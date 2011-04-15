Тур де Франс-2020. Жёлтая майка. Претенденты

Победитель Тур де Франс-2020 станет 107-м в истории французского Гран-тура. Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной велогонки мира. Но в этом году впервые в истории Тур де Франс стартует в конце августа, а финиширует в сентябре. Из-за пандемии коронавируса были отменены и перенесены по срокам множество велогонок, на которых обычно велогонщики готовились к главному старту сезона. Циклы функциональной подготовки с выходом на пик формы к старту Тур де Франс в обычные сроки и подготовительный период весной были нарушены, период без соревновательной практики затянулся, кто из велогонщиков и их команд смог лучше всех адаптироваться мы узнаем 20 сентября в Париже.

Лишь один из стартующих генеральщиков уже знает вкус победы на Тур де Франс – это Эган Берналь (Ineos Grenadiers), перед которым стоит задача защитить свой титул победителя Тур де Франс-2019.

Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть жёлтую майку лидера 20 сентября на Елисейских Полях. Вам, наши читатели, мы предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Тур де Франс-2020.

Для более полного представления о шансах гонщиков, предлагаем вам сравнить их по уровню результатов этого сезона, количеству гоночных дней, прошлых успехах на Тур де Франс.

Эган Берналь (Team INEOS Grenadiers)

Photo ©Bettiniphoto.net

Возраст: 23



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2019 году



Победы в сезоне 2020: 2 (генеральная классификация и этап Тура Окситании)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине, сошёл после 3-го этапа

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

Возраст: 30



Количество участий в Тур де Франс: 2



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2018 году



Победы в сезоне 2020: 5 (групповая гонка на чемпионате Словении, 2 этапа и генеральная классификация Tour de l'Ain, этап на Критериум Дофине)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине, сошёл после 4-го этапа









Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe)



Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Возраст: 27



Количество участий в Тур де Франс: 4



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2019 году;



Победы в сезоне 2020: 1 (Trofeo Serra de Tramuntana)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (сход на 4 этапе).

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic)

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Возраст: 30



Количество участий в Тур де Франс: 6



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015;



Победы в сезоне 2020: 5 (этап и генеральная классификация Tour de La Provence, этап и генеральная классификация Tour des Alpes-Maritimes et du Var, этап на Париж-Ницце)



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (сход на 5 этапе).



Микель Ланда (Bahrain-Merida)

Photo @ScottMitchell @TeamBahrainMcLaren

Возраст: 30

Количество участий в Тур де Франс: 4



Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2017 году



Победы в сезоне 2020: 0



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (18-е место в общем зачёте )





Тибо Пино (Groupama - FDJ)

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Возраст: 30



Количество участий в Тур де Франс: 7



Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2014 году;



Победы в сезоне 2020: 0



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (2-е место)











Ригоберто Уран (EF Education-First)

Возраст: 33



Количество участий в Тур де Франс: 6



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2017 году;



Победы в сезоне 2020: нет;



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (22-е место).









Том Дюмолин (Jumbo - Visma)

Возраст: 29



Количество участий в Тур де Франс: 4



Лучший результат на Тур де Франс: 2-е в 2018 году;



Победы в сезоне 2020: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (7 место).



Ричи Порт (Trek-Segafredo)



Photo (c) Trek-Segafredo

Возраст: 35



Количество участий в Тур де Франс: 9



Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2016 году;



Победы в сезоне 2020: 2 (этап и генеральная классификация Тура Даун Андер);



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине - 15-е место.



Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

Возраст: 33



Количество участий в Тур де Франс: 8



Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2013 году;



Победы в сезоне 2020: нет



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Тур де л'Эн



Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

Возраст: 27



Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: -



Победы в сезоне 2020: 3-й этап Тура Польши



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Тур Польши



Мигель Лопес (Astana)

Photo credit: ©Bettiniphoto

26 лет.

Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: -



Победы в сезоне 2020: 1



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (5 место).

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

21 год.

Количество участий в Тур де Франс: 0



Лучший результат на Тур де Франс: -



Победы в сезоне 2020: 5



Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (4 место).