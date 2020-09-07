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Патрик Лефевр о потере жёлтой майки после 5 этапа Тур де Франс-2020

Глава команды Deceuninck-Quick Step и спортивный директор о потере жёлтой майки на 5-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Глава  Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр обрушил гнев за потерю жёлтой майки лидера на технический персонал велокоманды, допустивший грубую ошибку, передав питание Жулиану Алафилиппу, когда до финиша оставалось менее 20 км.

 

  

 Le Parisien цитирует слова Патрика Лефевра: «Очень тяжело, но есть правило. Если мы применяем правило к нескольким другим, оно действует и в отношении нас. Обладатель жёлтой майки в этом плане ничем не отличается от других гонщиков. Если человек не смог предотвратить передачу питания гонщику после того, как до финиша осталось менее 20 км, то его надо отстранить от должности. Весь мир знает это. Но очевидно, кто-то в нашей команде был не в курсе.

 

  Конечно, в велоспорте можно потерять майку после падения, прокола, плохой формы или проиграв её более сильному сопернику. Но потерять вот так глупо. И ещё хуже, что за эту глупую потерю ответственность несёт один из нас. Радоваться ту нечему. Жулиан не заслужил потерять майку таким образом, но правила применимы ко всем.

 

  Невероятно. Когда мы финишировали, у нас было две майки: жёлтая у Жулиана и зелёная у Сэма Беннетта. И вдруг осталась только одна».

 

  Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Том Стеелс признаёт ошибку, но находит оправдание в том, что команда не нашла более удобного места для передачи бачка:

 

  «Жаль вот так потерять майку. Мы знали о правиле последних 20 км. Но передавать её раньше было опасно, там ехали на скорости 70 км/ч, потом шёл ровный участок перед подъёмом. Это было единственное место, где мы могли передать бачок.

 

  Этот Тур де Франс отличается от остальных, так как всем надо проявлять осторожность при передаче бачков. Мы также должны стоять на отдалении от зрителей. Поэтому  при таких обстоятельствах мы пропустили отметку 20 км, ошиблись на 2 км. Мы совершили ошибку. Делать нечего».

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • s75
    Неделя Коппи и Бартали-2020. Э ... (1)
    s75-Фото

    За последнюю неделю на двух гонках (Пантани и здесь) команда Ланкастера истоптала вторую ступень пьедестала...

  • Адриен
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (16)
    Адриен-Фото
    Да на ЛЮБОМ гран-туре таких этапов - две трети. Не заметили ? Но жаловаться на скукоту надо только тогда, когда победил гонщик Астаны... Кстати, если на каком-нибудь последующем этапе победит Лопес, не забудьте назвать его ПРОСТОмэном, это будет вполне в соответствующем стиле...
  • s75
    Споры после 5-го этапа: нужно ... (3)
    s75-Фото

    Оффредо тысячу раз прав, но слишком мало на туре "голодных" команд, второй фактор - наличие в пелотоне Деклерка;))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    s75-Фото

    Новость с утра - лаГадзетта сватает Власова в одну команду к Сивакову.

  • s75
    Жулиан Алафилипп и Адам Йейтс ... (2)
    s75-Фото

    Почему все говорят только о штрафе Алафилиппа? Кроме него по той же причине влетели еще два гонщика и три ДС получили "привет" по штуке франков каждый.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kwwk
    Я всегда рад любому победителю на этапе, но ТДФ это в первую очередь баталии генеральщиков и их команд, а сегодня такую возможность профукали для нас зрителей.
    Забей на генеральщиков, порадуйся за нашего Лешу.
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (16)
    Николай Степаныч-Фото

    Луценко красавчик.


    Борьба за GC унылая. Наверное, горняки планируют отыгрывать время у Роглича и Дюмулена на 21 этапе. Что ж, их право.

  • kwwk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (16)
    kwwk-Фото
    Я всегда рад любому победителю на этапе, но ТДФ это в первую очередь баталии генеральщиков и их команд, а сегодня такую возможность профукали для нас зрителей.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Отрыву не дадут выиграть я думаю спринтеры . Их территория.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Алексей - большой трудяга! С победой! 

     

     

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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