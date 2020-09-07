Сорен Краг Андерсен, Петер Саган, Сэм Беннетт, Примож Роглич о 14-м этапе Тур де Франс-2020

Сорен Краг Андерсен – победитель 14-го этапа Тур де Франс-2020

26-летний датский велогонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen) стал победителем 14-го этапа Тур де Франс-2020. Он атаковал за 3,2 км до финиша и удержал просвет, взяв первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура.

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На 14-м этапе Тур де Франс-2020 с прохождением пяти категорийных вершин велокоманда Bora-hansgrohe повела борьбу за очки на промежуточном спринте. После нескольких атак вперёд уехали Эдвард Тёнс (Trek-Segafredo) и Стефан Кюнг (Groupama-FDJ). За спиной отрыва через 32 км после старта на первом подъёме дня - подъёме 4-й категории Кот-дю-шато-д'Ольтериб команда Bora-hansgrohe взвинтила скорость.

Петер Саган и Максимилиан Шахман атаковали и уехали от соперников по борьбе за спринтерские очки – Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и Маттео Трентина (CCC). Затем команда Bora-hansgrohe и команда CCC продолжили удерживать высокий темп, сбросив обладателя зелёной майки. Оставшегося в одиночном отрыве Стефана Кюнга пелотон догнал за 80 км до финиша, после чего команда Bora-hansgrohe и команда CCC продолжили задавать высокую скорость, работая в голове пелотона до конца этапа.

Команда Deceuninck-Quick Step оставила надежду удержаться в пелотоне, и группа зелёной майки поехала своим темпом за 77 км до финиша.

Финальные подъёмы 4-й категории на последних 13 км до финиша стали трамплином для атак, но лишь атака Сорена Крага Андерсена увенчалась успехом.

Петер Саган пересёк финиш в Лионе 4-м, и по итогам этапа он проигрывает сохранившему зелёную майку Сэму Беннетту 43 очка, сократив отставание на 23 очка.

В десятке сильнейших претендентов на генеральную классификацию перестановок не произошло. Примож Роглич (Jumbo-Visma) удерживает жёлтую майку лидера.

Сорен Краг Андерсен (Sunweb): «У меня нет слов, одни эмоции. Я мечтал об этом, но сложно сказать, достаточно ли ты готов, пока не попробуешь.

Весь день у меня очень хорошо шла нога, но никогда не знаешь, насколько сильны остальные.

Мне понадобилось время, чтобы выиграть этап на Туре. Марк Хирши придал команде решимости. Вдохновляет, когда видишь, как молодой парень проделывает невероятные вещи. Мы не ожидали, что выступим так хорошо. Думаю, здесь, на Тур де Франс, мы самая молодая команда. Мы приехали сюда с прицелом на будущее, но уже так выступили.

Очень рад, как ребята в команде сегодня работали. Они достаточно осложнили гонку, чтобы я мог найти идеальный момент для атаки. Когда ускорился, увидел, что все устали и оглядываются друг на друга. Нога шла, я мог ехать до финиша на максимальной скорости. Мы взяли гонку в свои руки, возможно, не осознавая, что это Тур де Франс».

Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Мы планировали попробовать уехать в отрыв, если бы он оказался достаточно большим, чтобы доехать до финиша. Но быстро поняли, что отрыв слишком маленький, что он не удержится. Тогда мы вернули Сееса Бола и Каспера Педерсена в пелотон и сосредоточились на атаках в финале. Ребята очень вдохновляют друг друга, у команды отличный настрой. Они все работают ради победы Sunweb.

Нашим преимуществом была атака Тьеша, потом Марк Хирши заставил поработать на подъёме несколько сильных ребят. А потом Сорен увидел возможность для атаки. Вся команда работала отлично, вывезли ребят на позицию, Каспер тоже был там, ждал спринта. Мы постарались предусмотреть все варианты, надеялись на хороший результат, которого добились».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Мы хотели осложнить этап, сбросить спринтеров. Весь день много работали ради этого. Я финишировал 4-м, взял несколько очков в борьбе за зелёную майку. Нацеливался взять больше, но в конце это было всё, что мы смогли сделать. Это очень трудный Тур де Франс, мне бы хотелось поблагодарить моих товарищей по команде за фантастическую работу, не только сегодня, а за каждый день после старта».

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe): «Конечно, мы хотели взять больше 23 очков. Сильно провели гонку, но в финале нам не хватило ещё одного гонщика, чтобы контролировать ситуацию. И даже одного могло быть недостаточно, но наши шансы могли быть выше. Без дополнительного гонщика гонка получилась открытой, с множеством атак. Я поймал одного гонщика, который ускорился, и когда увидел, что нахожусь на просвете, решил поехать дальше. Это не планировалось, но я чувствовал себя хорошо, чтобы ехать впереди на последнем подъёме».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нашей стратегией было осложнить гонку в самом начале. Мы увидели возможность это сделать на коротком крутом подъёме перед промежуточным спринтом. Уже там мы надавили на группу, а потом оставалось 5 км до спринта, в основном спуск.

Петер уехал с Максом, взял несколько очков. Позже на втором подъёме мы задумали сбросить всех спринтеров. Это отлично сработало, команда была потрясающей. К сожалению, нам немного не повезло – у Лукаса случился прокол, когда он работал впереди, так что нам его не хватало. Мы работали дол финиша, но на последних километрах гонку было трудно контролировать. Поэтому гонщику удалось уехать и взять победу. Петера заблокировали на какой-то момент, он финишировал 4-м».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Всё в порядке. На промежуточном спринте я подумал, что они хотят ударить по ногам, но я дал им уехать, сберёг немного ноги для подъёма. Подумал, что, может быть, возьму спринт. Но на подъёме было тяжело. В итоге я выпал, но продолжил бороться и был рад взять несколько ценных очков. Хотел бы выдать больше, но, к сожалению, не мог.

Команда великолепно работала на меня. но мы ничего не могли сделать».

Стефан Кюнг (Groupama-FDJ): «Я ожидал, что в отрыв сегодня уедет большая группа, но никто даже не хотел попытаться, хотя контролировал гонку всего одна команда. Не понимаю, почему остальные сдались. В пелотоне помимо Bora-hansgrohe есть ещё 21 команда, и если бы они что-то попытались предпринять, то Bora не смогла бы держать контроль. Но сегодня почти никто не хотели ничего пробовать сделать.

Когда два гонщика Sunweb перестали работать, я сказал себе, что продолжать не стоит, но поехал, потому что думаю о подготовке к разделке чемпионата мира.

Честно говоря, не совсем понимаю, зачем гналась команда Bora-hansgrohe. Они уже дважды пытались поработать на Сагана, и оба раза он финишировал 13-м. Не знаю, каким он приехал сегодня? Четвёртым. Ладно, но сколько сил они потратили. Это их тактика, каждый вправе выбирать свою тактику. Но для меня идеальный сценарий включал большой отрыв».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Думал и надеялся, что сегодняшний этап будет намного легче. Но с самого старта из-за работы Bora-hansgrohe и CCC пошли на полной скорости. Нам не пришлось тянуть в голове пелотона, но всё равно приходилось удерживать концентрацию и ехать в голове группы. Особенно это важно в технических финалах. Невероятно, что делают ребята, как быстро отвечают на атаки Берналя. Ребята вывезли меня на хорошую позицию, когда приехали в Лион. К счастью мы всё держали под контролем».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День был очень напряжённым. Мы знали, что будет трудно, когда Bora начала задавать скорость. Я старался удерживаться на позиции весь день, старался беречь ноги и немного восстановиться. Финальная секция была довольно опасной. С многочисленными поворотами, подъёмами и спусками. Я сумел выжить, поэтому доволен. Сегодня о завтрашнем этапе я не думал. Думал только о финальных километрах в Лионе».