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Бауке Моллема сошёл с Тур де Франс-2020 после падения на 13-м этапе

Бауке Моллема сошёл с Тур де Франс-2020 из-за травмы

 

 

  Бауке Моллема сошёл с Тур де Франс-2020 после падения на 13-м этапе. 33-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo упал за 90 км до финиша. В этот завал также попали Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) и Роман Барде (AG2R La Mondiale).

 

  Колумбийский и французский гонщики быстро вернулись в гонку, а Бауке Моллема был отправлен в больницу. Рентген показал, что у Моллемы перелом запястья и предплечья.

 

  Врач команды Trek-Segafredo Гаэтано Даниэле: «У Бауке сложный перелом левого запястья – сломана лучевая и локтевая кости, а также ладьевидная. Он всё ещё ждёт компьютерной томографии, чтобы лучше понять ситуацию.

 

  В больнице города Клермон-Ферран уже зафиксировали перелом лучевой кости, который создавал давление на срединный нерв, причиняя огромную боль. Но теперь с Бауке всё в порядке, боли нет. После сканирования решим, какой тип операции потребуется и когда, но обычно такие операции проводят как можно скорее после перелома».

 

 

 

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ну вот и закончилась эра Скай-Инеос. А я рад. Зазнайкам с баблом, перетянувшие самых перспективных и успешных гонцов мо всех команд за ооооочень большие деньги...так и надо. Не все можно купить за деньги еще в этом несправедливом мире. Поделом им зазнайкам. Виват Джамбо, что порвали их. Молодцы!


    страшно думать, что у тебя в голове

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сегодня да, но в воскресенье эти разрывы могут превратится в пропасть.
    Хотя Барде и Мартен уже по 3 минуты схватили.
    Кинтана, Берналь и Йейтс по 40 сек.
  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    almaty1991-Фото

    В принципе, согласен со всеми доводами. Но разве что на счёт Урана можно поспорить. Этот хитрый колумбиец умеет выживать при любых градиентах. А там и глядишь, до подиума добереться. Я бы  не стал его со счетов сбрасывать.

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Скорей всего выйграет, если не упадет нигде. Роглич капнет на третьей неделе, Погачара, Урана и Кинтану разберет в Альпах.
    Выдохни ... и подумай лучше...

    Резюме ... Не надейтесь, что Роглич капнет !

    А ваще... обидно за французов... Они проср... проиграли Тур с треском...
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Бакеша-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
    Верю в Лопеса . Минимум 3 место должен взять в итоге.
  • BlAr
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    BlAr-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
    У Тадея точно всё впереди, если не будет травм. Скорее всего, этот тур ему может подарить только форс-мажор с Рогличем. А вот второе место более чем реально.

    Цитата: Sezar
    Я бы не торопился. Погачар тоже сегодня очень неслабо зашел в красную зону, организм может неожиданно дать сбой. Как бы уже не на частоколе в воскресенье. Берналь и колумбийцы отстали, но это была не их гора. Роглич выглядит железным, но 3 неделя у него не самая сильная. Пока первая тройка выглядит сильно, но все подвижно.
    Дани молодец. Нужно побольше опыта.
    У Роглича были не самые сильные третьи недели, когда он подходил к старту многодневок достаточно вымотанным. В этом году стартов перед Туром было мало - скорее всего, кризиса не будет.
  • AzaKonta
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    AzaKonta-Фото
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смысл такого этапа и предыдущего тоже ,чтобы плавно подвести гонщиков к воскресному этапу, (апогею второй недели)

    Кто-то капнул сегодня, кто-то завтра ,а на Коломбье уже будет решающая разборка ,между двумя тремя. Если кто-то болеет против Джамбо, наоборот должны радоваться таким этапам, команду сегодня и завтра здорово измотает.

     

    p.s.Хорошо хоть промежуток в начале ( шанс для Сагана )

  • Evergreen
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Evergreen-Фото
    Роглич абсолютно без признаков слабости, лицо - бесстрастный автомат. Подозреваю, что в красную зону он практически не заходил, м.б. на пару десятков секунд... А вот Тадею несладко пришлось, видно было что он на зубах цепляется за Приможа, запаса сегодня не было. Очень возможно что в воскресенье у словенского вундеркинда будет провал. Минус Мартан и Бардэ - в принципе было ожидаемо, всеръез их врядли в песпективе генералки кто-то воспринимал. Кинтана увы не на пике, я так и не понял, падал он сегодня или нет, возможно это повлияло. Но тенденция неутешительная, наравне со словенцами в последние дни он удержаться не может. Ланда это загадка пока, две схваченные минуты конечно нехорошо, но СК говорит верно, что Микель это человек третьей недели, по крайней мере дальше территория, где он может и должен отыгрываться. В Урана и Порта почему-то веры нет, в середине четвертого десятка поздно удачу ловить, все кредиты удача им раньше повыдавала. Обидно за Моллему, форма очень хорошая была... И отдельно за Мартинеса порадуюсь, парень до конца верил в себя, хоть и непросто психологически ему пришлось с двумя Боравцами, Кемна все делал по классике, но Дани не испугался,не поплыл и додакил до конца. Классная волевая победа.
  • Gonza Golanov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Gonza Golanov-Фото
    Надо ему зеркальце заднего вида специальное на шлем вешать))) Ну или камеру какую-нибудь на подседел, чтобы обзор с нее на экран компа выводился)))

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