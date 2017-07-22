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Примож Роглич: «Я хотел выиграть 15-й этап Тур де Франс-2020 и не делал подарков Тадею Погачару»

Примож Роглич остаётся в жёлтой майке Тур де Франс-2020 после 15 этапа

 

Примож Роглич остаётся в жёлтой майке Тур де Франс-2020 после 15 этапа

 

 

  30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел жёлтую майку лидера после 9-го этапа и продолжает возглавлять генеральную классификацию перед заключительной неделей Тур де Франс-2020.

 

  На 15-м этапе с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье команда Jumbo-Visma полностью контролировала ситуацию. К началу финального подъёма у Приможа Роглича было 5 помощников. Ваут Ван Арт задал высокий темп в начале подъёма, затем за 13 км до финиша с Рогличем остались Джордж Беннетт, Том Дюмулин и Сеп Кусс. Они продолжали просеивать группу, в которой на последнем километре этапа осталось 11 гонщиков. Примож Роглич атаковал за километр до финиша, но его добрали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Astana) и Ричи Порт (Trek-Segafredo), вместе с которыми поехал помощник Роглича Сеп Кусс. Роглич ответил на атаку своего молодого соотечественника на последних сотнях метров, но финишировал 2-м.  

 

Примож Роглич остаётся в жёлтой майке Тур де Франс-2020 после 15 этапа

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

  Примож Роглич: «Мы планировали отпустить отрыв. Не нам делать гонку. Но  увидели, что можем контролировать ситуацию. Ребята отлично справились. К сожалению, мне немного не хватило в конце.

 

  Я не делал никаких подарков Тадею. Мы близкие друзья, но оба хотели выиграть. Он просто был сильнее, а я немного разочарован, что не выиграл этап. Я бы хотел одержать победу, чтобы вознаградить товарищей по команде. Не сработало, к сожалению.

 

  Ребята очень, очень и очень сильны. Впечатляют. Скорость была очень высокой. Было трудно, но в итоге у нас получился хороший день. Пока всё идёт по плану.

 

  Не думаю, что с напряжением в генеральной классификации покончено. Мне бы хотелось, чтобы так было! Мы идём на хорошей позиции, но гонка ещё далеко не закончена».

 

  Сеп Кусс: «Сегодня был великолепный для команды этап. Мы провели его почти идеально. Кажется, что все превзошли себя. Возможно, в финале надо было действовать немного по-другому. Может, я должен был сидеть на колесе Тома, чтобы пораньше развезти Приможа в спринте. Но в итоге этап получился великолепным. Мы действовали по плану, увеличивая скорость. В результате несколько соперников потеряли время, а остальные ехали на пределе. Я тоже доволен тем, что с каждым днём еду всё лучше, намного лучше, чем в первую неделю. Приятно, что вернулись ощущения, которые были на Критериуме Дофине».

 

  Том Дюмулин: «Примож хорошо чувствовал себя, отметил, что хочет побороться за победу на этапе. Приятно видеть, насколько сильна наша команда. Очень жаль, что не выиграли этап. Примож начал спринт за 500 метров. Возможно, ему не надо было так делать, но легко говорить, когда всё закончилось. В любом случае я доволен, что моя форма двигается в верном направлении. Сегодня чувствовал себя отлично, что даёт большую уверенность перед предстоящими этапами. Всё выглядит хорошо и для Приможа, и для команды, но мы должны оставаться сосредоточенными и внимательными, особенно в отношении Погачара».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2020

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 22.07.2017

    Ох интересно будет если его обрубит на этой неделе, и тадей заберёт тур... ну будет что-то... парень без команды в одного выиграет тур, да ещё и в 22 года ???

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • close2you
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (1)
    close2you-Фото
    Ох интересно будет если его обрубит на этой неделе, и тадей заберёт тур... ну будет что-то... парень без команды в одного выиграет тур, да ещё и в 22 года ???
  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    SportSpirit-Фото

    К вопросу о "я был пустым" - возвращаемся, как минимум, на Критериум Дофине и думаем, что и зачем они там делали. 

     

    Еще тогда за ширмой громких мотивирующих слов от Брэйлфорда и Берналя – как будто сами хотели себя убедить! – я видела панику. Они не привыкли, что все идет не так, как они хотят. Сэр Дэйв не привык, что столько решений приходится принимать самому. Он ошибся. 

     

    Хотя системные проблемы начались, конечно же, раньше. Как они будут их разгребать - посмотрим. Но по ситуации на момент сейчас я не уверена, что Томас останется в команде.

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото
    В целом плюсую, но не согласна, что Берналь зазвездился. Его победа на прошлом Туре во многом нечаянная и техническая. Что тут поделать? Переиграть финал прошлого года нельзя, этот год все расставляет по местам.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Brodyazhnik-Фото
    Про Серхио я в курсе. Я про то, что карма вернулась и его вроде как машина медиков сбила?
  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото

    Сил нет смотреть, как мучается молодой Берналь.

    Я не любила "колзоз имени Скай" и без восторга смотрю на "колхоз имени Джамбо". При этом Роглич, Дюмулан и остальные желто-черные нерационально вызывают куда большую симпатию. Вкусовщина - дело тонкое и необъяснимое.

    А Риго тем не менее едет третьим! Пойду, напишу ему что-нибудь хорошее в инстаграм. Я за Риго!))

  • Shega
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Shega-Фото

    Если бы в пелотоне был тот самый "Sky во главе со Фруминатором", то точно так же "остальным нечего было бы им противопоставить") Джамбо сидела бы тихо-тихо) А так они взяли тактику Скай и старательно воплощают её в жизнь. Подхватили эстафету, так сказать. (Это только моё мнение, не более.)
    Надеялась, что Тур станет смотрибельнее при отсутствии Скаевской армады, ан нет... свято место пусто не бывает. Логично... но грустно. И времена тех и те, кто ездил "по зову сердца", вспоминаются всё чаще и чаще.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё, что хотел написАть уже отписАли коллегы выше (и о сравнение Юмбо со Скайем, и о не хватке "своего" Контадора, Фёклера или там Пантани), поэтому только констатирую факт(ы): классный по профилю был этап, отборные, т.е. отличные горы, но в итоге...скукотище и унылость((

    Цитата: Brodyazhnik
    А что за трэш с Юнгельсом случился?

    Уходил влево и подцепил Серхио И., бедняга так шлёпнулся (жестковато вмазался в асфальт), что вынужден был сойти почти сразу же. Интересно Боба наказали/накажут за такой манёвр, хотя бы из-за последствий для самого Игиты и потери молодого гонца командой EF1.

  • Sezar
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (1)
    Sezar-Фото

    Теперь Юмбо наверно уйдет в глухую оборону и будет отпускать отрывы, чтобы Тадей не насшибал бонусов.

  • Sezar
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    Sezar-Фото

    К сожалению проблема глубже и так просто ( типа джорнато но) ее под ковер не замести. Как быть с тем, что Берналь регрессирует с момента появления в Инеос? А с тем, что все горняки в Инеос только регрессируют? С этим что делать?

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Теперь Брейсфолда сожрут...

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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