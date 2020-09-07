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Сэм Беннетт – победитель 10-го этапа Тур де Франс-2020

Сэм Беннетт выигрывает этап и перехватывает зелёную майку у Петера Сагана на 10-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  29-летний чемпион Ирландии, гонщик команды Deceuninck-Quick step Сэм Беннетт вошёл в клуб гонщиков, побеждавших на этапах всех трёх Гранд-туров, выиграв спринт на 10-м этапе Тур де Франс-2020.  После 4-го, 2-го и 3-го мест в предыдущих групповых спринтах Сэм Беннетт завершил работу товарищей по команде, и обошёл на финишной черте Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Петера Сагана (Bora-hansgrohe).

 

  Победа на этапе принесла чемпиону Ирландии и зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережает Петера Сагана на 21 очков. Беннетт пошёл по стопам Шона Келли и  стал первым с 1980 года ирландским гонщиком, победившим в общем спринте на этапе Тур де Франс.

 

 

Сэм Беннетт – победитель 10-го этапа Тур де Франс-2020

 

Сэм Беннетт – победитель 10-го этапа Тур де Франс-2020

 

Сэм Беннетт – победитель 10-го этапа Тур де Франс-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Сэм Беннетт (Bora – hansgrohe): «Мне кажется, я ещё не понял, не могу поверить, что стал победителем этапа Тур де Франс.   Хочу поблагодарить всех, всю команду за их веру в меня и поддержку,  Патрика Лефевра, который дал мне этот шанс,   всех, благодаря кому смог здесь выступать, и, конечно, моей жене, семье и всем, кто рядом со мной.

 

  О такой победе мечтаешь, и не думаешь, что получится. Но когда она приходит, ещё нужно время, чтобы всё осознать. Я так много лет ждал, когда это случится, теперь испытываю такое облегчение, так счастлив.

 

  Быть частью Deceuninck-Quick Step – это громадная возможность. Я хотел взять победу на этапе Тур де Франс, где так много великих спринтеров приносили победы «Стае волков». Не могу в достаточной степени поблагодарить всех ребят – товарищей по команде, механиков, соньёров, спортивных директоров за их огромную помощь.

 

  Сегодня команда была невероятна. Михаэль очень спокойно и гладко проехал последний километр. Я поехал как можно позже, зная, что на финише встречный ветер. Всё сегодня прошло идеально. Эта победа дала мне огромную уверенность.

 

  Я забыл  бросить велосипед на линию, подумал, что, возможно, меня обошли. Я ждал, когда надо начинать спринт, подумал, что опоздал, потом поехал и подумал, что еду на слишком большой передаче.

 

  Зелёная майка – особенная. Её выигрывал Шон Келли. Я был бы очень горд стоять в ней на подиуме в Париже, но гонку поеду день за днём. Наверняка могу сказать, что всегда буду помнить, как выступал здесь в майке чемпиона Ирландии».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «День с самого старта был напряжённым, все нервничали из-за ветра. Встречный ветер был почти весь этап, несколько раз были боковые ветра. Пелотон ехал с высокой скоростью, были падения. В конце получился хаотичный спринт, в котором Сэм Беннетт показал, что он может победить на этапе и забрать зелёную майку.

 

  Но мы ещё и половины Тур де Франс не прошли. Будут ещё возможности вернуть майку. Спасибо всем моим товарищам по команде, что оставались со мной сегодня».

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2020

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Ineos
    Давиде Формоло сошёл с Тур де ... (1)
    Ineos-Фото
    Всем быстрого восстановления
  • Still
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Still-Фото
    Просто раньше спринтеры нацеливались в основном на этапы, а Беннетт и за промежутки борется
  • Mike790
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Mike790-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Mike790
    Похоже, что не светит Сагану 8-ая зелёная майка в Париже. Беннет способен перетерпеть горы 3ей недели и не сойти с гонки.
    Так в том и дело что Бенетт не тянет горы никак по сравнению с Саганом. Вот на третьей неделе Бенетт и сдуется. А Саган перетерпит горы и в Париж заедет в зеленом.
    У Беннета один сход с Тура и один доезд до Парижа. 2е Джиро он полностью проехал и Вуэльту.
  • Ice
    Вилко Келдерман подписал контр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: veloster
    Стабильнее? Такое ощущение, что скорее "стабильно плох", судя по последним результатам.

    Хз, нормально он ехал, стабильно набирал форму до падения, его отсутствие на ТДФ - однозначная потеря для Юмбо.

  • Hammill
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Hammill-Фото
    как спринтер Саган примерно похож на Боньку или Хушовда. с возрастом финиш все сильнее будет угасать. он скорее классик, умевший финишировать
  • BaTman
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    BaTman-Фото
    Не плохо, он третий. Но рывок не такой как раньше, в этом году ему тяжело придётся. Но не всё потеряно, может вернётся форма к Джиро
  • Arciv
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    Arciv-Фото
    Надо дать волю тут Вауту! Под него финиш
  • AXEL87
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    AXEL87-Фото
    С большим удовольствием посмотрел сегодняшний спринтерский этап, который был очень богатым на события. Причем это был первый действительно равнинный этап на этом Туре...
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Серафим-Фото
    Из пяти грандтуров Беннетт сошел только с одного.Так что бабушка надвое сказала.Взять максимум сейчас и как-нибудь перевалить горы. И почему нет? Такого Сагана надо обыгрывать, когда еще такой шанс.
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    patar-Фото

    Цитата: Серафим
    В первый раз на Туре Саган был за 250 метров в идеальной позиции - четвертым в струне за Юэном. Но, похоже, нет в ногах былой конской мощи.

    А мне наоборот показалось, что у Сагана развоза не было, он километра с пятого всё мскал колесо Беннета. Был всё время в коробке и лишь после последнего поворота вышел на позицию.

    И спринт его вроде был лучше, чем до этого на туре. В конце он, вроде, даже начал обходить и Беннета и Юэна.

    Ну, может показалось...В любом случае завтра будет этап, который должен решить судьбу зеленой майки на этом туре.

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