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Бауке Моллема: "Берналь просил Квятковского ехать «полегче» на финише 6 этапа Тур де Франс-2020"

Бауке Моллема, Эган Берналь, Михал Квятковски о 6-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  На 6-м этапе, завершившимся  в 35-километровый подъём с прохождением двух вершин 3-й и 1-й категории и финишем на вершине Мон-Эгуаль на высоте 1560 м, генеральщики финишировали единой группой. Британская команда Ineos Grenadiers возглавила пелотон от подножия связки финальных подъёмов. Свою смену отработали Дилан ван Барле и Джонатан Кастровьехо, затем ненадолго в работу включилась команда Mitchelton-Scott, после чего пелотон возглавил гонщик команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски.

 

  За несколько сотен метров до финиша из пелотона атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), отыгравший у генеральщиков секунду. Остальные финишировали с одним временем. Первые шестеро в генеральной классификации сохранили свои позиции.

 

 

Бауке Моллема, Эган Берналь, Михал Квятковски о 6-м этапе Тур де Франс-2020

 

 Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Однако, подъём выявил возможную слабость защищающего титул Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo), финишировавший вторым за Алафилиппом из группы генеральщиков, в интервью нидерландскому телеканалу после финиша отметил, что Берналь на последнем километре просил Михала Квятковски сбавить скорость: «Я немного удивился, что Берналь оставил просвет. На последних 200 метрах он сказал Квятковскому: «Плегче, полегче». Может, он не хотел ехать быстрее или не слишком хорошо себя чувствовал».

 

 В видеоинтервью сайту Trek-Segafredo Бауке Моллема коротко подвёл итоги 6-го этапа: «Я оставался впереди, чтобы не терять ни секунды. Я увидел, как Алафилипп ускорился, но я ехал со скоростью нескольких ребят из Ineos. Подъём не был совсем лёгким, но ехали большой группой, прошли легче, чем ожидал».  

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers) в интервью El Tiempo не подтвердил, что ему было тяжело: «Я с каждым днём чувствую всё лучше. Сегодня уже намного лучше. Надо проявлять терпение, восстановиться как можно лучше. Этот довольно тяжелый день, который будет ощущаться в ногах. Финальный подъём  был трудным, поэтому никто не атаковал. Сегодня один из тех этапов, который почувствуется в ногах на следующий день, а также добавит усталости к финальной неделе».

 

  Михал Квятковски (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что этот подъём коварен плохим покрытием дороги. Главным было просто уберечься от неприятностей. Когда едешь на колесе на таком подъём, мучаешься больше. Поэтому мы воспользовались возможностью и просто поехали в голове группы своей скоростью, сохраняя силы и стараясь остаться в безопасности. Миссия выполнена.

 

  Мы не боялись принять вызов и побороться за победу на этапе даже сегодня. Но уехал довольно сильный отрыв, в него отобрались известные гонщики. Мы понимали, что догнать их будет нелегко, так что сегодня я поставил на отрыв».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 8.09.2017

     Берналю надо показать силу, иначе начнут раздёргивать все подряд. А как видно из протокола, пока круг любителей подиума очень большой. Мне кажется даже Лопес видит себя на тумбочке.

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 4.05.2019

    Бауке как ездит, так и говорит - без обиняков)

     

    Я тоже заметила этот момент, что когда Квято притопил - образовался просвет. Радует, что он в хорошей форме! Все никак не привыкну, что за Квято и Кастровьехо не вижу Томаса и Фрума. 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Молема просто прилюдно сдал Берналя. Подслушал и сдал. Вот теперь Берналя будут делать все кому не лень. Поняли..он ни при ноге.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Молема просто прилюдно сдал Берналя. Подслушал и сдал. Вот теперь Берналя будут делать все кому не лень. Поняли..он ни при ноге.
  • Astanaforever
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: paindoc
    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.
    Желчью только не облейся.
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    salomon-Фото
    Пиренеи всех расставят по местам!
  • SportSpirit
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Бауке как ездит, так и говорит - без обиняков)

     

    Я тоже заметила этот момент, что когда Квято притопил - образовался просвет. Радует, что он в хорошей форме! Все никак не привыкну, что за Квято и Кастровьехо не вижу Томаса и Фрума. 

  • BaTman
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    BaTman-Фото

     Берналю надо показать силу, иначе начнут раздёргивать все подряд. А как видно из протокола, пока круг любителей подиума очень большой. Мне кажется даже Лопес видит себя на тумбочке.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Konstantin41-Фото

     Да вроде Роглич никогда и не был особо аттакующим гонщиком.

     

    А если говорить о том, кто плохо себя чувствует, то это похоже Берналь. Сегодня на последнем километре он просил Квято ехать медленнее

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Sezar-Фото

    Если Юмбо и дальше будут сидеть в глухой обороне, то до всех соперников дойдет, что у Роглича серьезные последствия травмы. И начнутся попытки их растащить.

    Кстати Алафилиппа можно тоже поздравить, он не просто отдержался в длинную гору, но и результативно атаковал. Досадно, что 20 секунд так глупо потеряны.

  • close2you
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    close2you-Фото
    Не пойман - не вор ??
  • paindoc
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    paindoc-Фото

    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Весьма странно, что Юмбо на последних километрах практически растворилась. Кроме Приможа и Тома в первой пачке никого нет.
    Видимо решили пока не забирать майку , тем более что опоненты ничего не предприняли , смысла впахивать остальным не было никакого .

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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