Александр Кристофф, Мадс Педерсен, Петер Саган, Сэм Беннетт о 1-м этапе Тур де Франс-2020

Александр Кристофф – победитель 1 этапа Тур де Франс-2020

На 1-м этапе Тур де Франс-2020 33-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф одержал победу в групповом спринте, где опередил чемпиона мира Мадса Педерсена (Trek-Segafredo). Победа принесла ему и первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020. Это четвёртый этап французского Гранд-тура, который Александр Кристофф выиграл за свою карьеру. Этап был омрачён многочисленными падениями гонщиков, последний из завалов произошёл за 3 км до финиша.

Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Я мечтал надеть жёлтую майку, не думаю, что можно просить о большем. Команда нацелена на генеральную классификацию и некоторые спринтерские этапы. Я надеялся, но даже не думал, что получится выиграть так рано. Сегодня я отлично проехал, смог выдать максимум на финишной прямой, понимая, что борюсь за победу. Какое-то время сидел на колёсах, в финале вышел по правой стороне, когда понял, что настал момент, и тогда уже продавил как мог. За последние пару месяцев я не имел возможности показать всё, на что способен, к тому же упал на чемпионате Европы. Так что великолепно отпраздновать победу здесь».

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Вообще-то, было очень тяжело. Это мой первый Тур, так что сегодня я осознал, насколько высокой была скорость целый день. Пелотон держался вместе, притормозил на коварных спусках. Когда ты на велосипеде, то видишь, как много масла на дороге. Хорошо, что пелотон решил спускаться всем вместе, а гонку начали заново уже после спуска.

Для меня второе место – отличный результат. Ребята очень хорошо меня развозили, но я немного их потерял. Сейчас, когда вижу, как близко был, мне бы хотелось выиграть. Но думаю, что могу быть доволен вторым местом. Конечно, я выступаю, чтобы побеждать, поэтому немного разочарован, но в то же время счастлив.

Старт моего первого Тур де Франс получился отличным».

Сеес Бол (Sunweb): «Теперь понимаю, что, наверное, поехал слишком рано, но я был готов спринтовать на максимуме до финишной черты, а Кристофф был просто быстрее. В общем, я очень счастлив, что участвовал в борьбе, уверенность в силах выросла. Я не очень разочарован третьим местом, ощущения смешанные. Это моя первая гонка за долгое время, но также мой первый подиум на Тур де Франс. Думаю, мы уже можем подумать, что можем улучшить в будущем. Думаю, мы чаще будем близко на предстоящих спринтах».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Последние 5 км были безумными. Всё время при встречном ветре. Я начал спринт за 200 м, но все нервничали. В конце получилась большая неразбериха. Спринт при таком встречном ветре – это немного лотерея. Мне просто надо было чуть больше удачи".

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня на дорогах было опасно, очень скользко. Я старался как мог, ехал осторожно, но в финале не смог принять верного решения. Когда поехал Михаэль, я позволил другому гонщику занять свободное место, потому что подумал, что он поехал рано. Я сбросил скорость, а потом снова ускорился. Но было уже поздно. Жаль, потому что нога шла хорошо. Но я уверен, что в ближайшую неделю у меня ещё будут шансы».

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «В конце концов, итог дня для нас положительный, потому что Том Дюмулин и Примож Роглич избежали неприятностей. День был безумным. Наверное, здесь давно не было дождя, дорога была как в мыльном растворе. Я сам упал на скорости 40 км/ч. Знаю, что не должен был тормозить, но мне пришлось это сделать. К счастью, я не пострадал. На некоторых участках дороги были видны следы масла, в других – мыльной воды».

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2020