 Тур де Франс-2020: Белая майка. Претенденты

Том Пидкок на этом чемпионате разделку в андеровской категории проехал, а групповую гонку с элитой. Не знала что так можно.

В отсутствие кандидатов на победу бритты дали мальчугану возможность порезвиться и прибрести опыт. В велокроссе и МТБ он ездит с элитой, а на шоссе первый раз на моей памяти.

"4th in the u23 TT Euros. Initially I was pissed I didn’t win, but after reflecting and listening I realised I did a really good ride. I executed it well and my numbers were my best ever.

Now I’m super looking forward to tomorrows road race. My first since last years worlds in Yorkshire"

Речь не мальчика но мужа.