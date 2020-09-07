Гонщик команды Bahrain McLaren Рафаэль Валлс сошёл с Тур де Франс-2020 с переломом бедра

Перелом бедра у Рафаэля Валлса после падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020

33-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Mc Laren Рафаэль Валлс (Rafael Valls) упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020, омрачённом многочисленными завалами, упал всего за 3 км до финиша. Сразу после падения его доставили в больницу, где диагностировали перелом правого бедра, а также поверхностные повреждения правого плеча, локтя и колена.

Врач команды Bahrain McLaren Карло Гуардашионе: «Все восемь наших гонщиков успешно преодолели большую часть этапа, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Однако Рафа на большой скорости упал на Английской набережной всего за 3 км до финиша.

Его отвезли в больницу, где провели операцию на бедре. Также было проведено лечение поверхностных повреждений правого плеча, локтя и колена».

Ещё один гонщик команды Bahrain McLaren Ваут Пулс также попадал в завал.