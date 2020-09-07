Роман Барде не выйдет на старт 14 этапа Тур де Франс-2020

Роман Барде сошёл с Тур де Франс-2020 после падения на 13-м этапе

Роман Барде не выйдет на старт 14-го этапа Тур де Франс-2020. 29-летний французский гонщик велокоманды AG2R La Mondiale упал в завале за 90 км до финиша. Он поднялся и продолжил гонку, финишировав через 8:35 после победителя. Но к концу этапа у него проявились признаки сотрясения мозга. Врачи команды настояли на сканировании мозга, которое было выполнено в университетском госпитале города Клермон-Ферран.

Врач команды AG2R La Mondiale Эрик Бува рассказал о состоянии Романа Барде: «Повреждений не выявлено, но Роман Барде не может продолжать спортивную активность в данный момент и не выйдет на старт 14-го этапа. Дата возвращения к соревнованиям будет определена после оценки его состояния».

Роман Барде: «Этот этап проходил по моим домашним дорогам, но в итоге он стал полной противоположностью того, что я ожидал. Падение на спуске на высокой скорости было сильным. Мне было тяжело всё оставшееся время. Обследование показало то, что я уже подозревал. Я не смогу продолжать гонку. Знаю, что мои товарищи по команде покажут всё, на что способны, чтобы хорошо выступить на Тур де Франс-2020».

В интервью CyclismActu Роман Барде добавил: "Сегодня всё могло закончиться ещё хуже. Гонщик передо мной потерял контроль, я объехал его, но упал на скорости 65 км/ч. Ударился головой, мне было трудно прийти в себя. После падения ничего не чувствовал. Этот день со спортивной точки зрения хочется забыть".

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Нам очень жаль, что Роман покидает нас, когда маршрут проходит по дорогам возле его дома. Он мечтал блистать на этом этапе. Он снова проявил достойное восхищение мужество, до конца этапа боролся как лев. Мы продолжим бороться ещё сильнее ради него. Будем защищать гороховую майку и постараемся выиграть этап. Мы от всего сердца поддерживаем его и надеемся, что скоро он вернётся ещё сильнее».