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Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

 

  21-летний словенский гонщик велокоманды UAE Team Emirates Тадей Погачар на дебютном Тур де Франс-2020 одержал победу на 9-м этапе. Он стал самым молодым победителем этапа Тур де Франс с 1993 года, когда 21-летний Лэнс Армстронг выиграл 8-й этап.

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

  9-й этап, завершающий первую неделю Тур де Франс-2020, начался с многочисленных атак. Но уехать от пелотона  удалось только 22-летнему швейцарскому велогонщику команды Sunweb Марку Хирши, который атаковал за 90 км до финиша на подъёме 1-й категории Коль-де-ла-Урсер. Он в одиночку удерживал преимущество до финиша. На атаку Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 2,5 км до вершины  подъёма 1-й категории Коль-де-Мари-Бланк ответили Примож Роглич (Jumbo-Visma), Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Barhain McLaren).

 

  На вершине Коль-де-Мари-Бланк Примож Роглич опередил Тадея Погачара при розыгрыше бонусной премии. Погачар, догоняя Роглича, оглянулся на соперников и столкнулся со своим соотечественником. Он не упал, но потерял скорость.

 

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

 

 

  Вчетвером Погачар, Роглич, Берналь и Ланда  догнали Марка Хирши за 1700 м до финиша. Хирши попытался опередить соперников в финальном спринте, но победу на этапе одержал Тадей Погачар. Примож Роглич финишировал 2-м и перехватил жёлтую майку лидера у Адама Йейтса (Mitchelton-Scott). В генеральной классификации ближайшим соперником Приможа Роглича теперь является Эган Берналь, поднявшийся на 2-ю строчку и уступающий словенскому гонщику 21 секунду. Тройку лидеров генеральной классификации перед первым днём отдыха замкнул 27-летний французский гонщик команды Cofidis Гийом Мартан.

 

 

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Марк Хирши, Эган Берналь о 9-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

Тадей Погачар побеждает на 9-м этапе, Примож Роглич надевает жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Невероятно, выиграть в финале такого трудного дня. Прежде всего, благодарю команду за их работу. Мои товарищи по команде хорошо работали весь день. Очень счастлив одержать эту победу. В финале поставил задачу отыграть как можно больше времени в генеральной классификации. Я нацеливался и на бонусы. На последних ста метрах думал о 10 бонусах, которые получает победитель. Сконцентрировался на спринте, но как спринтовал, даже не помню. Я просто продавливал изо всех сил.

 

  На первый день отдыха я ухожу с победой на этапе, которую прибавляю к победе моего товарища по команде Александа Кристоффа на 1-м этапе. Рад тому, чего мы добились на этом Туре, где у нас был только один неудачный день на 7-м этапе».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап был быстрым и трудным. С самого старта мы дали полный газ. Я видел, что мои товарищи по команде были очень решительно настроены, поэтому решил поехать за жёлтой майкой. Ребята нашей команды великолепно работали весь день. И эта прекрасная майка у нас. Я очень счастлив. Все мечтают подержать её в руках.

 

  Майка также означает высокую оценку всей команды. Мы просто продолжаем делать всё, что в наших силах. Не думаю, что теперь гонка для нас изменится. Мы приехали сюда с целью выиграть гонку. Надеюсь, в Париже майка всё ещё будет на моих плечах.

 

  После такого тяжёлого этапа все заслужили день отдыха. Теперь остаётся не терять концентрацию и бороться каждый день. Сегодня я хотел выиграть этап.

 

 Должен поздравить Тадея Погачара. Очень приятно видеть, как он побеждает. Я не разочарован итогом этапа – не каждый день получаешь жёлтую майку».

 

  Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Мы много работали, чтобы получить майку. Сегодня для этого был верный момент. Была большая битва, мы показали, как сильны. Я чувствую себя лучше, чем вчера. Более того, я счастлив, что внёс вклад в борьбу Приможа за жёлтую майку. Уверен, мы сможем удержать её».

 

  Марк Хирши (Sunweb): «Так как мы не могли сопротивляться действиям пелотона, я должен был придерживаться плана. Единственное, что мог сделать – ехать до финиша так быстро, как только мог.  За 3 км до финиша из технички моей команды мне сказали подождать группу и дать ногам отдохнуть перед спринтом. Я знал, что мне всё ещё по силам хорошо спринтовать. Но я не был достаточно быстрым.

 

  Жаль, что сегодня не так, как на вчерашнем этапе, когда отрыв отпустили. Я очень доволен своей формой, тем, как еду гонку. Но теперь я уже дважды очень близко подошёл к победе, поэтому ужасно разочарован, что сегодня не выиграл. Впереди ещё две недели, не будем сдаваться, попробую ещё раз».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды Sunweb: «Сегодня Марк проехал особенную гонку. Он атаковал задолго до финиша и продавливал как мог до финала, не сдавался. Он переложился к большой группе, сразу атаковал и продолжил в одиночку.

 

  Мы не ожидали, что он сможет продержаться в сольном отрыве так долго. Но в итоге мы просто доверились ему. Мы видели, какой у него просвет, и подумали, что если он проедет финальную вершину с минутным преимуществом, мы сможем выиграть.

 

  У Марка к концу спуска было примерно 20 секунд, которые сократились до 12. Мы все вместе решили, что ему надо подождать четвёрку и разыграть спринт. Если бы они начали оглядываться друг на друга, то нам бы удалось. Но они слаженно работали вместе, поэтому мы сделали ставку на спринт. Это была очень хорошая попытка Марка и ребят».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Думаю, сегодня снова день прошёл хорошо. Дело не только в том, сколько времени выиграл, сколько проиграл. Я проиграл несколько бонусных секунд Погачару и Рогличу, но важно, как чувствуешь себя на велосипеде. Я сегодня чувствовал лучше, чем вчера. Очень доволен этим, наслаждался ощущениями на финальных подъёмах.

 

  На коротких подъёмах, как эти, невозможно создать большой просвет. Но этап придал мне уверенности перед следующей частью гонки, когда начнутся Альпы. Там в ногах накопится больше усталости.

 

  Я бы не сказал, что моё положение в генеральной классификации идеальное, потому что это 21 секунда относительно Роглича, который лучше меня в разделке, а разделка в предпоследний день гонки. Мне надо набрать преимущество над ним, чтобы выиграть гонку. Но я спокоен, потому что хорошо себя чувствую. На данном этапе гонки самое важное – мотивация и восстановление. Я хочу выиграть гонку, но должен здраво смотреть на ситуацию и принимать во внимание, что в гонке сражаюсь с лучшими в мире».

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Итог отличный, тем более, что я не собираюсь бороться за победу на Тур де Франс-2020. Весь день ехали очень быстро, и я осторожно распределял скорость. На вершине Мари-Бланк я не упустил момент, присоединился к сильнейшим гонщикам. Финишировать через 11 секунд после гонщиков такого класса, отличный результат.

 

  Тур де Франс ещё не окончен. Пока он идёт для меня успешно. Динамика хорошая. Надо продержаться две недели, на которых многое может случиться. Сначала отдохнём, подведём итог с холодной головой, а затем начнём следующую неделю с таким же большим желанием и решимостью».

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2020

 

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Теги к статье: Примож Роглич Тадей Погачар Марк Хирши Эган Берналь Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Александр

    AXEL87

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 27.08.2018

    Этап просто бомба!

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • AXEL87
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (1)
    AXEL87-Фото
    Этап просто бомба!
  • Zhanzhak
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (21)
    Zhanzhak-Фото

    Что Вы, я его не в коем случае не пинаю, как раз таки когда он ушёл из Астаны, я защищала его от нападок! Но, сегодняшний этап показал, что как гонщик он закончился. Может сломался психологически, может мотивацию потерял, а может и гордыня. Кто его знает? Предыдущие его успехи, нисколько не принижаю! Просто Чемпионы, так себя не ведут! Вот Пино сражается, с больной спиной, но не сдаётся! Дух у парня есть. А вот Ару к сожалению.... ведь ни кто не виноват в его поражениях. Тем более, он ещё и каптан как выяснилось. Так что гнев менеджера вполне оправдан, как и наше негодование!

  • litxaa
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (21)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, простите меня великодушно, но не ожидал что и Вы будете пинать лежачего в стиле, "не будем показывать пальцем кого". А я вот вот помню у Ару, например горные финиши, в которых он выкладывался больше чем полностью и выигрывал, как у него моталось голова от усилий и усталости, но все равно выигрывал. И теперь ну никак не могу согласиться с Вами.
  • kabachok
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    kabachok-Фото
    вы может и смотрели в прошлом году, а я его, ТдФ, и в 2007 видел.
    ога.
  • veloster
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    veloster-Фото
    Да, мы в курсе. В прошлом году смотрели же.
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    patar-Фото
    Не соглашусь. Хоть и не люблю Астану, однако, как команда, вполне на уровне. Даже без громких имен посмотрите сколько результатов в этом году!!! Вот еще плюс этап Тура.
    А Лопез... ну, он их лучший генеральщик на трехнедельных турах. Он не Меркс, не Армстронг, не Фрум, и даже не Роглич. Место в десятке - то, чего надо от него ждать, если влезет на подиум вообще выше крыши прыгнет.
  • budik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    budik-Фото

    Я тоже думаю что Берналь победит.

  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    patar-Фото

    А Сиваков все ещё "красный фонарь"))))

  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    almaty1991-Фото
    Мне кажется, рано вы его еще списываете со счетов. Не удивлюсь, если в итоге зацепит подиум.
  • atacama
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    atacama-Фото

    Только не этого. 

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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