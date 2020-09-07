Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Примож Роглич об 11-м этапе Тур де Франс-2020

Дубль Калеба Юэна на Тур де Франс-2020

Калеб Юэн (Caleb Ewan) сделал дубль на Тур де Франс-2020, после победы на 3-м этапе выиграл спринт на 11-м этапе. Таким образом, теперь на счету 26-летнего австралийскиого велогонщика команды Lotto Soudal в общей сложности пять выигранных этапов французского Гранд-тура.

На 11-м этапе со старта в отрыв уехал один гонщик – Матье Ладанью (Matthieu Ladagnous) из команды Groupama-FDJ, которого пелотон настиг за 43 км до финиша. На узких улицах городов произошёл завал, в котором пострадал гонщик команды Astana Йон Исагирре, который сошёл с гонки. Как сообщила команда Astana, у Йона Исагирре диагностировали перелом правой ключицы и пястной кости, также ему пришлось наложить швы на подбородок и щёку.

В финале этапа за 6,2 км до финиша из пелотона атаковал Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), но его добрали защищавшие позиции Сэма Беннетта в очковой классификации гонщики Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен и Боб Юнгельс, а затем этот отрыв был нейтрализован силами команд Lotto Soudal и Cofidis.

В общем спринте Калеб Юэн первым пересёк финишную черту, опередив на четверть колеса Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Но словацкий гонщик был оштрафован и релегирован после финиша, в результате чего второе место занял Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step).

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step) укрепил свою позицию в классификации по очкам.

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Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Финиш был таким сумасшедшим. За 1,5 км до финиша я находился впереди, но выпал назад из-за встречного ветра. После первой победы я знал, что нужно не терять самообладания, дождаться правильного момента и открытого пространства. Так и получилось на самом финише. Я сделал бросок на линию и даже не знал, выиграл или нет. А отсалютовал рукой на всякий случай.

Сегодня очень хотел победить. После вчерашнего разочарования (2-е место на этапе) счастлив, что сумел отплатить товарищам по команде победой.

Очень счастлив, что у меня две победы. Одна просто снимает давление. Потом всегда хочется одержать вторую. А теперь, конечно, хочу выиграть в третий раз, особенно в Париже, на Елисейских Полях. Поэтому надеюсь, что пройду горы и в Париже у меня будет ещё один шанс.

Наша команда Lotto Soudal уменьшилась до пяти гонщиков. Это значит, что на меня на спринтерских этапах могли работать только четверо. После такой тяжёлой работы на протяжении всего сегодняшнего этапа со мной на финальных 10 км остались двое. Другие команда давили на нас атаками. Но мои два товарища по команде работали за десятерых. Они потрясающе отработали.

Мой ближайший соперник Сэм Беннетт – один из моих лучших друзей. А когда доходит до спринта – дело прежде всего. Но мы радуемся друг за друга, когда выигрываем. Вчера я был очень рад за него, за его первую победу. Знаете, как много она для него значила, и я знаю, как много он работал ради неё».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Ребята фантастически работали, следили за мной, а я наслаждался ещё одним прекрасным днём в этой красивой майке, получал огромную поддержку и аплодисменты от зрителей на обочинах дорог. Спринт был очень нервным. Большую часть спринта толкались плечами. Я оказался впереди слишком рано, поэтому немного сместился назад, но было слишком поздно. Несмотря на это, я постарался сократить потери и выжать из ситуации максимум, добиться лучшего из возможных результата. И мне удалось.

Когда Пёстльбергер атаковал, два моих товарища по команде поехали за ним, и я успокоился. У меня был запас, а они двое – сильные моторы, поэтому я кричал по радио, чтобы они ехали вперёд, потому что в таком финале их было трудно догонять. Атака Пёстльбергера никак на нас не повлияла. Чего он хотел добиться? В итоге это повлияло на работу всех развозящих поездов, потому что нам не надо было преследовать. Они просто сожгли спички.

Было бы приятно добавить ещё одну победу, но второе место в таких обстоятельствах – сильный результат, особенно при том, что он помог мне увеличить лидерство в очковой классификации».

Матье Ладанью (Groupama-FDJ) получил красный номер самого атакующего гонщика: «Мне было ясно, что на этом этапе нам нечего разыгрывать. У нас нет спринтера и мы больше не думаем о генеральной классификации. Вчера поехал в отрыв Стефан Кюнг, сегодня была моя очередь.

Я надеялся, что со мной поедет кто-то ещё, но остался в одиночестве. Так и поехал. Ветер мне не помогал, но я старался изо всех сил. Думаю, это единственный отрыв, в котором я ехал один, поэтому извлёк из него максимум, наслаждался всё время».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Когда на тебе жёлтая майка, нельзя позволить себе спать или ошибаться. Надо держать концентрацию на каждом километре.



Этот этап был легче вчерашнего, но на таких дорогах, какие были в финале, ехать трудно. Команда снова великолепно отработала. Ваут ван Арт исключительно работал, как и каждый в команде. Поэтому майка у нас.

Следующие несколько дней, уверен, будут атаки, но это мало что меняет в нашей тактике. Но если начать слишком беспокоиться, то может всякое случиться. Я не слишком волнуюсь. Всё, что нам надо – каждый день фокусироваться на своей работе, что мы и делаем, так и продолжим. Мы не можем сделать больше, чем стараться изо всех сил. Если у соперников есть план, мы скоро о нём узнаем».