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Гонщик команды Bahrain McLaren Рафаэль Валлс сошёл с Тур де Франс-2020 с переломом бедра

  Перелом бедра у Рафаэля Валлса после падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

  33-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Mc Laren Рафаэль Валлс (Rafael Valls) упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020, омрачённом многочисленными завалами, упал всего за 3 км до финиша. Сразу после падения его доставили в больницу, где диагностировали перелом правого бедра, а также поверхностные повреждения правого плеча, локтя и колена.

 

 

  Врач команды Bahrain McLaren Карло Гуардашионе: «Все восемь наших гонщиков успешно преодолели большую часть этапа, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Однако Рафа на большой скорости упал на Английской набережной всего за 3 км до финиша.

 

  Его отвезли в больницу, где провели операцию на бедре. Также было проведено лечение поверхностных повреждений правого плеча, локтя и колена».

 

Ещё один гонщик команды Bahrain McLaren Ваут Пулс также попадал в завал.

 

 

 

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Теги к статье: Рафаэль Валлс Rafael Valls Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень жаль чтот так начался тур ,самые худшие мои опасения. Лижбы еще и сегодня не было сходов.

  • drevgen
    VeloLIVE на старте Тур де Фран ... (3)
    drevgen-Фото

    все так несколько фантасмагорично. немного печально... но все же есть.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Гонщик-Фото

    Примо ли Димуля должны одеть жёлтое сегодня .

  • Александра
    Многочисленные падения и завал ... (3)
    Александра-Фото

    Какое драматическое начало тура. Вчера смогла посмотреть финиш, только порадовалась, а тут такое...

  • Александра
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    Александра-Фото

    Очень жаль, просто очень. Для меня победители Парж-Рубе стоят на той же ступени, что победители Гранд Туров, всегда с большой симпатией и уважением следила за их успехами.

    Особенно обидно за Джона, после той злополучной аварии в шестнадцатом году все пошло наперекосяк.

  • Arciv
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    Arciv-Фото
    Жаль ребят! Филипп прав,можно было бы и вписать Джона в лимит,это не красиво очень!
  • uran
    Филипп Жильбер и Джон Дегенкол ... (4)
    uran-Фото
    Железные люди, надеюсь ещё по воюют.
  • Earl57
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Earl57-Фото

    И промежуточный спринт через 16 км после финиша. Саган и конкуренты быстренько ломанулись, разобрали свои очки в зачет зеленомаечный зачет и могут спокойненько, с чувством выполненного долга  неторопливо доезжать этап в групетто. Главное в лимит времени попасть... 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вся оригинальность этапа заключается в том что он идет под номером -2. В остальном... да две горы 1- категории но после будет 100 км до финиша из них 50 это спуск. Мой прогноз-преположение , отрыва не будет ,но скорее всего группа разделится на несколько частей , финиш может быть из группы лидеров которая растянется на последних км. Может кто-то из гонщиков которые вчера падали, сегодня еще отстанет. Ну и последнее, если будет такая же погода как и вчера, то............. плюс спуск перед финишем . Этап шанс для резких горняков (восхождение на Катр -Шемен) и самых универсалистых универсалов типа Алафилиппа.

  • Eugeny1210
    Многочисленные падения и завал ... (3)
    Eugeny1210-Фото

    Ещё и Жильбер сошёл.

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