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Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Тур де Франс-2020, Тадее Погачаре и будущем велоспорта

 Велокоманда Movistar третий год подряд выигрывает командную классификацию Тур де Франс-2020

 

   Велокоманда Movistar под руководством Эусебио Унсуэ третий год подряд поднимается на подиум в Париже как победитель командной классификации Тур де Франс. В этом году выше всех в генеральной классификации в команде Movistar финишировал Энрик Мас, занявший 5-е место. Алехандро Вальверде, проехавший Тур де Франс в 13-й раз в карьере, финишировал 12-м в генеральной классификации.

 

Велокоманда Movistar третий год подряд выигрывает командную классификацию Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Мы, наверное, не были так великолепно подготовлены к рестарту сезона, как другие команды, после того, как поняли, что Вуэльта Бургоса и Критериум Дофине будут теми гонками, где мы будем набирать форму перед двумя большими целями «нового сезона» команды – Туром и Вуэльтой. Понятно, что на этих гонках мы не достигли требуемой формы, особенности этого странного сезона повлияли на наше выступление.

 

  На Тур де Франс-2020 мы приехали, нацеливаясь объединить команду после произошедших в ней изменений, возложить больше ответственности на Марка и Энрика, чтобы посмотреть, что они смогут сделать на Туре с данной им свободой действий и ролью лидеров. Результат нас удовлетворил. Помимо победы в командной классификации мы получили подтверждение, что Энрик (Мас) – человек для этой гонки. Он очень последовательно ехал Тур, улучшая форму на протяжении трёх недель, блестяще финишировал в разделке. Его выступление придало уверенности в наших шансах и на ближайшее будущее и в перспективе.

 

  В случае Марка (Солера), да, нам пришлось поздно менять его программу подготовки. Мы думали о сложной ситуации с проведением Джиро д’Италия, которая, кажется, состоится без проблем. Эти изменения могли повлиять на него, не дать ему выступить так, как у него получалось в прошлом. Однако у нас появилась уверенность в его перспективности, когда он хорошо проехал 4-й и 5-й этапы.

 

  Карлос Верона сделал большой скачок вперёд во всех отношениях. Иманол (Эрвити) приехал на этот Тур с совсем небольшим количеством гоночных дней после его февральской травмы, он не смог выступать до пандемии. Но во время Тур де Франс его выступление намного улучшилось. В итоге он снова стал ключевым гонщиком нашей команды.

 

  То же самое относится к Нельсону (Оливейре) и Рохильясу (Хосе-Хоакину Рохасу), которые, к сожалению, слишком сильно пострадали от падений и не могли внести такой же большой вклад, как всегда. Дарио Катальдо достойно проехал Тур де Франс. Все они работали под руководством Алехандро (Вальверде), чьё присутствие было важно для Энрика в ключевые моменты гонки.

 

  Помимо этого, в том, что касается непосредственно самой гонки, могу сказать, что Погачара я считал самым сильным фаворитом. Если не брать в расчёт тот большой сюрприз в разделке, всё, что он уже выиграл, его финальные дни на Вуэльте, и то, как он выигрывал в 2020 году,  - он был сильнейшим атакующим в горах. Это он доказал на 8-м этапе до Луданвьеля, где в первый раз создал значительный просвет.

 

  Он стабильно ехал всю гонку, отлично разыграл только одну карту – горную разделку, а контроль за пелотоном оставил в руках Jumbo, которые, тем не менее, великолепно отработали. Это поколение – Берналь, Погачар, а также Эвенепул, Кемна, Хирши – они уже настоящее и будущее велоспорта».

 

Итоговые результаты Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:55 | Регистрация: 27.07.2011

    не хватает топчика лидера команде

    а грегари у них валом

    сюда надо условного Погачара

    Может Лопеса подпишут они. на туре у него поддержки практически не было..

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 13:35 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: rude_rider
    не хватает топчика лидера команде
    а грегари у них валом
    сюда надо условного Погачара
    Может Лопеса подпишут они. на туре у него поддержки практически не было..

    Так Лопес оба раза проиграл Массу. Думаю не кого подписывать не будут, а просто будут ждать взросления Масса.

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Комментарии

  • Даулет Биржевой
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    Даулет Биржевой-Фото
    Интересные трансферы у Астаны)))
  • Sezar
    Кристиан Прюдомм: «Просто доех ... (2)
    Sezar-Фото

    Молодец Прюдомм, сделал большое дело. Не повелся на медийные истории и мнение "прогрессивной" толпы про кошмарный вирус. Пробил свое видение, здравый смысл одержал верх. Огромное ему спасибо!

  • tiuteamd
    Кристиан Прюдомм: «Просто доех ... (2)
    tiuteamd-Фото

    Вот новости ))

     

     

     На "Тур де Франс" разгорается новый допинговый скандал

    https://youtu.be/Xgc3KDVa0MM

     

     

    по заголовку подумал погачар )) а походу КИнтана ))

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    motte-Фото

    Томас Пидкок в ineos?

  • Student
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (186)
    Student-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    О каких результатах идёт речь в сравнении? Катальдо в Астане за всю его карьеру в ней только один этап и взял. Про него речи нет. Ланда? Ну и о каком высоком достижении идёт речь здесь? Он балансирует между подиумом и 5-6 сильнейших , не скатывается но и не поднимается выше!
    В одном из эфиров СК как то сказал, что На Ару повлиял Тиралонго, он его подбил сменить команду. И многие их общие знакомые Тире говорили, зачем ты это сделал? Ару был на своём месте. СК рассказывал более подробно, я в общих словах.
    Если вы мне пишете просто для того что бы придраться к моим словам из за вашей «нелюбви» к Астане, то не стоит я пишу не предвзято, все мы смотрим и прекрасно понимаем о чем речь. Если бы у них были результаты лучше чем в Астане, то я бы и слова не написала против.

    Блин серьёзно, а чем третье место Джиро лучше 4-го Тура? В какой такой иерархии, история всегда хранить имена победителей, а не первых среди проигравших. Понапридумывали себе мерила успешности....

  • Student
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Student-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Если и его не сманят жирным контрактом.

    Пускай сначало покажет что-то стоящее, чтобы его сманивать. Гонок в этом году мало, Джиро многое покажет. думаю победа на этапе будет хорошим достижением, а дальше будет видно.

  • Student
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (2)
    Student-Фото

    Цитата: rude_rider
    не хватает топчика лидера команде
    а грегари у них валом
    сюда надо условного Погачара
    Может Лопеса подпишут они. на туре у него поддержки практически не было..

    Так Лопес оба раза проиграл Массу. Думаю не кого подписывать не будут, а просто будут ждать взросления Масса.

  • close2you
    Заявление велокоманды Arkea-Sa ... (4)
    close2you-Фото
    Кстати, их тут уже задержали, кинтану и брата ... только что по радио сказали)
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    velodoctor-Фото

    Там немецкие велосипеды, поэтому в команде всегда есть немцы. 

  • patar
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    patar-Фото

    А что немец Мюльбергер делает в испаноговорящем до мозга костей Мовистаре?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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