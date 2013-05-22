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Примож Роглич и Тадей Погачар получили специально сшитые велокостюмы на 20-й этап Тур де Франс-2020

Специальные велокостюмы для Приможа Роглича и Тадея Погачара от Le Coq Sportif на 20-й этап Тур де Франс-2020

 

 

  Вечером 18 сентября, накануне старта 20-го этапа Тур де Франс-2020  - индивидуальной гонки на время – лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma) и лидер классификации лучшего молодого гонщика Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уделили время представителям компании Le Coq Sportif. Со словенских велогонщиков были сняты мерки, чтобы подогнать и сделать более аэродинамическими их велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время.

 

Компания Le Coq Sportif впервые сшила веломайку для Тур де Франс в 1951 году и является давним партнёром Тур де Франс. В этом году швеи и модельеры Le Coq Sportif приехали из штаб-квартиры, расположенной Ромийи-сюр-Сен, чтобы снять мерки и сделать аэродинамические комбинезоны в точном соответствии с требованиями велогонщиков.

 

 

Жёлтый велокомбинезон Приможа Роглича

 

 Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Примож Роглич выбрал костюм с короткими рукавами и шортами. Длина рукавов и шорт была укорочена на 2 см. На линии талии также забрали 4 см, чтобы улучшить обтекаемость.  В верхней части спины и по линии плеч забрали по 1,5 см.

 

Также действующий чемпион Словении в разделке попросил забрать 1 см по линии выреза, чтобы улучшить аэродинамику и облегчить дыхание.

 

Белый велокомбинезон Тадея Погачара

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Тадей Погачар выбрал костюм для разделки с длинными рукавами и шортами. Длину рукавов сократили на 7 см, открыли запястья на 1 см. По линии выреза по центру спины забрали 2,5 см. По просьбе Погачара шорты и линию талии не переделывали.

 

 Специальные велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время компания Le Coq Sportif, официальный поставщик маек лидеров классификаций для Тур де Франс, начала делать с 2014 года.

 

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Теги к статье: Примож Роглич Тадей Погачар велокомбинезон Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Jumbo-Visma UAE Team Emirates

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  1. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 1.05.2018

    Не понятна логика, почему только для Роглича и Тадея?

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Lucky
    Не понятна логика, почему только для Роглича и Тадея?
    Может вся Словения скинулась)) А если серьезно, то как пишут сейчас в Live-чате "кто платит деньги, тот и...костюмчики заказывает". Все в равных условиях, а бизнес (рекламу и партнёрство) продвигать надо.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 22.05.2013

    Потому что спонсор гонки предоставляет костюмы для специальных маек белой и желтой, поэтому и сшили. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • zhekinson
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    zhekinson-Фото
    ну так это только формально,так же и Мас будет в белом...
    Вообще,проецируя подобную ситуацию на реальную жизнь,я бы к примеру не хотел оказаться на официальном приёме в чужой одежде.
  • Kreo69
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Kreo69-Фото

    Вот просто сравните эту победу Погачара с прошлогодней победой Берналя )))

     

    На мой взгляд то, что было сегодня, в современном велоспорте вещь почти невероятная - 3 майки на плечах одного человека.

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Velolive-Team-Фото

    добавили время на LA PLANCHE DES BELLES FILLES - 5,9 км

  • 4ndrew
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    4ndrew-Фото
    Чёрт, я подозревал что Поги может вырвать победу у Роглы на этапе, но что бы кинуть ему почти две минуты и отобрать жёлтую майку — это прям большой нежданчик. Не знаю откуда у него такие силы под третью неделю… просто эпичная разделка! Жалко Роглу, но это большой спорт, не знаю будет ли у него ещё такой шанс.
  • Earl57
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Earl57-Фото
    "The team has been incredible, it’s been a great three weeks,” Porte said. "Mads Pedersen has been incredible for me, he’s probably got more belief in me than I have. Every night he’d come to my room and tell me how it’d be and that I’d be fine if I follow his wheel. And it was.

    "You can’t achieve this without a team. And what a team we have."
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото
    любые сценарии годны
    пусть ставят как угодно, особенно, если это создает драму и большой интерес
    единственное, что я считаю нужно делать когда планируют тур не ориентироваться на французских гонцов, на их специализации, а стараться сделать гонку сбалансированной с равными возможностями для всех специализаций, не беря в расчет каких-то конкретных гонцов из любой страны

    но это как говорится
    мечты мечты мечты
  • marketbk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    marketbk-Фото
    Просто невероятно. Рад, что я это видел!!! И похрен, что это подозрительно выглядит.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото

    вспоминаю как некоторые говорили о красной зоне погачара. вот ни разу не поверил в это и все время сомневался.

    но конечно не представлял, что такое как сегодня может быть. что останется столько сил.

    духа, борзости и авантюризма не занимать тадею. но теперь мне это видится несколько иначе. как будто у него сил было вагон, а он себя сдерживал, чтобы не показать насколько он силен, что он может и потом наказать (или доказать) всех или всем остальным кто он и какой он.

    посмотрим, что будет дальше. есть такая штука как медные трубы. помогут или помешают или не заметит.

  • dafik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    dafik-Фото

    Цитата: Krakk
    Да уж... Но это наука организаторам: НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ РАЗДЕЛКУ В КОНЕЦ ГРАНТУРА, если не желаете таких вот выкрутасов!

     

    наоборот, именно в конце надо и ставить, чтобы ни у кого ясности не было, чтобы заставить гонцов атаковать предыдущие 19 этапов.

  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото
    абсолютно поддерживаю ваше мнение. лопес сделал немало. из гонцов на генерал не так много ребят. луценко при всем уважении таких гор не выдержал бы. если будут другие горы, то вполне можно попробовать и его.
    да не только у лопеса но и погачара первый тур. у лопеса много еще есть над чем работать. но если не тур, то все же какой-то гт он может взять, я верю в это.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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