  Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

1-й этап Тур де Франс-2020: дождь, скользкая дорога и завалы

1-й этап Тур де Франс-2020 проходил по сложным дорогам в окрестностях Ниццы и в городе. Дождь сделал извилистые спуски ещё более коварными. Падения гонщиков продолжались на протяжении всего этапа, а некоторые падали несколько раз.

В завал на улицах Ниццы попали Ильнур Закарин (CCC), Кевин Ледануа (Arkea-Samsic), Доменико Поццовиво и Джакомо Ниццоло (NTT), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Bahrain-McLaren). Рафаэль Валлс (Bahrain-Merida) упал, финишировал, но осмотр после этапа показал, что у него перелом ключицы, и он сходит с Тур де Франс-2020.

Тибо Пино (Groupama-FDJ), пострадавший в последнем завале, назвал 1-й этап «худшим в карьере». Джон Дегенкольб (Lotto Soudal) доехал до финиша через 18 минут после победителя, несмотря на травмированные колени, но не вписался в лимит времени.

Павел Сиваков и Андрей Амадор (Ineos Grenadiers) падали на этапе дважды. Российский гонщик большую часть этапа был вынужден ехать в одиночку, догоняя пелотон и финишировал через 13 минут после победителя этапа Александра Кристоффа (UAE Team Emirates).

Падал и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому также пришлось в одиночку догонять группу, а потом несколько раз менять велосипед. Его товарищ по команде Сэм Беннетт падал на Английской набережной.

Лидер команды Astana Мигель Лопес чудом избежал тяжёлых травм, когда его велосипед повело на спуске и он врезался в дорожный знак, успев затормозить ногами.

Без последствий обошлось падение Ваута Ван Арта и Джорджа Беннетта (Jumbo-Visma). Падали гонщики Movistar Иманол Эрвити. Марк Солер, травмировавший колено, Хосе-Хоакин Рохас.

Тони Мартин (Jumbo-Visma) призвал пелотон к осторожности на финальном спуске, где решил нейтрализовать второй спуск к Ницце, но, несмотря на осторожность, падения всё равно происходили.

Люк Роу (Ineos Grenadiers): «Думаю, проблема заключалась в том, что дождей не было буквально два или три месяца. И когда, наконец, идёт дождь, то дорога становится скользкой как лёд. Думаю, большинство команд, по крайней мере, половина, сегодня падали. У нас тоже упали два гонщика, но, к счастью, мы прошли этап.

У нас есть организация гонищков, в которую входит пара ребят из каждой команды. Прошлым вечером мы поговорили о том, как в общих чертах будем поступать во время Тур де Франс, что будем присматривать друг за другом, принимать решения, когда это необходимо. Хочется выступить в гонке и показать лучшее шоу, но в то же время видишь, как происходит множество падений. Поэтому три спуска проехали очень осторожно.

Хочу снять шляпу перед всем пелотоном кроме «Астаны», которая ускорилась на одном спуске, в результате чего их лидер остался позади. Они сами сделали глупость».

Омар Фраиле (Astana): «Я не ускорялся. Просто хотел задать скорость. Всё было очень опасно. Если бы пришлось ударить по тормозам, можно было упасть. У меня нет проблем с выступлением в дождь. Но я затормозил и упал. Казалось, что еду по мылу».

Мигель Анхель Лопес (Astana): «Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе. Было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным. Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм. Все могло быть гораздо хуже. В любом случае, мне удалось финишировать, и теперь главное – это максимально хорошо восстановиться, так как завтра нас ждет еще один очень трудный этап».

Павел Сиваков (Ineos Grenadiers): «Худшего старта моего первого Тур де Франс не придумаешь. Два тяжёлых падения одно за другим! Ударил оба бедра, сильно ударил колено, но всё ещё в строю, в борьбе за жёлтую майку с нашей командой Ineos Grenadiers!».

Иманол Эрвити (Movistar): «Вот это старт! Обычно здесь нет дождей, но когда они идут, то сегодня было видно, с какими последствиями. Пешеходный переход за 3 км до финиша вызвал проблемы. Пелотон проезжал его перед финальным кругом, и тогда несколько гонщиков потеряли контроль над велосипедами. А потом в конце там же пелотон снова упал. Кроме Энрика Маса и Алехандро Вальверде мы все упали, я тоже».

Тибо Пино (Groupama-FDJ): «Это был один из худших дней в карьере. Мы как будто ехали по льду. Гонщики падали даже когда гонку нейтрализовали. Ехать было очень тяжело».

Врач команды Groupama-FDJ: «У нас падали семь из восьми гонщиков. Только Себ (Рейхенбах) не упал. У Тибо многочисленные ссадины и травма колена. Давид Годю получил травму крестца. Вилльям Бонне ударил плечо и левое бедро. Руди Молар повредил колено. У остальных незначительные повреждения».

Джон Дегенкольб: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл всё, над чем работал и ради чего тренировался в этот особенный 2020 год. Мы попали в завалы. Калеб, я, другие гонщики упали на мокрой дороге. Все мои мечты разрушены. Мой Тур разрушен за один день. Я смог финишировать на этапе с повреждёнными коленями, финишировал через 18 минут, но, понятно, что далеко за пределами лимита. Конечно, ужасно расстроен, но такова суровая реальность велоспорта. Жаль».