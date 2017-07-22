Примож Роглич: «Я хотел выиграть 15-й этап Тур де Франс-2020 и не делал подарков Тадею Погачару»

Примож Роглич остаётся в жёлтой майке Тур де Франс-2020 после 15 этапа

30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел жёлтую майку лидера после 9-го этапа и продолжает возглавлять генеральную классификацию перед заключительной неделей Тур де Франс-2020.

На 15-м этапе с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье команда Jumbo-Visma полностью контролировала ситуацию. К началу финального подъёма у Приможа Роглича было 5 помощников. Ваут Ван Арт задал высокий темп в начале подъёма, затем за 13 км до финиша с Рогличем остались Джордж Беннетт, Том Дюмулин и Сеп Кусс. Они продолжали просеивать группу, в которой на последнем километре этапа осталось 11 гонщиков. Примож Роглич атаковал за километр до финиша, но его добрали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Astana) и Ричи Порт (Trek-Segafredo), вместе с которыми поехал помощник Роглича Сеп Кусс. Роглич ответил на атаку своего молодого соотечественника на последних сотнях метров, но финишировал 2-м.

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Примож Роглич: «Мы планировали отпустить отрыв. Не нам делать гонку. Но увидели, что можем контролировать ситуацию. Ребята отлично справились. К сожалению, мне немного не хватило в конце.

Я не делал никаких подарков Тадею. Мы близкие друзья, но оба хотели выиграть. Он просто был сильнее, а я немного разочарован, что не выиграл этап. Я бы хотел одержать победу, чтобы вознаградить товарищей по команде. Не сработало, к сожалению.

Ребята очень, очень и очень сильны. Впечатляют. Скорость была очень высокой. Было трудно, но в итоге у нас получился хороший день. Пока всё идёт по плану.

Не думаю, что с напряжением в генеральной классификации покончено. Мне бы хотелось, чтобы так было! Мы идём на хорошей позиции, но гонка ещё далеко не закончена».

Сеп Кусс: «Сегодня был великолепный для команды этап. Мы провели его почти идеально. Кажется, что все превзошли себя. Возможно, в финале надо было действовать немного по-другому. Может, я должен был сидеть на колесе Тома, чтобы пораньше развезти Приможа в спринте. Но в итоге этап получился великолепным. Мы действовали по плану, увеличивая скорость. В результате несколько соперников потеряли время, а остальные ехали на пределе. Я тоже доволен тем, что с каждым днём еду всё лучше, намного лучше, чем в первую неделю. Приятно, что вернулись ощущения, которые были на Критериуме Дофине».

Том Дюмулин: «Примож хорошо чувствовал себя, отметил, что хочет побороться за победу на этапе. Приятно видеть, насколько сильна наша команда. Очень жаль, что не выиграли этап. Примож начал спринт за 500 метров. Возможно, ему не надо было так делать, но легко говорить, когда всё закончилось. В любом случае я доволен, что моя форма двигается в верном направлении. Сегодня чувствовал себя отлично, что даёт большую уверенность перед предстоящими этапами. Всё выглядит хорошо и для Приможа, и для команды, но мы должны оставаться сосредоточенными и внимательными, особенно в отношении Погачара».