Примож Роглич и Тадей Погачар получили специально сшитые велокостюмы на 20-й этап Тур де Франс-2020

Специальные велокостюмы для Приможа Роглича и Тадея Погачара от Le Coq Sportif на 20-й этап Тур де Франс-2020

Вечером 18 сентября, накануне старта 20-го этапа Тур де Франс-2020 - индивидуальной гонки на время – лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma) и лидер классификации лучшего молодого гонщика Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уделили время представителям компании Le Coq Sportif. Со словенских велогонщиков были сняты мерки, чтобы подогнать и сделать более аэродинамическими их велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время.

Компания Le Coq Sportif впервые сшила веломайку для Тур де Франс в 1951 году и является давним партнёром Тур де Франс. В этом году швеи и модельеры Le Coq Sportif приехали из штаб-квартиры, расположенной Ромийи-сюр-Сен, чтобы снять мерки и сделать аэродинамические комбинезоны в точном соответствии с требованиями велогонщиков.

Жёлтый велокомбинезон Приможа Роглича

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Примож Роглич выбрал костюм с короткими рукавами и шортами. Длина рукавов и шорт была укорочена на 2 см. На линии талии также забрали 4 см, чтобы улучшить обтекаемость. В верхней части спины и по линии плеч забрали по 1,5 см.

Также действующий чемпион Словении в разделке попросил забрать 1 см по линии выреза, чтобы улучшить аэродинамику и облегчить дыхание.

Белый велокомбинезон Тадея Погачара

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Тадей Погачар выбрал костюм для разделки с длинными рукавами и шортами. Длину рукавов сократили на 7 см, открыли запястья на 1 см. По линии выреза по центру спины забрали 2,5 см. По просьбе Погачара шорты и линию талии не переделывали.

Специальные велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время компания Le Coq Sportif, официальный поставщик маек лидеров классификаций для Тур де Франс, начала делать с 2014 года.