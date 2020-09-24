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Марк Хирши – самый атакующий велогонщик Тур де Франс-2020

Марк Хирши по итогам Тур де Франс-2020 получил красный номер самого агрессивного гонщика

 

 

  22-летний швейцарский велогонщик  Марк Хирши (Marc Hirschi), дебютант Тур де Франс, завершил трёхнедельную велогонку с победой на этапе и красным номером самого атакующего гонщика, который получил на подиуме в Париже.

 

Для  Sunweb красный номер Марка Хирши стал «вишенкой на торте»  к  трём этапам, выигранным велогонщиками команды на Тур де Франс-2020.

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

  На 2-м этапе Хирши занял 2-е место, где проиграл в спринте из отрыва Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step), с которым атаковал за 13 км до финиша. На 9-м этапе швейцарский гонщик уехал в отрыв на этот раз в одиночку за 85 км до финиша. Однако атаковавшие Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и другие претенденты в борьбе за общий зачёт, догнали Марка Хирши за 1700 м до финиша. Хирши сел в группу фаворитов, попытался опередить их в финальном спринте, но проиграл Тадею Погачару и Приможу Рогличу (Jumbo-Visma).

 

  Одержать победу на этапе Марку Хирши удалось с третьей попытки. На 12-м этапе, самом протяжённом на Тур де Франс-2020 Марк Хирши переложился в отрыв, а затем атаковал за 2,6 км до вершины подъёма 2-й категории Сюк-о-Май. На спуске он увеличил преимущество и опередил ближайших преследователей на 47 секунд, взяв первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

  На 18-м этапе, горном с набором высоты 5000 м, Марк Хирши снова поехал в отрыв и боролся за горные очки, но упал на спуске и не смог догнать попутчиков по отрыву Михала Квятковски и Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

 

  Марк Хирши: «Было очень приятно подняться на подиум. Эмоциональный момент, как сбывшаяся мечта. Тур де Франс прошёл более чем успешно. Не ожидал, что настолько успешно. Мы нацеливались отбираться в отрывы, а теперь я достиг гораздо большего. И команда добилась здесь намного большего. Тур де Франс-2020 был для нас очень успешным.

 

  Я надеялся уезжать в отрывы, это была моя цель. И финишировал 2-м на 2-м этапе. Остался разочарован. На 9-м этапе уехал в отрыв задолго до финиша. Никогда не думал, что смогу быть таким сильным на длинных подъёмах в горах. И когда, наконец, я одержал победу, испытал огромное облегчение.

 

  Последней неделей гонки я наслаждался. Очень счастлив, что пересёк здесь финиш, завершил свой первый Гранд-тур. Прекрасные ощущения.

 

Даже после двух подиумов на этапах не верил, что смогу одержать победу. Она даже не была целью. Но выиграть этап Тур де Франс – это сбывшаяся мечта, и получить красный номер в конце гонки – тоже мечта».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Оглядываясь на пройденный Тур де Франс, думаю, мы можем быть очень довольны. Мы взяли три победы на этапах, выиграли красный номер самого атакующего гонщика, четыре раза получали этот приз после этапов, несколько дней провели в белой майке. Для нас Тур де Франс-2020 сложился отлично, опираясь на это, можем двигаться дальше».

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi Sunweb Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото
    А по-моему, Хирши лучше в "классики" податься.
    Самое то для него!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Лопеса капитаном только в проконти могут взять. На подхват генеральщикам возьмут хоть куда, только он сам, похоже, пока на это не готов.
    Подвис Лопес. Это моё мнение.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Сколько у вас "завуалированной иронии" )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    А вам спасибо за ваши замечательные комментарии.
    С удовольствием читал вас все три недели.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Борис, Паша раз пять "прикладывался об асфальт".
    Удивительно, что после этого вы от него чего-то ждали!

  • VeloVelo
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Синьор Эрнесто, поздравления с первой победой на ТДФ!

  • VeloVelo
    Итоги Тур де Франс-2020 по очк ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Словения!

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!
    Цитата: aksbor
    Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

    Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.
    Цитата: Серафим
    Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика.

    Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?
     
    P.S.
    Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе.
    P.P.S.
    Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!
    А мне кажется, что Хирши это новый Спартак. Побед в ГрандТурах у него не будет, но шансы на классики и недельки вполне.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!

    Цитата: aksbor
    Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

    Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.

    Цитата: Серафим
    Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика.

    Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?

     

    P.S.

    Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе.

    P.P.S.

    Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    s75-Фото

    Цитата: AmLoket
    А кто такие ИСН, никак не соображу. Вариант с Борой мне не нравится. Безбашенный горняк-колумбиец никак не вяжется с немецкой педантичностью. Может Трек-Сегафредо? Порт как раз уходит. Или в Эдукейшн к Урану. Кто как думает?


    Слухи какие-то были про Бору. Сделают революшн ин де китчен. Сильное представительство в генерале на всех трех ГТ: Шахман, Бухман, Келдерман и Суперман.

    Вариант с Израилем интереснее, много амбиций и денег, но мало исполнителей. Но там будет всё сложно с капитанством на Туре)) 

    Да, есть и Трек, и Санвеб, и.. посмотрим.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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