начали проходить подъём в первый раз. Было видно, что многим тяжело, как и мне. Вперёд уехали двое, они поехали довольно рано, но команда Jumbo-Visma в любом случае задавала высокую скорость. Я немного подождал до крутого участка, атаковал, переложился и постарался сразу включиться в работу.

Я переложился к Жулиану Алафилиппу и Марку Хирши, а потом на спуске мы начали работать вместе. В финале нас блокировал встречный ветер, было трудно. Я не собирался бороться за победу в спринте, потому что они оба быстрее меня. Доволен, что приехал 3-м.

Возможно, будь впереди ещё один подъём, но в спринте против них, на таком типе финиша я всегда приезжаю вторым или третьим».

Photo credit: ©A.S.O./Alex Broadway_Pauline Ballet

Петер Саган: «Это был долгий день, но хороший. Мне надо было бороться, чтобы взять больше очков в зачёт зелёной майки. Думаю, мы хорошо поработали на промежуточном спринте. Я доволен, что Эму финишировал в основной группе. Мы продолжим каждый день делать всё, что в наших силах».

Грег Ван Авермат: «Было очень тяжело, но по сравнению со вчерашним днём не сравнить. Я думал о жёлтой майке и о победе на этапе, поэтому выложился по полной, как в классике. К сожалению, впереди были трое, и они были лучшими.

В гонке всякое может случиться, поэтому я просто разыграл свою карту. Конечно, немного разочарован, потому что после того, как выжил на этих подъёмах и при таких соперниках близко подошёл к победе.

Думаю, мне подходит 5-й этап с финишем в подъём. Ноги отвечают хорошо, надеюсь, что у меня будет ещё несколько шансов. Надеюсь, что это не был последний шанс в борьбе за этап на этом Тур де Франс».

Эган Берналь: «Если честно, счастлив, что еду гонку. Наслаждался этапом, это был настоящий этап Тур де Франс. В финале Квятковски и Ричард Карапас великолепно отработали. Мы просто доехали до финиша, как можно больше берегли ноги. Это Тур. Поедем его день за днём, будем беречь силы для последней части Тур де Франс».