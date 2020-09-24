Марк Хирши – самый атакующий велогонщик Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:05
Марк Хирши по итогам Тур де Франс-2020 получил красный номер самого агрессивного гонщика
22-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши (Marc Hirschi), дебютант Тур де Франс, завершил трёхнедельную велогонку с победой на этапе и красным номером самого атакующего гонщика, который получил на подиуме в Париже.
Для Sunweb красный номер Марка Хирши стал «вишенкой на торте» к трём этапам, выигранным велогонщиками команды на Тур де Франс-2020.
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
На 2-м этапе Хирши занял 2-е место, где проиграл в спринте из отрыва Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step), с которым атаковал за 13 км до финиша. На 9-м этапе швейцарский гонщик уехал в отрыв на этот раз в одиночку за 85 км до финиша. Однако атаковавшие Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и другие претенденты в борьбе за общий зачёт, догнали Марка Хирши за 1700 м до финиша. Хирши сел в группу фаворитов, попытался опередить их в финальном спринте, но проиграл Тадею Погачару и Приможу Рогличу (Jumbo-Visma).
Одержать победу на этапе Марку Хирши удалось с третьей попытки. На 12-м этапе, самом протяжённом на Тур де Франс-2020 Марк Хирши переложился в отрыв, а затем атаковал за 2,6 км до вершины подъёма 2-й категории Сюк-о-Май. На спуске он увеличил преимущество и опередил ближайших преследователей на 47 секунд, взяв первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.
На 18-м этапе, горном с набором высоты 5000 м, Марк Хирши снова поехал в отрыв и боролся за горные очки, но упал на спуске и не смог догнать попутчиков по отрыву Михала Квятковски и Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).
Марк Хирши: «Было очень приятно подняться на подиум. Эмоциональный момент, как сбывшаяся мечта. Тур де Франс прошёл более чем успешно. Не ожидал, что настолько успешно. Мы нацеливались отбираться в отрывы, а теперь я достиг гораздо большего. И команда добилась здесь намного большего. Тур де Франс-2020 был для нас очень успешным.
Я надеялся уезжать в отрывы, это была моя цель. И финишировал 2-м на 2-м этапе. Остался разочарован. На 9-м этапе уехал в отрыв задолго до финиша. Никогда не думал, что смогу быть таким сильным на длинных подъёмах в горах. И когда, наконец, я одержал победу, испытал огромное облегчение.
Последней неделей гонки я наслаждался. Очень счастлив, что пересёк здесь финиш, завершил свой первый Гранд-тур. Прекрасные ощущения.
Даже после двух подиумов на этапах не верил, что смогу одержать победу. Она даже не была целью. Но выиграть этап Тур де Франс – это сбывшаяся мечта, и получить красный номер в конце гонки – тоже мечта».
Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Оглядываясь на пройденный Тур де Франс, думаю, мы можем быть очень довольны. Мы взяли три победы на этапах, выиграли красный номер самого атакующего гонщика, четыре раза получали этот приз после этапов, несколько дней провели в белой майке. Для нас Тур де Франс-2020 сложился отлично, опираясь на это, можем двигаться дальше».
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