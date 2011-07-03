Тадей Погачар - победитель 15-го этапа Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:29
Тадей Погачар о 15-м этапе Тур де Франс-2020
Тадей Погачар одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2020 с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье. 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates держался в группе жёлтой майки, а на финальных сотнях метров он атаковал и первым пересёк финиш.
Таким образом, к третьей неделе Тур де Франс-2020 Тадей Погачар подошёл с двумя победами на этапах и второй позицией в генеральной классификации, где уступает своему соотечественнику Приможу Рогличу 40 секунд.
Photo ©PresseSports/Bernard Papon
Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet
Тадей Погачар: «Пока не уехал отрыв, со старта ехали быстро. Согласно нашей стратегии мы отправили Марко Маркато в отрыв. Но потом команда Jumbo-Visma задала высокую скорость и удерживала её на протяжении этапа. Было очень трудно. В сочетании с жарой это означало, что лучше не атаковать.
В финале я подождал спринта и взял ещё одну прекрасную победу. Некоторые генеральщики выпали, на них повлияла скорость, которую установила Jumbo-Visma. Думаю, Эган Берналь больше не соперник. Как я уже говорил, команда Jumbo-Visma поехала на такой высокой скорости, что некоторые гонщики за это заплатили.
Завтра день отдыха, потом снова буду стараться изо всех сил. На данный момент Роглич кажется непобедимым, но всё может случиться. У каждого бывает плохой день, как сегодня у Берналя. То же самое может произойти со мной или Приможем».
Результаты 15 этапа Тур де Франс-2020
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