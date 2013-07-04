VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Сорен Краг Андерсен, Лука Мезгец, Маттео Трентин, Петер Саган, Сэм Беннетт, Примож Роглич о 19-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  26-летний датский велогонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen) отпраздновал вторую победу на этапе Тур де Франс-2020, после 14-го этапа выиграл из отрыва 19-й этап. Вслед за Ваутом ван Артом, Калебом Юэном и Тадеем Погачаром стал четвёртым участником, сделавшим дубль в 107-м выпуске Тур де Франс. Также он стал третьим датским гонщиком, выигравшим два этапа в одном выпуске французского Гранд-тура вслед за Бьярне Риисом (1996 год) и Михаэлем Расмуссеном (2007).

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

  На 19-м этапе уже через 4 км после старта в одиночный отрыв уехал Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step), который к началу прохождения единственного категорийного подъёма дня опережал пелотон на 1:50.

 

  За 51 км до финиша из пелотона  атаковали Бенуа Коснефруа (AG2R), Пьер Роллан (B&B Hotels-Vital Concept) и Люк Роу (Ineos Grenadiers).

 

  За 36 км до финиша они догнали Каванью, но через километр пелотон добрал и этот отрыв. Атаки из пелотона продолжились. 

 

  В итоге за 25 км до финиша отрыв увеличился до 12 человек. Маттео Трентин (CCC Team) за 17 км до финиша первым предпринял атаку из отрыва, но Петер Саган (Bora-hansgrohe) закрыл просвет.

 

  За 16 км до финиша атаковал Сорен Краг Андерсен (Sunweb), который поехал свою индивидуальную гонку на время. Через 4 км датский гонщик уже вёз отрыву полминуты, а на финише его преимущество над преследователями составило 53 секунды.

 

 За спиной Сорена Крага Андерсена в отрыве шла своя борьба, никто из гонщиков не хотел догонять беглеца. Гонщикам отрыва пришлось разыгрывать места на подиуме.

 

  32-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец пересёк финиш вторым второй раз на этом Тур де Франс. Он опередил бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена и его соотечественника Грега Ван Авермата (CCC Team).

  

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

  Сорен Краг Андерсен (Sunweb): «Когда мотоциклист сказал мне, что у меня минута, я на последнем километре осознал, что у меня вторая победа. Должен сказать,  я закричал,  чтобы мне подтвердили, что у меня минута в запасе, потому что не мог поверить. Две победы на одном Тур де Франс. У меня нет слов. Никогда не мечтал о таком.

 

  Прежде всего, Николас великолепно работал впереди весь день. Мы собирались помогать Сеесу (Болу) в спринте, но гонка развивалась по-другому. Моей обязанностью было отвечать на атаки. Никиас (Арндт) тоже был в отрыве, поэтому мы планировали, что я атакую из группы, а он поборется в спринте. Шанс появился, когда Маттео Трентин очень мощно атаковал. Я тоже шёл на пределе.

 

  В группе были лучшие гонщики мира, специалисты езды по пересечённому рельефу. Я сомневался, смогу ли победить этих ребят. Подумал, что если мне удастся сделать небольшой просвет, они могут начать оглядываться друг на друга. Точно так и получилось. Мне  повезло. Это воспоминание на всю жизнь. Я очень счастлив».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «После промежуточного спринта, когда увидели, что уезжает группа,  быстро переключились на сценарий “b”. У нас была выгодная ситуация – Сорен и Никиас в отрыве, но это была группа гонщиков мирового класса. Мы обсудили,что надо атаковать заранее. Сорен принял вызов, атаковал, а все ребята из отрыва начали смотреть друг на друга.

 

  Сорен – очень сильный парень. Если дать ему 10 секунд, он уедет. Никиас же смог просто ехать позади и мешать преследованию. Думаю, все ребята команды сегодня отлично поработали. Командный дух на высоте, мы жаждем двигаться дальше, учиться, подводить итоги тому, что сделано, продолжать прогрессировать. Вся команда хочет и дальше так выступать, показывать высокие результаты».

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Я не планировал уезжать, но это была последняя возможность для отрыва, поэтому сказал себе попытаться. Знал, что все устали, а у меня ещё оставались силы. В начале ехал при попутном ветре. Потом стало труднее, но день был хорошим. Чтобы на что-то надеяться, мне надо было больше времени, но всё равно было круто. Наша цель в конце этого Тура, удержать зелёную майку с Сэмом Беннеттом. Думаю, мы на верном пути. Он отличный парень, мне нравится работать на него».

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

   Лука Мезгец (Mitchelton-Scott): «Конечно, я хотел бы выиграть. Всем хочется выиграть, по крайней мере, один этап на Туре. Дважды я приезжал вторым, и дважды за одним и тем же гонщиком. На этом Тур де Франс он попал в струю, мои поздравления.

 

  Я доволен своим выступлением на этом Туре. В такой ситуации как сегодня был риск. Если один начинает преследовать, гонка может разрушиться и пойти совсем по-другому. Иногда тебя ждёт успех, иногда нет. В велоспорте чаще, когда успех не приходит.

 

 Уже с нетерпением предвкушаю Елисейские Поля, которые много раз видел по телевизору, а теперь поеду туда, если финиширую завтра».

 

  Маттео Трентин (CCC): «Жаль, что некоторые предпочитают, чтобы проиграли другие, чем пытаться выиграть. Мне совсем не было весело. Предпочёл бы бороться и проиграть спринт за первое место, чем за 8-е.

 

  Отрыв сложился моментально. После промежуточного спринта я решил попробовать удержать просвет, потому что понимал, что если мы привезём Сэма Беннетта к спринту, то шансов на победу мало. Поэтому я сказал Петеру Сагану: «Поехали». Потом к нам присоединился Грег Ван Авермат, и сразу сформировалась группа. Я подумал, что пелотон устал, что генеральщики думают о завтрашней разделке, и что после ещё одного этапа на высокой скорости все рады отпустить группу бороться за этап.

 

  Я атаковал первым. Петер закрыл просвет. Я попытался уехать с Ван Аверматом. Сказал ему, что все идут на пределе. Потом Краг Андерсен выбрал верный момент».

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & Ralph Scherzer

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня всеми возможными способами старался поехать за победой, команда сделал всё, что в их силах, чтобы у меня появился этот шанс. Когда мы уехали за 30 км до финиша, группа выросла до 12 гонщиков. И у четырёх команд, по-моему, в этом отрыве было по два гонщика. В результате я не мог отвечать в одиночку на все атаки. Но мы снова приложили максимум усилий. Конечно, я отдам все силы и поборюсь за победу в Париже».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был быстрым. Мы старались его контролировать. Только один гонщик сначала уехал в отрыв, а после промежуточного спринта его скорость снизилась. В этот момент начались атаки из пелотона, которые мы снова пытались контролировать, но не получилось так, как мы хотели. Нам пришлось отвечать на атаки.

 

 Наши гонщики устали после предыдущих этапов, но прежде всего, мы потеряли Лукаса на первых 10 километрах, ему пришлось сойти (прим. VeloLIVE - Лукаса Пёстльбергера в начале этапа ужалила пчела, у него началась резкая аллергическая реакция). И его вклада тоже не хватило в финале. Образовался поздний отрыв, где Петер был единственным представителем нашей команды. Поэтому он не смог отвечать на все атаки. Не на такой результат мы надеялись, но все выдали максимум возможного».

 

Дубль Сорена Крага Андерсена на Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Хочу снова поблагодарить команду. Был очень трудный день. Возможно, моё выступление очень расстраивает соперников, но они настолько сильны, что мне приходится так ехать. Мне пришлось отбросить мысли об этапе и сфокусироваться на Сагане и на борьбе за очки. Я потратил на это все силы. Приблизился ли я к победе в очковой классификации? Сначала мне надо преодолеть завтрашний этап. Если всё будет хорошо, то мне остаётся только отфинишировать в воскресенье».

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах гороховую майку: «День был особенным. Я наслаждался относительно лёгким этапом, который ехал в гороховой майке. Завтра ключевой этап для борьбы за горную классификацию».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Сегодня не был день восстановления. Мы начали на довольно высокой скорости, когда повела Bora-hansgrohe. На половине пути стало легче, но в конце пошли атаки, взвинтившие скорость. В любом случае, это был ещё один хороший этап, который закончен.

 

  Мы проводили разведку дистанции завтрашней разделки. Конечно, финальный подъём очень тяжёлый. Задача – быть сильным и выдать всё, на что способен. Я буду раздумывать до последнего момента, менять ли мне велосипед для финального подъёма. Всё зависит от многих факторов, от погоды и прочего. После трёх недель гонки я хорошо понимаю, какая у меня позиция, и каким будет моё место в разделке».

 

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2020

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Soren Kragh Andersen Сёрен Краг Андерсен Сорен Краг Андерсен Sunweb Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Сорен очень крут на этом ТДФ!
    И Хирши тоже!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Starch27
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (4)
    Starch27-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ну давай Мигелито Лопесито не подкачай! Как сказал СК он должен поехать самую главную гонку в своей карьере на все 100. Но вот в чем вопрос..на чем? На разделочном всю дистанцию или менять будет перед 6 км горой? Лишь бы не прогадать. Как правило эти замены ни к чему хорошему не приводят. Вдруг форс мажор с механиками? Потеря времени замены велика не компенсируют время в гору. Может стоит проехать весь этап на классическом? Интересно можно ставить рогатку на обычный? В прошлом году на Джиро Супермен отлично проехал горную разделку первого этапа, показав если я не ошибаюсь пятый или четвертый результат. В любом случае успеха ему пожелаем!

    У него будет время и возможность проанализировать результаты других гонцов и подобрать подходящий вариант.

  • Starch27
    Спортивный директор велокоманд ... (17)
    Starch27-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    Цитата: Адриен
    Так в том то и дело, что не поведи себя ПО ХАМСКИ Зееман - можно было подать протест, написать жалобу - то есть все это разрулить ЦИВИЛИЗОВАННО. А получилось наоборот... Конечно, Тур есть Тур, все напряжены до края, но ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ надо стараться вести себя ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ... А хамы всегда найдут себе оправдания - не так ему сделали, не то ему сказали, не так на него посмотрели. Сотрудник федерации навряд ли сломал намеренно, просто ошибся - кто не ошибается ?

    Просто возместил бы ущерб и все. Не всем быть ватниками, человек есть человек, любой может вспылить, в этом нет ничего предосудительного, тем более Зееман никогда хамом не был, вы бы подумали, отчего он так себя повел. Никто не знает, как вел себя комиссар. А что касается хамства - последите за своими постами, из них периодически желчь хлещет.


    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Был разговор что руки распустил))) но вроде не подтвердилось. Действия менеджера правильны, если хочет быть сильной командой. Просто на будущее определил границы дозволеного. Представитель сам полез на техничку и начал снимать вел Со стойки, зееману это не понравилось он высказался, и на этом вроде все. Но судья при разборе нанес повреждение и инцидент продолжился

    Скорее всего комиссар и спровоцировал, есть там и такие, без мыла в одно место лезут.

    Как объяснял Курдюков, не было там ущерба, проверяющий ничего не сломал. Зееману не понравилось, что проверяющий разобрал велосипед и механикам его снова надо будет собирать, а это дополнительная работа.

    То есть версия СК приоритетнее официального пресс-релиза Джамбы? )

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
    SportSpirit-Фото

    Вспоминается ЧМ-2017 в Бергене, где разделка была с финишем в гору и схожей протяженности. Том тогда был просто шикарен! Роглич, кстати, приехал 2-м (типа мини-сенсация была), значительно опередив Фрума.

     

    Из тех, кто тогда был близко, и сейчас находится в отличной форме + мотивация отмечу Никиаса Арндта. 

     

    Интересно, как проедет ван Арт. У него должок к разделке TDF.

     

  • VeloVelo
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Интересно, Паша Сиваков что-то сможет показать завтра?

  • VeloVelo
    Дубль Сорена Крага Андерсена н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сорен очень крут на этом ТДФ!
    И Хирши тоже!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Погачар поедет на общий зачет, а Карапас может прокатиться до финальной горы, а потом рвануть на все деньги.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Квято врядли, он уже своё дело сделал.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Лопес на прошлой Джиро на первом этапе в горной разделке показал 4 результат. Проиграв 25 сек. Рогличу и опередив на 5 секунд Дюмолона. Вот такие дела. Надеюсь.что третье место удержит. Удачи ему.
  • Tom_Boonen
    Спортивный директор велокоманд ... (17)
    Tom_Boonen-Фото
    Судя из вашего комментария, то ничего предосудительного в том, что вспылил - нет, но вот если ты случайно оказался комиссаром UCI - это клеймо на всю жизнь.
  • Karmatron
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
    Karmatron-Фото
    Сомневаюсь. Погачар наверняка поедет на все деньги на случай неудачи Роглича. Минута - это, конечно, много, и Роглич сильный раздельщик, но на том же чемпионате Словении он был позади Погачара. И от неудач никто не застрахован. У Инеос никаких ставок, кроме как на горох, не осталось, так что Карапас поедет за ним. Так что по моему скромному разумению тройка на подиуме сформирована и все майки уже висят на своих обладателях.
    Не следил за Лопесом, не знаю, насколько он хорош в разделке, но пусть остается на подиуме, заслужил красивой победой на этапе.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 сентября

Alex Aranburu (Astana Pro Team)

20 сентября

Justin Jules (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Itmar Einhorn (Israel Start-Up Nation)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (131)
Август 2020 (228)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)