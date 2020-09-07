Нан Петер, Том Скуйиньш, Карлос Верона, Ильнур Закарин о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Нан Петер – победитель 8 этапа Тур де Франс-2020

26-летний французский гонщик команды AG2R La Modiale Нан Петер (Nans Peters) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв 8-й этап, и вторую победу в карьере. Его первой победой стал выигранный в прошлом году 17-й этап Джиро д’Италия.

На первом из пиренейских горных этапов Тур де Франс-2020 со старта уехал отрыв, который пелотон отпустил почти сразу. В него отобрались 13 гонщиков, в том числе Нан Петер и Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), , Ильнур Закани (CCC), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Фабьен Грейер и Жером Кузан (Total Direct Energie), Карлос Верона (Movistar), Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), Бен Херманс (Israel Start-Up Nation), Михаэль Мёркёв (Deceuninck-Quick Step), Кевин Реза и Кентан Паше (B&B Hotels-Vital Concept).

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На подъёме Пор-де-Бале, за 9 км до вершины Ильнур Закарин, Нан Петер и Кентан Паше добрали атаковавшего ранее Жерома Кузана. Затем впереди остались Закарин и Петер. Нан Петер первым прошёл вершину Бале, а на спуске уехал от российского гонщика, начав финальный подъём Пейресурд с 45-секундным преимуществом над Закариным. Петер в одиночку удержал преимущество до финиша, где на 47 секунд опередил преследовавших его Тома Скуйиньша и Карлоса Верону. Ильнур Закарин финишировал 4-м.

Нан Петер (AG2r La Mondiale): «Это лучшая победа в моей карьере. В то же время у меня их всего две!

Это что-то невероятное – я выиграл этап на своей дебютной Джиро д’Италия, а теперь то же самое на Тур де Франс. Я сказал себе, почему бы и на Туре тоже не попробовать.

Когда мы везли 12 минут пелотону, я подумал, что мы буем бороться за победу. Сказал себе сосредоточиться на том, как выиграть этап.

Исполнилась мечта! Я знал, что Ильнур Закарин сильнее меня в подъёмах, но я никогда не сдаюсь. Убеждал себя не раскисать. Когда сбросил Закарина на спуске с Бале, подумал, что сдаваться нельзя. У меня не было наушника, поэтому знал только то, что мог увидеть, оглядываясь назад. Только за 2 км до финиша подумал, что еду за победой.

Я наслаждался последними 500 метрами этапа, потому что не смог этого сделать в прошлом году на Джиро.

Какой день для команды! Победа на этапе, гороховая майка и Роман (Барде) сильно проехал».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Теперь, когда мы выиграли этап на Тур де Франс-2020, можем вздохнуть спокойно. Нан одержал победу того же калибра, что и на этапе Джиро д’Италия в прошлом году. Он упорный гонщик, который никогда не сдаётся. Нан – воспитанник нашего тренировочного центра, как Бенуа Коснефруа и Роман Барде, что показывает уровень нашей программы тренировок. Роман 4-й в общем зачёте, Бенуа удерживает гороховую майку, Нан выиграл этап. Это великолепно. Но всегда нужно оставаться скромными, продолжать работать и бороться».

Том Скуйиньш (Trek-Segafredo): «Мне повезло, прежде всего, отобраться в сильный отрыв. А ещё повезло, что пелотон был рад нас отпустить. Конечно, они могли удерживать нас в пяти минутах, и тогда отрыв не выжил бы. Да, мы набрали много времени, можно было мечтать о победе на этапе Тур де Франс.

Первый подъём проехали «легко», ровным темпом. Второй подъём был тяжёлым, и каждый на нём боролся. К сожалению, я не был достаточно силён, чтобы поехать за первыми ребятами, но надеялся догнать их на спуске. Мне не удалось, и мы продолжили бороться за последнем подъёме. Подошли близко, но не настолько, потому что 50 секунд – это много».

Карлос Верона (Movistar): «Мы смогли, по крайней мере, остаться в гуще событий, - и я в отрыве, и в группе генеральщиков. Хотя Энрик Мас потерял немного времени в конце, в общем итог этапа оптимистичный. Мы знали, что будет тяжелый день, один из тех, когда нужны люди в отрыве на случай, если в подъёмах понадобится помощь. Поэтому мы старались отобраться в отрыв. Но пелотон дал нам заработать просвет, так что я мог побороться за этап. Нога хорошо шла весь день. Но то, что был так близко к лидерам, но не смог переложиться, оставляет горький привкус. Как я сказал, я доволен своим выступлением».

Ильнур Закарин (CCC): «Я думал об этом этапе, хотел на нём попробовать. Перед этапом мы планировали кого-то отправить в отрыв, решили, что это буду я. У меня получилось. Чувствовал себя хорошо, подъём проходил тоже хорошо. Но спуски – моя большая проблема. Да, я это знаю. Сегодня были скоростные спуски. Я пытался, но Нан Петер тоже сегодня был очень силён. Поздравляю его!»

Стив Бауэр, спортивный директор команды CCC: «Мы видели, что Ильнур Закарин в очень хорошей форме, что было видно по вчерашнему этапу. Он был готов к большому отрыву. Мы планировали, что он или, может, Ян Хирт или Симон Гешке попробуют отобраться.

Когда прошла первая атака, Ильнур выполнил задачу. Отрыв был правильным. Ильнур ехал сильно, но просто проиграл гонку на спусках. Он начал Пейресурд с 35-секундным отставанием, из которого отыграл полминуты, но не смог добрать нескольких секунд. Попытка была отличная, через неделю будут Альпы, возможно, там он снова попробует».