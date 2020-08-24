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Два случая заражения Covid-19 в команде приведут к снятию с Тур де Франс-2020

Из-за двух случаев заражения Covid-19 команда будет снята с Тур де Франс-2020

 

 

 

  За 8 дней до начала Тур де Франс-2020, который стартует в Ницце 29 августа, организаторы гонки, Amaury Sport Organisation, ввели новый строгий медицинский протокол по предотвращению заражения Covid-19.

 

  Если в какой-либо команде во время Тур де Франс-2020 появятся два положительных теста на Covid-19 или будут выявлены серьёзные, вызывающие подозрение симптомы у двух человек, вся команда – 8 гонщиков, и  персонал – 30 человек, будут сняты с гонки, но сам Гранд-тур продолжится.

 

  Как сообщает VeloNews, 18-страничный документ протокол был разослан всем командам-участницам Тур де Франс-2020.

 

  В документе говорится: «Если у двух и более человек из одной команды проявятся вызывающие сильное подозрение симптомы или придёт положительный тест на Covid-19, команда будет исключена из участия в Тур де Франс. Гонщики этой команды не будут допущены на старт Тур де Франс (или следующего этапа), а персонал команды будет лишён аккредитации».

 

  Согласно протоколу, снятие гонки возможно не только в случае подтверждённого заражения Covid-19. Если у кого-то будут выявлены существенные признаки инфицирования на основе многочисленных симптомов, снятие с гонки может произойти до результатов последующего дополнительного теста на Covid-19.  

 

  Ответственность за выявление лёгких случаев заболевания будет на врачах и медицинском персонале гонки. Они будут решать, сможет ли выйти на старт гонщик, у которого симптомы возможного заражения проявляются в лёгкой степени.

 

  Организаторы подчёркивают, что со всей серьёзностью отнесутся к выявлению контактов. Любой близко контактировавший с гонщиком или членом персонала, у которых выявлен положительный тест на Covid-19, может быть снят с Тур де Франс и должен соблдюдать 14-дневный карантин.

 

  Как заявляет UCI, концепция «пузыря» - ключевой элемент плана по предотвращению заражения Covid-19. Чтобы войти в ограниченную группу («пузырь»), все гонщики и персонал должны пройти два контроля на Covid-19. В случае положительного теста гонщик может быть заменён на здорового гонщика до 10 утра по местному времени (CET) 29 августа.

 

Все, кто задействован в гонке, будут протестированы на Covid-19 в дни отдыха – 7 и 14 сентября.

 

Протоколы также требуют ношения масок до и после этапов, в том числе внутри командного автобуса и машин. Пресс-конференции будут проводиться онлайн. Гонщикам полностью запрещено общаться с болельщиками.

 

Персонал обязан находиться в масках во время передачи питания в зонах питания на этапах.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Covid-19.

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Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    Александра-Фото

    Какие прекрасные комментарии!

    Традиции - это необходимая ценность развития общества, в них наша сила и наша слабость. Традиции нужны как часть системы сдержек и противовесов, их наличие с одной стороны препятствует желанию нестись поперек дороги под флагами свободы, а с другой -  большинство традиций со временем отмирают, позволяя развитию общества все же не прекращаться и выходить на другой качественный уровень. Поэтому я рада, что времена меняются, что в женщинах наконец-то перестают видеть красивую иллюстрацию для важного мероприятия. Подиум - для достойных, красота при этом совершенно вторична, она может быть, а может и не быть.

    Но, конечно, удобнее думать про заговор злых, страшных, толстых, прыщавых и одиноких феминисток. Это гораздо проще понять и принять.))

  • Ice
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    Ice-Фото

    Естественно) В британской команде должен быть британский чемпион, разговоры о том, что разницы нет, мягко говоря, не совсем соотвествуют правде. Тем более, с новым спонсором, который британец до мозга костей) 

  • SVS
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    SVS-Фото

    Считаю, что пока рожать будут только женщины - сексисзм нам не победить. Полумеры не помогут.

  • litxaa
    Предварительные составы команд ... (58)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а в чем разочарование? Разочарование обычно наступает после не оправдавшихся надежд. Увы, к моему глубокому сожалению, никакие надежд на этот сезон у Мувистара не было изначально. Состав команды уже давно был известен и уход всех генеральщиков это не неожиданная новость. А где нет высоких притязаний, не может быть и разочарований(((
  • ЧОРНЫЙ
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Британцы, остаются британцами...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул сделал первые ш ... (5)
    Sezar-Фото
    Но вело это ж не инвестиции. Здесь можно:). То есть поспешать нужно медленно. Но нужно:).
  • aksbor
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    aksbor-Фото

    За пятерку Ланда может побороться. Вряд ли выше. Все-таки частенько у него бывают джорнато но, да и разделка слабовата.

  • veloster
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    veloster-Фото

    Зачем Кольбрелли быть мотором? Его задача просто попробовать зацепить этап там, где это может получиться.

  • veloster
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (14)
    veloster-Фото

    Так Зейц самый большой спец по Джиро, чему удивляться.

  • rude_rider
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    rude_rider-Фото
    Не верю в ланду На этап да

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