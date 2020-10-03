Примож Роглич, Тадей Погачар о 17-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич защитил жёлтую майку лидера на 17-м этапе Тур де Франс-2020

Королевский горный 17-й этап Тур де Франс-2020, на котором присутствовал президент Франции Эманнуэль Макрон, решился на финальном подъёме высшей категории Коль де ла Лоз. На старт не вышли победитель Тур де Франс прошлого года Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом, швейцарец Стефан Кюнг (Groupama-FDJ).

Отрыв дня, в который после многочисленных атак уехали Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Горка Исагирре (Astana) и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), начал рассыпаться в подъёме высшей категории Коль-де-ла-Маделен. Сначала из отрыва выпал Ленард Кемна, затем на спуске отстал Дэн Мартин.

Восхождение в подъём высшей категории Коль-де-ла-Лоз Ричард Карапас, Жулиан Алафилипп и Горка Исагирре начали с преимуществом в две минуты над группой жёлтой майки. Но ни одному из участников отрыва не удалось удержаться до финиша. Первым в пелотон вернулся Жулиан Алафилипп, затем Горка Исагирре. Ричарда Карапаса группа жёлтой майки добрала за 3 км.

Команда Bahrain-McLaren начала задавать скорость в пелотоне на Коль-де-ла-Маделен. В финале, на Коль-де-ла-Лоз, за 4 км до финиша, когда капитан команды Bahrain-McLaren Микель Ланда остался без поддержки товарищей по команде, и вперёд вышел гонщик команды UAE Team Emirates Давид де Ла Крус, Микель Ланда не удержал темп группы. Также из группы жёлтой майки выпали Ригоберто Уран (EF Pro Cycling) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Атака Мигеля Лопеса (Astana) и протяжка Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) позволила группе жёлтой майки добрать лидировавшего Ричарда Карапаса.

Сепп Кусс пробовал атаковать, но затем, когда просвет закрыл Мигель Лопес, сел за колумбийским гонщиком, а затем отстал за 2,5 км до финиша. Атаковавший ещё раз Мигель Лопес (Astana) уехал от соперников и выиграл королевский горный этап.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) защитил жёлтую майку, атаковав за 2 км до финиша и финишировав вторым. Тадей Погачар пересёк финиш третьим через 15 секунд после Роглича и через 30 секунд после победителя этапа Мигеля Лопеса (Astana) и сохранил второе место в генеральной классификации. Помимо белой майки лучшего молодого гонщика Погачар стал обладателем и гороховой майки лучшего в горной классификации, где на 3 очка опережает Приможа Роглича.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) по итогам этапа получил красный номер самого атакующего гонщика.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Photo ©A.S.O./Charly Lopez

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Не считаю, что работа сделана. Впереди ещё остаются трудные этапы, а Тадей Погачар – великолепный горняк. На подъёме я чувствовал себя отлично, но последние 4 – 5 километров ни с чем не сравнимы. Рад, что этот этап остался позади.

Сепп Кусс и я поговорили во время подъёма, решили, что он может поехать и попытаться выиграть этап, потому что он мог в любой момент остановиться и помочь мне. Остальные начали его преследовать, и это помогло мне понять, скольким ребятам было тяжело. Атака Сеппа показала, когда мне атаковать самому. На этой горе каждый метр принимается в расчёт. Его помощь была очень ценной.

И опять и он, и вся команды выступили великолепно. Конечно, я хотел бы выиграть этап, но Лопес был слишком силён. Этап был тяжёлым, с очень крутым финальным подъёмом. Когда я вижу возможность, я атакую. Так и сделал. Самое главное, что за исключением Лопеса я выиграл время у соперников.

Доволен ли я преимуществом, которое набрал относительно Погачара? Ну, запаса никогда не бывает достаточно! Знаете, когда что-то приобретаешь, всегда хочется больше. Я был доволен своей позицией до старта этого этапа, а после финиша рад ещё больше. Мой фан-клуб здесь, в гонке с этапа на Гран-Коломбье. За последние дни я видел так много словенских флагов на дороге на протяжении всей дистанции. Это придаёт сил. Ощущения уникальные. Надеюсь, они будут гордиться нами, вернувшись в Словению».

Сепп Кусс (Jumbo-Visma): «Это великолепный для нас день. Мы несколько раз проводили разведку этого этапа. Но в гонке всё по-другому. Я чувствовал себя отлично.

Мы ожидали, что, возможно, какие-то команды сегодня поедут или за этапом, или будут бороться за подиум и осложнять гонку остальным. Bahrain McLaren задали очень высокую скорость. Они проехали супер на первых 10 – 15 километрах Снимаю перед ними шляпу. Но последний подъёме мощно ударял по ногам.

Мы планировали, что я атакую и заставлю соперников преследовать. Я ускорился на одном из более ровных участков, оглянулся, никого за собой не увидел. И вдруг появился Лопес. Мы создали просвет, но он поехал так быстро, что я не смог за ним усидеть. Я также не хотел себя растратить. В этот момент я знал, что вышел за пределы своего лимита. Я вернулся и подождал Приможа. К счастью, он достаточно хорошо ехал, чтобы выиграть время у Тадея. На таком подъёме как Лоз темп меняется много раз, поэтому трудно сразу закрывать просвет».

Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Великолепный результат. Мы выиграли время у Погачара, не ожидали этого. Этап держали под контролем. Благодаря работе команды Bahrain-McLaren нам не пришлось догонять отрыв. Мы до финального подъёма ехали в пелотоне вшестером. Финальная гора – честная, на ней можно было убедиться, что Примож – один из лучших гонщиков Тура».

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я потерял несколько секунд. Подъём был очень крутым! Я сделал всё, что было в моих силах, но проиграл немного времени Лопесу и Рогличу. Однако день не был плохим.

Гонка взорвалась на последних километрах. Это был трудный финал. Я доволен, что не проиграл больше.

И гонка ещё не окончена. Впереди завтра трудный этап. Снова будет большая битва. Я всё ещё могу выиграть или потерять место на подиуме. В любом случае буду бороться до конца.

На Маделен я увидел, что свободны 10 очков (в горной классификации), поэтому поехал за ними, а потом набрал ещё больше. Если могу что-то взять, беру это. Счастлив, что теперь у меня две майки. Но цель – генеральная классификация. Если не смогу взять жёлтую, то у меня будет эта».

Дамиано Карузо (Bahrain McLaren): «Ужасный, ужасный подъём, потому что градиент всё время менялся. Мы показали, что мы – команда. Да, мы приложили много сил, но ни о чём не жалеем. Если не попробовать, не узнаешь. Мы выдали всё, что могли, поэтому сожалений нет. Микель не провалился, выдал максимум, а значит, всё в порядке. Я чувствовал себя хорошо, но эти крутые градиенты слишком даже для меня».

Пельо Бильбао (Bahrain McLaren): «Мы приехали на Тур с чёткой задачей – бороться за подиум. Именно на это нацеливались с самого начала. Гонка шла не просто с самого старта. Мы терпеливо ждали правильного момента, но с командой Jumbo-Visma очень трудно было что-то предпринимать на других этапах. Поэтому мы ждали сегодняшнего.

Знали, что есть шанс, что последние 6 км настолько тяжёлые, плюс высота, что в этот момент команда не важна. Поэтому мы старались ехать как можно быстрее. Использовали всю силу команды, максимально прилагали усилия. Результат не такой, которого ожидали, но большего команда сделать не могла. Мы старались до конца. Завтра тоже попытаемся сделать сюрприз. Будет трудно, но у нас есть ещё один шанс.

Микель чувствует себя хорошо. Обычно на третьей неделе он хорошо финиширует. Поэтому мы хотели попробовать что-то с самого начала. Мы всё спланировали в автобусе, и всё прошло довольно гладко. Команда в хорошей форме, каждый из нас работает именно в тот момент, когда это необходимо. Мы старались контролировать гонку и задали высокую скорость. Но Тур есть Тур. Здесь очень много сильных соперников».

Ригоберто Уран (EF Pro Cycling): «Сегодня был очень тяжёлый этап. Финальный подъём коварный, но я просто делал то, что всегда, - всю дорогу прилагал все силы. Завтра ещё один трудный этап, всё может снова измениться».