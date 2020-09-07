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Александр Кристофф, Мадс Педерсен, Петер Саган, Сэм Беннетт о 1-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тур де Франс-2020

 

 

   На 1-м этапе Тур де Франс-2020 33-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф одержал победу в групповом спринте, где опередил чемпиона мира Мадса Педерсена (Trek-Segafredo). Победа принесла ему и первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020. Это четвёртый этап французского Гранд-тура, который Александр Кристофф выиграл за свою карьеру. Этап был омрачён многочисленными падениями гонщиков, последний из завалов произошёл за 3 км до финиша.  

 

 

 

 

  Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Я мечтал надеть жёлтую майку, не думаю, что можно просить о большем. Команда нацелена на генеральную классификацию и некоторые спринтерские этапы. Я надеялся, но даже не думал, что получится выиграть так рано. Сегодня я отлично проехал, смог выдать максимум на финишной прямой, понимая, что борюсь за победу. Какое-то время сидел на колёсах, в финале вышел по правой стороне, когда понял, что настал момент, и тогда уже продавил как мог. За последние пару месяцев я не имел возможности показать всё, на что способен, к тому же упал на чемпионате Европы. Так что великолепно отпраздновать победу здесь».

 

  Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Вообще-то, было очень тяжело. Это мой первый Тур, так что сегодня я осознал, насколько высокой была скорость целый день. Пелотон держался вместе, притормозил на коварных спусках. Когда ты на велосипеде, то видишь, как много масла на дороге. Хорошо, что пелотон решил спускаться всем вместе, а гонку начали заново уже после спуска.

 

  Для меня второе место – отличный результат. Ребята очень хорошо меня развозили, но я немного их потерял. Сейчас, когда вижу, как близко был, мне бы хотелось выиграть. Но думаю, что могу быть доволен вторым местом. Конечно, я выступаю, чтобы побеждать, поэтому немного разочарован, но в то же время счастлив.

 

Старт моего первого Тур де Франс получился отличным».

 

  Сеес Бол (Sunweb): «Теперь понимаю, что, наверное, поехал слишком рано, но я был готов спринтовать на максимуме до финишной черты, а Кристофф был просто быстрее. В общем, я очень счастлив, что участвовал в борьбе, уверенность в силах выросла. Я не очень разочарован третьим местом, ощущения смешанные. Это моя первая гонка за долгое время, но также мой первый подиум на Тур де Франс. Думаю, мы уже можем подумать, что можем улучшить в будущем. Думаю, мы чаще будем близко на предстоящих спринтах».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Последние 5 км были безумными. Всё время при встречном ветре. Я начал спринт за 200 м, но все нервничали. В конце получилась большая неразбериха. Спринт при таком встречном ветре – это немного лотерея. Мне просто надо было чуть больше удачи".

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня на дорогах было опасно, очень скользко. Я старался как мог, ехал осторожно, но в финале не смог принять верного решения. Когда поехал Михаэль, я позволил другому гонщику занять свободное место, потому что подумал, что он поехал рано. Я сбросил скорость, а потом снова ускорился. Но было уже поздно. Жаль, потому что нога шла хорошо. Но я уверен, что в ближайшую неделю у меня ещё будут шансы».  

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «В конце концов, итог дня для нас положительный, потому что Том Дюмулин и Примож Роглич избежали неприятностей. День был безумным. Наверное, здесь давно не было дождя, дорога была как в мыльном растворе. Я сам упал на скорости 40 км/ч. Знаю, что не должен был тормозить, но мне пришлось это сделать. К счастью, я не пострадал. На некоторых участках дороги были видны следы масла, в других – мыльной воды».

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Кристоф ну наконец-то!

  • VeloVelo
    Многочисленные падения и завал ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Пипец... Что ж орги дорогу на депаре не помыли? Денег не хватило?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пино если не везёт так по крупному dash прям какая то уже карма для него на гранд турах.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Да очень нервный этап получился с неожиданной концовкой. Боюсь что многие из тех кто сегодня падал и получил небольшие травмы, на завтрашнем этапе могут еще поймать отстование.

    Знаю, что такого не будет (никогда), но оргам надо дать после такого СТАРТового этапа день отдыха всему пелотону, а то какой уже "дикий стрём" с начала Тура пошёл.

    Цитата: AmLoket
    Что за OTL у Дегенкольба, не вписался в лимит? Что с ним произошло, смотрела только самый конец гонки.

    Цитата: s75
    в командном твиттере в обзоре этапа Джонни мелькает пару раз - с заклеенными чашечками коленей сначала с трудом садится в машину, потом одетый по-гражданке с заклеенными же коленями и вытянутыми ногами сидит на бордюре и в промежутке кадры дверей кабинета/машины рентгена

    А как же он (Дж.Дегенкольб) радовался и сиял во вермя презентации команд и вот какое получилось для него окончание Тура-2020, а главное как быстро((

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап уже под №2. Это не типично для Тур де Франс, но орги очевидно пошли по "стилю Вуэльты" - шо ж, нам от этого только лучше. Но после того, що вчера случилось на первом этапе я даже не берусь гадать кто же станет победителем этого горного этапа. Разве что скажу, что возьмёт его человек из отрыва.

    Цитата: levonardo
    Турини могли бы НС выдать, чего уж там.

    Ну тогда Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) - протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, ср. градиент 6,4%, максимальный - 10% смело могли бы дать 3-ю категорию, а она вообще безкатегорийная, зато бонификационная.

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Velolive-Team-Фото
    У него горная премия 3 категории и место выше, чем у конкурента в генеральной классификации.
  • levonardo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    levonardo-Фото
    А по каким критериям Грилье получил гороховую майку?
  • SportSpirit
    VeloLIVE на старте Тур де Фран ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Класс!

     

    Новости из первых уст, фото в движении! 

    Даже победителя этапа заранее взяли на мушку) дюже крепкий он, особенно на фоне остальных)

     

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Rokka-Фото
    Непонятный развоз Трека. Педерсон с одной стороны, Стейвен с другой. Такое ощущение что чемпиона мира вообще не тянули а он приехал сам
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ключевое слово первого этапа - ПАДЕНИЯ (и дождь), а занос и скольжение Изагирре самый эффектный "кадр" гонки; хорошо что пострадал только вел., а не чел.

    Алекс - молодец! Наконец то и у Кристоффа хоть на 1 день, но жёлтая майка лидера ТдФ. За Дегенкольба же очень обидно...жаль , Джонни(

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    s75-Фото
    в командном твиттере в обзоре этапа Джонни мелькает пару раз - с заклеенными чашечками коленей сначала с трудом садится в машину, потом одетый по-гражданке с заклеенными же коленями и вытянутыми ногами сидит на бордюре и в промежутке кадры дверей кабинета/машины рентгена

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