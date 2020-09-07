Жулиан Алафилипп в жёлтой майке лидера после победы на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020 и надел жёлтую майку лидера.

До решающей атаки Жулиана Алафилиппа за 13 км до финиша его товарищ по команде Каспер Асгрен уехал в отрыв дня, а затем, когда отрыв добрали, Боб Юнгельс и Дрис Девенинс задавали ровный темп в группе, чтобы нейтрализовать возможные атаки на Коль д’Эз.

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Алафилипп атаковал за 13 км до финиша на некатегорийном подъёме Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%, который больше всего подходил французскому гонщику для решающего рывка.

За ним сразу поехал швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши, а затем к дуэту присоединился британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс, атаковавший из пелотона. На вершине Коль-де-Катр-Шемен была разыграна первая на Тур де Франс-2020 бонусная премия, которую взял Адам Йейтс, а Жулиан Алафилипп прошёл вершину вторым. На быстром спуске к Ницце преимущество отрыва достигло 20 секунд, но игра в кошки-мышки на финишной прямой позволила пелотону вплотную приблизиться к беглецам. Несмотря на это тройка лидеров разыграла этап. Алафилипп первым начал спринт по левой стороне и не дал молодому швейцарскому гонщику обойти себя, выиграв 4/5 длины колеса.

Это пятая победа Жулиана Алафилиппа на этапе Тур де Франс.

Жулиан Алафилипп: «Я так сильно хотел выиграть этап ради моего ушедшего из жизни отца. Это была моя главная цель перед стартом гонки. Всё остальное с этого момента считаю бонусом. Я хотел выиграть для него, и очень счастлив, что у меня получилось.

Каспер, уехавший в отрыв, дал нам идеальную возможность подождать финального подъёма. Потом Дрис задал ровный темп на Коль д’Эз, а затем Боб начал работать на Катр-Шемен. Невероятные усилия моих товарищей по команде помогли одержать мне победу.

Победа на Тур де Франс всегда особенная. Это мой пятый этап, но чувства всегда разные. Победа и жёлтая майка очень много значат. Тур – величайшая гонка мира, жёлтая майка – большая честь. Я здесь не для того, чтобы бороться за генеральную классификацию, но постараюсь в знак уважения к жёлтой майке защищать её как можно дольше. Могу сказать, что буду наслаждаться каждой секундой, пока ношу её».