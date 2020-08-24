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Тур де Франс-2020: Зеленая майка. Претенденты

Тур де Франс-2020: Зеленая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  На Тур де Франс-2020 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в восьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe) или у майки появится новый владелец.

 

  Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку -  уже на 2 этапе в маршрут включены подъёмы первой категории, а на второй и третьей неделях гор будет ещё больше.

 

  Немногие чистые спринтеры доберутся до Парижа, но спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики отдадут зеленую майку без борьбы.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

 

20 очков за 1 место на этапах 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 2, 4, 6, 12, 16;
50 очков за 1 место на этапах 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделки.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 


Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.

120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

 

   У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе. 

 

Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2020".

 

 

Петер Саган (Bora - hansgrohe)

 

Петер Саган - семикратный победитель классификации по очкам Тур де Франс

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

 

Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 8
Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2020 сезоне: 0

 

Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)

 

Ваут ван Арт

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Возраст: 25
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 2 этапа

побед в 2020 сезоне: 5 

 

Калеб Юэн (Lotto-Soudal) 

 

Калеб Юэн (Lotto Soudal) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

Возраст: 25
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 3
Количество побед в 2020 сезоне: 4

 

Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step)

 

Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step)

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

 

  

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2020 сезоне: 4

 

 

Элиа Вивиани (Cofidis)

 

  

 

Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 1
Количество побед в 2020 сезоне: 0

 

  

Александр Кристофф (UAE Team Emirates)

 

Александр Кристофф (UAE Team Emirates)

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 7
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2020 сезоне: 

 

 

Нильс Политт (Israel Start-Up Nation), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.

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Теги к статье: Tour de France зеленая майка Петер Саган Тур де Франс-2020 Гран-тур превью Мировой Тур UCI

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Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2020?


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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Команда Sky подарила Лионелю М ... (7)
    rude_rider-Фото

    Говорят что Инеос совсем разочаровались в своих лидерах и подписывает Месси,тем более Барса его не устраивает.

    Теперь будет выигрывать  ГТ вместо Фрума

     

  • Kitsune-taichou
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    вот именно!

  • Camel
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Действующий чемпион мира пока еще. И из-за ситуации с чемпионатом мира может случиться так, что задержится в этом статусе до следующего года. 

    Италия же вроде соглашается принять ЧМ.

  • Hammill
    Команда Sky подарила Лионелю М ... (7)
    Hammill-Фото
    выгоднее будет запастись лишь биткоинами
  • Patriotkz
    Команда Sky подарила Лионелю М ... (7)
    Patriotkz-Фото
    Месси переходит в Скай? У него машина времени? Я тоже хочу на 5 лет назад. Где нет короны и запасусь масками, антисептиками, долларами и и.д.
  • Shalam s Urala
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    про синьку за рулём повторное положено, а тут..

  • rude_rider
    Сэм Оомен подписал трёхлетний ... (4)
    rude_rider-Фото

    Джамбо просто круто "закупается"

    прям такой явный противовес Инеосу ..

  • rude_rider
    Примож Роглич не уверен, сможе ... (8)
    rude_rider-Фото

    Ээээээ Роглич завязывай.. тут мы уже раскладку дали всю и ты в желтом в Париже уже..

     

  • Shalam s Urala
    Примож Роглич не уверен, сможе ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Так, что загадывать кто возьмет Тур, неблагодарное занятие. Вот как возьмет и выиграет Тур например Бухман или Барде. А может Кинтаныч? Или Супермен Лопес. Жизнь она такая штука непредсказуемая.
    Алафилип! )

  • rude_rider
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (26)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Krakk
    Цитата: rude_rider
    Кусс тут причем Или прям впечатлились на дофине что ли?)))
    Я его заметил задолго до Дофине, еще два года назад, понял, что это абсолютный талант, с которым сравнимы максимум три человека в его поколении.
    Цитата: Ice
    Как горняк Кусс давно топовый, про него же не говорят, как про топового генеральщика.
    Топовый горняк в моем понимании - по определению топовый генеральщик, а не тот, кто способен брать горные этапы. Кусс на данный момент им уже является, просто не все об этом знают.

    сильно сказано..интересно а знают это в джамбо? 

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