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Последствия падений сказались на Наиро Кинтане во время 15-м этапа Тур де Франс-2020

 Наиро Кинтана: «Без помощи команды и Варрана Баргиля мог потерять гораздо больше времени на 15-м этапе Тур де Франс-2020»

 

 

  30-летний колумбийский гонщик велокоманды Arkea-Samsic Наиро Кинтана финишировал на 15-м этапе Тур де Франс-2020 через 3:50 после победителя Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Два падения, особенно последнее, случившееся на 13-м этапе, сказались на выступлении Наиро Кинтаны. Он выпал из группы жёлтой майки в начале финального подъёма высшей категории Гран-Коломбье, а затем с помощью товарища по команде Варрана Баргиля старался сократить отставание. В генеральной классификации Наиро Кинтана спустился на 9-ю строчку и теперь проигрывает 5 минут 8 секунд относительно Приможа Роглича (Jumbo-Visma).  

 

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

Последствия падений сказались на Наиро Кинтане во время 15-м этапа Тур де Франс-2020

 

Последствия падений сказались на Наиро Кинтане во время 15-м этапа Тур де Франс-2020

 

 

  Наиро Кинтана: «Я знал, что будет трудно удержаться на таком этапе с серией тяжёлых гор и кульминацией на Гран-Коломбье. Я старался, но падение на этапе до Пюи Мари было вторым у меня на этом Туре, и более тяжёлым, потому что упал, когда мы ехали на большой скорости. Было очень больно, но думал, что смогу вытерпеть. Однако падение есть падение. Подняться на Гран-Коломбье мне помогала гордость и сердце. Главную роль в том, что я смог остаться впереди, сыграла работа команды. Хочу поблагодарить каждого, потому что без моих товарищей по команде и Варрана я мог бы потерять гораздо больше времени на 15-м этапе».

 

  Варран Баргиль: «15-й этап был одним из решающих для генеральной классификации. И как известно, надо ехать очень хорошо уже с первого подъёма. Я оставался рядом с Наиро, чтобы иметь возможность оказать ему полную поддержку.

 

  Но у подножия последнего подъёма у меня случилось что-то вроде теплового удара. Когда я увидел, что Наиро выпал, то ускорился и подъехал к нему, чтобы помочь. Я был рядом с ним до тех пор, пока до финиша осталось 2 км 700 м. Отдал все силы.

 

  Два дня назад Наиро падал. Он не из тех, кто жалуется, но на 13-м  этапе до Пью Мари он ударился очень сильно, хотя ничего не стал говорить, чтобы защитить команду.

 

  Надеюсь, что в ближайшие дни ему станет лучше, потому что битва ещё не окончена. Далеко нет. Мы не можем говорить, что потеряли всё, зная темперамент Наиро. Он не сдаётся. И другие гонщики тоже могут сломаться. Пятёрка сильнейших в Париже всё ещё достижима. Мы сделаем всё, чтобы команда Arkea-Samsic и Наиро смогли этого добиться».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Когда дело касается последствий тяжелого падения, закон спорта беспощаден. Мы видели это на примере большого количества гонщиков, упавших до Наиро. Падения жестокие, оставляют свой след. Этот этап был ужасным, но наши гонщики боролись. Они не сдались. Вижу перед собой, как Варран буквально жертвует собой на последнем подъёме ради своего капитана. Вся команда действовала, Кевин поехал в отрыв.

 

  Из второго дня отдыха мы должны взять максимум, потому что Тур де Франс-2020 ещё не окончен. Впереди трудные этапы. Последняя неделя преподнесёт сюрпризы, будем надеяться, что для нас они будут хорошими».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Сад
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (71)
    Сад-Фото
    А вот если бы Примож после травмы пошкл бы в биатлон или спорт.ходьбу, там он также бы всех на уши поставил...или если Месси вдруг на велик сядет...он через пару лет Тур выиграет? Тут насчет Фрума сколько сомнений было отписано, но тот хотя бы с велика и начинал.
  • SportSpirit
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Это как спорить, что было раньше яйцо или курица) разумный доминатор не поедет против поезда, он поедет вместе с поездом! Как едет Погачар сейчас (или на Вуэльте 2019, когда почувствовал шансы на генерал). Там ведь тоде JV поездом ехала. Или как ехал Дюмолан на TDF-2018 в поезде Sky.

     

    Или как едет Уран сейчас или в 2017, он вроде не в поезде, но всегда рядом.

     

    Есть яркий Алафилипп, но его езда не совместима в генералом. И хорошо, что он сам это понимает. Иначе получается унылое Пино. 

     

    Как говорится, хорошая инвестиция не требует аплодисментов.

     

     

     

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Earl57-Фото

    Похоже что Деннис может побеждать в разделке только на BMC. Никакой другой вел ему не подходит.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если =Бора= смогла = отдохнуть и перезагрузится = , то до промежутка отрыв постараются не отпустить. Скорее всего, сами попробуют создать не большой отрыв , с участием Сагана ,перед спринтом.

  • Arciv
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: patar
    может бора не отпустит, попытается высадить беннета на 4-й категории?
    На самой первой горке? Я думаю если и высадят,его потом до промежутка вернут в пелотон
  • rude_rider
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    rude_rider-Фото
    Джиро всегда интересней в последнее время чем тур проходит
  • Gonza Golanov
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    Gonza Golanov-Фото

    Эх, чувствуется Джиро в этом году будет намного интереснее Тура! Дуэль двух британцев должна получиться серьезной.

  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    GTX-Фото
    Деннис чёт очень слабенько
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    ну так о том и речь. дело не в каком-то одном поезде, а в пассажирах. или в других поездах )

    просто не оч понятно - как можно звать поезд унылым, если ему никто ничего противовпоставить не может

    унылый поезд эт когда какогонить очередного тибопино в лимит по задам вписывают

  • ДимаЛел
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (8)
    ДимаЛел-Фото
    пропасть он привез между отсечкой и финишем, на отсечке ближайший был в 5 секундах (Деннис)

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