Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Тур де Франс-2020, Тадее Погачаре и будущем велоспорта

Велокоманда Movistar третий год подряд выигрывает командную классификацию Тур де Франс-2020

Велокоманда Movistar под руководством Эусебио Унсуэ третий год подряд поднимается на подиум в Париже как победитель командной классификации Тур де Франс. В этом году выше всех в генеральной классификации в команде Movistar финишировал Энрик Мас, занявший 5-е место. Алехандро Вальверде, проехавший Тур де Франс в 13-й раз в карьере, финишировал 12-м в генеральной классификации.

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Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Мы, наверное, не были так великолепно подготовлены к рестарту сезона, как другие команды, после того, как поняли, что Вуэльта Бургоса и Критериум Дофине будут теми гонками, где мы будем набирать форму перед двумя большими целями «нового сезона» команды – Туром и Вуэльтой. Понятно, что на этих гонках мы не достигли требуемой формы, особенности этого странного сезона повлияли на наше выступление.

На Тур де Франс-2020 мы приехали, нацеливаясь объединить команду после произошедших в ней изменений, возложить больше ответственности на Марка и Энрика, чтобы посмотреть, что они смогут сделать на Туре с данной им свободой действий и ролью лидеров. Результат нас удовлетворил. Помимо победы в командной классификации мы получили подтверждение, что Энрик (Мас) – человек для этой гонки. Он очень последовательно ехал Тур, улучшая форму на протяжении трёх недель, блестяще финишировал в разделке. Его выступление придало уверенности в наших шансах и на ближайшее будущее и в перспективе.

В случае Марка (Солера), да, нам пришлось поздно менять его программу подготовки. Мы думали о сложной ситуации с проведением Джиро д’Италия, которая, кажется, состоится без проблем. Эти изменения могли повлиять на него, не дать ему выступить так, как у него получалось в прошлом. Однако у нас появилась уверенность в его перспективности, когда он хорошо проехал 4-й и 5-й этапы.

Карлос Верона сделал большой скачок вперёд во всех отношениях. Иманол (Эрвити) приехал на этот Тур с совсем небольшим количеством гоночных дней после его февральской травмы, он не смог выступать до пандемии. Но во время Тур де Франс его выступление намного улучшилось. В итоге он снова стал ключевым гонщиком нашей команды.

То же самое относится к Нельсону (Оливейре) и Рохильясу (Хосе-Хоакину Рохасу), которые, к сожалению, слишком сильно пострадали от падений и не могли внести такой же большой вклад, как всегда. Дарио Катальдо достойно проехал Тур де Франс. Все они работали под руководством Алехандро (Вальверде), чьё присутствие было важно для Энрика в ключевые моменты гонки.

Помимо этого, в том, что касается непосредственно самой гонки, могу сказать, что Погачара я считал самым сильным фаворитом. Если не брать в расчёт тот большой сюрприз в разделке, всё, что он уже выиграл, его финальные дни на Вуэльте, и то, как он выигрывал в 2020 году, - он был сильнейшим атакующим в горах. Это он доказал на 8-м этапе до Луданвьеля, где в первый раз создал значительный просвет.

Он стабильно ехал всю гонку, отлично разыграл только одну карту – горную разделку, а контроль за пелотоном оставил в руках Jumbo, которые, тем не менее, великолепно отработали. Это поколение – Берналь, Погачар, а также Эвенепул, Кемна, Хирши – они уже настоящее и будущее велоспорта».

Итоговые результаты Тур де Франс-2020