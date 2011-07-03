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Тадей Погачар - победитель 15-го этапа Тур де Франс-2020

Тадей Погачар о 15-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Тадей Погачар одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2020 с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье. 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates держался в группе жёлтой майки, а на финальных сотнях метров он атаковал и первым пересёк финиш.

 

Таким образом, к третьей неделе Тур де Франс-2020 Тадей Погачар подошёл с двумя победами на этапах и второй позицией в генеральной классификации, где уступает своему соотечественнику Приможу Рогличу 40 секунд.

 

Тадей Погачар - победитель 15-го этапа Тур де Франс-2020

Photo ©PresseSports/Bernard Papon

 

Тадей Погачар - победитель 15-го этапа Тур де Франс-2020

 

Тадей Погачар - победитель 15-го этапа Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

 

  Тадей Погачар: «Пока не уехал отрыв, со старта ехали быстро. Согласно нашей стратегии мы отправили Марко Маркато в отрыв. Но потом  команда Jumbo-Visma задала высокую скорость и удерживала её на протяжении этапа. Было очень трудно.  В сочетании с жарой это означало, что лучше не атаковать.

 

 В финале я подождал спринта и взял ещё одну прекрасную победу. Некоторые генеральщики выпали, на них повлияла скорость, которую установила Jumbo-Visma. Думаю, Эган Берналь больше не соперник. Как я уже говорил, команда Jumbo-Visma поехала на такой высокой скорости, что некоторые гонщики за это заплатили.

 

 Завтра день отдыха, потом снова буду стараться изо всех сил. На данный момент Роглич кажется непобедимым, но всё может случиться. У каждого бывает плохой день, как сегодня у Берналя. То же самое может произойти со мной или Приможем».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2020

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 3.07.2011

    Теперь Юмбо наверно уйдет в глухую оборону и будет отпускать отрывы, чтобы Тадей не насшибал бонусов.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • close2you
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (1)
    close2you-Фото
    Ох интересно будет если его обрубит на этой неделе, и тадей заберёт тур... ну будет что-то... парень без команды в одного выиграет тур, да ещё и в 22 года ???
  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    SportSpirit-Фото

    К вопросу о "я был пустым" - возвращаемся, как минимум, на Критериум Дофине и думаем, что и зачем они там делали. 

     

    Еще тогда за ширмой громких мотивирующих слов от Брэйлфорда и Берналя – как будто сами хотели себя убедить! – я видела панику. Они не привыкли, что все идет не так, как они хотят. Сэр Дэйв не привык, что столько решений приходится принимать самому. Он ошибся. 

     

    Хотя системные проблемы начались, конечно же, раньше. Как они будут их разгребать - посмотрим. Но по ситуации на момент сейчас я не уверена, что Томас останется в команде.

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото
    В целом плюсую, но не согласна, что Берналь зазвездился. Его победа на прошлом Туре во многом нечаянная и техническая. Что тут поделать? Переиграть финал прошлого года нельзя, этот год все расставляет по местам.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Brodyazhnik-Фото
    Про Серхио я в курсе. Я про то, что карма вернулась и его вроде как машина медиков сбила?
  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото

    Сил нет смотреть, как мучается молодой Берналь.

    Я не любила "колзоз имени Скай" и без восторга смотрю на "колхоз имени Джамбо". При этом Роглич, Дюмулан и остальные желто-черные нерационально вызывают куда большую симпатию. Вкусовщина - дело тонкое и необъяснимое.

    А Риго тем не менее едет третьим! Пойду, напишу ему что-нибудь хорошее в инстаграм. Я за Риго!))

  • Shega
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Shega-Фото

    Если бы в пелотоне был тот самый "Sky во главе со Фруминатором", то точно так же "остальным нечего было бы им противопоставить") Джамбо сидела бы тихо-тихо) А так они взяли тактику Скай и старательно воплощают её в жизнь. Подхватили эстафету, так сказать. (Это только моё мнение, не более.)
    Надеялась, что Тур станет смотрибельнее при отсутствии Скаевской армады, ан нет... свято место пусто не бывает. Логично... но грустно. И времена тех и те, кто ездил "по зову сердца", вспоминаются всё чаще и чаще.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё, что хотел написАть уже отписАли коллегы выше (и о сравнение Юмбо со Скайем, и о не хватке "своего" Контадора, Фёклера или там Пантани), поэтому только констатирую факт(ы): классный по профилю был этап, отборные, т.е. отличные горы, но в итоге...скукотище и унылость((

    Цитата: Brodyazhnik
    А что за трэш с Юнгельсом случился?

    Уходил влево и подцепил Серхио И., бедняга так шлёпнулся (жестковато вмазался в асфальт), что вынужден был сойти почти сразу же. Интересно Боба наказали/накажут за такой манёвр, хотя бы из-за последствий для самого Игиты и потери молодого гонца командой EF1.

  • Sezar
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (1)
    Sezar-Фото

    Теперь Юмбо наверно уйдет в глухую оборону и будет отпускать отрывы, чтобы Тадей не насшибал бонусов.

  • Sezar
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    Sezar-Фото

    К сожалению проблема глубже и так просто ( типа джорнато но) ее под ковер не замести. Как быть с тем, что Берналь регрессирует с момента появления в Инеос? А с тем, что все горняки в Инеос только регрессируют? С этим что делать?

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Теперь Брейсфолда сожрут...

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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