Бауке Моллема сошёл с Тур де Франс-2020 после падения на 13-м этапе

s75

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Цитата: Astanaforever Ну вот и закончилась эра Скай-Инеос. А я рад. Зазнайкам с баблом, перетянувшие самых перспективных и успешных гонцов мо всех команд за ооооочень большие деньги...так и надо. Не все можно купить за деньги еще в этом несправедливом мире. Поделом им зазнайкам. Виват Джамбо, что порвали их. Молодцы!



страшно думать, что у тебя в голове страшно думать, что у тебя в голове

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Сегодня да, но в воскресенье эти разрывы могут превратится в пропасть.

Хотя Барде и Мартен уже по 3 минуты схватили.

Кинтана, Берналь и Йейтс по 40 сек.

almaty1991

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) В принципе, согласен со всеми доводами. Но разве что на счёт Урана можно поспорить. Этот хитрый колумбиец умеет выживать при любых градиентах. А там и глядишь, до подиума добереться. Я бы не стал его со счетов сбрасывать.

salomon

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Цитата: 0x5F375A86 Скорей всего выйграет, если не упадет нигде. Роглич капнет на третьей неделе, Погачара, Урана и Кинтану разберет в Альпах. Выдохни ... и подумай лучше...



Резюме ... Не надейтесь, что Роглич капнет !



А ваще... обидно за французов... Они проср... проиграли Тур с треском... Выдохни ... и подумай лучше...Резюме ... Не надейтесь, что Роглич капнет !А ваще... обидно за французов... Они проср... проиграли Тур с треском...

Бакеша

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Цитата: AzaKonta Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар Верю в Лопеса . Минимум 3 место должен взять в итоге. Верю в Лопеса . Минимум 3 место должен взять в итоге.

BlAr

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Цитата: AzaKonta Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар У Тадея точно всё впереди, если не будет травм. Скорее всего, этот тур ему может подарить только форс-мажор с Рогличем. А вот второе место более чем реально.



Цитата: Sezar Я бы не торопился. Погачар тоже сегодня очень неслабо зашел в красную зону, организм может неожиданно дать сбой. Как бы уже не на частоколе в воскресенье. Берналь и колумбийцы отстали, но это была не их гора. Роглич выглядит железным, но 3 неделя у него не самая сильная. Пока первая тройка выглядит сильно, но все подвижно.

Дани молодец. Нужно побольше опыта.

У Роглича были не самые сильные третьи недели, когда он подходил к старту многодневок достаточно вымотанным. В этом году стартов перед Туром было мало - скорее всего, кризиса не будет. У Тадея точно всё впереди, если не будет травм. Скорее всего, этот тур ему может подарить только форс-мажор с Рогличем. А вот второе место более чем реально.У Роглича были не самые сильные третьи недели, когда он подходил к старту многодневок достаточно вымотанным. В этом году стартов перед Туром было мало - скорее всего, кризиса не будет.

AzaKonta

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2020, превью этап ... (4) Смысл такого этапа и предыдущего тоже ,чтобы плавно подвести гонщиков к воскресному этапу, (апогею второй недели) Кто-то капнул сегодня, кто-то завтра ,а на Коломбье уже будет решающая разборка ,между двумя тремя. Если кто-то болеет против Джамбо, наоборот должны радоваться таким этапам, команду сегодня и завтра здорово измотает. p.s.Хорошо хоть промежуток в начале ( шанс для Сагана )

Evergreen

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Роглич абсолютно без признаков слабости, лицо - бесстрастный автомат. Подозреваю, что в красную зону он практически не заходил, м.б. на пару десятков секунд... А вот Тадею несладко пришлось, видно было что он на зубах цепляется за Приможа, запаса сегодня не было. Очень возможно что в воскресенье у словенского вундеркинда будет провал. Минус Мартан и Бардэ - в принципе было ожидаемо, всеръез их врядли в песпективе генералки кто-то воспринимал. Кинтана увы не на пике, я так и не понял, падал он сегодня или нет, возможно это повлияло. Но тенденция неутешительная, наравне со словенцами в последние дни он удержаться не может. Ланда это загадка пока, две схваченные минуты конечно нехорошо, но СК говорит верно, что Микель это человек третьей недели, по крайней мере дальше территория, где он может и должен отыгрываться. В Урана и Порта почему-то веры нет, в середине четвертого десятка поздно удачу ловить, все кредиты удача им раньше повыдавала. Обидно за Моллему, форма очень хорошая была... И отдельно за Мартинеса порадуюсь, парень до конца верил в себя, хоть и непросто психологически ему пришлось с двумя Боравцами, Кемна все делал по классике, но Дани не испугался,не поплыл и додакил до конца. Классная волевая победа.

Gonza Golanov

Тур де Франс-2020. Результаты ... (48) Надо ему зеркальце заднего вида специальное на шлем вешать))) Ну или камеру какую-нибудь на подседел, чтобы обзор с нее на экран компа выводился)))