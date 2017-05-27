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Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс сохранил жёлтую майку лидера после первого пиренейского этапа Тур де Франс-2020

 

 

  На 8-м этапе, первом пиренейском горном этапе Тур де Франс-2020, большинство претендентов на борьбу в генеральной классификации финишировали в одной группе. Успешной оказалась одна атака – 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар  (UAE Team Emirates) уехал от группы генеральщиков за 5 км до вершины Пейресурд и отыграл часть потерянного на 7-м этапе времени, вернувшись в топ-10 генеральной классификации. Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), несколько раз выпадавший из группы генеральщиков, сумел вернуться и не потерял время, сохранив жёлтую майку лидера перед вторым пиренейским этапом.

 

  Команда Jumbo-Visma взяла на себя контроль над гонкой на всех трёх подъёмах этапа. Роберт Гесинк, Джордж Беннетт и Ваут Ван Арт задавали высокий темп.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) на подъёме Пейресурд несколько раз попытался надавить на соперников, но не смог уехать от группы генеральщиков. Его сокапитан Том Дюмулин не слишком хорошо чувствовал себя и на финальном подъёме решил поддержать Роглича.

 

 

 

Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс, Примож Роглич, Эган Берналь, Роман Барде, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 8-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «Этап был очень тяжёлым. Начали с того, что дали отрыву уехать. Это был хороший отрыв. Думаю, выше всех в нём находился гонщик, который проигрывал 17 минут. Поэтому нам было легко контролировать. Потом включилась Jumbo-Visma, они начали задавать очень высокую скорость и держали её в голове группы до самого финиша.    

 

  Дюмулин задал такую дикую скорость, что я просто не мог усидеть на колесе. Мне пришлось поехать своим темпом. Но я сумел собраться, выцарапал отставание, вернулся, и на вершине смог удержаться с сильнейшими. Так что, в общем, день сложился хорошо.

 

  Завтра похожий этап, и если мы сможем удержаться ещё один день, а также на этапе после дня отдыха, то, надеюсь, сможем сохранить майку и потом. Кто знает, что получится?»

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Сегодня был первый огромный вызов для всех. Перед этим этапом мы уже проходили горы, но серьёзные подъёмы были здесь. Это был типичный день в Пиренеях. Было всего понемножку, и мы сохранили жёлтую майку. Это великолепно и для команды, и, конечно, для Адама.

 

  Мы не планировали брать майку, но собираемся удерживать её обеими руками. Хотим её сохранить, потому что это самая престижная майка в велоспорте.

 

  Завтра будем действовать по похожему плану – удерживать майку. Потом день отдыха и несколько равнинных этапов перед следующими горами. Так что пойдём день за днём. Но задача не изменилась – мы хотим выиграть этапы».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап не был лёгким. Команда снова показала, насколько сильна. На предпоследнем подъёме Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену. Мы каждый день стараемся изо всех сил, чтобы достичь высшего результата. Я на хорошей позиции, впереди ещё две недели Тура».

 

  Джордж Беннетт (Jumbo-Visma): «Впереди будет достаточно горных этапов. Нет необходимости каждый день выигрывать время. Надо распределять силы. Мы планировали протрясти группу, немного надавить на Бале. К сожалению, Сепп заплатил за то, как много работал вчера на боковых ветрах. И, если честно, я тоже не в стопроцентной форме после падения в Ницце. Но я думаю, что вернусь на свой уровень через несколько дней.

 

 Сегодня команда выступила сильно. Особенно Ваут, Роберт, Тони и Амунд – они потрясающе отработали. Примож на хорошей позиции. Том чувствовал себя не очень. Но то, что он сегодня сделал для команды, доказывает, что он не только лидер, но и командный игрок. Он отложил свои интересы в сторону ради команды. Наша цель – выиграть Тур. Мы её не меняем».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня ничего не потеряно. Этап прошёл не совсем так, как мы планировали перед стартом, так как Том потерял время. Но после восьми дней гонки мы всё ещё там, где намечали. Жаль, что Погачар отыграл немного времени, которое проиграл вчера. Но впереди много трудных этапов».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я увидел, что другие ребята оглядываются друг на друга, и все они шли на пределе. У меня появился шанс атаковать, я дал полный газ на последних 5 км до вершины. На спуске старался продавливать как можно сильнее, в итоге набрал 40 секунд преимущества. Так что день сегодня закончился хорошо. Завтра ещё один тяжёлый этап. Мы пойдём гонку постепенно, в зависимости от того, как прошли каждый этап».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «День прошёл хорошо. Два последних подъёма проехали очень, очень быстро. Думаю, это видно по цифрам, которые впечатляли.

 

 Мы предвидели, что он будет напряжённым, но не думали, что настолько. Весь день мчались без передышки.  

 

  В финале мы увидели шанс, воспользовались им, чтобы порвать группу. Тур де Франс выигрывается и на таких этапах, надо использовать любую территорию. Команда великолепно работала.

 

  Оценивая своё выступление, могу сказать, что доволен. Это величайшая гонка в мире, победить на которой трудно. И сбросить соперников нелегко. Я рад, что приехал в первой группе генеральщиков, что не проиграл время Рогличу и остальным.

 

  Стало трудно, когда на первой части последнего подъёма начались атаки. Дюмулин задал очень высокую скорость. Я подумал, что не смогу удерживать такую скорость до финала, когда посмотрел на цифры. Такие цифры невозможно было удерживать до финиша.

 

  Я постарался распределять усилия каждый раз, когда они атаковали. Иногда у меня не получалось сразу за ними поехать. До последней части подъёма думал, что это буде невозможно. Поэтому старался делать так, как лучше для меня, и думаю, хорошо справился».

 

  Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Очень тяжёлый этап, но в финале я чувствовал, что силы есть и попробовал атаковать. Не смог уехать от группы, но итог положительный, потому что я держался с сильнейшими. Чувствую себя хорошо, надеюсь продолжать в этом же духе. Впереди осталось много важных этапов. Мы уже знаем Погачра, видели, как он выступает на Вуэльте Испании. Он гонщик, который когда может ехать, тогда едет. Он молод и продолжает развиваться».

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Великолепная победа Нана (Петера). Он молодой, был очень решительно настроен. Мы знаем, что когда он впереди, то будет стараться изо всех сил. Он показал это ещё на Джиро д’Италия-2019 (когда выиграл этап).  Мы будем праздновать эту победу.

 

  Меня же сейчас беспокоит, что весь этап сильно болело левое колено. Я упал на спуске (с Коль-де-Манте), потому что  неосмотрительный ассистента вышел на середину дороги, чтобы передать питание гонщику».

 

  Мигель Лопес (Astana): «Я рад остаться в группе с сильнейшими гонщиками до самого финиша. Это был изматывающий этап с тремя очень трудными подъемами. Также, темп группы на второй половине дистанции был очень высоким и требовал больших усилий. Но, я неплохо себя чувствовал, и команда проделала хорошую работу для меня. В решающий момент рядом со мной все еще оставались Харольд Техада и Горка Исагирре, ну а потом впереди в нашей группе были лишь фавориты гонки. Я старался сохранять спокойствие и держать свой собственный ритм. Да, в финале было много атак, но мне удалось ответить на них, даже на спуске. Так что, все прошло неплохо, но впереди новый трудный день, который ждет нас завтра. Буду продолжать двигаться по этой гонке день за днем, и посмотрим как будут развиваться события».

 

  Ригоберто Уран (EF Procycling): «Ещё один тяжёлый этап. Пиренеи всегда вносят изменения в гонку. Мы прошли хорошо, не потеряли время в общем зачёте. Я в порядке. Финишировать с другими генеральщиками на первом пиренейском этапе очень важно. Это мотивирует завтра выдать всё, на что способен».

 

  Микель Ланда (Bahrain-McLaren): «Вчера было нелегко принять то, что с нами произошло, но мы вернулись на свою территорию. Здесь я удостоверился, что могу быть с сильнейшими. До сих пор на Туре фавориты не слишком проявляли себя, но сегодня все раскрылись, разница стала заметна».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Адам Йейтс Примож Роглич Эган Берналь Роман Барде Наиро Кинтана Микель Ланда Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 27.05.2017

    Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену.

    Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Жанна, то что написал dmar - ирония.

  • uran
    Адам Йейтс, Примож Роглич, Эга ... (1)
    uran-Фото

    Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену.

    Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Перед днём отдыха ещё большая пачка спортсменов пойдёт в отрыв, но учитывая какая по альтиметрии Коль де Мари-Бланк + бонификация + её расположение до финиша генеральщики обязанны со своими командами накрывать этот отрыв и разбираться между собой там, а потом брать победу на этапе (Погачар ?).

    Жаль конечно что финищ не в горе; Урцер (или хотя бы та короткая, но острая Судэ) со своими градиенатми и протяжённостью была бы великолепным завершением этапа.

     

    P.S.

    FDJ - самая сплочённая и "братская" команда на Туре. "Один за всех и все за одного" (с)

  • s75
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82

    Один вопрос : кому нужен промежуток после горы 1 категории?


    в.Аерту

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    Rokka-Фото
    Ильнур, Пино - полнейшее разочарование. первый - антропометрически полная копия Фрума, однако если Крис после падения нашёл в себе силы преодолеть страх, и спускаться как коршун то непонятно чем занимается Ильнур все эти годы? Из парня подающего надежды превратился в вечное разочарование и скупую надежду хоть на какую то победу. Хоть где то кроме Тура он зажигал? Столько лет было чтобы исправить свои недостатки. Ну а Пино просто пора завязать с многодневными гонками. Победа на Ломбардии была красивой, однако все остальные выступления - издевательство над командой. Не даром другая французская дивизион это поняла и распрощалась с Барде, который при том в некоторых местах даже лучше Пино, однако его команду все эти псевдонадежды видимо надоели. Посмотрим, когда созреют FDJ.
  • badei
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    badei-Фото
    Ригоберто будет на пьедестале, потихоньку да заедет)))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап. И в отрыве парни разбирались между собой, и генеральщики кто как мог (и хотел?) порезвились. Из 4-ки колумбийцев в ТОПе Кинтана смотрится пока что уверенней всех.

    Цитата: kwwk
    Сегодня хорошая гонка, которая показала в первую очередь, что нет супер доминирующей команды типа Скай.

    Ну, она то вроде на бумаге и в гонке есть, но Кюсс и Беннет травмированы, Ван Аэрта "сношают" и на равнине, и в горах (а тот ещё умудряется этапы брать!), Дюмалан надёжный, хоть и не робот. Но вы правы, это КЛЮЧЕВОЕ замечание, я бы даже сказал событие на ТдФ за последние годы.

    Цитата: SportSpirit
    Барде дернулся таки за секундочками) даже после падения.

    Я думаю даже не только за секундочками но и за маечкой лидера. Хотел уделать Йейтса да и остальных всех капитанов на легке, как бы сейчас сказала школота "на изи")) Не вышло, но за попытку спасибо, можно завтра ещё раз попробовать)

    Цитата: Shalam s Urala
    Пино жалеть поднадоело

    И всё-таки надо сокрушаться.

    Недавно почти все говорили, что самый невезучий Порт (ну и Ланда). После сегодняшнего этапа "первое место невезучости", можно смело отдавать именно Пино, ну на ГТ последних лет это уж точно. Тибо в генерале сейчас уже даже ниже Ару и Зака, хотя и Фабио порядочно отстал на этапе.

  • s75
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (11)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57

    Он говорил что его план на ближайшие 2 года - победить Ван дер Пула в велокроссе. В марте 2021 он должен поехать Cape Epic - самую престижную маутинбайкерскую многодневку. Должен был ехать в марте этого года, уже был в Кейптауне, но ее в самый последний момент отменили из-за ковида.
    Том вообще больше внедорожные гонки предпочитает, велокросс и МТБ. И не хочет лишаться свободы, перейдя в профессионалы. Кто же тогда позволит ему его любимые прыжки на маутинбайке))
    А в перспективе взрослый Рубэ и Фландрия скорее всего. По пути Канчеллары пойдет.


    значит, Лефевр (пока?) точно отменяется

    в одном из интервью Пидкок говорил - Рубэ, Тур, ЧМ, и вообще он хочет успеть везде)) но вот интересен будет сам "механизм" перехода в гонки Мирового тура

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    У Закарина остался страх спускаться после того, как он улетел в обрыв. И видно он не может с этим справится. Ему нужен этап с финишем в горе. И в этом отрыве он всё же отыграл не мало. Переместился с 44 места на 25. Какая то польза есть.
    С такой "техникой" спуска , ему завязывать с вело нужно , отпустить на 40сек далеко не лучшего в этой дисцеплине , полный абздец .

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не судите. Я думаю что Погачар выиграет Тур. Слишком дерзок он. Завтра он востановит статус кво. Этап один в один такой же. А потом всех сделает в горах...даже своего земляка.
    A вы фантазер, однако! Ржачно !!!

    Цитата: Venemees
    Когда Роглич накрыл первый рывок Погачара и за ним подтянулся Кинтана,подумалось.что сейчас втроём и пойдут.потом Примож и Тадей коротко переговорили.И все кончилось.
    На второй бросок Погачара Роглич не шевельнулся.Хотя,могли бы, наверное, вдвоём привезти бигам поболее.как на Вуэльте.
    Всё-таки ставка Роглича-на разделку.
    Ну не пойдет Роглич за соотечественником до тех пор, пока не почувствует, что тот ему реально угрожает. А так, Примо ждал, когда за Погачаром потянется кто то другой. К сожалению, никто больше не смог.

    Цитата: zhekinson
    Тибо Пино - джорната но!
    Это - не джорната... Это ... усё ... конец надежд

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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