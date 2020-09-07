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Жулиан Алафилипп в жёлтой майке лидера после победы на 2-м этапе Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020 и надел жёлтую майку лидера.

 

До решающей атаки Жулиана Алафилиппа за 13 км до финиша его товарищ по команде Каспер Асгрен уехал в отрыв дня, а затем, когда отрыв добрали, Боб Юнгельс и Дрис Девенинс задавали ровный темп в группе, чтобы нейтрализовать возможные атаки на Коль д’Эз.

 

 

 

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Алафилипп атаковал за 13 км до финиша на некатегорийном подъёме Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%, который больше всего подходил французскому гонщику для решающего рывка.

 

За ним сразу поехал швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши, а затем к дуэту присоединился британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс, атаковавший из пелотона. На вершине Коль-де-Катр-Шемен была разыграна первая на Тур де Франс-2020 бонусная премия, которую взял Адам Йейтс, а Жулиан Алафилипп прошёл вершину вторым. На быстром спуске к Ницце преимущество отрыва достигло 20 секунд, но игра в кошки-мышки на финишной прямой позволила пелотону вплотную приблизиться к беглецам. Несмотря на это тройка лидеров разыграла этап. Алафилипп первым начал спринт по левой стороне и не дал молодому швейцарскому гонщику обойти себя, выиграв 4/5 длины колеса.

 

Это пятая победа Жулиана Алафилиппа на этапе Тур де Франс.

 

 Жулиан Алафилипп: «Я так сильно хотел выиграть этап ради моего ушедшего из жизни отца. Это была моя главная цель перед стартом гонки. Всё остальное с этого момента считаю бонусом. Я хотел выиграть для него, и очень счастлив, что у меня получилось.

 

  Каспер, уехавший в отрыв, дал нам идеальную возможность подождать финального подъёма. Потом Дрис задал ровный темп на Коль д’Эз, а затем Боб начал работать на Катр-Шемен. Невероятные усилия моих товарищей по команде помогли одержать мне победу.

 

  Победа на Тур де Франс всегда особенная. Это мой пятый этап, но чувства всегда разные. Победа и жёлтая майка очень много значат. Тур – величайшая гонка мира, жёлтая майка – большая честь. Я здесь не для того, чтобы бороться за генеральную классификацию, но постараюсь в знак уважения к жёлтой майке защищать её как можно дольше. Могу сказать, что буду наслаждаться каждой секундой, пока ношу её».

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    AmLoket-Фото
    Да у Ару одна из самых больших зарплат в пелотоне, а на выходе пшик. Так что надо сидеть на попе ровно и продолжать парить мозг шейхам.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Погачар зрело едет! Что теперь будет делать Ару?) - ждать ответа осталось недолго.

     

    Отмечу Шахмана и Бухмана, раз прошли селекцию первых двух этапов, значит последствия падений перед Туром их условно не беспокоят.  Перелом ключицы?) Не, не слышал. 

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     

    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.

  • SportSpirit
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Хах, вот и ответ на мой вопрос, почему Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    В целом неплохой этап получился. ЖуЖу явно метил не только на победу, но и на БОНУСы, а значит и на жёлтую майку, так всё и получилось у него. И да, он очень эмоционален; прошлогодний ТдФ высоко его поднял и придал ему статус настоящей супер-звёздности.

    Сиваков уже предпоследний в генерале. Есть большая чуйка, что Павел не доедет и первую неделю Тура(

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смотря по какому сценарию пойдет гонка. Генеральная классификация уже растянулась, и если в отрыве будут люди ниже 60 места( к примеру ) их могут и отпустить. А Квик Степ в одиночку догонять не будут.......... Хотя и мало вероятно ,скорее всего Алафилипп удержится.

  • Karaed
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Karaed-Фото
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Так взять и тупо отдать победу этим троим. Прекрасно знали, что Жулиан заберет этап.
    Теперь будут тянуть квики
  • дрокер
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    дрокер-Фото
    Цитата: levonardo
    Да чего вы пристали к Ильнуру)) Ну не едет он на генерал))
    . Ильнуру надо этап взять, чтобы контракт на следующий год подписать вот и собирает гандикап
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2020 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за Рябушенко!!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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