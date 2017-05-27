Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс сохранил жёлтую майку лидера после первого пиренейского этапа Тур де Франс-2020

На 8-м этапе, первом пиренейском горном этапе Тур де Франс-2020, большинство претендентов на борьбу в генеральной классификации финишировали в одной группе. Успешной оказалась одна атака – 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уехал от группы генеральщиков за 5 км до вершины Пейресурд и отыграл часть потерянного на 7-м этапе времени, вернувшись в топ-10 генеральной классификации. Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), несколько раз выпадавший из группы генеральщиков, сумел вернуться и не потерял время, сохранив жёлтую майку лидера перед вторым пиренейским этапом.

Команда Jumbo-Visma взяла на себя контроль над гонкой на всех трёх подъёмах этапа. Роберт Гесинк, Джордж Беннетт и Ваут Ван Арт задавали высокий темп.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) на подъёме Пейресурд несколько раз попытался надавить на соперников, но не смог уехать от группы генеральщиков. Его сокапитан Том Дюмулин не слишком хорошо чувствовал себя и на финальном подъёме решил поддержать Роглича.

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «Этап был очень тяжёлым. Начали с того, что дали отрыву уехать. Это был хороший отрыв. Думаю, выше всех в нём находился гонщик, который проигрывал 17 минут. Поэтому нам было легко контролировать. Потом включилась Jumbo-Visma, они начали задавать очень высокую скорость и держали её в голове группы до самого финиша.

Дюмулин задал такую дикую скорость, что я просто не мог усидеть на колесе. Мне пришлось поехать своим темпом. Но я сумел собраться, выцарапал отставание, вернулся, и на вершине смог удержаться с сильнейшими. Так что, в общем, день сложился хорошо.

Завтра похожий этап, и если мы сможем удержаться ещё один день, а также на этапе после дня отдыха, то, надеюсь, сможем сохранить майку и потом. Кто знает, что получится?»

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Сегодня был первый огромный вызов для всех. Перед этим этапом мы уже проходили горы, но серьёзные подъёмы были здесь. Это был типичный день в Пиренеях. Было всего понемножку, и мы сохранили жёлтую майку. Это великолепно и для команды, и, конечно, для Адама.

Мы не планировали брать майку, но собираемся удерживать её обеими руками. Хотим её сохранить, потому что это самая престижная майка в велоспорте.

Завтра будем действовать по похожему плану – удерживать майку. Потом день отдыха и несколько равнинных этапов перед следующими горами. Так что пойдём день за днём. Но задача не изменилась – мы хотим выиграть этапы».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап не был лёгким. Команда снова показала, насколько сильна. На предпоследнем подъёме Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену. Мы каждый день стараемся изо всех сил, чтобы достичь высшего результата. Я на хорошей позиции, впереди ещё две недели Тура».

Джордж Беннетт (Jumbo-Visma): «Впереди будет достаточно горных этапов. Нет необходимости каждый день выигрывать время. Надо распределять силы. Мы планировали протрясти группу, немного надавить на Бале. К сожалению, Сепп заплатил за то, как много работал вчера на боковых ветрах. И, если честно, я тоже не в стопроцентной форме после падения в Ницце. Но я думаю, что вернусь на свой уровень через несколько дней.

Сегодня команда выступила сильно. Особенно Ваут, Роберт, Тони и Амунд – они потрясающе отработали. Примож на хорошей позиции. Том чувствовал себя не очень. Но то, что он сегодня сделал для команды, доказывает, что он не только лидер, но и командный игрок. Он отложил свои интересы в сторону ради команды. Наша цель – выиграть Тур. Мы её не меняем».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня ничего не потеряно. Этап прошёл не совсем так, как мы планировали перед стартом, так как Том потерял время. Но после восьми дней гонки мы всё ещё там, где намечали. Жаль, что Погачар отыграл немного времени, которое проиграл вчера. Но впереди много трудных этапов».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я увидел, что другие ребята оглядываются друг на друга, и все они шли на пределе. У меня появился шанс атаковать, я дал полный газ на последних 5 км до вершины. На спуске старался продавливать как можно сильнее, в итоге набрал 40 секунд преимущества. Так что день сегодня закончился хорошо. Завтра ещё один тяжёлый этап. Мы пойдём гонку постепенно, в зависимости от того, как прошли каждый этап».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «День прошёл хорошо. Два последних подъёма проехали очень, очень быстро. Думаю, это видно по цифрам, которые впечатляли.

Мы предвидели, что он будет напряжённым, но не думали, что настолько. Весь день мчались без передышки.

В финале мы увидели шанс, воспользовались им, чтобы порвать группу. Тур де Франс выигрывается и на таких этапах, надо использовать любую территорию. Команда великолепно работала.

Оценивая своё выступление, могу сказать, что доволен. Это величайшая гонка в мире, победить на которой трудно. И сбросить соперников нелегко. Я рад, что приехал в первой группе генеральщиков, что не проиграл время Рогличу и остальным.

Стало трудно, когда на первой части последнего подъёма начались атаки. Дюмулин задал очень высокую скорость. Я подумал, что не смогу удерживать такую скорость до финала, когда посмотрел на цифры. Такие цифры невозможно было удерживать до финиша.

Я постарался распределять усилия каждый раз, когда они атаковали. Иногда у меня не получалось сразу за ними поехать. До последней части подъёма думал, что это буде невозможно. Поэтому старался делать так, как лучше для меня, и думаю, хорошо справился».

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Очень тяжёлый этап, но в финале я чувствовал, что силы есть и попробовал атаковать. Не смог уехать от группы, но итог положительный, потому что я держался с сильнейшими. Чувствую себя хорошо, надеюсь продолжать в этом же духе. Впереди осталось много важных этапов. Мы уже знаем Погачра, видели, как он выступает на Вуэльте Испании. Он гонщик, который когда может ехать, тогда едет. Он молод и продолжает развиваться».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Великолепная победа Нана (Петера). Он молодой, был очень решительно настроен. Мы знаем, что когда он впереди, то будет стараться изо всех сил. Он показал это ещё на Джиро д’Италия-2019 (когда выиграл этап). Мы будем праздновать эту победу.

Меня же сейчас беспокоит, что весь этап сильно болело левое колено. Я упал на спуске (с Коль-де-Манте), потому что неосмотрительный ассистента вышел на середину дороги, чтобы передать питание гонщику».

Мигель Лопес (Astana): «Я рад остаться в группе с сильнейшими гонщиками до самого финиша. Это был изматывающий этап с тремя очень трудными подъемами. Также, темп группы на второй половине дистанции был очень высоким и требовал больших усилий. Но, я неплохо себя чувствовал, и команда проделала хорошую работу для меня. В решающий момент рядом со мной все еще оставались Харольд Техада и Горка Исагирре, ну а потом впереди в нашей группе были лишь фавориты гонки. Я старался сохранять спокойствие и держать свой собственный ритм. Да, в финале было много атак, но мне удалось ответить на них, даже на спуске. Так что, все прошло неплохо, но впереди новый трудный день, который ждет нас завтра. Буду продолжать двигаться по этой гонке день за днем, и посмотрим как будут развиваться события».

Ригоберто Уран (EF Procycling): «Ещё один тяжёлый этап. Пиренеи всегда вносят изменения в гонку. Мы прошли хорошо, не потеряли время в общем зачёте. Я в порядке. Финишировать с другими генеральщиками на первом пиренейском этапе очень важно. Это мотивирует завтра выдать всё, на что способен».

Микель Ланда (Bahrain-McLaren): «Вчера было нелегко принять то, что с нами произошло, но мы вернулись на свою территорию. Здесь я удостоверился, что могу быть с сильнейшими. До сих пор на Туре фавориты не слишком проявляли себя, но сегодня все раскрылись, разница стала заметна».