Ваут ван Арт – победитель 5 этапа Тур де Франс-2020

Ваут ван Арт, Сеес Бол, Сэм Беннетт, Петер Саган о 5-м этапе Тур де Франс-2020

На следующий день после победы Приможа Роглича на этапе с первым горным финишем его товарищ по команде Jumbo-Visma Ваут ван Арт принёс команде ещё одну победу на этапе. 5-й этап Тур де Франс-2020, на котором за все 183 км так и не образовалось отрыва, завершился общим спринтом. 25-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт опередил и 25-летнего нидерландского гонщика команды Sunweb Сееса Бола и 29-летнего чемпиона Ирландии Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Это вторая победа на этапе Тур де Франс в карьере Ваута ван Арта.

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Сэм Беннетт, выигравший промежуточный спринт на 5-м этапе, и занявший 3-е место на этапе, перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Он стал первым за более чем три десятилетия ирландским гонщиком, возглавившим очковую классификацию Тур де Франс.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика, а Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика.

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Финиш был трудным. А этап, наверное, самый лёгкий из всех, что были в моей карьере, потому что никто не поехал в отрыв, и скорость не была высокой. Но зато все остались свежими, и последний час прошёл очень активно.

Из-за сильного ветра все спринтеры и команды генеральщиков захотели выйти вперёд. На последнем километре дорога шла в небольшой подъём, так что я знал, что этот этап мне подходит. Просто счастлив, что воспользовался возможностью, которую дала мне команда. А если у тебя одна попытка, и ты смог отфинишировать, победа ещё слаще.

Было важно удерживать позицию, потому что финишировали в подъём. Я сумел сесть за гонщиками Sunweb, у которых сильный развоз. Начал спринт в тот момент, когда увидел, что Бол выходит передо мной и ускоряется. Мы финишировали плотно, но я опередил где-то на полколеса, этого оказалось достаточно. Теперь у меня есть п обеда, с завтрашнего этапа я снова работаю на Приможа и Тома. Буду выполнять эту работу с огромным удовольствием».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Спринт был очень хаотичным. Если честно, последние три километра чувствовал, что ноги для спринта у меня уже нет. Финал был трудным, я понял это, когда мы приблизились к финишу. Сегодня я сфокусировался на том, чтобы взять зелёную майку. Выполнив это, я пошёл по стопам Шона Келли и Стивена Роча, и это потрясающе. Я рад, горжусь этим моментом, буду наслаждаться зелёной майкой и продолжать за неё бороться».

Сеес Бол (Sunweb): «За пять километров до финиша мы вышли вперёд. Все ребята проехали очень сильно. Потрясающе видеть и чувствовать, что команда в тебе уверена. Думаю, все проводили отличные смены. Я хорошо спринтовал, мы не сделали ошибок, но, к сожалению, в велоспорте не всегда получаешь результат, который заслуживает работа всей команды, потому что один парень в конце был сильнее меня.

Сегодня был, наверное, первый раз, когда мы смогли выстроить настоящий развозящий поезд. Ван Арт использовал наш поезд, а в конце на последних 200 метрах он был быстрее. Если посмотреть на список его побед, особенно в последний месяц, то нет досады от проигрыша. Конечно, я немного разочарован, но продолжу бороться, уверен, что мы добьёмся результата».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Как и ожидалось, этап завершился общим спринтом. Сегодня я потерял несколько очков, и выиграл несколько, так что всё в порядке. Даниэль вывез меня на хорошую позицию в финале, Ван Арт провёл сильный спринт и выиграл, а я финишировал 4-м. До конца Тур де Франс далеко, впереди горные этапы. Мне надо быть спокойным».

Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Всё просто – мы оказались слишком далеко. Спринтовать можно, когда ты находишься на позиции для спринта, а я сегодня на ней не был. За километр до финиша мы были слишком далеко позади, попытались выбраться вперёд, но, конечно, это стоило сил. Мы подвинулись, но всё ещё не до той позиции, с которой можно спринтовать. Попробуем снова через несколько дней.

Мы знали, что на этом спуске за 700 м поедут очень быстро. Это один из тех этапов, где позиция – это всё. Потому что если ты даже на одно – два колеса позади, не сможешь выехать в последней части, потому что все спринтуют так быстро, как только могут».