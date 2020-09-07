 Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 после 5 этапа из-за штрафа

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера из-за штрафа на 5-м этапе Тур де Франс-2020

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 из-за того, что был оштрафован комиссарами гонки на 20 секунд. 28-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step получил бачок от соньёра команды, стоящего на обочине за 17 км до финиша, что запрещено делать на финальных 20 км.

Согласно правилам UCI передача питания на финальных 20 км наказывается штрафом в 200 швейцарских франков и лишением 20 секунд.

Жулиан Алафилипп облачился в жёлтую майку лидера после победы на 2-м этапе. Теперь он потерял 15-й позиций в генеральной классификации и спустился на 16-е место с отставанием в 16 секунд относительно нового лидера, которым стал британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс.