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Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

Леннард Кемна  – победитель 16 этапа Тур де Франс-2020

 

  24-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) одержал победу на 16-м этапе Тур де Франс-2020, атаковав в одиночку из отрыва за 20,7 км до финиша, за 200 м до вершины подъёма 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт.

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Этап, открывающий после второго дня отдыха финальную неделю Тур де Франс-2020, начался с многочисленных атак. Первая большая группа гонщиков уехала через 9 км после старта. Но затем атаки продолжились, и отрыв начал формироваться заново.

 

  Только через 24 км после старта от пелотона удалось уехать 15 гонщикам, за которыми последовали  ещё две группы. За 74 км до финиша все группы объединились. На предпоследнем подъёме дня, подъёме 1-й категории 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт атаковал эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас. На его ускорение сразу ответил Леннард Кемна, который контратаковал за 200 м до вершины Сен-Низье-дю-Мушротт.

 

 На финише Кемна привёз ближайшему преследователю Ричарду Карапасу 1 минуту 27 секунд. По итогам этапа Ричард Карапас получил красный номер самого атакующего гонщика. Чемпион Швейцарии, гонщик команды Groupama-FDJ Себастьян Рейхенбах финишировал третьим. Четвёртым на 16-м этапе финишную черту пересёк российский гонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков.

 

  Генеральщики финишировали в одной группе через 16 минут 48 секунд после победителя. Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь (Ineos Grenadiers) финишировал в большой группе через 27 минут 27 секунд после Леннарда Кемны.

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

 

Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

  Леннард Кемна (Bora – hansgrohe): «Великолепные ощущения. Эта победа на этапе Тур де Франс сделала день потрясающим! Борьба началась с самого старта. Я знал, что должен добраться до финиша в одиночку. Не хотелось повторять ситуацию с Мартинесом (на 13-м этапе). Как только появился просвет, я поехал вперёд, ни о чём не думая. Ещё когда сидел на колесе Карапаса, а он стал сбрасывать людей, я понял, что будет трудно. Но перед вершиной он уже не был так хорош.

 

  Когда увидел, что Карапас теряет скорость, сказал себя, что настал момент. Я атаковал и поехал до финиша. Я подумал, что буду быстрее него на небольших спусках и равнине, которая шла за подъёмом.

 

  Эта победа принесла мне и команде огромное облегчение. Я был так разочарован вторым местом на этапе на прошлой неделе, но сказал себе, что должен продолжать работать. А сегодня у меня отлично шла нога, и я поехал на максимуме. До сих пор не могу поверить. В этом году я сделал гигантский шаг вперёд».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Мы предельно сфокусировались на этом этапе. Нацеливались со старта отправить в отрыв особенно Леннарда и Макса, а вместе с ними, как мы надеялись, и нескольких помощников. Вторая цель – собрать с Петером несколько очков, начать атаковать с самого старта. Было нелегко, но каждый сделал всё, что мог. Ситуация для нас складывалась хорошо. Леннард и Даниэль уехали с первой группой. Даниэль потрясающе отработал, он работал всё время, пока мы берегли силы Леннарда для важного подъёма. Стратегия состояла в том, чтобы следовать за сильнейшими гонщиками и атаковать, потому что мы понимали, что не сможем выиграть в спринте. Всё прошло по плану. Леннард взял победу на этапе».

 

 Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Не разочарован, что не выиграл. Мы очень довольны проведённой работой. Мы не можем всегда выигрывать. Леннард Кемна сегодня был сильнейшим. Я сделал всё, что было в моих силах, больше сделать не мог. Он заслужил этот триумф. Для меня же много значит финишировать вторым на этапе Тур де Франс.

 

  Впереди важные этапы, мы каждый день просыпаемся с мечтой о победе на этапе. Надеюсь, воплотим эту мечту в реальность».

 

  Павел Сиваков (Ineos Grenadiers): «Старт этапа был очень тяжёлым, очень активным, атаки начались, наверное, через 5 км после старта. Мы все знали, что это день для отрыва, и смогли отправить в отрыв трёх гонщиков. Конечно, есть небольшой разочарование после 2-го места. Но день прошёл хорошо, по крайней мере, мы старались, показали, что не сдаёмся. Мы проиграли в генеральной классификации, но всё ещё боремся за победу на этапах, что показали сегодня. Мы продолжим бороться всю финальную неделю.

 

  Лично для меня день прошёл отлично. Но я не был в 100% форме, а Ричи шёл очень хорошо. Сначала, когда пересекал финишную черту, подумал, что он выиграл. Поэтому немного расстроился, но что есть, то есть. Мы продолжим бороться, самое важное – настрой команды».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Сегодня мучился весь день, боль в спине усилилась. На последнем подъёме заболело и колено. Со всех сторон разбит. Если так продолжится и дальше, будет трудно бороться за этап до Коль-де-ла-Лоз, где очень трудный подъём с большими градиентами».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «День для нас был хорошим, снова в жёлтой майке. Начали этап быстро. Пришлось концентрироваться, чтобы не упустить контроль над гонкой. Впереди важные этапы. Команда отлично работала сегодня, мы готовы к финальным дням Тур де Франс-2020.

 

  Завтра королевский этап. Финальный подъём – наивысшая точка маршрута, последние километры будут очень тяжёлыми, придётся ехать по крутой тропинке. Мы проводили разведку подъёма. Я также знаю его с другой стороны – прыгал с трамплина в Куршевеле. В ногах уже 15 дней гонки, рельеф уже не настолько много значит. Равнина, подъёмы – всё одно. Главное, чтобы шла нога. Я надеюсь, что нога пойдёт и завтрашний этап пройдёт хорошо».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня был хороший день – разминка перед завтрашним этапом, который будет королевским. Думаю, завтра появятся разрывы.

 

  Физически чувствую себя хорошо. Это третья неделя. Все истощены. С каждым днём ноги всё больше и больше устают, но я надеюсь, что у меня в ногах что-то останется».

 

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Леннард Кемна Lennard Kamna Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Есть чуйка, что на финише отрывы будут внушительными. Орги уже так постарались с финишем, что капитаны просто обязаны устроить батл. Гора мощная, а главное протяженная. Капнут многие. Генеральщик (кто и какой) должен брать такой королевский этап, у отрыва не должно быть шансов (хоть он и будет большущим в гонке).

  • Mike790
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (12)
    Mike790-Фото

    Ну и Тур для Инеос. Ни этапа, ни подиума в генерале.

    Берналь на этом этапе будет сверхмотивирован, но при таком самочувствии и конкуренции шансы крайне ничтожны.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Трентин небось надеется на то, что:

     - собирая очки на промежуточных премиях он обгонит Сагана;

     - Беннет не сможет преодолеть высокие горы и сойдёт или будет вне лимита.

    Лично я желаю Маттео вот такой "тихой сапой" выиграть зелёную майку. Работает чел, можно даже сказать пашет на Туре.

    А вот Юэн действительно, всё хуже и хуже. Сегодня едва вписался в лимит времени. Что же будет с ним завтра на таком сложном этапе? Хоть бы команду отпустил, а то всех потянет за собой в OTL.

    У П.Сивакова такой рейд пошёл: с последней позиции на 1-й недели в генерале - уже в ТОП 90 он. Завтра Берналя черёд отъезжать в отрыв ?)

  • Earl57
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    Earl57-Фото
    Так по версии Курдюкова Трентин не спринтер. Несколько раз повторил что в отрыве нет ни одного спринтера. Какая же все-таки специализация у Матео?
  • velodoctor
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    velodoctor-Фото

    Камма здорово момент для атаки выбрал, все очень грамотно.  Алафилип в этом году чутка другой, может в том сильно залез в лимит свой, или 3я неделя всегда ему тяжело давалась. Был уверен, что для него не было соперников в отрыве. 

  • kwwk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    kwwk-Фото
    Завтра горох перекочует к Погачару или Рогличу
  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: patar
    Надеюсь, наконец-то, будет заруба и среди генералов. А то не одной внятной атаки за весь тур...
    Заруба будет если жёлтый поезд сбросит скорость , что завтра  маловероятно , сегодня отдыхали практически .

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото
    По поводу того что Погачар может схватить кризис,
    вполне может, очень молод.То что Лопес может дернит, может отвалит, тоже может.
    Но то что Джамбо = взвинтит темп до тошноты= ГДЕ? На равнине до промежутка будут хозяйничять спринтерские команды или будет неразбириха связанная с отрывом.После промежутка остается 40 км до начала восхождения, я думаю маленькие горняки как нибудь выдержут. А после 10 км восхождения на Мадлен, Джамбо сами начнут сыпатся.
    Я не знаю кто сможет остатсья с Рогличем, Дюмолан, Гесинг или Беннет. Вопрос.
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    Серафим-Фото
    Что-то терзают меня сомнения, что завтра Юэн не впишется. Он и раньше то не очень ездил в горах, но в этом году просто полный цугцванг. А если и команду утянет...
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (29)
    Konstantin41-Фото
    На 15-м этапе и Алафилипп тоже Беннета тащил. Так что даже Жулиан не свободен от работы по защите зелёной майки.

    А Трентин ведь сегодня не только промежуточный финиш взял, но даже и на основном сумел отметиться))) 3 очка за 14 место - молодец парень!

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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