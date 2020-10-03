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Примож Роглич, Тадей Погачар о 17-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич защитил жёлтую майку лидера на 17-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

  Королевский горный 17-й этап Тур де Франс-2020, на котором присутствовал президент Франции Эманнуэль Макрон, решился на финальном подъёме высшей категории Коль де ла Лоз. На старт не вышли победитель Тур де Франс прошлого года Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом, швейцарец Стефан Кюнг (Groupama-FDJ).

 

  Отрыв дня, в который после многочисленных атак уехали Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Горка Исагирре (Astana) и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), начал рассыпаться в подъёме высшей категории Коль-де-ла-Маделен. Сначала из отрыва выпал Ленард Кемна, затем на спуске отстал Дэн Мартин.

 

  Восхождение в подъём высшей категории Коль-де-ла-Лоз  Ричард Карапас, Жулиан Алафилипп и Горка Исагирре начали с преимуществом в две минуты над группой жёлтой майки. Но ни одному из участников отрыва не удалось удержаться до финиша. Первым в пелотон вернулся Жулиан Алафилипп, затем Горка Исагирре. Ричарда Карапаса группа жёлтой майки добрала за 3 км.

 

  Команда Bahrain-McLaren начала задавать скорость в пелотоне на Коль-де-ла-Маделен. В финале, на Коль-де-ла-Лоз, за 4 км до финиша, когда капитан команды Bahrain-McLaren Микель Ланда остался без поддержки товарищей по команде, и вперёд вышел гонщик команды UAE Team Emirates Давид де Ла Крус, Микель Ланда не удержал темп группы. Также из группы жёлтой майки выпали Ригоберто Уран (EF Pro Cycling) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Атака Мигеля Лопеса (Astana) и протяжка Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) позволила группе жёлтой майки добрать лидировавшего Ричарда Карапаса.

 

  Сепп Кусс пробовал атаковать, но затем, когда просвет закрыл Мигель Лопес, сел за колумбийским гонщиком, а затем отстал за 2,5 км до финиша. Атаковавший ещё раз Мигель Лопес (Astana) уехал от соперников и выиграл королевский горный этап.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) защитил жёлтую майку, атаковав за 2 км до финиша и  финишировав вторым.  Тадей Погачар пересёк финиш третьим через 15 секунд после Роглича и через 30 секунд после победителя этапа Мигеля Лопеса (Astana)  и сохранил второе место в генеральной классификации. Помимо белой майки лучшего молодого гонщика  Погачар стал обладателем и гороховой майки лучшего в горной классификации, где на 3 очка опережает Приможа Роглича.

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) по итогам этапа получил красный номер самого атакующего гонщика.

 

 

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Photo ©A.S.O./Charly Lopez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

 

 

 

 Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Не считаю, что работа сделана. Впереди ещё остаются трудные этапы, а Тадей Погачар – великолепный горняк. На подъёме я чувствовал себя отлично, но последние 4 – 5 километров ни с чем не сравнимы. Рад, что этот этап остался позади.

 

  Сепп Кусс и я поговорили во время подъёма, решили, что он может поехать и попытаться выиграть этап, потому что он мог в любой момент остановиться и помочь мне. Остальные начали его преследовать, и это помогло мне понять, скольким ребятам было тяжело. Атака Сеппа показала, когда мне атаковать самому.  На этой горе каждый метр принимается в расчёт. Его помощь была очень ценной.

 

  И опять и он, и вся команды выступили великолепно. Конечно, я хотел бы выиграть этап, но Лопес был слишком силён. Этап был тяжёлым, с очень крутым финальным подъёмом. Когда я вижу возможность, я атакую. Так и сделал. Самое главное, что за исключением Лопеса я выиграл время у соперников.

 

Доволен ли я преимуществом, которое набрал относительно Погачара? Ну, запаса никогда не бывает достаточно! Знаете, когда что-то приобретаешь, всегда хочется больше. Я был доволен своей позицией до старта этого этапа, а после финиша рад ещё больше. Мой фан-клуб здесь, в гонке с этапа на Гран-Коломбье. За последние дни я видел так много словенских флагов на дороге на протяжении всей дистанции. Это придаёт сил. Ощущения уникальные. Надеюсь, они будут гордиться нами, вернувшись в Словению».

 

  Сепп Кусс (Jumbo-Visma): «Это великолепный для нас день. Мы несколько раз проводили разведку этого этапа. Но в гонке всё по-другому. Я чувствовал себя отлично.

 

  Мы ожидали, что, возможно, какие-то команды сегодня поедут или за этапом, или будут бороться за подиум и осложнять гонку остальным. Bahrain McLaren задали очень высокую скорость. Они проехали супер на первых 10 – 15 километрах Снимаю перед ними шляпу. Но последний подъёме мощно ударял по ногам.

 

  Мы планировали, что я атакую и заставлю соперников преследовать. Я ускорился на одном из более ровных участков, оглянулся, никого за собой не увидел. И вдруг появился Лопес. Мы создали просвет, но он поехал так быстро, что я не смог за ним усидеть. Я также не хотел себя растратить. В этот момент я знал, что вышел за пределы своего лимита. Я вернулся и подождал Приможа. К счастью, он достаточно хорошо ехал, чтобы выиграть время у Тадея. На таком подъёме как Лоз темп меняется много раз, поэтому трудно сразу закрывать просвет».

 

  Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Великолепный результат. Мы выиграли время у Погачара, не ожидали этого. Этап держали под контролем. Благодаря работе команды Bahrain-McLaren нам не пришлось догонять отрыв. Мы до финального подъёма ехали в пелотоне вшестером. Финальная гора – честная, на ней можно было убедиться, что Примож – один из лучших гонщиков Тура».

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я потерял несколько секунд. Подъём был очень крутым! Я сделал всё, что было в моих силах, но проиграл немного времени Лопесу и Рогличу. Однако день не был плохим.

 

  Гонка взорвалась на последних километрах. Это был трудный финал. Я доволен, что не проиграл больше.

 

 И гонка ещё не окончена. Впереди завтра трудный этап. Снова будет большая битва. Я всё ещё могу выиграть или потерять место на подиуме. В любом случае буду бороться до конца.

 

  На Маделен я увидел, что свободны 10 очков (в горной классификации), поэтому поехал за ними, а потом набрал ещё больше. Если могу что-то взять, беру это. Счастлив, что теперь  у меня две майки. Но цель – генеральная классификация. Если не смогу взять жёлтую, то у меня будет эта».

 

  Дамиано Карузо (Bahrain McLaren): «Ужасный, ужасный подъём, потому что градиент всё время менялся. Мы показали, что мы – команда. Да, мы приложили много сил, но ни о чём не жалеем. Если не попробовать, не узнаешь. Мы выдали всё, что могли, поэтому сожалений нет. Микель не провалился, выдал максимум, а значит, всё в порядке. Я чувствовал себя хорошо, но эти крутые градиенты слишком даже для меня».

 

  Пельо Бильбао (Bahrain McLaren): «Мы приехали на Тур с чёткой задачей – бороться за подиум. Именно на это нацеливались с самого начала. Гонка шла не просто с самого старта. Мы терпеливо ждали правильного момента, но с командой Jumbo-Visma очень трудно было что-то предпринимать на других этапах. Поэтому мы ждали сегодняшнего.

 

  Знали, что есть шанс, что последние 6 км настолько тяжёлые, плюс высота, что в этот момент команда не важна. Поэтому мы старались ехать как можно быстрее. Использовали всю силу команды, максимально прилагали усилия. Результат не такой, которого ожидали, но большего команда сделать не могла. Мы старались до конца. Завтра тоже попытаемся сделать сюрприз. Будет трудно, но у нас есть ещё один шанс.

 

  Микель чувствует себя хорошо. Обычно на третьей неделе он хорошо финиширует. Поэтому мы хотели попробовать что-то с самого начала. Мы всё спланировали в автобусе, и всё прошло довольно гладко. Команда в хорошей форме, каждый из нас работает именно в тот момент, когда это необходимо. Мы старались контролировать гонку и задали высокую скорость. Но Тур есть Тур. Здесь очень много сильных соперников».

 

  Ригоберто Уран (EF Pro Cycling): «Сегодня был очень тяжёлый этап. Финальный подъём коварный, но я просто делал то, что всегда, - всю дорогу прилагал все силы. Завтра ещё один трудный этап, всё может снова измениться».

 

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    almaty1991-Фото

    Порт даже при великолепных кондициях, максимум смог бы отыграть на такой разделке минуту. Вряд ли больше. Из 36 заявленных км-ов, только 15 равнина для силовой работы. Согласитесь, тут не разойдешься на все деньги. А всё остальное в гору со средним уклоном 8,5% и максимальный 20% перед самим финишем. Ну, за исключением небольшего спуска. При всём уважении к Порту, Лопес в гору едет мощнее и хорошо терпит. Самое главное, надо грамотно распределить силы и сделать упор на вторую половину этапа. Что как бы логично.

    Да и не стоит сбрасывать со счетов завтрашний этап. Кто знает, может Порт вообще отхватит так, что разделка станет просто формальностью. Нельзя заглядывать вперед.

  • kimi
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    kimi-Фото
    наверное что-то типа этого
    этот ковид однако
  • Konstantin41
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Интересны планы Инеос на следующий год. Берналь в своих интервью перед ТДФ говорил, что в 2021 году сделает дубль Джиро+Тур.  Но я надеюсь, что его просто не включат в состав Инеос на следующий ТДФ. Пусть Карапас и Томас капитанят. И Сиваков.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    M-07-Фото
    Это что такое? Попытка насмешки над гонщиком? Это очень низко и мерзко по отношению к любому участнику любого соревнования. Тем более, человек нападался в начале гонки, получил травмы и первую неделю просто доезжал сквозь боль.
  • shulmeister
    Тур де Франс. Этап 17. Большая ... (2)
    shulmeister-Фото
    Так оно и есть. Просто интересные этапы этого Тура можно на пальцах одной руки пересчитать.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю рогличу этапов хватает. команда дает массу возможностей.
    у многих такого даже близко нет
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    жалко было когда уходил бильбао. мне казалось его планировали генеральщиком на вуэльту
    но он выбрал видимо деньги. тоже выбор, кто знает что там у него в семье. наверно очень надо было.
    гонщик он очень хороший и разделка у него весьма неплоха
  • Rokka
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: kimi
    гонка категории 2.1
    а наши астана сити или вино форева не могли поучаствовать
    Возможно проблемы с оформлением перелёта. Не все так легко теперь как раньше
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю это стеб такой.
    на самом деле обидно за павла, но это гонка

    порой кажется, что судьба отыгрывается на инеосе за все, что делала скай.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    а вот насчет всех карт я бы не стал так уверенно об этом говорить. ричи классный раздельщик и в гору нормально едет. и здесь скорее он более фаворит, чем мигель. имхо.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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