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Роман Барде не выйдет на старт 14 этапа Тур де Франс-2020

Роман Барде сошёл с Тур де Франс-2020 после падения на 13-м этапе

 

Роман Барде не выйдет на старт 14 этапа Тур де Франс-2020

 

  Роман Барде не выйдет на старт 14-го этапа Тур де Франс-2020. 29-летний французский гонщик велокоманды AG2R La Mondiale упал в завале за 90 км до финиша. Он поднялся и продолжил гонку,  финишировав через 8:35 после победителя. Но к концу этапа у него проявились признаки сотрясения мозга. Врачи команды настояли на сканировании мозга, которое было выполнено в университетском госпитале города Клермон-Ферран.

 

  Врач команды AG2R La Mondiale Эрик Бува рассказал о состоянии Романа Барде: «Повреждений не выявлено, но Роман Барде не может продолжать спортивную активность в данный момент и не выйдет на старт 14-го этапа. Дата возвращения к соревнованиям будет определена после оценки его состояния».

 

  Роман Барде: «Этот этап проходил по моим домашним дорогам, но в итоге он стал полной противоположностью того, что я ожидал. Падение на спуске на высокой скорости было сильным. Мне было тяжело всё оставшееся время. Обследование показало то, что я уже подозревал. Я не смогу продолжать гонку. Знаю, что мои товарищи по команде покажут всё, на что способны, чтобы  хорошо выступить на Тур де Франс-2020».

 

  В интервью CyclismActu Роман Барде добавил: "Сегодня всё могло закончиться ещё хуже. Гонщик передо мной потерял контроль, я объехал его, но упал на скорости 65 км/ч. Ударился головой, мне было трудно прийти в себя. После падения ничего не чувствовал. Этот день со спортивной точки зрения хочется забыть".

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Нам очень жаль, что Роман покидает нас, когда маршрут проходит по дорогам возле его дома. Он мечтал блистать на этом этапе. Он снова проявил достойное восхищение мужество, до конца этапа боролся как лев. Мы продолжим бороться ещё сильнее ради него. Будем защищать гороховую майку и постараемся выиграть этап. Мы от всего сердца поддерживаем его и надеемся, что скоро он вернётся ещё сильнее».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    s75-Фото
    Расставаться с "принесшим славу и успех" им очень трудно, но (семейный) менеджмент затребовал невыполнимого в виде построения команды вокруг одного гонщика еще на несколько лет. Что это значит для серьезной спортивной команды, и без того запоздавшей со сменой поколений? Еще более глубокий кризис, чем тот, который мы наблюдаем сейчас.
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    M-07-Фото

    Да разрывы пока очень маленькие, так что рано что-то говорить. Пока словенцы очень сильны, но всё может измениться.

     

  • opaque
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    opaque-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этап был хорош, но всё повторяется, как и в прошлом году. Этап делится на две гонки. Отпускают отрыв и отрыв борется га этап, а генералы разыгрывают свою гонку. Не очень красиво получается.
    В прошлом году, в позапрошлом году и в прошлом десятилетии и почти всегда)
  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    s75-Фото

    в твиттере мелькнуло - и Барде сошел.. жуть

  • opaque
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    opaque-Фото
    Цитата: motte
    Что делать со Словенией в умах директоров других команд и Словении со Словенией в уме двух команд-:)
    А ведь многие в Америке или Британии считают, что и Саган оттуда же!))
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Вангую: Реми Каванья поедет в отрыв) 

  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Следила за картинкой этапа, смотрела заключительные 15 км. 

     

    В конце пробовали атаковать Нибали, Фульсанг, Власов и Майка. Власов только на 1,5 км отстал. Очень понравился. Маснада еще обращает внимание как борется второй этап подряд; вот совсем из последних сил, а держится, вдохновленный контрактом. 

     

    Томас ехал от обороны, все что мог - от этапа взял. Ради генерала здесь выпрыгивать из новой формы он не будет. Нога у Йетса сейчас острее, но главная цель - 3-я неделя Джиро) 

     

    Ван дер Пул ездил в выставочный отрыв, встал при первом градиентике. (тут просится что-то про шампунь). 

  • Адриен
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    Адриен-Фото
    Всё происходит в предъявленных обстоятельствах... А вы считаете, что нынешний сезон - НАСТОЯЩИЙ ?
  • Shega
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (57)
    Shega-Фото
    Найдут нового "Шкипера" и снова станут непобедимыми)
  • Paulux
    Ильнур Закарин сошёл с Тур де ... (5)
    Paulux-Фото
    Лузер

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