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Нан Петер, Том Скуйиньш, Карлос Верона, Ильнур Закарин о 8-м этапе Тур де Франс-2020

Нан Петер – победитель 8 этапа Тур де Франс-2020

 

  26-летний французский гонщик команды AG2R La Modiale Нан Петер (Nans Peters) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв 8-й этап, и вторую победу в карьере. Его первой победой стал выигранный в прошлом году 17-й этап Джиро д’Италия.

 

На первом из пиренейских горных этапов Тур де Франс-2020 со старта уехал отрыв, который пелотон отпустил почти сразу. В него отобрались 13 гонщиков, в том числе Нан Петер и Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), , Ильнур Закани (CCC), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Фабьен Грейер и Жером Кузан (Total Direct Energie), Карлос Верона (Movistar), Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), Бен Херманс  (Israel Start-Up Nation), Михаэль Мёркёв (Deceuninck-Quick Step), Кевин Реза и Кентан Паше (B&B Hotels-Vital Concept).

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  На подъёме Пор-де-Бале, за 9 км до вершины Ильнур Закарин, Нан Петер и Кентан Паше добрали атаковавшего ранее Жерома Кузана.  Затем впереди остались Закарин и Петер. Нан Петер первым прошёл вершину Бале, а на спуске уехал от российского гонщика, начав финальный подъём Пейресурд с 45-секундным преимуществом над Закариным. Петер в одиночку удержал преимущество до финиша, где на 47 секунд опередил преследовавших его Тома Скуйиньша и Карлоса Верону. Ильнур Закарин финишировал 4-м.

 

  Нан Петер (AG2r La Mondiale): «Это лучшая победа в моей карьере. В то же время у меня их всего две!

 

  Это что-то невероятное – я выиграл этап на своей дебютной Джиро д’Италия, а теперь то же самое на Тур де Франс. Я сказал себе, почему бы и на Туре тоже не попробовать.

 

  Когда мы везли 12 минут пелотону, я подумал, что мы буем бороться за победу. Сказал себе сосредоточиться на том, как выиграть этап.

 

  Исполнилась мечта! Я знал, что Ильнур Закарин сильнее меня в подъёмах, но я никогда не сдаюсь. Убеждал себя не раскисать. Когда сбросил Закарина на спуске с Бале, подумал, что сдаваться нельзя. У меня не было наушника, поэтому знал только то, что мог увидеть, оглядываясь назад. Только за 2 км до финиша подумал, что еду за победой.

 

Я наслаждался последними 500 метрами этапа, потому что не смог этого сделать в прошлом году на Джиро.

 

Какой день для команды! Победа на этапе, гороховая майка и Роман (Барде) сильно проехал».

 

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Теперь, когда мы выиграли этап на Тур де Франс-2020, можем вздохнуть спокойно. Нан одержал победу того же калибра, что и на этапе Джиро д’Италия в прошлом году. Он упорный гонщик, который никогда не сдаётся. Нан – воспитанник нашего тренировочного центра, как Бенуа Коснефруа и Роман Барде, что показывает уровень нашей программы тренировок. Роман 4-й в общем зачёте, Бенуа удерживает гороховую майку, Нан выиграл этап. Это великолепно. Но всегда нужно оставаться скромными, продолжать работать и бороться».

 

  Том Скуйиньш (Trek-Segafredo): «Мне повезло, прежде всего, отобраться в сильный отрыв. А ещё повезло, что пелотон был рад нас отпустить. Конечно, они могли удерживать нас в пяти минутах, и тогда отрыв не выжил бы. Да, мы набрали много времени, можно было мечтать о победе на этапе Тур де Франс.

  Первый подъём проехали «легко», ровным темпом. Второй подъём был тяжёлым, и каждый на нём боролся. К сожалению, я не был достаточно силён, чтобы поехать за первыми ребятами, но надеялся догнать их на спуске. Мне не удалось, и мы продолжили бороться за последнем подъёме. Подошли близко, но не настолько, потому что 50 секунд – это много».

 

  Карлос Верона (Movistar): «Мы смогли, по крайней мере, остаться в гуще событий, - и я в отрыве, и в группе генеральщиков. Хотя Энрик Мас потерял немного времени в конце, в общем итог этапа оптимистичный. Мы знали, что будет тяжелый день, один  из тех, когда нужны люди в отрыве на случай, если в подъёмах понадобится помощь. Поэтому мы старались отобраться в отрыв. Но пелотон дал нам заработать просвет, так что я мог побороться за этап. Нога хорошо шла весь день. Но то, что был так близко к лидерам, но не смог переложиться, оставляет горький привкус. Как я сказал, я доволен своим выступлением».

 

  Ильнур Закарин (CCC): «Я думал об этом этапе, хотел на нём попробовать. Перед этапом мы планировали кого-то отправить в отрыв, решили, что это буду я. У меня получилось. Чувствовал себя хорошо, подъём проходил тоже хорошо. Но спуски – моя большая проблема. Да, я это знаю. Сегодня были скоростные спуски. Я пытался, но Нан Петер тоже сегодня был очень силён. Поздравляю его!»

 

  Стив Бауэр, спортивный директор команды CCC: «Мы видели, что Ильнур Закарин в очень хорошей форме, что было видно по вчерашнему этапу. Он был готов к большому отрыву. Мы планировали, что он или, может, Ян Хирт или Симон Гешке попробуют отобраться.

 

  Когда прошла первая атака, Ильнур выполнил задачу. Отрыв был правильным. Ильнур ехал сильно, но просто проиграл гонку на спусках. Он начал Пейресурд с 35-секундным отставанием, из которого отыграл полминуты, но не смог добрать нескольких секунд. Попытка была отличная, через неделю будут Альпы, возможно, там он снова попробует».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Нан Петер Том Скуйиньш Карлос Верона Ильнур Закарин Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Arciv
    Адам Йейтс, Примож Роглич, Эга ... (2)
    Arciv-Фото
    Цитата: uran
    Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену.

    Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.
    Почему? Том,наверное,понял,что не в своих лучших кондициях,и не потянет даже борьбу за пьедестал в итоге,и решил быть звёздным грегори,тем более команда потеряла Кусса! А смысл ему быть просто обузой,и не лидер и не помощник,просто ехать и всё? Сегодня он на команду,завтра команда на него!
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Brodyazhnik-Фото

    Вы неправы. Внутренний страх - вещь очень серъезная. У меня вот дикий страх высоты. При этом я умудряюсь лазать по горам. Но все равно выходя на балкон пятого этажа я судорожно хватаюсь за перила. И ничего не могу с этим поделать. Это я к тому: ты можешь отключиться, не воспринимать высоту, что она есть под тобой. Но организм будет это знать. И сработает. А отключиться психологически от спуска, тем более скоростного - вообще невозможно. 

  • Kreo69
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Kreo69-Фото

    Ребят, ну чего вы хотите от Пино, не везет человеку хронически. После того завала в который он попал удивительно, что он только сегодня поймал такой разрыв. Если не сойдет и восстановится от травмы, то будет на третьей неделе зажигать.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Жанна, то что написал dmar - ирония.

  • uran
    Адам Йейтс, Примож Роглич, Эга ... (2)
    uran-Фото

    Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену.

    Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Перед днём отдыха ещё большая пачка спортсменов пойдёт в отрыв, но учитывая какая по альтиметрии Коль де Мари-Бланк + бонификация + её расположение до финиша генеральщики обязанны со своими командами накрывать этот отрыв и разбираться между собой там, а потом брать победу на этапе (Погачар ?).

    Жаль конечно что финищ не в горе; Урцер (или хотя бы та короткая, но острая Судэ) со своими градиенатми и протяжённостью была бы великолепным завершением этапа.

     

    P.S.

    FDJ - самая сплочённая и "братская" команда на Туре. "Один за всех и все за одного" (с)

  • s75
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82

    Один вопрос : кому нужен промежуток после горы 1 категории?


    в.Аерту

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Rokka-Фото
    Ильнур, Пино - полнейшее разочарование. первый - антропометрически полная копия Фрума, однако если Крис после падения нашёл в себе силы преодолеть страх, и спускаться как коршун то непонятно чем занимается Ильнур все эти годы? Из парня подающего надежды превратился в вечное разочарование и скупую надежду хоть на какую то победу. Хоть где то кроме Тура он зажигал? Столько лет было чтобы исправить свои недостатки. Ну а Пино просто пора завязать с многодневными гонками. Победа на Ломбардии была красивой, однако все остальные выступления - издевательство над командой. Не даром другая французская дивизион это поняла и распрощалась с Барде, который при том в некоторых местах даже лучше Пино, однако его команду все эти псевдонадежды видимо надоели. Посмотрим, когда созреют FDJ.
  • badei
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    badei-Фото
    Ригоберто будет на пьедестале, потихоньку да заедет)))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап. И в отрыве парни разбирались между собой, и генеральщики кто как мог (и хотел?) порезвились. Из 4-ки колумбийцев в ТОПе Кинтана смотрится пока что уверенней всех.

    Цитата: kwwk
    Сегодня хорошая гонка, которая показала в первую очередь, что нет супер доминирующей команды типа Скай.

    Ну, она то вроде на бумаге и в гонке есть, но Кюсс и Беннет травмированы, Ван Аэрта "сношают" и на равнине, и в горах (а тот ещё умудряется этапы брать!), Дюмалан надёжный, хоть и не робот. Но вы правы, это КЛЮЧЕВОЕ замечание, я бы даже сказал событие на ТдФ за последние годы.

    Цитата: SportSpirit
    Барде дернулся таки за секундочками) даже после падения.

    Я думаю даже не только за секундочками но и за маечкой лидера. Хотел уделать Йейтса да и остальных всех капитанов на легке, как бы сейчас сказала школота "на изи")) Не вышло, но за попытку спасибо, можно завтра ещё раз попробовать)

    Цитата: Shalam s Urala
    Пино жалеть поднадоело

    И всё-таки надо сокрушаться.

    Недавно почти все говорили, что самый невезучий Порт (ну и Ланда). После сегодняшнего этапа "первое место невезучости", можно смело отдавать именно Пино, ну на ГТ последних лет это уж точно. Тибо в генерале сейчас уже даже ниже Ару и Зака, хотя и Фабио порядочно отстал на этапе.

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