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Тадей Погачар, Бауке Моллема, Ричи Порт, Сэм Беннетт о 7-м этапе Тур де Франс-2020

 Тадей Погачар, Бауке Моллема, Ричи Порт, Сэм Беннетт о 7-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

   7-й этап Тур де Франс-2020, подводящий пелотон к горным пиренейским этапам, заставил потратить силы гонщиков пелотона,  лишил белой майки Тадея Погачара (UAE Team Emirates), отодвинул в генеральной классификации Ричи Порта и Бауке Моллему (Trek-Segafredo).

 

  Сначала команда Bora-hansgrohe, а затем Ineos Grenadiers порвали пелотон, но обе команды не смогли в полной мере порадоваться результату своей работы. Петер Саган, перехвативший зелёную майку лидера у Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step), из-за неудачи с велосипедом не смог побороться за победу на этапе, а Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), один из ключевых гонщиков команды, также из-за технической проблемы – прокола в самый неподходящий момент – финишировал в группе Погачара через 1:21 после победителя. Микель Ланда (Bahrain McLaren) тоже оказался в группе догоняющих.

 

 

 

 

 

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Мы знали, что в финале будет трудно. Поэтому старались выдвинуться вперёд. Но перед нами кто-то упал, в итоге, когда группа порвалась, я находился позади. Я старался закрыть просвет, но скорость была очень высокой. Команда сделала всё, чтобы вернуть меня. Они приложили все силы, чтобы минимизировать потери. Проиграли только минуту или около того. Ничего хорошего, но я не волнуюсь. Мы попробуем в другой день».

 

  Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Нас застали врасплох. Не идеально, но и далеко не огромное разочарование, зная, что будет на предстоящих двух неделях. Конечно, не хочется, чтобы такое случалось, но в следующие пару дней мы будем выступать на более подходящей нам территории. Надо просто справиться с этим и постараться немного компенсировать завтра. Так как теперь мы не так близко в генеральной классификации, надеюсь, мы получим чуть больше свободы на следующих этапах».

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Один короткий момент и всё. Скорость зашкаливала. Мы проходили две круговых развязки, и передо мной группа разорвалась в пяти местах. Когда такие эшелоны, мало что можно сделать. В итоге нам с Ричи повезло, что другие команды тоже упустили разрыв. Томс Скуйиньш очень помог, в противном случае всё было бы намного хуже. Думаю, мы ошиблись, когда оказались слишком далеко позади за 30 – 35 км до финиша. Да. Жаль. Нога в порядке, нельзя было терять время на таком этапе».

 

  Сэм Беннетт (Jumbo-Visma): «Разочарован, потому что подвёл ребят. После того, как выпал, команда продолжала мощно тянуть, старалась добрать группу. У нас была одна цель – вернуться, но сделать это просто не смогли, несмотря на потрясающие усилия. Я хотел сегодня выиграть, нога шла хорошо, но на втором подъёме меня опять поймали, и игра была закончена».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Бауке Моллема Ричи Порт Сэм Беннетт Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • DIM
    Фейерверк от команды Bora-hans ... (1)
    DIM-Фото
    Шикарный этап!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Не важно, насколько горный этап.
    Если Финиш не в гору, есть нейтрализация.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Зачем им встрепенуться? Чтобы потом испытывать проблемы на 2-й и 3-й неделе?
    Кто едет первую неделю незаметно, у того есть шансы быть на третьей высоко )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    VeloVelo-Фото
    РАно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    В идеале "проверка паспортов" должна начаться уже на Порт да Бале. Испанцы, колумбийцы просто обязанны проявить себя.

    На финише этапа действует нейтрализация.

    Странно, может НЕ действует? Этап то горный.

    Цитата: Arciv
    Интересный этап,но лучше бы без финального спуска

    Да уж, в этом году Пиренейские этапы без финишей на горе иль перевалах.

    Но есть надежда, что кто то да и рискнёт на спусках после горных вершин.

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Rokka-Фото
    После контакта у Сагана слетела цепь, а у половины комментаторов их маски, скрывающие ехидство
  • GTX
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    GTX-Фото
    Джамбо скоро и Груневеген не нужен будет
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Gottliche_Recht-Фото

    Больше всех удивила Групама, когда горняки выходили на смены. И Тибо рядом. Обычно он терял контакт в таких ситуациях, а здесь близенько.

  • Ice
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    Ice-Фото

    Цитата: aksbor
    Сокрушительное поражение Сагана!
    Бора отлично сработала на Ван Арта.
    Этап смотрелся на одном дыхании. Всегда бы так!

    Вообще-то у него слетела цепь) А сокрушительное поражение у Беннета, Саган показал, кто тут батя) Раздраконили Петюню, показал, где чье место)))



    Цитата: uran
    Саган из гонщика-шута превращается в шута...((
    С самой большой зарпплатой в пелотоне и шут? Тогда кто все эти люди, гоняющие вокруг него за копейки по его меркам?)))

     



    И вопрос, много гонщиков не шутов по регалиям переплюнули Сагана? 90% пелотона мечтают быть такими шутами, только вот не дано...

     

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (44)
    salomon-Фото
    Ёлы-палы, как же обидно за Порта! Вот у кого невезуха по жизни!

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