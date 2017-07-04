Велокоманда Jumbo-Visma – подиум Тур де Франс-2020 и три победы на этапах

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 12:54
Менеджер команды Jumbo-Visma: «Огромным заблуждением было считать, что 57 секунд достаточно для победы на Тур де Франс-2020»
Велокоманда Jumbo-Visma завершила Тур де Франс-2020 с тремя победами на этапе и вторым местом в общем зачёте. Капитан команды Примож Роглич провёл в жёлтой майке лидера 11 дней, но потерял её в предпоследний день гонки, проиграв своему соотечественнику, гонщику команды UAE Team Emirates Тадею Погачару.
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Для Приможа Роглича это третий подиум Гранд-тура - в прошлом году он стал победителем Вуэльты Испании и финишировал 3-м на Джиро д’Италия. А для команды Jumbo-Visma это второй подряд подиум на Тур де Франс после 3-го места Стевена Крёйсвейка в прошлом году.
В командном зачёте гонщики Jumbo - Visma за Тур де Франс-2020 суммарно заработали в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) больше всех в пелотоне - 2255 очков.
Примож Роглич: «Конечно, я очень разочарован. Выложился на 100%, но во время разделки ничего не осталось. Прошу прощения у товарищей по команде за то, что не смог добиться цели, но сделал это ненамеренно. Просто не мог ехать быстрее.
Несмотря на разочарование, очень горжусь вторым местом. Я бы предпочёл финишировать вторым или третьим, чем остаться вне подиума. Также горжусь командой. Мы боролись до конца каждый день все три недели, отдали все силы. Мы продолжим вместе бороться за достижение наших целей. Мы прекрасно проехали гонку. Очень этим горжусь.
Не знаю, ошибалась ли наша команда, надо ли было больше атаковать. Надо это проанализировать. Конечно, я вернусь на Тур. Всегда хочется одержать победу и быть лучшим. Мы можем извлечь уроки из этой гонки, и, конечно, есть области, где нужно совершенствоваться и мне в том числе. Мотивация есть, надеюсь, мы станем ещё сильнее».
Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы приехали на Тур, но не достигли цели. Можем гордиться тремя победами на этапах, одиннадцатью днями в жёлтом, тем, как ехали гонку. Мы просто не достигли цели. Придётся это пережить, ради будущего взять из этого опыта положительные стороны. Мы очень разочарованы. И ошеломлены. Не думали, что так будет.
Огромным заблуждением было считать, что 57 секунд достаточно для победы. Примож хорошо шёл разделку до тех пор, пока не услышал, что этого ему не хватит. И тогда добавилась внутренняя борьба. Не думаю, что мы допускали большие ошибки в течение трёх недель. Мы просто натолкнулись на сильного Погачара.
Мы делали всё, что могли, полностью, до мелочей осуществили план. Но он не сработал. Мы учимся каждый год. Два года назад мы финишировали на Туре на 4-м и 5-м месте, в прошлом году на 3-м, в этом – на 2-м.
Мы продолжаем учиться тому, как работает Тур де Франс. Несмотря на разочарование, горжусь всей командой».
Ваут Ван Арт: «Для меня лично Тур прошёл фантастически – с двумя победами на этапах. Но разочарование, что упущена общая победа, всё-таки сильнее. Было нелегко переключиться после 20-го на финальный этап, но мы это сделали. Мы ехали впереди все три недели, и сегодня снова это показали. Я бы хотел взять победу (на 21-м этапе), но это оказалось невозможно. Сейчас отдохну два дня и потом переключусь на чемпионат мира».
Том Дюмулин в интервью NOS: «Горжусь собой за то, что снова достиг этого уровня – финишировал 7-м в генеральной классификации и боролся за победу в разделке. Если бы мне сказали об этом в апреле, я бы не поверил. После травмы колена пережил ужасное время. Потом возникли проблемы с кишечником, затем коронавирус…Могу сказать, что я был ближе к тому, чтобы закончить карьеру, чем к её продолжению.
С мая старался снова продолжать работать и начал готовиться к Тур де Франс. Я люблю велоспорт. Во время подготовки дела шли всё лучше и лучше, но до настоящего момента не чувствовал себя на велосипеде комфортно.
После Тур де Франс-2020 поеду домой, а в среду полечу на чемпионат мира. Там посмотрим, как буду себя чувствовать. Разделка в пятницу всё ещё под вопросом. Согласен с тренером национальной сборной Коосом Муренхаутом (Koos Moerenhout), что надо проверить, в какой форме я после Тура. Чувствую себя хорошо, но у меня были трудные моменты. Не хочу себя перегрузить и тем самым повлиять на следующий год. Я отдохну, а потом увидите меня в Имоле».
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