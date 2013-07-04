Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Сорен Краг Андерсен, Лука Мезгец, Маттео Трентин, Петер Саган, Сэм Беннетт, Примож Роглич о 19-м этапе Тур де Франс-2020

26-летний датский велогонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) отпраздновал вторую победу на этапе Тур де Франс-2020, после 14-го этапа выиграл из отрыва 19-й этап. Вслед за Ваутом ван Артом, Калебом Юэном и Тадеем Погачаром стал четвёртым участником, сделавшим дубль в 107-м выпуске Тур де Франс. Также он стал третьим датским гонщиком, выигравшим два этапа в одном выпуске французского Гранд-тура вслед за Бьярне Риисом (1996 год) и Михаэлем Расмуссеном (2007).

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

На 19-м этапе уже через 4 км после старта в одиночный отрыв уехал Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step), который к началу прохождения единственного категорийного подъёма дня опережал пелотон на 1:50.

За 51 км до финиша из пелотона атаковали Бенуа Коснефруа (AG2R), Пьер Роллан (B&B Hotels-Vital Concept) и Люк Роу (Ineos Grenadiers).

За 36 км до финиша они догнали Каванью, но через километр пелотон добрал и этот отрыв. Атаки из пелотона продолжились.

В итоге за 25 км до финиша отрыв увеличился до 12 человек. Маттео Трентин (CCC Team) за 17 км до финиша первым предпринял атаку из отрыва, но Петер Саган (Bora-hansgrohe) закрыл просвет.

За 16 км до финиша атаковал Сорен Краг Андерсен (Sunweb), который поехал свою индивидуальную гонку на время. Через 4 км датский гонщик уже вёз отрыву полминуты, а на финише его преимущество над преследователями составило 53 секунды.

За спиной Сорена Крага Андерсена в отрыве шла своя борьба, никто из гонщиков не хотел догонять беглеца. Гонщикам отрыва пришлось разыгрывать места на подиуме.

32-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец пересёк финиш вторым второй раз на этом Тур де Франс. Он опередил бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена и его соотечественника Грега Ван Авермата (CCC Team).

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Сорен Краг Андерсен (Sunweb): «Когда мотоциклист сказал мне, что у меня минута, я на последнем километре осознал, что у меня вторая победа. Должен сказать, я закричал, чтобы мне подтвердили, что у меня минута в запасе, потому что не мог поверить. Две победы на одном Тур де Франс. У меня нет слов. Никогда не мечтал о таком.

Прежде всего, Николас великолепно работал впереди весь день. Мы собирались помогать Сеесу (Болу) в спринте, но гонка развивалась по-другому. Моей обязанностью было отвечать на атаки. Никиас (Арндт) тоже был в отрыве, поэтому мы планировали, что я атакую из группы, а он поборется в спринте. Шанс появился, когда Маттео Трентин очень мощно атаковал. Я тоже шёл на пределе.

В группе были лучшие гонщики мира, специалисты езды по пересечённому рельефу. Я сомневался, смогу ли победить этих ребят. Подумал, что если мне удастся сделать небольшой просвет, они могут начать оглядываться друг на друга. Точно так и получилось. Мне повезло. Это воспоминание на всю жизнь. Я очень счастлив».

Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «После промежуточного спринта, когда увидели, что уезжает группа, быстро переключились на сценарий “b”. У нас была выгодная ситуация – Сорен и Никиас в отрыве, но это была группа гонщиков мирового класса. Мы обсудили,что надо атаковать заранее. Сорен принял вызов, атаковал, а все ребята из отрыва начали смотреть друг на друга.

Сорен – очень сильный парень. Если дать ему 10 секунд, он уедет. Никиас же смог просто ехать позади и мешать преследованию. Думаю, все ребята команды сегодня отлично поработали. Командный дух на высоте, мы жаждем двигаться дальше, учиться, подводить итоги тому, что сделано, продолжать прогрессировать. Вся команда хочет и дальше так выступать, показывать высокие результаты».

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Я не планировал уезжать, но это была последняя возможность для отрыва, поэтому сказал себе попытаться. Знал, что все устали, а у меня ещё оставались силы. В начале ехал при попутном ветре. Потом стало труднее, но день был хорошим. Чтобы на что-то надеяться, мне надо было больше времени, но всё равно было круто. Наша цель в конце этого Тура, удержать зелёную майку с Сэмом Беннеттом. Думаю, мы на верном пути. Он отличный парень, мне нравится работать на него».

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Лука Мезгец (Mitchelton-Scott): «Конечно, я хотел бы выиграть. Всем хочется выиграть, по крайней мере, один этап на Туре. Дважды я приезжал вторым, и дважды за одним и тем же гонщиком. На этом Тур де Франс он попал в струю, мои поздравления.

Я доволен своим выступлением на этом Туре. В такой ситуации как сегодня был риск. Если один начинает преследовать, гонка может разрушиться и пойти совсем по-другому. Иногда тебя ждёт успех, иногда нет. В велоспорте чаще, когда успех не приходит.

Уже с нетерпением предвкушаю Елисейские Поля, которые много раз видел по телевизору, а теперь поеду туда, если финиширую завтра».

Маттео Трентин (CCC): «Жаль, что некоторые предпочитают, чтобы проиграли другие, чем пытаться выиграть. Мне совсем не было весело. Предпочёл бы бороться и проиграть спринт за первое место, чем за 8-е.

Отрыв сложился моментально. После промежуточного спринта я решил попробовать удержать просвет, потому что понимал, что если мы привезём Сэма Беннетта к спринту, то шансов на победу мало. Поэтому я сказал Петеру Сагану: «Поехали». Потом к нам присоединился Грег Ван Авермат, и сразу сформировалась группа. Я подумал, что пелотон устал, что генеральщики думают о завтрашней разделке, и что после ещё одного этапа на высокой скорости все рады отпустить группу бороться за этап.

Я атаковал первым. Петер закрыл просвет. Я попытался уехать с Ван Аверматом. Сказал ему, что все идут на пределе. Потом Краг Андерсен выбрал верный момент».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & Ralph Scherzer

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня всеми возможными способами старался поехать за победой, команда сделал всё, что в их силах, чтобы у меня появился этот шанс. Когда мы уехали за 30 км до финиша, группа выросла до 12 гонщиков. И у четырёх команд, по-моему, в этом отрыве было по два гонщика. В результате я не мог отвечать в одиночку на все атаки. Но мы снова приложили максимум усилий. Конечно, я отдам все силы и поборюсь за победу в Париже».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был быстрым. Мы старались его контролировать. Только один гонщик сначала уехал в отрыв, а после промежуточного спринта его скорость снизилась. В этот момент начались атаки из пелотона, которые мы снова пытались контролировать, но не получилось так, как мы хотели. Нам пришлось отвечать на атаки.

Наши гонщики устали после предыдущих этапов, но прежде всего, мы потеряли Лукаса на первых 10 километрах, ему пришлось сойти (прим. VeloLIVE - Лукаса Пёстльбергера в начале этапа ужалила пчела, у него началась резкая аллергическая реакция). И его вклада тоже не хватило в финале. Образовался поздний отрыв, где Петер был единственным представителем нашей команды. Поэтому он не смог отвечать на все атаки. Не на такой результат мы надеялись, но все выдали максимум возможного».

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Хочу снова поблагодарить команду. Был очень трудный день. Возможно, моё выступление очень расстраивает соперников, но они настолько сильны, что мне приходится так ехать. Мне пришлось отбросить мысли об этапе и сфокусироваться на Сагане и на борьбе за очки. Я потратил на это все силы. Приблизился ли я к победе в очковой классификации? Сначала мне надо преодолеть завтрашний этап. Если всё будет хорошо, то мне остаётся только отфинишировать в воскресенье».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах гороховую майку: «День был особенным. Я наслаждался относительно лёгким этапом, который ехал в гороховой майке. Завтра ключевой этап для борьбы за горную классификацию».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Сегодня не был день восстановления. Мы начали на довольно высокой скорости, когда повела Bora-hansgrohe. На половине пути стало легче, но в конце пошли атаки, взвинтившие скорость. В любом случае, это был ещё один хороший этап, который закончен.

Мы проводили разведку дистанции завтрашней разделки. Конечно, финальный подъём очень тяжёлый. Задача – быть сильным и выдать всё, на что способен. Я буду раздумывать до последнего момента, менять ли мне велосипед для финального подъёма. Всё зависит от многих факторов, от погоды и прочего. После трёх недель гонки я хорошо понимаю, какая у меня позиция, и каким будет моё место в разделке».