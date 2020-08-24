Два случая заражения Covid-19 в команде приведут к снятию с Тур де Франс-2020

Из-за двух случаев заражения Covid-19 команда будет снята с Тур де Франс-2020

За 8 дней до начала Тур де Франс-2020, который стартует в Ницце 29 августа, организаторы гонки, Amaury Sport Organisation, ввели новый строгий медицинский протокол по предотвращению заражения Covid-19.

Если в какой-либо команде во время Тур де Франс-2020 появятся два положительных теста на Covid-19 или будут выявлены серьёзные, вызывающие подозрение симптомы у двух человек, вся команда – 8 гонщиков, и персонал – 30 человек, будут сняты с гонки, но сам Гранд-тур продолжится.

Как сообщает VeloNews, 18-страничный документ протокол был разослан всем командам-участницам Тур де Франс-2020.

В документе говорится: «Если у двух и более человек из одной команды проявятся вызывающие сильное подозрение симптомы или придёт положительный тест на Covid-19, команда будет исключена из участия в Тур де Франс. Гонщики этой команды не будут допущены на старт Тур де Франс (или следующего этапа), а персонал команды будет лишён аккредитации».

Согласно протоколу, снятие гонки возможно не только в случае подтверждённого заражения Covid-19. Если у кого-то будут выявлены существенные признаки инфицирования на основе многочисленных симптомов, снятие с гонки может произойти до результатов последующего дополнительного теста на Covid-19.

Ответственность за выявление лёгких случаев заболевания будет на врачах и медицинском персонале гонки. Они будут решать, сможет ли выйти на старт гонщик, у которого симптомы возможного заражения проявляются в лёгкой степени.

Организаторы подчёркивают, что со всей серьёзностью отнесутся к выявлению контактов. Любой близко контактировавший с гонщиком или членом персонала, у которых выявлен положительный тест на Covid-19, может быть снят с Тур де Франс и должен соблдюдать 14-дневный карантин.

Как заявляет UCI, концепция «пузыря» - ключевой элемент плана по предотвращению заражения Covid-19. Чтобы войти в ограниченную группу («пузырь»), все гонщики и персонал должны пройти два контроля на Covid-19. В случае положительного теста гонщик может быть заменён на здорового гонщика до 10 утра по местному времени (CET) 29 августа.

Все, кто задействован в гонке, будут протестированы на Covid-19 в дни отдыха – 7 и 14 сентября.

Протоколы также требуют ношения масок до и после этапов, в том числе внутри командного автобуса и машин. Пресс-конференции будут проводиться онлайн. Гонщикам полностью запрещено общаться с болельщиками.

Персонал обязан находиться в масках во время передачи питания в зонах питания на этапах.