- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Тур де Франс-2020: Зеленая майка. Претенденты
На Тур де Франс-2020 мы можем стать свидетелями исторического события - обладателем зелёной майки победителя классификации по очкам на Елиссейских Полях в Париже в восьмой раз может стать Петер Саган (Bora-hansgrohe) или у майки появится новый владелец.
Организаторы усложнили классическим спринтерам борьбу за зеленую майку - уже на 2 этапе в маршрут включены подъёмы первой категории, а на второй и третьей неделях гор будет ещё больше.
Немногие чистые спринтеры доберутся до Парижа, но спринтерам широкого профиля и однодневщикам есть где разгуляться. Главным претендентом является, конечно, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики отдадут зеленую майку без борьбы.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
20 очков за 1 место на этапах 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 2, 4, 6, 12, 16;
50 очков за 1 место на этапах 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 21;
20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделки.
Распределение очков по местам на финише:
Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальный раздельный старт и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
Очки Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на финише этапа: 120; 50; 25; 15; 5.
120 очков получает победитель спринтерской классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)
У чистых спринтеров есть шанс облачиться в первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020, что вдвойне мотивирует их на борьбу за победу на 1-м этапе.
Предлагаем вам принять участие в опросе: "Кто станет обладателем зелёной майки Тур де Франс-2020".
Петер Саган (Bora - hansgrohe)
Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 8
Победы на Тур де Франс: 12 этапов, 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации;
Количество побед в 2020 сезоне: 0
Ваут ван Арт (Team Jumbo-Visma)
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Возраст: 25
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 2 этапа
побед в 2020 сезоне: 5
Калеб Юэн (Lotto-Soudal)
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Возраст: 25
Количество участий в Тур де Франс: 1
Победы на Тур де Франс: 3
Количество побед в 2020 сезоне: 4
Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step)
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images
Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 0
Количество побед в 2020 сезоне: 4
Элиа Вивиани (Cofidis)
Возраст: 30
Количество участий в Тур де Франс: 2
Победы на Тур де Франс: 1
Количество побед в 2020 сезоне: 0
Александр Кристофф (UAE Team Emirates)
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Возраст: 32
Количество участий в Тур де Франс: 7
Победы на Тур де Франс: 3 этапа;
Количество побед в 2020 сезоне:
Нильс Политт (Israel Start-Up Nation), Эдвальд Боассон Хаген и Джакомо Ниццоло (Dimension Data), Никиас Арндт (Sunweb) и другие будут бороться на спринтерских этапах и за возможность облачиться в зелёную майку лидера.
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