Последствия падений сказались на Наиро Кинтане во время 15-м этапа Тур де Франс-2020

Наиро Кинтана: «Без помощи команды и Варрана Баргиля мог потерять гораздо больше времени на 15-м этапе Тур де Франс-2020»

30-летний колумбийский гонщик велокоманды Arkea-Samsic Наиро Кинтана финишировал на 15-м этапе Тур де Франс-2020 через 3:50 после победителя Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Два падения, особенно последнее, случившееся на 13-м этапе, сказались на выступлении Наиро Кинтаны. Он выпал из группы жёлтой майки в начале финального подъёма высшей категории Гран-Коломбье, а затем с помощью товарища по команде Варрана Баргиля старался сократить отставание. В генеральной классификации Наиро Кинтана спустился на 9-ю строчку и теперь проигрывает 5 минут 8 секунд относительно Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

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Наиро Кинтана: «Я знал, что будет трудно удержаться на таком этапе с серией тяжёлых гор и кульминацией на Гран-Коломбье. Я старался, но падение на этапе до Пюи Мари было вторым у меня на этом Туре, и более тяжёлым, потому что упал, когда мы ехали на большой скорости. Было очень больно, но думал, что смогу вытерпеть. Однако падение есть падение. Подняться на Гран-Коломбье мне помогала гордость и сердце. Главную роль в том, что я смог остаться впереди, сыграла работа команды. Хочу поблагодарить каждого, потому что без моих товарищей по команде и Варрана я мог бы потерять гораздо больше времени на 15-м этапе».

Варран Баргиль: «15-й этап был одним из решающих для генеральной классификации. И как известно, надо ехать очень хорошо уже с первого подъёма. Я оставался рядом с Наиро, чтобы иметь возможность оказать ему полную поддержку.

Но у подножия последнего подъёма у меня случилось что-то вроде теплового удара. Когда я увидел, что Наиро выпал, то ускорился и подъехал к нему, чтобы помочь. Я был рядом с ним до тех пор, пока до финиша осталось 2 км 700 м. Отдал все силы.

Два дня назад Наиро падал. Он не из тех, кто жалуется, но на 13-м этапе до Пью Мари он ударился очень сильно, хотя ничего не стал говорить, чтобы защитить команду.

Надеюсь, что в ближайшие дни ему станет лучше, потому что битва ещё не окончена. Далеко нет. Мы не можем говорить, что потеряли всё, зная темперамент Наиро. Он не сдаётся. И другие гонщики тоже могут сломаться. Пятёрка сильнейших в Париже всё ещё достижима. Мы сделаем всё, чтобы команда Arkea-Samsic и Наиро смогли этого добиться».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Когда дело касается последствий тяжелого падения, закон спорта беспощаден. Мы видели это на примере большого количества гонщиков, упавших до Наиро. Падения жестокие, оставляют свой след. Этот этап был ужасным, но наши гонщики боролись. Они не сдались. Вижу перед собой, как Варран буквально жертвует собой на последнем подъёме ради своего капитана. Вся команда действовала, Кевин поехал в отрыв.

Из второго дня отдыха мы должны взять максимум, потому что Тур де Франс-2020 ещё не окончен. Впереди трудные этапы. Последняя неделя преподнесёт сюрпризы, будем надеяться, что для нас они будут хорошими».