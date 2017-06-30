Бауке Моллема: "Берналь просил Квятковского ехать «полегче» на финише 6 этапа Тур де Франс-2020"

Бауке Моллема, Эган Берналь, Михал Квятковски о 6-м этапе Тур де Франс-2020

На 6-м этапе, завершившимся в 35-километровый подъём с прохождением двух вершин 3-й и 1-й категории и финишем на вершине Мон-Эгуаль на высоте 1560 м, генеральщики финишировали единой группой. Британская команда Ineos Grenadiers возглавила пелотон от подножия связки финальных подъёмов. Свою смену отработали Дилан ван Барле и Джонатан Кастровьехо, затем ненадолго в работу включилась команда Mitchelton-Scott, после чего пелотон возглавил гонщик команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски.

За несколько сотен метров до финиша из пелотона атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), отыгравший у генеральщиков секунду. Остальные финишировали с одним временем. Первые шестеро в генеральной классификации сохранили свои позиции.

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Однако, подъём выявил возможную слабость защищающего титул Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

Бауке Моллема (Trek-Segafredo), финишировавший вторым за Алафилиппом из группы генеральщиков, в интервью нидерландскому телеканалу после финиша отметил, что Берналь на последнем километре просил Михала Квятковски сбавить скорость: «Я немного удивился, что Берналь оставил просвет. На последних 200 метрах он сказал Квятковскому: «Плегче, полегче». Может, он не хотел ехать быстрее или не слишком хорошо себя чувствовал».

В видеоинтервью сайту Trek-Segafredo Бауке Моллема коротко подвёл итоги 6-го этапа: «Я оставался впереди, чтобы не терять ни секунды. Я увидел, как Алафилипп ускорился, но я ехал со скоростью нескольких ребят из Ineos. Подъём не был совсем лёгким, но ехали большой группой, прошли легче, чем ожидал».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) в интервью El Tiempo не подтвердил, что ему было тяжело: «Я с каждым днём чувствую всё лучше. Сегодня уже намного лучше. Надо проявлять терпение, восстановиться как можно лучше. Этот довольно тяжелый день, который будет ощущаться в ногах. Финальный подъём был трудным, поэтому никто не атаковал. Сегодня один из тех этапов, который почувствуется в ногах на следующий день, а также добавит усталости к финальной неделе».

Михал Квятковски (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что этот подъём коварен плохим покрытием дороги. Главным было просто уберечься от неприятностей. Когда едешь на колесе на таком подъём, мучаешься больше. Поэтому мы воспользовались возможностью и просто поехали в голове группы своей скоростью, сохраняя силы и стараясь остаться в безопасности. Миссия выполнена.

Мы не боялись принять вызов и побороться за победу на этапе даже сегодня. Но уехал довольно сильный отрыв, в него отобрались известные гонщики. Мы понимали, что догнать их будет нелегко, так что сегодня я поставил на отрыв».