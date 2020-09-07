Сэм Беннетт – победитель 10-го этапа Тур де Франс-2020

Сэм Беннетт выигрывает этап и перехватывает зелёную майку у Петера Сагана на 10-м этапе Тур де Франс-2020

29-летний чемпион Ирландии, гонщик команды Deceuninck-Quick step Сэм Беннетт вошёл в клуб гонщиков, побеждавших на этапах всех трёх Гранд-туров, выиграв спринт на 10-м этапе Тур де Франс-2020. После 4-го, 2-го и 3-го мест в предыдущих групповых спринтах Сэм Беннетт завершил работу товарищей по команде, и обошёл на финишной черте Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Петера Сагана (Bora-hansgrohe).

Победа на этапе принесла чемпиону Ирландии и зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережает Петера Сагана на 21 очков. Беннетт пошёл по стопам Шона Келли и стал первым с 1980 года ирландским гонщиком, победившим в общем спринте на этапе Тур де Франс.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Сэм Беннетт (Bora – hansgrohe): «Мне кажется, я ещё не понял, не могу поверить, что стал победителем этапа Тур де Франс. Хочу поблагодарить всех, всю команду за их веру в меня и поддержку, Патрика Лефевра, который дал мне этот шанс, всех, благодаря кому смог здесь выступать, и, конечно, моей жене, семье и всем, кто рядом со мной.

О такой победе мечтаешь, и не думаешь, что получится. Но когда она приходит, ещё нужно время, чтобы всё осознать. Я так много лет ждал, когда это случится, теперь испытываю такое облегчение, так счастлив.

Быть частью Deceuninck-Quick Step – это громадная возможность. Я хотел взять победу на этапе Тур де Франс, где так много великих спринтеров приносили победы «Стае волков». Не могу в достаточной степени поблагодарить всех ребят – товарищей по команде, механиков, соньёров, спортивных директоров за их огромную помощь.

Сегодня команда была невероятна. Михаэль очень спокойно и гладко проехал последний километр. Я поехал как можно позже, зная, что на финише встречный ветер. Всё сегодня прошло идеально. Эта победа дала мне огромную уверенность.

Я забыл бросить велосипед на линию, подумал, что, возможно, меня обошли. Я ждал, когда надо начинать спринт, подумал, что опоздал, потом поехал и подумал, что еду на слишком большой передаче.

Зелёная майка – особенная. Её выигрывал Шон Келли. Я был бы очень горд стоять в ней на подиуме в Париже, но гонку поеду день за днём. Наверняка могу сказать, что всегда буду помнить, как выступал здесь в майке чемпиона Ирландии».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «День с самого старта был напряжённым, все нервничали из-за ветра. Встречный ветер был почти весь этап, несколько раз были боковые ветра. Пелотон ехал с высокой скоростью, были падения. В конце получился хаотичный спринт, в котором Сэм Беннетт показал, что он может победить на этапе и забрать зелёную майку.

Но мы ещё и половины Тур де Франс не прошли. Будут ещё возможности вернуть майку. Спасибо всем моим товарищам по команде, что оставались со мной сегодня».