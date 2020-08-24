Тур де Франс-2020: Зеленая майка. Претенденты

На Тур де Франс-2020 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в восьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe) или у майки появится новый владелец.

Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку - уже на 2 этапе в маршрут включены подъёмы первой категории, а на второй и третьей неделях гор будет ещё больше.

Немногие чистые спринтеры доберутся до Парижа, но спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики отдадут зеленую майку без борьбы.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20;

30 очков за 1 место на этапах 2, 4, 6, 12, 16;

50 очков за 1 место на этапах 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделки.

Распределение очков по местам на финише:



Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе.

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2020".

Петер Саган (Bora - hansgrohe)

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

Возраст: 30

Количество участий в Тур де Франс: 8

Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;

Количество побед в 2020 сезоне: 0

Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Возраст: 25

Количество участий в Тур де Франс: 1

Победы на Тур де Франс: 2 этапа

побед в 2020 сезоне: 5

Калеб Юэн (Lotto-Soudal)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Возраст: 25

Количество участий в Тур де Франс: 1

Победы на Тур де Франс: 3

Количество побед в 2020 сезоне: 4

Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step)

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

Возраст: 29

Количество участий в Тур де Франс: 2

Победы на Тур де Франс: 0

Количество побед в 2020 сезоне: 4

Элиа Вивиани (Cofidis)

Возраст: 30

Количество участий в Тур де Франс: 2

Победы на Тур де Франс: 1

Количество побед в 2020 сезоне: 0

Александр Кристофф (UAE Team Emirates)



Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Возраст: 32

Количество участий в Тур де Франс: 7

Победы на Тур де Франс: 3 этапа;

Количество побед в 2020 сезоне:



Нильс Политт (Israel Start-Up Nation), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.