  Многочисленные падения и завалы на 1-м этапе Тур де Франс-2020

1-й этап Тур де Франс-2020 проходил по сложным дорогам в окрестностях Ниццы и в городе. Дождь сделал извилистые спуски ещё более коварными. Падения гонщиков продолжались на протяжении всего этапа, а некоторые падали несколько раз.

В завал на улицах Ниццы попали Ильнур Закарин (CCC), Кевин Ледануа (Arkea-Samsic), Доменико Поццовиво и Джакомо Ниццоло (NTT), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Bahrain-McLaren). Рафаэль Валлс (Bahrain-Merida) упал, финишировал, но осмотр после этапа показал, что у него перелом ключицы, и он сходит с Тур де Франс-2020.

Тибо Пино (Groupama-FDJ), пострадавший в последнем завале, назвал 1-й этап «худшим в карьере». Джон Дегенкольб (Lotto Soudal) доехал до финиша через 18 минут после победителя, несмотря на травмированные колени, но не вписался в лимит времени.

Павел Сиваков и Андрей Амадор (Ineos Grenadiers) падали на этапе дважды. Российский гонщик большую часть этапа был вынужден ехать в одиночку, догоняя пелотон и финишировал через 13 минут после победителя этапа Александра Кристоффа (UAE Team Emirates).

Падал и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому также пришлось в одиночку догонять группу, а потом несколько раз менять велосипед. Его товарищ по команде Сэм Беннетт падал на Английской набережной.

Лидер команды Astana Мигель Лопес чудом избежал тяжёлых травм, когда его велосипед повело на спуске и он врезался в дорожный знак, успев затормозить ногами.

Без последствий обошлось падение Ваута Ван Арта и Джорджа Беннетта (Jumbo-Visma). Падали гонщики Movistar Иманол Эрвити. Марк Солер, травмировавший колено, Хосе-Хоакин Рохас.

Тони Мартин (Jumbo-Visma) призвал пелотон к осторожности на финальном спуске, где решил нейтрализовать второй спуск к Ницце, но, несмотря на осторожность, падения всё равно происходили.

Люк Роу (Ineos Grenadiers): «Думаю, проблема заключалась в том, что дождей не было буквально два или три месяца. И когда, наконец, идёт дождь, то дорога становится скользкой как лёд. Думаю, большинство команд, по крайней мере, половина, сегодня падали. У нас тоже упали два гонщика, но, к счастью, мы прошли этап.

У нас есть организация гонищков, в которую входит пара ребят из каждой команды. Прошлым вечером мы поговорили о том, как в общих чертах будем поступать во время Тур де Франс, что будем присматривать друг за другом, принимать решения, когда это необходимо. Хочется выступить в гонке и показать лучшее шоу, но в то же время видишь, как происходит множество падений. Поэтому три спуска проехали очень осторожно.

Хочу снять шляпу перед всем пелотоном кроме «Астаны», которая ускорилась на одном спуске, в результате чего их лидер остался позади. Они сами сделали глупость».

Омар Фраиле (Astana): «Я не ускорялся. Просто хотел задать скорость. Всё было очень опасно. Если бы пришлось ударить по тормозам, можно было упасть. У меня нет проблем с выступлением в дождь. Но я затормозил и упал. Казалось, что еду по мылу».

Мигель Анхель Лопес (Astana): «Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе. Было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным. Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм. Все могло быть гораздо хуже. В любом случае, мне удалось финишировать, и теперь главное – это максимально хорошо восстановиться, так как завтра нас ждет еще один очень трудный этап».

Павел Сиваков (Ineos Grenadiers): «Худшего старта моего первого Тур де Франс не придумаешь. Два тяжёлых падения одно за другим! Ударил оба бедра, сильно ударил колено, но всё ещё в строю, в борьбе за жёлтую майку с нашей командой Ineos Grenadiers!».

Иманол Эрвити (Movistar): «Вот это старт! Обычно здесь нет дождей, но когда они идут, то сегодня было видно, с какими последствиями. Пешеходный переход за 3 км до финиша вызвал проблемы. Пелотон проезжал его перед финальным кругом, и тогда несколько гонщиков потеряли контроль над велосипедами. А потом в конце там же пелотон снова упал. Кроме Энрика Маса и Алехандро Вальверде мы все упали, я тоже».

Тибо Пино (Groupama-FDJ): «Это был один из худших дней в карьере. Мы как будто ехали по льду. Гонщики падали даже когда гонку нейтрализовали. Ехать было очень тяжело».

Врач команды Groupama-FDJ: «У нас падали семь из восьми гонщиков. Только Себ (Рейхенбах) не упал. У Тибо многочисленные ссадины и травма колена. Давид Годю получил травму крестца. Вилльям Бонне ударил плечо и левое бедро. Руди Молар повредил колено. У остальных незначительные повреждения».

Джон Дегенкольб: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл всё, над чем работал и ради чего тренировался в этот особенный 2020 год. Мы попали в завалы. Калеб, я, другие гонщики упали на мокрой дороге. Все мои мечты разрушены. Мой Тур разрушен за один день. Я смог финишировать на этапе с повреждёнными коленями, финишировал через 18 минут, но, понятно, что далеко за пределами лимита. Конечно, ужасно расстроен, но такова суровая реальность велоспорта. Жаль».

Wet, wild and crashes galore ... stage one of the Tour de France was not for the faint-hearted 😬



Sign-up to our daily email now to have the day's dramatic on-bike highlights delivered direct to your inbox later this evening: https://t.co/pYfSO0KOp1

___________

🇫🇷 #TdF2020 pic.twitter.com/IQh0eynY5N