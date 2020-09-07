Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Жулиан Алафилипп, Петер Саган о 3-м этапе Тур де Франс-2020

Калеб Юэн- победитель 3 этапа Тур де Франс-2020

Калеб Юэн одержал победу в групповом спринте, которым завершился 3-й этап Тур де Франс-2020. 26-летний австралийский гонщик обошёл чемпиона Ирландии, 29-летнего гонщика команды Deceuninck-Quick Step Сэма Беннетта и чемпиона Европы и Италии, 31-летнего гонщика команды NTT Джакомо Ниццоло.

Это четвёртая победа в карьере Калеба Юэна на этапе Тур де Франс. Первые три он одержал в прошлом году.

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet

Второй по протяжённости из этапов Тур де Франс-2020, 3-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов прошёл по классическому сценарию спринтерского этапа. Пелотон отпустил отрыв дня, в который уехали Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy) из команды AG2R La Mondiale, Антони Перес (Anthony Perez) из команды Cofidis, боровшиеся за гороховую майку, и Жером Кузан (Jerome Cousin) из команды Total Direct Energie.

За 130 км до финиша 31-летний французский гонщик Жером Кузан атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков по отрыву. Кузан провёл в одиночном отрыве 110 км и был пройден пелотоном за 16 км до финиша.

Спринт проходил при сильном встречном ветре. Петер Саган начал спринт издалека, а Сэм Беннетт обошёл его по правой стороне. Но Калеб Юэн, спуртовавший из-за спины чемпиона Ирландии, одержал четвёртую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe), выигравший промежуточный спринт из пелотона, облачился в зелёную майку лидера очковой классификации. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) возглавляет классификацию лучшего горного гонщика после того, как его соперник, французский гонщик Антони Перес (Cofidis) сошёл с Тур де Франс-2020 с подозрением на перелом ключицы после падения на спуске.

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet

Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Последние дни были для нас тяжёлыми. В первый же день после падения Фила и Джона у нас уже осталось шесть гонщиков. Но никто не терял присутствия духа. Мы знали, что если сегодня всё пройдёт гладко, я смогу выиграть спринт. Все мои товарищи по команде на 110% выложились сегодня, работая и за тех ребят, которых нам не хватает. И всё сработало. Меня удерживали впереди в финале. На последнем километре я буквально оказался слишком далеко впереди, поэтому немного спустился назад, сел на колёса. Это дало мне время немного отдохнуть перед финальным развозом. Выходить сзади немного рискованно, но я нашёл свободное пространство, набрал большую скорость. В итоге всё сработало идеально.

Мы знали, что сегодня может быть довольно трудный этап. В итоге уехал небольшой отрыв, который хорошо контролировался. Нам надо использовать каждый шанс в спринте, потому что в этом году их не так много.

Тур де Франс – самая важная гонка в мире, где каждый гонщик хочет одержать победу. Я так счастлив, что ещё раз выиграл здесь этап. Надеюсь продолжать побеждать. С таким калибром спринтеров будет трудно выиграть больше этапов. Но шансы ещё будут».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Всегда есть ребята, которые ищут моё колесо и не могут начинать спринт первыми. Я просто их развожу. Сегодня был встречный ветер, поэтому было легко кому-то выйти с колеса. Думаю, это вопрос удачи. Приятно, что Жулиан в жёлтом, но нам нельзя терять концентрации».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Спринт был очень хаотичным. На трёх финальных километрах был сильный встречный ветер, гонщики выходили вперёд, а потом откатывались назад. Благодаря развозу Даниэля мы смогли найти хорошую позицию, но, думаю, я начал спринт слишком рано, за 150 м до финиша. А потом меня обошли справа. Но я доволен, что надел зелёную майку, её приятно носить. Сделаю всё, чтобы удерживать её до Парижа».

Жером Кузан (Total Direct Energie): «Я ожидал борьбы за гороховую майку в отрыве. Когда они закончили бороться, я продолжил ехать в отрыве в знак уважения к Тур де Франс. И никогда не знаешь, что может получиться. Например, если бы я набрал достаточно преимущества, и начался бы дождь. В любом случае в общем спринте я выиграть не мог, как не могу выиграть на горном этапе, поэтому я пробую везде».

Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale): «Я поехал за Антони Пересом, который боролся за гороховую майку. Он сильнее меня в спринтах в гору. Но сейчас у меня смешанные чувства. Я счастлив надеть майку, но думаю об Антони, которому пришлось сойти после падения. Он честно опередил меня как раз перед вершиной, а потом упал на спуске. Я тоже сегодня падал, ударился той же уже травмированной стороной тела. Ситуация не идеальная, но не могу жаловаться, когда вижу, что случилось с Антони».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «День прошёл хорошо. Команда всё контролировала. Мы старались бороться за спринт, и Сэм занял 2-е место. Я очень счастлив носить жёлтую майку. Мы защитили её сегодня, будем продолжать защищать завтра.

Завтра важный этап, большой подъём на финише, но я надеюсь, что мы справимся. Поедем день за днём».

Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Сегодня я так и не начал спринт. Меня заперли в коробочку, которая так и не открылась. И нога тоже шла не идеально. Теперь смещаю фокус на помощь команде и поддержку Тадея Погачара.

Мои гонки, на которые нацелен, придут позже – это классики. Здесь же будет ещё пара возможностей для спринта, но я в основном буду работать на команду, которая борется за общий зачёт».