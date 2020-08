Тур де Франс-2020. Результаты 1 этапа Категория:

Сегодня, 19:07 Ницца - Ницца, 156 км 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 3h46'23" 2 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00" 3 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 4 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 5 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 6 Elia Viviani (Ita) Cofidis 7 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 8 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 9 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 10 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 11 Oliver Naesen (Bel) AG2R 12 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 13 Clement Venturini (Fra) AG2R 14 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 15 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 16 Sergio Higuita (Col) EF Pro Cycling 17 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 18 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 19 Caleb Ewan (Aus) Soudal Lotto 20 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 21 Jonas Koch (Ger) CCC Team 22 Michael Morkov (Den) Deceuninck - Quick Step 23 Marco Haller (Aut) Bahrain McLaren 24 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 25 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 26 Andrey Amador (Crc) Team INEOS Grenadiers 27 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 28 Simone Consonni (Ita) Cofidis 29 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 30 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 08" 31 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 12" 32 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 33 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 16" 34 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 35 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 36 Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling 37 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 38 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 39 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 40 Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling 41 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 42 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 43 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 44 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 45 Egan Bernal (Col) Team INEOS Grenadiers 46 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 47 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 48 Daniel Oss (Ita) Bora-hansgrohe 49 Jasper De Buyst (Bel) Soudal Lotto 21" 50 Roger Kluge (Ger) Soudal Lotto 41" 51 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 44" 52 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 52" 53 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 01'14" 54 Cyril Barthe (Fra ) B&B Hotels - Vital Concept 01'19" 55 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 01'20" 56 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 57 Mikael Cherel (Fra) AG2R 01'25" 58 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 59 Dayer Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 60 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 61 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 62 Maxime Chevalier (Fra ) B&B Hotels - Vital Concept 63 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 01'39" 64 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 65 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 66 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 67 Simon Geschke (Ger) CCC Team 68 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 69 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 70 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 71 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 72 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 73 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 01'56" 74 Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis 02'12" 75 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 76 Michal Kwiatkowski (Pol) Team INEOS Grenadiers 02'29" 77 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 02'36" 78 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 02'43" 79 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 80 Enric Mas (Esp) Movistar Team 81 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R 82 Pierre Latour (Fra) AG2R 83 Nans Peters (Fra) AG2R 84 Romain Bardet (Fra) AG2R 85 Neilson Powless (Usa) EF Pro Cycling 86 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 87 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 88 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 89 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 90 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 91 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 92 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 93 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 94 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 95 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 96 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 97 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 98 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 02'48" 99 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 100 Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers 02'57" 101 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 102 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 103 Jan Hirt (Cze) CCC Team 104 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 105 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 106 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 03'00" 107 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 108 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 109 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 110 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 111 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 112 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 03'03" 113 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 114 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R 115 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 116 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 117 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 118 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 119 Lennard Kämna (Ger) Bora-hansgrohe 120 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 121 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 122 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 03'09" 123 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 124 Frederik Frison (Bel) Soudal Lotto 125 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 126 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 127 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 03'23" 128 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 129 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 130 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 131 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 132 Harold Tejada (Col) Astana Pro Team 133 Luke Rowe (Gbr) Team INEOS Grenadiers 03'53" 134 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 135 Anthony Perez (Fra) Cofidis 136 Diego Rosa (Ita) Team Arkea - Samsic 137 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 138 Winner Anacona (Col) Team Arkea - Samsic 139 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 04'04" 140 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 141 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 04'15" 142 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 143 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 144 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 145 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 146 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 147 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 148 Michael Schar (Swi) CCC Team 149 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 04'18" 150 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 04'51" 151 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 152 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 05'06" 153 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 05'08" 154 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 05'14" 155 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 05'29" 156 Andre Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 05'39" 157 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 158 Marc Soler (Esp) Movistar Team 06'05" 159 William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ 06'11" 160 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 06'15" 161 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 06'21" 162 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 163 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 164 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 165 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 166 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 06'24" 167 Thomas De Gendt (Bel) Soudal Lotto 11'04" 168 Niccolo Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 169 Philippe Gilbert (Bel) Soudal Lotto 170 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 171 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 172 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS Grenadiers 13'04" 173 Steff Cras (Bel) Soudal Lotto 174 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic Промежуточный спринт. NICE - 2E PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE - 88 км 1 Michael Schar (Swi) CCC Team 20 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 17 3 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 15 4 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 13 5 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 11 6 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 10 7 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 9 8 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 8 9 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 7 10 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 11 Daniel Oss (Ita) Bora-hansgrohe 5 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 4 13 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 3 14 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 2 15 Michal Kwiatkowski (Pol) Team INEOS Grenadiers 1 Финиш 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 50 2 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 30 3 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 20 4 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 18 5 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 16 6 Elia Viviani (Ita) Cofidis 14 7 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 12 8 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 10 9 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 8 10 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 7 11 Oliver Naesen (Bel) AG2R 6 12 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 5 13 Clement Venturini (Fra) AG2R 4 14 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 3 15 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 2 Горная премия 3 кат. CÔTE DE RIMIEZ - 48,5 км 1 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 2 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 1 Горная премия 3 кат. CÔTE DE RIMIEZ - 97 км 1 Michael Schar (Swi) CCC Team 2 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 1 Классификация по очкам после 1 этапа 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 59 2 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 30 3 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 29 4 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 28 5 Michael Schar (Swi) CCC Team 20 6 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 20 7 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 17 8 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 15 9 Elia Viviani (Ita) Cofidis 14 10 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 12 11 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 11 12 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 8 13 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 7 14 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 15 Daniel Oss (Ita) Bora-hansgrohe 5 16 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 4 17 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 3 18 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 2 19 Michal Kwiatkowski (Pol) Team INEOS Grenadier 1 Горная классификация после 1 этапа 1 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 2 2 Michael Schar (Swi) CCC Team 2 3 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 2 Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Мировой Тур UCI Александр Кристофф



