VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 после 5 этапа из-за штрафа

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера из-за штрафа на 5-м этапе Тур де Франс-2020

 

  Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 из-за того, что был оштрафован комиссарами гонки на 20 секунд. 28-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step получил бачок от соньёра команды, стоящего на обочине за 17 км до финиша, что запрещено делать на финальных 20 км.

 

Согласно правилам UCI передача питания на финальных 20 км наказывается штрафом в 200 швейцарских франков и лишением 20 секунд.

 

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 после 5 этапа из-за штрафа

Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 после 5 этапа из-за штрафа

 

 Жулиан Алафилипп потерял жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020 после 5 этапа из-за штрафа

 

 

  Жулиан Алафилипп облачился в жёлтую майку лидера после победы на 2-м этапе. Теперь он потерял 15-й позиций в генеральной классификации и спустился на 16-е место с отставанием в 16 секунд относительно нового лидера, которым стал британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    s75-Фото
    минус 20 секунд - получил питание за пределами разрешенной зоны (17 км до финиша)
  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    Earl57-Фото

    Что же такого было на этом этапе, если 113 человек приехали в одной группе, 7 гонщиков поймали больше 16 минут отставания и 8 человек не финишировали?

    Большой завал?

    А так на подобном этапе Пидкока в нормальном состоянии сложно высадить.

  • RVL
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    RVL-Фото

    16 ый

    https://velolive.com/velo_race/tour/19766-julian-alaphilippe-poteryal-zheltuyu-
    mayku-lidera-tour-de-france-2020-posle-5-etapa-iz-za-shtrafa.html

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    motte-Фото

    Надо же!

    А я лечу в Италию, Милан и , далее на авто во Флоренцию,  29 го....ранее никак

  • close2you
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    close2you-Фото
    Почему ейтс лидер?? Куда пропал Алафилипп ??
  • s75
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    s75-Фото

    Радует "движуха" в информационном сопровождении гонки - сайт тупит по несколько часов, в тви сподобились написать тройку победителей этапа. И всё.



    Юсиай раздуплилась,в генерале без изменений

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    M-07-Фото
    Как Вы правы. Могли бы в честь очень ужатого сезона и очень плотного календаря, сократить количество этапов на всех ГТ до 16-18 и прибавить день отдыхав качестве эксперимента. Считаю, что в таком случае ГТ будут зрелищнее, ибо гонщики будут меньше экономиться и больше рисковать. Зачем ГТ надо делать такими длинными и тяжёлыми, не понимаю, даже горные этапы из-за этого часто скучные. Горные этапы подряд тоже фигня полная, лучше их равномерно раскидывать по всей многодневке (и по неделям тоже, чтобы не было так, что горные этапы начинаются на второй неделе, например), делая максимум два горных этапа подряд.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Гонщик-Фото

    Завтра Джамбики заберут майку , а кто-то может много потерять , финишный кусок после горы  ,будет  очень интересным .

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    M-07-Фото
    Только пока нет повода предполагать, что Роглич такая же машина на ГТ, какой был Фрум, особенно в больших горах. Тот же его партнёр по команде Дюмулин как гонщик на ГТ себя зарекомендовал не меньше, и вполне вероятно, что Том может объехать Роглича, и как раздельщик голландец сильнее (по крайней мере, был). И Берналя рано сбрасывать со счетов. А может, кто-то другой выстрелит, проведёт наконец Тур своей жизни, кто знает (в начале Джиро-2016 вряд ли кто-то считал Крошвайка претендентом, а он проиграл только из-за последствий падения).
  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: aksbor
    Хочу залицензировать первые 150 км этого этапа в качестве средства от бессоницы. Уже успешно испытал на себе. Сейчас пишу письмо в редацию "Евроспорта".
    Лучше так,чем как первый этап! Зрелище будет в горах и на финишах таких этапов,как этот! Не обязательно же смотреть все 150км

    А Ван Арт просто красавчик! Вчера попахал,сегодня выйграл этап,завтра будет пахать в конце этапа! И молодец команда,дала ему добро на борьбу за этап перед сложным завтрашним этапом

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 сентября

Matthew Gibson (Burgos - BH)

3 сентября

Jean-Pierre Drucker (Bora-hansgrohe)

Neilson Powless (EF Pro Cycling)

Fabian Lienhard (Groupama - FDJ)

Atsushi Oka (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Florian Maitre (Total Direct Energie)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (13)
Август 2020 (229)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)