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Тур де Франс-2020. Жёлтая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2020. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

 

Тур де Франс-2020. Жёлтая майка. Претенденты

 

 

   Победитель Тур де Франс-2020 станет 107-м в истории французского Гран-тура. Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной велогонки мира. Но в этом году впервые в истории Тур де Франс стартует в конце августа, а финиширует в сентябре. Из-за пандемии коронавируса были отменены и перенесены по срокам множество велогонок, на которых обычно велогонщики готовились к главному старту сезона. Циклы функциональной подготовки с выходом на пик формы к старту Тур де Франс в обычные сроки и подготовительный период весной были нарушены, период без соревновательной практики затянулся, кто из велогонщиков и их команд смог лучше всех адаптироваться мы узнаем 20 сентября в Париже.

 

  Лишь один из стартующих генеральщиков уже знает вкус победы на Тур де Франс – это Эган Берналь (Ineos Grenadiers), перед которым стоит задача защитить свой титул победителя Тур де Франс-2019.

 

  Мы представляем  список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть жёлтую майку лидера 20 сентября на Елисейских Полях. Вам, наши читатели, мы предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Тур де Франс-2020.

 

  Для более полного представления о шансах гонщиков, предлагаем вам сравнить их по уровню результатов этого сезона, количеству гоночных дней, прошлых успехах на Тур де Франс.

 

 

 

Эган Берналь (Team INEOS Grenadiers)

 

 

Эган Берналь (Team INEOS)

Photo ©Bettiniphoto.net

 

 

Возраст: 23

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 1-е место в 2019 году

 

Победы в сезоне 2020: 2 (генеральная классификация и этап Тура Окситании)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофинесошёл после 3-го этапа

 

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

 

Примож Роглич (Jumbo - Visma)

  

 

Возраст: 30

 

Количество участий в Тур де Франс: 2

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2018 году

 

Победы в сезоне 2020: 5 (групповая гонка на чемпионате Словении, 2 этапа и генеральная классификация Tour de l'Ain, этап на Критериум Дофине)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине, сошёл после 4-го этапа



 

Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) 

 

Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe)

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

Возраст: 27

 

Количество участий в Тур де Франс: 4

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2019 году;

 

Победы в сезоне 2020: 1 (Trofeo Serra de Tramuntana) 

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (сход на 4 этапе).

 

 

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic)

 

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic)

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

Возраст: 30

 

Количество участий в Тур де Франс: 6

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2013 и 2015;

 

Победы в сезоне 2020: 5 (этап и генеральная классификация Tour de La Provence, этап и генеральная классификация Tour des Alpes-Maritimes et du Var, этап на Париж-Ницце)

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (сход на 5 этапе).

 

 

Микель Ланда (Bahrain-Merida)

 

Микель Ланда (Bahrain-Merida)

Photo @ScottMitchell @TeamBahrainMcLaren

 

 

Возраст: 30

 

Количество участий в Тур де Франс: 4

 

Лучший результат на Тур де Франс: 4-е место в 2017 году

 

Победы в сезоне 2020: 0

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (18-е место в общем зачёте )

 

 
 Тибо Пино (Groupama - FDJ)

 

 Тибо Пино (Groupama - FDJ)

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

Возраст: 30

 

Количество участий в Тур де Франс: 7

 

Лучший результат на Тур де Франс: 3-е место в 2014 году;

 

Победы в сезоне 2020: 0

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (2-е место)



 


Ригоберто Уран (EF Education-First)

  

Ригоберто Уран (EF Education-First)

 

 

Возраст: 33

 

Количество участий в Тур де Франс: 6

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е место в 2017 году;

 

Победы в сезоне 2020: нет;

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (22-е место).



 

Том Дюмолин (Jumbo - Visma)

 

Том Дюмолин (Jumbo - Visma)

 

 

Возраст: 29

 

Количество участий в Тур де Франс: 4

 

Лучший результат на Тур де Франс: 2-е в 2018 году;

 

Победы в сезоне 2020: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (7 место).

 

 

 

 Ричи Порт (Trek-Segafredo)

 

Ричи Порт (Trek-Segafredo)

Photo (c) Trek-Segafredo

 

 

Возраст: 35

 

Количество участий в Тур де Франс: 9

 

Лучший результат на Тур де Франс: 5-е место в 2016 году;

 

Победы в сезоне 2020: 2 (этап и генеральная классификация Тура Даун Андер);

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине - 15-е место.

 

 

Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

 

Бауке Моллема (Trek-Segafredo)

 

 

Возраст: 33

 

Количество участий в Тур де Франс: 8

 

Лучший результат на Тур де Франс: 6-е место в 2013 году;

 

Победы в сезоне 2020: нет

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020:  Тур де л'Эн

 

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

 

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

 

 

Возраст: 27

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс: -

 

Победы в сезоне 2020: 3-й этап Тура Польши

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020:  Тур Польши

 

 

 

Мигель Лопес (Astana)

  

Мигель Лопес (Astana)

Photo credit: ©Bettiniphoto

26 лет.

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс: -

 

Победы в сезоне 2020: 1

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (5 место).

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

 

21 год.

 

Количество участий в Тур де Франс: 0

 

Лучший результат на Тур де Франс: -

 

Победы в сезоне 2020: 5

 

Многодневная гонка, через которую подходит к Тур де Франс-2020: Критериум Дофине (4 место).

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 превью желтая майка Мировой Тур UCI

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?


  1. Имя: vitali

    dafik

    Сегодня, 09:46 | Регистрация: 15.04.2011

    1)Роглич

    2)Бухманн

    3)Дюмолин

    4)Погочар

    5)Пино

    ?

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Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • dafik
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (1)
    dafik-Фото

    1)Роглич

    2)Бухманн

    3)Дюмолин

    4)Погочар

    5)Пино

    ?

  • старт-шоссе 82
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я бы не стал Ару сбрасывать со счетов он еше молодой а в руках такого мастера как Мачин Фернандес он может еще проявить себя. А может двух капитанов поставили для того чтобы Погачар смог с концентрироваться на белой майке(как резервный вариант)
  • salomon
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (3)
    salomon-Фото
    У Шахмана титановые кости !
  • patar
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (3)
    patar-Фото

    Интересно, кого в спринтах развозить будут?

  • patar
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (3)
    patar-Фото

    Один из самых молодых составов.

    Но Шахман... через месяц после перелома ключицы? не ошибка ли?

  • Zhanzhak
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (3)
    Zhanzhak-Фото
    Акула плывет охотится в Италию, на Джиро! ;)
  • rude_rider
    Состав команды Astana на Тур д ... (9)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Адриен
    Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.

     

    просто девушка не в теме совсем

    ностальгия понимате

    Оба брата + Харельд это уже пол поезда горного ,последний будет до конца .Хотя что значит горный поезд,кого там астана хочет раскатывать,будет выживать и до последнего держаться с "капитаном"

    Омар+Лулу+ Уго равнина

    Луц вольный охотник за этапами

     

     

  • close2you
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (3)
    close2you-Фото
    Акулу забыли?
  • Адриен
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (6)
    Адриен-Фото

    Момент ИСТИНЫ для Ару. При блеклом выступлении вряд ли продолжится его авансирование командой... Последует пересмотр контракта - если вообще будет продлен... Сам он всё великолепно знает и понимает, поэтом постарается ради успеха отдать  что можно и нельзя. Удачи ему в этом.

  • SportSpirit
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Ровный сильный состав! 4 человека в хорошей текущей форме, Поланц на подхвате. Будет интересно посмотреть на командную тактику, например, впишется ли в нее Ару, если придется. 

     

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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