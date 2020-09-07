Патрик Лефевр о потере жёлтой майки после 5 этапа Тур де Франс-2020

Глава команды Deceuninck-Quick Step и спортивный директор о потере жёлтой майки на 5-м этапе Тур де Франс-2020

Глава Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр обрушил гнев за потерю жёлтой майки лидера на технический персонал велокоманды, допустивший грубую ошибку, передав питание Жулиану Алафилиппу, когда до финиша оставалось менее 20 км.

Le Parisien цитирует слова Патрика Лефевра: «Очень тяжело, но есть правило. Если мы применяем правило к нескольким другим, оно действует и в отношении нас. Обладатель жёлтой майки в этом плане ничем не отличается от других гонщиков. Если человек не смог предотвратить передачу питания гонщику после того, как до финиша осталось менее 20 км, то его надо отстранить от должности. Весь мир знает это. Но очевидно, кто-то в нашей команде был не в курсе.

Конечно, в велоспорте можно потерять майку после падения, прокола, плохой формы или проиграв её более сильному сопернику. Но потерять вот так глупо. И ещё хуже, что за эту глупую потерю ответственность несёт один из нас. Радоваться ту нечему. Жулиан не заслужил потерять майку таким образом, но правила применимы ко всем.

Невероятно. Когда мы финишировали, у нас было две майки: жёлтая у Жулиана и зелёная у Сэма Беннетта. И вдруг осталась только одна».

Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Том Стеелс признаёт ошибку, но находит оправдание в том, что команда не нашла более удобного места для передачи бачка:

«Жаль вот так потерять майку. Мы знали о правиле последних 20 км. Но передавать её раньше было опасно, там ехали на скорости 70 км/ч, потом шёл ровный участок перед подъёмом. Это было единственное место, где мы могли передать бачок.

Этот Тур де Франс отличается от остальных, так как всем надо проявлять осторожность при передаче бачков. Мы также должны стоять на отдалении от зрителей. Поэтому при таких обстоятельствах мы пропустили отметку 20 км, ошиблись на 2 км. Мы совершили ошибку. Делать нечего».