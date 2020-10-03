Леннард Кемна, Ричард Карапас, Павел Сиваков, Примож Роглич, Тадей Погачар, Эган Берналь о 16-м этапе Тур де Франс-2020

Леннард Кемна – победитель 16 этапа Тур де Франс-2020

24-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) одержал победу на 16-м этапе Тур де Франс-2020, атаковав в одиночку из отрыва за 20,7 км до финиша, за 200 м до вершины подъёма 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Этап, открывающий после второго дня отдыха финальную неделю Тур де Франс-2020, начался с многочисленных атак. Первая большая группа гонщиков уехала через 9 км после старта. Но затем атаки продолжились, и отрыв начал формироваться заново.

Только через 24 км после старта от пелотона удалось уехать 15 гонщикам, за которыми последовали ещё две группы. За 74 км до финиша все группы объединились. На предпоследнем подъёме дня, подъёме 1-й категории 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт атаковал эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас. На его ускорение сразу ответил Леннард Кемна, который контратаковал за 200 м до вершины Сен-Низье-дю-Мушротт.

На финише Кемна привёз ближайшему преследователю Ричарду Карапасу 1 минуту 27 секунд. По итогам этапа Ричард Карапас получил красный номер самого атакующего гонщика. Чемпион Швейцарии, гонщик команды Groupama-FDJ Себастьян Рейхенбах финишировал третьим. Четвёртым на 16-м этапе финишную черту пересёк российский гонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков.

Генеральщики финишировали в одной группе через 16 минут 48 секунд после победителя. Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь (Ineos Grenadiers) финишировал в большой группе через 27 минут 27 секунд после Леннарда Кемны.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Леннард Кемна (Bora – hansgrohe): «Великолепные ощущения. Эта победа на этапе Тур де Франс сделала день потрясающим! Борьба началась с самого старта. Я знал, что должен добраться до финиша в одиночку. Не хотелось повторять ситуацию с Мартинесом (на 13-м этапе). Как только появился просвет, я поехал вперёд, ни о чём не думая. Ещё когда сидел на колесе Карапаса, а он стал сбрасывать людей, я понял, что будет трудно. Но перед вершиной он уже не был так хорош.

Когда увидел, что Карапас теряет скорость, сказал себя, что настал момент. Я атаковал и поехал до финиша. Я подумал, что буду быстрее него на небольших спусках и равнине, которая шла за подъёмом.

Эта победа принесла мне и команде огромное облегчение. Я был так разочарован вторым местом на этапе на прошлой неделе, но сказал себе, что должен продолжать работать. А сегодня у меня отлично шла нога, и я поехал на максимуме. До сих пор не могу поверить. В этом году я сделал гигантский шаг вперёд».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «Мы предельно сфокусировались на этом этапе. Нацеливались со старта отправить в отрыв особенно Леннарда и Макса, а вместе с ними, как мы надеялись, и нескольких помощников. Вторая цель – собрать с Петером несколько очков, начать атаковать с самого старта. Было нелегко, но каждый сделал всё, что мог. Ситуация для нас складывалась хорошо. Леннард и Даниэль уехали с первой группой. Даниэль потрясающе отработал, он работал всё время, пока мы берегли силы Леннарда для важного подъёма. Стратегия состояла в том, чтобы следовать за сильнейшими гонщиками и атаковать, потому что мы понимали, что не сможем выиграть в спринте. Всё прошло по плану. Леннард взял победу на этапе».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Не разочарован, что не выиграл. Мы очень довольны проведённой работой. Мы не можем всегда выигрывать. Леннард Кемна сегодня был сильнейшим. Я сделал всё, что было в моих силах, больше сделать не мог. Он заслужил этот триумф. Для меня же много значит финишировать вторым на этапе Тур де Франс.

Впереди важные этапы, мы каждый день просыпаемся с мечтой о победе на этапе. Надеюсь, воплотим эту мечту в реальность».

Павел Сиваков (Ineos Grenadiers): «Старт этапа был очень тяжёлым, очень активным, атаки начались, наверное, через 5 км после старта. Мы все знали, что это день для отрыва, и смогли отправить в отрыв трёх гонщиков. Конечно, есть небольшой разочарование после 2-го места. Но день прошёл хорошо, по крайней мере, мы старались, показали, что не сдаёмся. Мы проиграли в генеральной классификации, но всё ещё боремся за победу на этапах, что показали сегодня. Мы продолжим бороться всю финальную неделю.

Лично для меня день прошёл отлично. Но я не был в 100% форме, а Ричи шёл очень хорошо. Сначала, когда пересекал финишную черту, подумал, что он выиграл. Поэтому немного расстроился, но что есть, то есть. Мы продолжим бороться, самое важное – настрой команды».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Сегодня мучился весь день, боль в спине усилилась. На последнем подъёме заболело и колено. Со всех сторон разбит. Если так продолжится и дальше, будет трудно бороться за этап до Коль-де-ла-Лоз, где очень трудный подъём с большими градиентами».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «День для нас был хорошим, снова в жёлтой майке. Начали этап быстро. Пришлось концентрироваться, чтобы не упустить контроль над гонкой. Впереди важные этапы. Команда отлично работала сегодня, мы готовы к финальным дням Тур де Франс-2020.

Завтра королевский этап. Финальный подъём – наивысшая точка маршрута, последние километры будут очень тяжёлыми, придётся ехать по крутой тропинке. Мы проводили разведку подъёма. Я также знаю его с другой стороны – прыгал с трамплина в Куршевеле. В ногах уже 15 дней гонки, рельеф уже не настолько много значит. Равнина, подъёмы – всё одно. Главное, чтобы шла нога. Я надеюсь, что нога пойдёт и завтрашний этап пройдёт хорошо».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня был хороший день – разминка перед завтрашним этапом, который будет королевским. Думаю, завтра появятся разрывы.

Физически чувствую себя хорошо. Это третья неделя. Все истощены. С каждым днём ноги всё больше и больше устают, но я надеюсь, что у меня в ногах что-то останется».