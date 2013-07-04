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Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

1-й этап Тур де Франс-2020: дождь, скользкая дорога и завалы

 

 1-й этап Тур де Франс-2020 проходил по сложным дорогам в окрестностях Ниццы и в городе. Дождь сделал извилистые спуски ещё более коварными. Падения гонщиков продолжались на протяжении всего этапа, а некоторые падали несколько раз.  

 

В завал на улицах Ниццы попали Ильнур Закарин (CCC), Кевин Ледануа (Arkea-Samsic), Доменико Поццовиво и Джакомо Ниццоло (NTT), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Bahrain-McLaren). Рафаэль Валлс (Bahrain-Merida) упал, финишировал, но осмотр после этапа показал, что у него перелом ключицы, и он сходит с Тур де Франс-2020.

 

 

 

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

  Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

  Тибо Пино (Groupama-FDJ), пострадавший в последнем завале, назвал 1-й этап «худшим в карьере». Джон Дегенкольб (Lotto Soudal) доехал до финиша через 18 минут после победителя, несмотря на травмированные колени, но не вписался в лимит времени.

 

  Павел Сиваков и Андрей Амадор (Ineos Grenadiers) падали на этапе дважды. Российский гонщик большую часть этапа был вынужден ехать в одиночку, догоняя пелотон и  финишировал через 13 минут после победителя этапа Александра Кристоффа (UAE Team Emirates).

 

  Падал и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому также пришлось в одиночку догонять группу, а потом несколько раз менять велосипед. Его товарищ по команде Сэм Беннетт  падал на Английской набережной.

 

  Лидер команды Astana Мигель Лопес чудом избежал тяжёлых травм, когда его велосипед повело на спуске и он врезался в дорожный знак, успев затормозить ногами.  

 

 Без последствий обошлось падение Ваута Ван Арта и Джорджа Беннетта (Jumbo-Visma). Падали гонщики Movistar Иманол Эрвити. Марк Солер, травмировавший колено, Хосе-Хоакин Рохас.

 

  Тони Мартин (Jumbo-Visma) призвал пелотон к осторожности на финальном спуске, где  решил нейтрализовать второй спуск к Ницце, но, несмотря на осторожность, падения всё равно происходили.

 

 

 

  Люк Роу (Ineos Grenadiers): «Думаю, проблема заключалась в том, что дождей не было буквально два или три месяца. И когда, наконец, идёт дождь, то дорога становится скользкой как лёд. Думаю, большинство команд, по крайней мере, половина, сегодня падали. У нас тоже упали два гонщика, но, к счастью, мы прошли этап.

 

  У нас есть организация гонищков, в которую входит пара ребят из каждой команды. Прошлым вечером мы поговорили о том, как в общих чертах будем поступать во время  Тур де Франс, что будем присматривать друг за другом, принимать решения, когда это необходимо. Хочется выступить в гонке и показать лучшее шоу, но в то же время видишь, как происходит множество падений. Поэтому три спуска проехали очень осторожно.

 

  Хочу снять шляпу перед всем пелотоном кроме «Астаны», которая ускорилась на одном спуске, в результате чего их лидер остался позади. Они сами сделали глупость».

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Омар Фраиле (Astana): «Я не ускорялся. Просто хотел задать скорость. Всё было очень опасно. Если бы пришлось ударить по тормозам, можно было упасть. У меня нет проблем с выступлением в дождь. Но я затормозил и упал. Казалось, что еду по мылу».

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana): «Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе. Было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным. Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм. Все могло быть гораздо хуже. В любом случае, мне удалось финишировать, и теперь главное – это максимально хорошо восстановиться, так как завтра нас ждет еще один очень трудный этап».

 

  Павел Сиваков (Ineos Grenadiers): «Худшего старта моего первого Тур де Франс не придумаешь. Два тяжёлых падения одно за другим! Ударил оба бедра, сильно ударил колено, но всё ещё в строю, в борьбе за жёлтую майку с нашей командой Ineos Grenadiers!».

 

  Иманол Эрвити (Movistar): «Вот это старт! Обычно здесь нет дождей, но когда они идут, то сегодня было видно, с какими последствиями. Пешеходный переход за 3 км до финиша вызвал проблемы. Пелотон проезжал его перед финальным кругом, и тогда несколько гонщиков потеряли контроль над велосипедами. А потом в конце там же пелотон снова упал. Кроме Энрика Маса и Алехандро Вальверде мы все упали, я тоже».

 

  Тибо Пино (Groupama-FDJ): «Это был один из худших дней в карьере. Мы как будто ехали по льду. Гонщики падали даже когда гонку нейтрализовали. Ехать было очень тяжело».

 

  Врач команды Groupama-FDJ: «У нас падали семь из восьми гонщиков. Только Себ (Рейхенбах) не упал. У Тибо многочисленные ссадины и травма колена. Давид Годю получил травму крестца. Вилльям Бонне ударил плечо и левое бедро. Руди Молар повредил колено. У остальных незначительные повреждения».

 

  Джон Дегенкольб: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл всё, над чем работал и ради чего тренировался в этот особенный 2020 год. Мы попали в завалы. Калеб, я, другие гонщики упали на мокрой дороге. Все мои мечты разрушены. Мой Тур разрушен за один день. Я смог финишировать на этапе с повреждёнными коленями, финишировал через 18 минут, но, понятно, что далеко за пределами лимита. Конечно, ужасно расстроен, но такова суровая реальность велоспорта. Жаль».

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 4.07.2013

    Пипец... Что ж орги дорогу на депаре не помыли? Денег не хватило?

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Кристоф ну наконец-то!

  • VeloVelo
    Многочисленные падения и завал ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Пипец... Что ж орги дорогу на депаре не помыли? Денег не хватило?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пино если не везёт так по крупному dash прям какая то уже карма для него на гранд турах.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Да очень нервный этап получился с неожиданной концовкой. Боюсь что многие из тех кто сегодня падал и получил небольшие травмы, на завтрашнем этапе могут еще поймать отстование.

    Знаю, что такого не будет (никогда), но оргам надо дать после такого СТАРТового этапа день отдыха всему пелотону, а то какой уже "дикий стрём" с начала Тура пошёл.

    Цитата: AmLoket
    Что за OTL у Дегенкольба, не вписался в лимит? Что с ним произошло, смотрела только самый конец гонки.

    Цитата: s75
    в командном твиттере в обзоре этапа Джонни мелькает пару раз - с заклеенными чашечками коленей сначала с трудом садится в машину, потом одетый по-гражданке с заклеенными же коленями и вытянутыми ногами сидит на бордюре и в промежутке кадры дверей кабинета/машины рентгена

    А как же он (Дж.Дегенкольб) радовался и сиял во вермя презентации команд и вот какое получилось для него окончание Тура-2020, а главное как быстро((

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап уже под №2. Это не типично для Тур де Франс, но орги очевидно пошли по "стилю Вуэльты" - шо ж, нам от этого только лучше. Но после того, що вчера случилось на первом этапе я даже не берусь гадать кто же станет победителем этого горного этапа. Разве что скажу, что возьмёт его человек из отрыва.

    Цитата: levonardo
    Турини могли бы НС выдать, чего уж там.

    Ну тогда Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) - протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, ср. градиент 6,4%, максимальный - 10% смело могли бы дать 3-ю категорию, а она вообще безкатегорийная, зато бонификационная.

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Velolive-Team-Фото
    У него горная премия 3 категории и место выше, чем у конкурента в генеральной классификации.
  • levonardo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    levonardo-Фото
    А по каким критериям Грилье получил гороховую майку?
  • SportSpirit
    VeloLIVE на старте Тур де Фран ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Класс!

     

    Новости из первых уст, фото в движении! 

    Даже победителя этапа заранее взяли на мушку) дюже крепкий он, особенно на фоне остальных)

     

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Rokka-Фото
    Непонятный развоз Трека. Педерсон с одной стороны, Стейвен с другой. Такое ощущение что чемпиона мира вообще не тянули а он приехал сам
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ключевое слово первого этапа - ПАДЕНИЯ (и дождь), а занос и скольжение Изагирре самый эффектный "кадр" гонки; хорошо что пострадал только вел., а не чел.

    Алекс - молодец! Наконец то и у Кристоффа хоть на 1 день, но жёлтая майка лидера ТдФ. За Дегенкольба же очень обидно...жаль , Джонни(

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    s75-Фото
    в командном твиттере в обзоре этапа Джонни мелькает пару раз - с заклеенными чашечками коленей сначала с трудом садится в машину, потом одетый по-гражданке с заклеенными же коленями и вытянутыми ногами сидит на бордюре и в промежутке кадры дверей кабинета/машины рентгена

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