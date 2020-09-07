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Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Жулиан Алафилипп, Петер Саган о 3-м этапе Тур де Франс-2020

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

  Калеб Юэн одержал победу в групповом спринте, которым завершился 3-й этап Тур де Франс-2020. 26-летний австралийский гонщик обошёл чемпиона Ирландии, 29-летнего гонщика команды Deceuninck-Quick Step Сэма Беннетта и чемпиона Европы и Италии, 31-летнего гонщика команды NTT Джакомо Ниццоло.

 

Это четвёртая победа в карьере Калеба Юэна на этапе Тур де Франс. Первые три он одержал в прошлом году.

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet

 

    Второй по протяжённости из этапов Тур де Франс-2020, 3-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов прошёл по классическому сценарию спринтерского этапа. Пелотон отпустил отрыв дня, в который уехали Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy) из команды AG2R La Mondiale, Антони Перес (Anthony Perez) из команды Cofidis, боровшиеся за гороховую майку, и Жером Кузан (Jerome Cousin) из команды Total Direct Energie.

 

  За 130 км до финиша 31-летний французский гонщик Жером Кузан атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков по отрыву. Кузан провёл в одиночном отрыве 110 км и был пройден пелотоном за 16 км до финиша.

 

  Спринт проходил при сильном встречном ветре. Петер Саган начал спринт издалека, а Сэм Беннетт обошёл его по правой стороне. Но Калеб Юэн, спуртовавший из-за спины чемпиона Ирландии, одержал четвёртую в карьере победу на этапе Тур де Франс.   

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe), выигравший промежуточный спринт из пелотона, облачился в зелёную майку лидера очковой классификации. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) возглавляет классификацию лучшего горного гонщика после того, как его соперник, французский гонщик Антони Перес (Cofidis) сошёл с Тур де Франс-2020 с подозрением на перелом ключицы после падения на спуске.

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

 

 

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Последние дни были для нас тяжёлыми. В первый же день после падения Фила и Джона у нас уже осталось шесть гонщиков. Но никто не терял присутствия духа. Мы знали, что если сегодня всё пройдёт гладко, я смогу выиграть спринт. Все мои товарищи по команде на 110% выложились сегодня, работая и за тех ребят, которых нам не хватает. И всё сработало. Меня удерживали впереди в финале. На последнем километре я буквально оказался слишком далеко впереди, поэтому немного спустился назад, сел на колёса. Это дало мне время немного отдохнуть перед финальным развозом. Выходить сзади немного рискованно, но я нашёл свободное пространство, набрал большую скорость. В итоге всё сработало идеально.

 

  Мы знали, что сегодня может быть довольно трудный этап. В итоге уехал небольшой отрыв, который хорошо контролировался. Нам надо использовать каждый шанс в спринте, потому что в этом году их не так много.

 

  Тур де Франс – самая важная гонка в мире, где каждый гонщик хочет одержать победу. Я так счастлив, что ещё раз выиграл здесь этап. Надеюсь продолжать побеждать. С таким калибром спринтеров будет трудно выиграть больше этапов. Но шансы ещё будут».

 

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Всегда есть ребята, которые ищут моё колесо и не могут начинать спринт первыми. Я просто их развожу. Сегодня был встречный ветер, поэтому было легко кому-то выйти с колеса. Думаю, это вопрос удачи. Приятно, что Жулиан в жёлтом, но нам нельзя терять концентрации».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Спринт был очень хаотичным. На трёх финальных километрах был сильный встречный ветер, гонщики выходили вперёд, а потом откатывались назад. Благодаря развозу Даниэля мы смогли найти хорошую позицию, но, думаю, я начал спринт слишком рано, за 150 м до финиша. А потом меня обошли справа. Но я доволен, что надел зелёную майку, её приятно носить. Сделаю всё, чтобы удерживать её до Парижа».

 

  Жером Кузан (Total Direct Energie): «Я ожидал борьбы за гороховую майку в отрыве. Когда они закончили бороться, я продолжил ехать в отрыве в знак уважения к Тур де Франс. И никогда не знаешь, что может получиться. Например, если бы я набрал достаточно преимущества, и начался бы дождь. В любом случае в общем спринте я выиграть не мог, как не могу выиграть на горном этапе, поэтому я пробую везде».

 

  Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale): «Я поехал за Антони Пересом, который боролся за гороховую майку. Он сильнее меня в спринтах в гору. Но сейчас у меня смешанные чувства. Я счастлив надеть майку, но думаю об Антони, которому пришлось сойти после падения. Он честно опередил меня как раз перед вершиной, а потом упал на спуске.  Я тоже сегодня падал, ударился той же уже травмированной стороной тела. Ситуация не идеальная, но не могу жаловаться, когда вижу, что случилось с Антони».

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «День прошёл хорошо. Команда всё контролировала. Мы старались бороться за спринт, и Сэм занял 2-е место. Я очень счастлив носить жёлтую майку. Мы защитили её сегодня, будем продолжать защищать завтра.

 

Завтра важный этап, большой подъём на финише, но я надеюсь, что мы справимся. Поедем день за днём».

 

  Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Сегодня я так и не начал спринт. Меня заперли в коробочку, которая так и не открылась. И нога тоже шла не идеально. Теперь смещаю фокус на помощь команде и поддержку Тадея Погачара.

 

  Мои гонки, на которые нацелен, придут позже – это классики. Здесь же будет ещё пара возможностей для спринта, но я в основном буду работать на команду, которая борется за общий зачёт».

 

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2020

 

 

 

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Монотонно и уныло. Стоило делать такой длинный этап? Не пойму я оргов?

    После неимоверного (со знаком "-") первого этапа и горного второго пелотон решил сделать некую паузу перед 4-м, где ожидается первый финиш в гору ещё и 1-й категории.

    Цитата: salomon
    Цитата: motte
    В начале этапа я спросил, разденет ли Петр Сашу..и он его раздел таки-:)
    Ну не едется Пете без зелёного !

    Сцуко, 2 очка Алекс не удержал. Надо было ему агрессивней финишировать, хоть бы тогда в 10-ку заехал, либо на "летучей" премии бодаться жёстче. А так смотри, тут и С.Беннет уже наступает на Пэто.

  • aksbor
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    aksbor-Фото
    Кто из них Сыроежкин? Или они оба Электроники?
  • motte
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    motte-Фото
    Точно
    Сейчас где то прочел , что это его 126 маечка зелёная, туровская.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    Zhanzhak-Фото
    Вряд ли! Потому, что эта шутка скоро мхом порастет. Стара как мир. И Скоттам она уже порядком оскомину набила. Возможно поэтому они и решили по разным командам разбежаться.
    А вот, если по этому поводу родиться новая шутка , вот это респект будет!
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    В начале этапа я спросил, разденет ли Петр Сашу..и он его раздел таки-:)
    Ну не едется Пете без зелёного !
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: aksbor
    Что,второй Йейтс тоже подъехал?
    Они по очереди меняются - один этап едет Адам, Саймон отдыхает.И наоборот, Саймон едет, Адам отдыхает !
    Респект. Самый лучший коммент на этой ветке. А ты скоттам звякни, предложи эту схему.Срубишь бабла)))
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну на таком подьеме разрывов между генеральщиками не будет или будут но минимальные. И Алафилипп может удержатся, еще и атаковать пойдет, все зависит от самочуствия. А вот на молодых горняков будет интересно посмотреть. Пока у меня на прицеле Игита и Формоло. Формоло хоть и универсал но он в єтом году показывает хорошую форму, а Игита чистый горняк с весом 54 кг, 23года, думаю тоже себя покажет ,но не на этом этапе. Фаворитов на этап много, я за самый неожиданный вариант.

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: aksbor
    Что,второй Йейтс тоже подъехал?
    Они по очереди меняются - один этап едет Адам, Саймон отдыхает. И наоборот, Саймон едет, Адам отдыхает !
  • neso...
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (15)
    neso...-Фото

    Здесь колумбийцам не поймать бы сек по 30....за исключением Риго конечно

     

  • motte
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    motte-Фото

    В начале этапа я спросил, разденет ли Петр Сашу..и он его раздел таки-:)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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