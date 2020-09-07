Тадей Погачар, Бауке Моллема, Ричи Порт, Сэм Беннетт о 7-м этапе Тур де Франс-2020

7-й этап Тур де Франс-2020, подводящий пелотон к горным пиренейским этапам, заставил потратить силы гонщиков пелотона, лишил белой майки Тадея Погачара (UAE Team Emirates), отодвинул в генеральной классификации Ричи Порта и Бауке Моллему (Trek-Segafredo).

Сначала команда Bora-hansgrohe, а затем Ineos Grenadiers порвали пелотон, но обе команды не смогли в полной мере порадоваться результату своей работы. Петер Саган, перехвативший зелёную майку лидера у Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step), из-за неудачи с велосипедом не смог побороться за победу на этапе, а Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), один из ключевых гонщиков команды, также из-за технической проблемы – прокола в самый неподходящий момент – финишировал в группе Погачара через 1:21 после победителя. Микель Ланда (Bahrain McLaren) тоже оказался в группе догоняющих.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Мы знали, что в финале будет трудно. Поэтому старались выдвинуться вперёд. Но перед нами кто-то упал, в итоге, когда группа порвалась, я находился позади. Я старался закрыть просвет, но скорость была очень высокой. Команда сделала всё, чтобы вернуть меня. Они приложили все силы, чтобы минимизировать потери. Проиграли только минуту или около того. Ничего хорошего, но я не волнуюсь. Мы попробуем в другой день».

Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Нас застали врасплох. Не идеально, но и далеко не огромное разочарование, зная, что будет на предстоящих двух неделях. Конечно, не хочется, чтобы такое случалось, но в следующие пару дней мы будем выступать на более подходящей нам территории. Надо просто справиться с этим и постараться немного компенсировать завтра. Так как теперь мы не так близко в генеральной классификации, надеюсь, мы получим чуть больше свободы на следующих этапах».

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Один короткий момент и всё. Скорость зашкаливала. Мы проходили две круговых развязки, и передо мной группа разорвалась в пяти местах. Когда такие эшелоны, мало что можно сделать. В итоге нам с Ричи повезло, что другие команды тоже упустили разрыв. Томс Скуйиньш очень помог, в противном случае всё было бы намного хуже. Думаю, мы ошиблись, когда оказались слишком далеко позади за 30 – 35 км до финиша. Да. Жаль. Нога в порядке, нельзя было терять время на таком этапе».

Сэм Беннетт (Jumbo-Visma): «Разочарован, потому что подвёл ребят. После того, как выпал, команда продолжала мощно тянуть, старалась добрать группу. У нас была одна цель – вернуться, но сделать это просто не смогли, несмотря на потрясающие усилия. Я хотел сегодня выиграть, нога шла хорошо, но на втором подъёме меня опять поймали, и игра была закончена».