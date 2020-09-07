Гонщик команды Bahrain McLaren Рафаэль Валлс сошёл с Тур де Франс-2020 с переломом бедра

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 11:14
Перелом бедра у Рафаэля Валлса после падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020
33-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Mc Laren Рафаэль Валлс (Rafael Valls) упал на 1-м этапе Тур де Франс-2020, омрачённом многочисленными завалами, упал всего за 3 км до финиша. Сразу после падения его доставили в больницу, где диагностировали перелом правого бедра, а также поверхностные повреждения правого плеча, локтя и колена.
Врач команды Bahrain McLaren Карло Гуардашионе: «Все восемь наших гонщиков успешно преодолели большую часть этапа, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Однако Рафа на большой скорости упал на Английской набережной всего за 3 км до финиша.
Его отвезли в больницу, где провели операцию на бедре. Также было проведено лечение поверхностных повреждений правого плеча, локтя и колена».
Ещё один гонщик команды Bahrain McLaren Ваут Пулс также попадал в завал.
#DauphineLibere Cyclisme. Tour de France 2020 : Rafael Valls envoyé à l'hôpital https://t.co/oZ0kSA5xEO pic.twitter.com/UwuAFGtYmN— Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) August 29, 2020
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