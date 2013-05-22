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Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2019

 107-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 29 августа 2020 года в Ницце (Nice). Маршрут Тур де Франс-2020 протяжённостью 3484,2 км проложен через Альпы, Массив Централь, Пиренеи, равнины запада Франции, снова Массив Централь и Альпы, Юра и завершится в Вогезах индивидуальной гонкой с раздельным стартом с финишем в гору первой категории. Таким образом, Большая Петля 2020 года полностью пройдёт по территории Франции. По традиции финиширует французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. Впервые в истории Тур де Франс (Tour de France) гонка стартует в августе месяце и финиширует в сентябре, поэтому не будет этапа в День взятия Бастилии. На старту выйдут 176 велогонщиков.

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута 

 

 

 

29.08 Суббота. Этап 1: Ницца - Ницца, 156 км 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

  Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) принимает Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2020 второй раз в истории гонки, впервые в Ницце Большая Петля стартовала в 1981 году. В последний раз Ницца принимала старт и финиш этапа Тур де Франс в 2013 году, тогда австралийская команда Orica-GreenEdge быстрее всех преодолела 25 км дистанцию командной разделки, установив рекорд скорости, равный 57,841 км/ч, который не побит до сих пор. А впервые этап Тур де Франс финишировал в Ницце в 1906 году, первый на финише - Рене Поттье (Rene Pottier).

 

  Пелотон отправится в путь с площади Массена (Place Massena), находящейся практически у моря. Нулевой километр гонки расположен на отметке 317 м над уровнем моря после вершины подъема Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), который в гонке преодолеют дважды.

 

  Со старта пелотон продолжит подъем и через 8 км отправится на скоростной и извилистый спуск, назад к морю. Проехав по Английской набережной (Promenade des Anglais), пелотон впервые пересечёт линию финиша этапа, а затем устремится на север и преодолеет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), протяжённость 5,8 км, 20-310 м, перепад 211 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. Это первый категорийный подъем и подъем 3-й категории на Тур де Франс-2020.

 

  Далее пелотон устремится по знакомым уже дорогам к линии финиша, где на 88 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2020.

 

  И снова пелотон начнет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), но на этот раз маршрут поведёт  ещё далее на север. После Леванса (Levens) участников ждёт скоростной и извилистый спуск, а затем пелотон вернётся к Английской набережной, где финиширует, проехав 156 км этапа. Заключительный километр проложен с запада на восток вдоль Лазурного побережья Средиземного моря.

 

  Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

   Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2020 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, бельгийца Ваута ван Арта, ирландца Сэма Беннетта, норвежца Александра Кристоффа, итальянца Элию Вивиани и других. 

 

 

 


30.08 Воскресенье. Этап 2: Ницца - Ницца, 186 км 

 

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

 

   Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз на Тур де Франс-2020 принимает старт и финиш этапа. Участников ожидает горный этап в Приморских Альпах (Alpes Maritimes).

 

  Со старта пелотон отправится на север и начнет плавно подниматься. На 16 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт.

 

  Проехав около 45 км на север, велогонщики повернут на восток и начнут восхождение в подъём 1-й категории Коль де ла Кольмиан / Вальдеблор (Col de la Colmiane / Valdeblore), протяжённость 16,3 км, 480-1500 м, перепад 1020 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.

 

  Это первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2020. Коль де ла Кольмиан появляется на Тур де Франс в третий раз, впервые в 1973 году, тогда первым был Педро Торрес. На Париж-Ницце 2018 года здесь был финиш этапа.

 

К подножию следующего подъёма приведёт скоростной спуск протяженностью 22 км.

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

  Подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini), протяжённость 14,9 км, 510-1607 м, перепад 1097 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14% на Тур де Франс появляется в четвёртый раз, впервые в 1948 году, тогда первым был Луи «Луизон» Бобе (Louis “Louison” Bobet). На Коль де Тюрини также финишировал этап Париж-Ницце 2019 года.

 

 Далее скоростной спуск протяженностью 42 км доходит практически до побережья.

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

  Развернувшись на восток, велогонщики начнут восхождение на Коль д’Эзе (Col d’Èze) подъем 2-й категории, протяжённость 7,8 км, 17-490 м, перепад 473 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2020.

 

 После 15-км спуска и пересечения линии финиша этапа  разворот на север и новое восхождение к Коль д’Эзе, но на этот раз только до вершины Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%.

 

 Во время второго прохождения подъёма Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) на нём будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2020, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.

 

  С вершины, которая находится за 9 км до финиша этапа, к побережью поведёт извилистый спуск. Заключительный километр проложен с востока на запад вдоль Лазурного побережья Средиземного моря, как и на заключительном этапе многих версий Париж-Ниццы. На финише этапа действует нейтрализация.

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

 Фаворитами 2-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, испанца Алехандро Вальверде, словенца Приможа Роглича, словака Петера Сагана, бельгийцев Ваута ван Арта и Грега Ван Авермата и многих других.

 

 


31.08 Понедельник. Этап 3: Ницца - Систерон, 198 км

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

   И в третий раз закинул старик невод подряд Ницца принимает старт этапа Тур де Франс-2020. На этот раз пелотон прощается с Лазурным берегом и отправляется на юго-запад и далее на северо-запад в Альпы.

 

Это второй по протяженности этап на Тур де Франс-2020, и он подходит для отрыва.

 

 Пелотон постепенно начнет подниматься вверх и на 80 км достигнет наивысшей точки маршрута 3 этапа, по пути преодолев два категорийных подъема: 

 

Коль-дю-Пилон (Col du Pilon) подъем 3-й категории, протяжённость 8,4 км, 354-782 м, перепад 428 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%;

 

и

 

Коль-де-ла-Файе (Col de la Faye) подъем 3-й категории, протяжённость 5,3 км, 730-984 м, перепад 254 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

 

   После 28 км по пересеченной местности  гонщики окажутся у подножия подъема 3-й категории Коль-де-Лек (Col des Lèques), протяжённость 6,9 км, 775-1148 м, перепад 373 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

 

  33-километровый спуск доходит до начала следующего подъема Коль-де-л'Орме (Col de l'Orme) подъем 4-й категории, протяжённость 2,7 км, 599-734 м, перепад 135 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%. Первый подъем 4-й категории на Тур де Франс-2020.

 

  После спуска и розыгрыша промежуточного спринта на 160 км маршрута пелотон поедет вдоль берега реки Блеон (Bléone) вниз по течению практически до впадения в реку Дюранс (Durance) и продолжит двигаться по берегу реки Дюранс вверх по течению до финиша этапа в Систероне (Sisteron, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег).

 

Систерон впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

Заключительные километры проложены с юга на север по набережной реки Дюранс. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. 

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута 

 

 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 маршрут Тур де Франс альтиметрия Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Альоша Шац

    Альоша Шац

    Сегодня, 09:12 | Регистрация: 13.04.2016

    Самый горный тур в этом столетии

    1. Имя: Роман Черняев

      svenfischer

      Сегодня, 09:22 | Регистрация: 21.05.2017

      самый горный был в 2013-м

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:44 | Регистрация: 30.06.2017

    9 равнинных это перебор явно. И какой он горный?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 10:03 | Регистрация: 4.05.2017

    Начало жесткое, уже на втором этапе могут все порвать в лоскуты.

    Тур де Нисуаз, как пишут на баннерах:)

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 10:37 | Регистрация: 17.05.2015

      Горный, равнинный... Это - вторично. ФОРСМАЖОРНЫЙ ! Впрочем - как и весь сезон-2020. Возможно, лучшим решением было бы ОТМЕНИТЬ традиционные ГТ в этом году, а вместо них провести ОДИН, специальный, уникальный, со своим названием, маршрутом. А вот в будущем году перейти на НОРМАЛЬНЫЕ рельсы, с НОРМАЛЬНОЙ организацией, НОРМАЛЬНЫМ ритмом, НОРМАЛЬНЫМИ сроками, НОРМАЛЬНОЙ подготовкой и организаторов, и команд, и спортсменов.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 22.05.2013

    Мне нравится. И раздела в конце, надеюсь интрига будет. 

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Tour de France

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Giro Ciclistico d'Italia

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Tirreno-Adriatico

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BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    velodoctor-Фото

    Мне нравится. И раздела в конце, надеюсь интрига будет. 

  • Адриен
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    Адриен-Фото
    Горный, равнинный... Это - вторично. ФОРСМАЖОРНЫЙ ! Впрочем - как и весь сезон-2020. Возможно, лучшим решением было бы ОТМЕНИТЬ традиционные ГТ в этом году, а вместо них провести ОДИН, специальный, уникальный, со своим названием, маршрутом. А вот в будущем году перейти на НОРМАЛЬНЫЕ рельсы, с НОРМАЛЬНОЙ организацией, НОРМАЛЬНЫМ ритмом, НОРМАЛЬНЫМИ сроками, НОРМАЛЬНОЙ подготовкой и организаторов, и команд, и спортсменов.
  • дрокер
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    дрокер-Фото

    Начало жесткое, уже на втором этапе могут все порвать в лоскуты.

    Тур де Нисуаз, как пишут на баннерах:)

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    Astanaforever-Фото
    9 равнинных это перебор явно. И какой он горный?
  • svenfischer
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    svenfischer-Фото
    самый горный был в 2013-м
  • Альоша Шац
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (6)
    Альоша Шац-Фото
    Самый горный тур в этом столетии
  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    SportSpirit-Фото

    Вчера был был праздник на бульваре Alpecin-ов. Помимо победы MvdP в Голландии, в Германии выиграл тоже их гонщик (вроде тоже кроссмен), опередив Акермана. 

     

    Обидно, Бора старалась снова сохранить майку немецкого чемпиона в команде. Акерман же - рекордсмен по вторым местам после рестарта. 

  • salomon
    Два случая заражения Covid-19 ... (9)
    salomon-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Кто-то будет решать (не по спортивному принципу) кому ехать, а кому сходить.

    Приехал, допустим, тот же Берналь (Роглич, Дюмолен, Кинтана и т.д. кому кто нравится) на Тур, лидирует после 17-го этапа, а потом приходят люди в масках и говорят: "ты и вся твоя команда вне игры".

    И кто в результате станет чемпионом? Кто решает, кто станет чеспионом? "Врачи" решают? ))
     
    Так нахрена такой ТДФ?! Это Маразм в запущенной стадии.
     



    Если уж разрешили гонку, то пусть едут все (кто может) до конца.
    Тогда победит сильнейший на данный момент.
    И не важно болен он или нет. 
    Согласен на 100 % !!! Ситуация очень скользкая и на результат могут повлиять не спортивные принципы, а прихоть какого-то эпидемиолога !!!
  • AAA
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    AAA-Фото
    Дааааа, бюджет решает многое. Еще и гонцы звезду ловят денег ломят которых не стоят, вот и теряются.
  • AAA
    Национальные чемпионаты по шос ... (30)
    AAA-Фото
    Красиво же!

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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