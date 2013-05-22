Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

107-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 29 августа 2020 года в Ницце (Nice). Маршрут Тур де Франс-2020 протяжённостью 3484,2 км проложен через Альпы, Массив Централь, Пиренеи, равнины запада Франции, снова Массив Централь и Альпы, Юра и завершится в Вогезах индивидуальной гонкой с раздельным стартом с финишем в гору первой категории. Таким образом, Большая Петля 2020 года полностью пройдёт по территории Франции. По традиции финиширует французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. Впервые в истории Тур де Франс (Tour de France) гонка стартует в августе месяце и финиширует в сентябре, поэтому не будет этапа в День взятия Бастилии. На старту выйдут 176 велогонщиков.



29.08 Суббота. Этап 1: Ницца - Ницца, 156 км

Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) принимает Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2020 второй раз в истории гонки, впервые в Ницце Большая Петля стартовала в 1981 году. В последний раз Ницца принимала старт и финиш этапа Тур де Франс в 2013 году, тогда австралийская команда Orica-GreenEdge быстрее всех преодолела 25 км дистанцию командной разделки, установив рекорд скорости, равный 57,841 км/ч, который не побит до сих пор. А впервые этап Тур де Франс финишировал в Ницце в 1906 году, первый на финише - Рене Поттье (Rene Pottier).

Пелотон отправится в путь с площади Массена (Place Massena), находящейся практически у моря. Нулевой километр гонки расположен на отметке 317 м над уровнем моря после вершины подъема Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), который в гонке преодолеют дважды.

Со старта пелотон продолжит подъем и через 8 км отправится на скоростной и извилистый спуск, назад к морю. Проехав по Английской набережной (Promenade des Anglais), пелотон впервые пересечёт линию финиша этапа, а затем устремится на север и преодолеет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), протяжённость 5,8 км, 20-310 м, перепад 211 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. Это первый категорийный подъем и подъем 3-й категории на Тур де Франс-2020.

Далее пелотон устремится по знакомым уже дорогам к линии финиша, где на 88 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2020.

И снова пелотон начнет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), но на этот раз маршрут поведёт ещё далее на север. После Леванса (Levens) участников ждёт скоростной и извилистый спуск, а затем пелотон вернётся к Английской набережной, где финиширует, проехав 156 км этапа. Заключительный километр проложен с запада на восток вдоль Лазурного побережья Средиземного моря.

Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2020 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, бельгийца Ваута ван Арта, ирландца Сэма Беннетта, норвежца Александра Кристоффа, итальянца Элию Вивиани и других.



30.08 Воскресенье. Этап 2: Ницца - Ницца, 186 км

Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз на Тур де Франс-2020 принимает старт и финиш этапа. Участников ожидает горный этап в Приморских Альпах (Alpes Maritimes).

Со старта пелотон отправится на север и начнет плавно подниматься. На 16 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт.

Проехав около 45 км на север, велогонщики повернут на восток и начнут восхождение в подъём 1-й категории Коль де ла Кольмиан / Вальдеблор (Col de la Colmiane / Valdeblore), протяжённость 16,3 км, 480-1500 м, перепад 1020 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.

Это первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2020. Коль де ла Кольмиан появляется на Тур де Франс в третий раз, впервые в 1973 году, тогда первым был Педро Торрес. На Париж-Ницце 2018 года здесь был финиш этапа.

К подножию следующего подъёма приведёт скоростной спуск протяженностью 22 км.

Подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini), протяжённость 14,9 км, 510-1607 м, перепад 1097 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14% на Тур де Франс появляется в четвёртый раз, впервые в 1948 году, тогда первым был Луи «Луизон» Бобе (Louis “Louison” Bobet). На Коль де Тюрини также финишировал этап Париж-Ницце 2019 года.

Далее скоростной спуск протяженностью 42 км доходит практически до побережья.

Развернувшись на восток, велогонщики начнут восхождение на Коль д’Эзе (Col d’Èze) подъем 2-й категории, протяжённость 7,8 км, 17-490 м, перепад 473 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2020.

После 15-км спуска и пересечения линии финиша этапа разворот на север и новое восхождение к Коль д’Эзе, но на этот раз только до вершины Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%.

Во время второго прохождения подъёма Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) на нём будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2020, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.

С вершины, которая находится за 9 км до финиша этапа, к побережью поведёт извилистый спуск. Заключительный километр проложен с востока на запад вдоль Лазурного побережья Средиземного моря, как и на заключительном этапе многих версий Париж-Ниццы. На финише этапа действует нейтрализация.

Фаворитами 2-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, испанца Алехандро Вальверде, словенца Приможа Роглича, словака Петера Сагана, бельгийцев Ваута ван Арта и Грега Ван Авермата и многих других.



31.08 Понедельник. Этап 3: Ницца - Систерон, 198 км

И в третий раз закинул старик невод подряд Ницца принимает старт этапа Тур де Франс-2020. На этот раз пелотон прощается с Лазурным берегом и отправляется на юго-запад и далее на северо-запад в Альпы.

Это второй по протяженности этап на Тур де Франс-2020, и он подходит для отрыва.

Пелотон постепенно начнет подниматься вверх и на 80 км достигнет наивысшей точки маршрута 3 этапа, по пути преодолев два категорийных подъема:

Коль-дю-Пилон (Col du Pilon) подъем 3-й категории, протяжённость 8,4 км, 354-782 м, перепад 428 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%;

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Коль-де-ла-Файе (Col de la Faye) подъем 3-й категории, протяжённость 5,3 км, 730-984 м, перепад 254 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

После 28 км по пересеченной местности гонщики окажутся у подножия подъема 3-й категории Коль-де-Лек (Col des Lèques), протяжённость 6,9 км, 775-1148 м, перепад 373 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

33-километровый спуск доходит до начала следующего подъема Коль-де-л'Орме (Col de l'Orme) подъем 4-й категории, протяжённость 2,7 км, 599-734 м, перепад 135 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%. Первый подъем 4-й категории на Тур де Франс-2020.

После спуска и розыгрыша промежуточного спринта на 160 км маршрута пелотон поедет вдоль берега реки Блеон (Bléone) вниз по течению практически до впадения в реку Дюранс (Durance) и продолжит двигаться по берегу реки Дюранс вверх по течению до финиша этапа в Систероне (Sisteron, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег).

Систерон впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Заключительные километры проложены с юга на север по набережной реки Дюранс. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

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